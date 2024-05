Pro-‚Israel‘ website doxing pro-Palestinian student protesters Pro-‚Israel‘ website Canary Mission is accused of doxing pro-Palestinian student protesters, accusing them of promoting anti-Semitic and anti-„Israel“ sentiment.

Pro-Israel“-Website verdächtigt pro-palästinensische Studenten-Demonstranten

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

12. Mai 2024

x

Die pro-„Israel“-Website Canary Mission wird beschuldigt, pro-palästinensische Studentenproteste zu doktern und sie zu beschuldigen, antisemitische und anti-„Israel“-Stimmungen zu verbreiten.

Wochen nach der Teilnahme an einer pro-palästinensischen Demonstration erhielt Layla Sayed, eine ägyptisch-amerikanische Studentin, eine SMS von einem Freund, der sie auf eine Website hinwies, die auf Personen abzielt, die beschuldigt werden, antisemitische und israelfeindliche Äußerungen zu verbreiten.

„Ich glaube, sie haben dich bei dem Protest gefunden“, schrieb die Freundin.

Beim Besuch der Website Canary Mission entdeckte Sayed ein Foto von der Kundgebung am 16. Oktober an der Universität von Pennsylvania, auf dem sie mit roten Pfeilen unter den Demonstranten hervorgehoben wurde. Der Beitrag enthielt ihren Namen, die beiden Städte, in denen sie wohnt, Informationen über ihr Studium und Links zu ihren Profilen in den sozialen Medien.

Später postete Canary Mission ein Foto von ihr auf ihren X- und Instagram-Konten als „Hamas War Crimes Apologist“.

„Keine Zukunft für diese C**t“, schrieb ein X-Nutzer. „Kandidat für die Abschiebung nach Gaza“, schrieb ein anderer.

Sie sagte, sie habe damals nicht gewusst, dass ein Gesang der Kanarischen Mission, der ihr missfiel, nämlich „Wenn Menschen besetzt sind, ist Widerstand gerechtfertigt“, von einigen als Ausdruck der Unterstützung für die Hamas angesehen wird. Sie habe die Gesänge mitgesungen, um ihre Unterstützung für die Demonstrationen zu zeigen.

In ihrer Antwort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters erklärte Canary Mission, dass sie seit dem 7. Oktober eine „Welle des Antisemitismus“ an den Hochschulen bekämpfe, unter anderem durch die Entlarvung von Personen, die angeblich „die Hamas unterstützen“.

Was ist Canary Mission?

Canary Mission, eine der ältesten und bekanntesten Pro-„Israel“-Gruppen, hat seit Beginn des Krieges ihre Kampagnen zur Entlarvung von „Israel“-Kritikern intensiviert, was oft zu Schikanen wie der von Sayed führte. Die Betreiber der Website haben ihre Identität, Standorte und Finanzierungsquellen geheim gehalten.

Die Seite hat seit Beginn des Gaza-Krieges mehr als 250 US-Studenten und Akademiker beschuldigt, „Terrorismus zu unterstützen oder Antisemitismus und Hass auf Israel zu verbreiten“, wie eine Reuters-Überprüfung ihrer Beiträge ergab.

Reuters sprach mit 17 Studenten und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter von sechs US-Universitäten, die seit dem 7. Oktober auf Canary Mission gelistet sind. Darunter sind Studenten, die während der Proteste Slogans skandierten, Anführer von Gruppen, die „Israel“ für den Völkermord in Gaza verantwortlich machen, und Personen, die in den sozialen Medien argumentierten, dass der palästinensische Widerstand gerechtfertigt sei

In den von Reuters überprüften Nachrichten wurde zu ihrer Deportation oder ihrem Schulverweis aufgerufen oder vorgeschlagen, sie zu „vergewaltigen oder zu töten“.

Doppelmoral bei der freien Meinungsäußerung in den USA

Canary Mission und ihre Unterstützer behaupten, dass Personen, die angeblich „Hass und Fanatismus fördern“, zur Verantwortung gezogen werden sollten. Auf ihrer Website führt die Canary Mission akademische und Arbeitgeberinformationen zu den Personen auf, die sie in ihren Profilen aufführt, und fordert ihre Zehntausende von Anhängern auf, dafür zu sorgen, dass „die Radikalen von heute nicht die Mitarbeiter von morgen sind“.

Zehn der von Reuters befragten Studenten befürchteten, dass ihr Erscheinen auf der Website ihre Karriere zum Scheitern bringen könnte. Canary Mission steht oft ganz oben in den Google-Suchergebnissen ihrer Zielgruppen, und ihre Beiträge in den sozialen Medien können Hunderte von Kommentaren nach sich ziehen.

Laut Anwälten und Interessenverbänden haben die Betroffenen nur begrenzte Möglichkeiten, Rechtsmittel einzulegen. Vieles von dem, was Canary Mission veröffentlicht, ist durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß dem ersten Verfassungszusatz geschützt, wie drei Anwälte gegenüber Reuters erklärten.

Canary Mission erklärt auf seiner Website, dass es Profile von Personen entfernen wird, die „ihre Fehler aus der Vergangenheit eingestehen“ und das anprangern, was es als „unterschwelligen Antisemitismus“ in Organisationen bezeichnet, die für einen Boykott gegen „Israel“ aufgrund seiner Politik in den palästinensischen Gebieten eintreten.

Es ist hervorzuheben, dass die Canary Mission zwar durch den ersten Verfassungszusatz „rechtlich geschützt“ ist, dass aber die Veröffentlichung privater Daten der Studenten auf der Website sie der Gefahr von körperlichen Schäden und Schikanen aussetzt. Pro-palästinensische Demonstranten werden des Antisemitismus beschuldigt, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung gegen den israelischen Völkermord im Gazastreifen wahrnehmen, der mehr als 35.000 palästinensische Zivilisten das Leben gekostet hat.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …