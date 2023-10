Angeblich Entscheidung gegen Taurus-Lieferung an die Ukraine (Nachtrag)

https://augengeradeaus.net/2023/09/ein-mandat-fuer-taurus-lieferung-an-die-ukraine-ich-haette-ein-paar-fragen/comment-page-2/?unapproved=404121&moderation-hash=40ecf8224a4c86f3c3a07d161850ff1c#comment-404121

Lorenzo Salomons

Wer hier auf Deubel komm raus einen Krieg gegen Russland gewinnen will, der nimmt die totale Zerstörung weiter Gebiete in der Ukraine in Kauf. Und überlässt es der Ukraine durch die Zerstörung von Städten in Russland inkl. der Krim, dass Russland dann die Lieferanten der Taurus-Marschflugkörper atomar auslöscht. In Russland wird der Ausgang dieses Krieges als existenziell angesehen, das haben wohl einige hier noch nicht begriffen! Und glauben dem Propaganda-Märchen, Putin wolle nicht nur weitere Gebiete oder die gesamte Ukraine sondern auch noch Nato-Länder besetzen. Solche Propaganda ist schlimmste Kriegstreiberei.