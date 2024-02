Why the U.S. must restore funding to UNRWA The attack on UNRWA by Israel and its Western allies is an assault on the credibility of international legal and humanitarian bodies. Cutting UNRWA’s funding deepens the Biden administration’s complicity in the Gaza genocide.

Palästinenser warten in einer Schlange, um Wasser zu erhalten, das vom UNRWA über mobile Depots bereitgestellt wird, Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, 30. Januar 2024. (Foto: Omar Ashtawy/ APA Images)

Der Angriff Israels und seiner westlichen Verbündeten auf das UNRWA ist ein Angriff auf die Glaubwürdigkeit der internationalen juristischen und humanitären Einrichtungen. Die Kürzung der UNRWA-Finanzierung vertieft die Komplizenschaft der Biden-Regierung mit dem Völkermord im Gazastreifen.

Warum die USA die Finanzierung des UNRWA wiederherstellen müssen

Von Jehad Abusalim

1. Februar 2024

In den letzten Tagen haben mehrere westliche Regierungen, allen voran die Regierung Biden, angekündigt, die Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) vorübergehend einzustellen, das für die palästinensischen Flüchtlinge im Gazastreifen und in anderen Teilen der Region äußerst wichtige humanitäre Hilfe leistet. Dieser Schritt folgt auf das jüngste bahnbrechende Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH), der feststellte, dass Israel im Gazastreifen möglicherweise einen Völkermord begeht.

Die Entscheidung, dem UNRWA die Mittel zu kürzen, ist eine Reaktion auf die Behauptung Israels, dass ein Dutzend der rund 13.000 UNRWA-Mitarbeiter in Gaza in den Hamas-Angriff vom 7. Oktober verwickelt war, und reiht sich ein in ein langes Muster von Maßnahmen Israels und seiner Verbündeten, die das Leben und Wohlergehen der Palästinenser bedrohen, die Israels verheerenden Angriffen ausgesetzt sind. Noch wichtiger ist, dass der Angriff auf das UNRWA die internationale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, aus der Israel hervorgegangen ist, untergräbt.

Die Kürzung der Mittel für das UNRWA wird die ohnehin schon katastrophale Lage im Gazastreifen, wo das Vorgehen Israels verheerende Auswirkungen auf die Palästinenser hat, noch weiter verschärfen. Rund 70 Prozent der Bewohner des Gazastreifens leiden unter Hunger und Krankheiten, da Israel die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wie Nahrungsmitteln, Wasser, Strom und Medikamenten weiterhin einschränkt. Die israelische Bombardierung hat auch Krankenhäuser, Schulen, Einrichtungen der Vereinten Nationen und Bäckereien nicht verschont. Ganze Städte und Stadtteile wurden zerstört, was zu weit verbreiteten Vertreibungen führte. Diese unerbittlichen Aktionen haben die Palästinenser in Gaza einem noch nie dagewesenen Maß an Brutalität und Härte ausgesetzt.

Die überstürzte Kürzung der Mittel für das UNRWA durch westliche Regierungen fügt den vielen Wunden der Palästinenser in Gaza weiteren Schmerz hinzu. Bevor Israels Angriff begann, litten Hunderttausende von Familien im Gazastreifen, der seit mehr als 16 Jahren unter einer lähmenden israelischen Belagerung und Blockade steht, unter der weltweit höchsten Armuts- und Arbeitslosenrate und waren auf das UNRWA angewiesen, um Lebensmittel, medizinische Versorgung und Bildung zu erhalten. Heute, da der Gazastreifen in Schutt und Asche liegt, ist es für das UNRWA und die wenigen humanitären Organisationen, die vor Ort tätig sind, nahezu unmöglich, die immer größer werdende humanitäre Katastrophe zu bewältigen.

Anstatt Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen oder seine katastrophale Aggression im Gazastreifen zu stoppen, vor allem nach dem Urteil des IGH, beeilten sich Israels Verbündete, das Urteil des wichtigsten Rechtsorgans der Vereinten Nationen zu untergraben, indem sie die UN-Agentur, die für die Bereitstellung lebenswichtiger Hilfe für Millionen palästinensischer Flüchtlinge verantwortlich ist, noch stärker angriffen, vor allem angesichts der schweren humanitären Katastrophe im Gazastreifen.

