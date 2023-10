Warum Chinas rasanter Aufstieg die Vereinigten Staaten in Angst und Schrecken versetzt, mit John Ross von Alan Macleod

Daran besteht kein Zweifel: China ist auf dem Vormarsch. Ob es nun Hoffnung und Interesse oder Angst und Sorge hervorruft, der rasante wirtschaftliche und soziale Wandel des Landes ist nicht zu übersehen. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren die Worte „Made in China“ ein Synonym für minderwertigen Ramsch. Doch heute ist China weltweit führend in allen Arten von Hightech-Industrien, einschließlich Photovoltaikzellen, Halbleitern, 5G-Kommunikationstechnologien und Elektrofahrzeugen.

Mit dem rasanten Wirtschaftswachstum ist auch ein enormer Anstieg des Lebensstandards einhergegangen. Im Jahr 2018 überholte China die Vereinigten Staaten bei der durchschnittlichen Lebenserwartung bei guter Gesundheit, und die Löhne steigen rasant. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verzeichnet das Land die mit Abstand höchsten jährlichen Lohnsteigerungen der Welt.

Es ist daher für alle denkenden, politisch denkenden Bürger der Welt unerlässlich, dem asiatischen Riesenstaat Aufmerksamkeit zu schenken.

Zu Gast bei „MintCast“ ist heute jemand, der China sehr gut kennt. John Ross ist Wirtschaftswissenschaftler und Senior Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Bereits 1992 sagte er das Scheitern der Wirtschaftsreformen in Russland und Osteuropa und ihren Erfolg in China genau voraus. Er ist der Autor des Buches „Chinas großer Weg: Lessons for Marxist Theory and Socialist Practices“. Auf seiner Website „Learning From China“ schreibt er über chinesische Politik und Wirtschaft.

Während viele im Westen eine sehr düstere Sicht auf China haben, ist Ross weitaus positiver gestimmt und sagte MacLeod, dass China das höchste anhaltende Wirtschaftswachstum aller Länder der Weltgeschichte erlebt hat. „Die Menschen verstehen nicht das Ausmaß von Chinas Erfolg, und sie verstehen immer noch nicht, was dies für die Veränderung des Lebens der einfachen Chinesen bedeutet“, sagte er.

Ross versuchte zu erklären, warum das öffentliche Vertrauen in die chinesische Regierung so groß ist, was viele im Westen nur schwer nachvollziehen können:

Im Jahr 1949, als die Volksrepublik China gegründet wurde, war China fast das ärmste Land der Welt. Nur zehn Länder auf der Welt hatten ein niedrigeres Pro-Kopf-BIP als China. China hatte ein niedrigeres Pro-Kopf-BIP als England zur Zeit von Shakespeare. Es ist fast so, als würde man sich ins Mittelalter zurückversetzen. Damals lag die Lebenserwartung zwischen 35 und 42 Jahren. Aber jetzt, in etwas mehr als 70 Jahren – das ist ein einziges Leben – steht China kurz davor, ein Land mit hohem Einkommen nach Weltbankstandards zu werden.

Die Weltbank hat festgestellt, dass in der Neuzeit mehr als 800 Millionen Chinesen aus der Armut befreit wurden, was bedeutet, dass drei Viertel der Menschen, die dem Elend in der Welt entkommen, Chinesen sind.

Ross nahm kein Blatt vor den Mund, als er die Transformation als den größten Beitrag zur Verbesserung der Menschenrechte bezeichnete, den ein Land in der Geschichte der Menschheit je geleistet hat. Für ihn liegt das Geheimnis in der jahrzehntelangen sozialistischen Wirtschaftspolitik, die das Land auf Erfolgskurs gebracht hat.

Nur wenige in der westlichen Medienlandschaft würden Ross‘ Position zustimmen. Einige mögen die rasche und bemerkenswerte Transformation Chinas anerkennen, aber viele sagen voraus, dass das Land nun in einen dauerhaften Abschwung oder sogar in einen wirtschaftlichen Zusammenbruch aufgrund eines Immobiliencrashs gerät.

Ross wies diese Bedenken zurück. Diese Artikel sind eine Farce“, sagte er und schlug vor, dass eine gute Vorgehensweise, um die Wahrheit über China zu verstehen, darin besteht, „The Economist“ zu lesen und davon auszugehen, dass das Gegenteil eintreten wird“. Er wies auch darauf hin, dass der derzeitige Handelskrieg mit China nichts mit den Menschenrechten, der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung oder anderen Schlagwörtern zu tun hat, die die Vereinigten Staaten gerne verwenden. Vielmehr versuchten die Vereinigten Staaten, Chinas Wirtschaft zu drosseln, weil sie nicht in der Lage seien, ihre Wirtschaft wirksam anzukurbeln oder zu beschleunigen.

In der Folge sprachen MacLeod und Ross auch über die chinesische Rivalität mit den USA, den Hightech-Handelskrieg, die Situation in Taiwan und die Gefahr eines möglichen Atomkonflikts zwischen den Supermächten.

„MintPress News“ ist ein unabhängiges Medienunternehmen. Sie können uns unterstützen, indem Sie Mitglied bei Patreon werden, ein Lesezeichen setzen und uns auf die Whitelist setzen sowie unsere Social-Media-Kanäle abonnieren, darunter Twitch, YouTube, Twitter und Instagram. Übersetzt mit Deepl.com

Abonnieren Sie den MintCast auf Spotify, Apple Podcasts und SoundCloud.

Schauen Sie sich auch die Video-Interview-/Podcast-Reihe „The Watchdog“ des Rappers Lowkey an.

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 hat er zwei Bücher veröffentlicht: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.