Die Haltung Israels und seiner westlichen Verbündeten gegenüber internationalen juristischen und humanitären Gremien wird von Palästinensern und vielen anderen im globalen Süden und anderswo nicht nur als heuchlerisch empfunden, sondern trägt auch aktiv zur Erosion der Rolle und Glaubwürdigkeit dieser Institutionen bei.

Gremien wie den IGH und das UNRWA zu untergraben, um Israel vor der Rechenschaftspflicht zu schützen, gefährdet die Integrität dieser Gremien, und obwohl der IGH entschied, dass es plausible Gründe dafür gibt, dass Israel in Gaza Völkermord begeht, führte dies nicht zu einer ähnlichen Aussetzung der Hilfe oder militärischen Unterstützung für Israel durch die USA oder andere Länder.

Fortsetzung von Trumps Vermächtnis und Ermöglichung von Völkermord

Vor diesem Krieg machten Israel und seine Unterstützer die Streichung der Mittel für das UNRWA zu einer Priorität. Als Präsident Biden sein Amt antrat, wollte er sich im krassen Gegensatz zur Trump-Administration positionieren, aber es hat sich gezeigt, dass Biden in Bezug auf Palästina Trumps Erbe nicht nur fortgesetzt, sondern sogar noch ausgebaut hat. Dies zeigte sich darin, dass Biden die rechtsextreme israelische Regierung mit seinem Vorstoß zur Ausweitung des Abraham-Abkommens mit einer israelisch-saudischen Normalisierung belohnte, Israel die Aufnahme in das Programm für visumfreies Reisen gewährte, obwohl es die Anforderungen nicht erfüllte, Israel bei der Entfesselung eines Völkermords an den Palästinensern unterstützte und die Mittel für das UNRWA kürzte, ein Schritt, der erstmals von der Trump-Regierung eingeführt wurde.

Für die Palästinenser ist die Abhängigkeit vom UNRWA jedoch ein Produkt der harten Realität des jahrzehntelangen Lebens unter israelischer Militärbesatzung. Historisch gesehen haben die Palästinenser nicht um Hilfe gebeten, und Einrichtungen wie das UNRWA wurden von westlichen Mächten als Teil ihres Konzepts zur Lösung der Palästina-Frage geschaffen. Dieselben Mächte drohen nun, das UNRWA zu untergraben. Die Palästinenser waren schon immer ein selbständiges und unabhängiges Volk, ein Volk von Bauern, Handwerkern und Händlern, die stets ihr Recht auf Rückkehr in ihre Häuser, ihr Land, ihre Geschäfte, ihren Besitz und ihre Lebensgrundlagen eingefordert haben. Doch die westlichen Länder, die Israel unterstützen, haben die Palästinenser daran gehindert, in ihre Häuser zurückzukehren, und haben sie mit humanitärer Hilfe gesteuert, unter Druck gesetzt und kontrolliert.

Die jüngsten Ereignisse haben jedoch deutlich gemacht, dass dieser Status quo unhaltbar ist. Anstatt ihre Haltung mutig zu überdenken und anzuerkennen, dass Israels System der rassistischen Unterdrückung des palästinensischen Volkes, das von zahllosen Menschenrechtsgruppen und Experten als Apartheid bezeichnet wird, unhaltbar ist, haben die Regierung Biden und andere westliche Mächte Israel dabei unterstützt, einen Krieg von völkermörderischem Ausmaß in Gaza zu entfesseln. In diesem Krieg wurden über 30.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, und fast zwei Millionen Palästinenser wurden vertrieben.

Die Streichung der Mittel für das UNRWA bedeutet in diesem Zusammenhang eine Mitschuld an dem Völkermord und die Fortsetzung einer langjährigen westlichen Haltung, die Israel uneingeschränkte Unterstützung gewährt und die Rechte der Palästinenser vernachlässigt. Anstatt einem hungernden Kind in Gaza das letzte Stück Brot aus der Hand zu reißen, müssen die Regierung Biden und andere westliche Regierungen dringend die Finanzierung des UNRWA wiederherstellen, einen Waffenstillstand fordern und handeln, um Israels unerbittlichen Angriff auf Gaza zu beenden.

Jehad Abusalim ist Geschäftsführerin des Jerusalem Fund/Palestine Center. Die Ansichten in diesem Artikel sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die des Jerusalem Fund wider.

