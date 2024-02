US Judge Rejects US Complicity Case on Technical Grounds With an eye on the World Court genocide case, the Northern California judge implored defendants to reconsider their support of Israel’s military siege against the Palestinians in Gaza. By Jake Johnson Common Dreams A federal judge in Oakland, California, dismissed a lawsuit Wednesday that

Mit Blick auf den Völkermordfall vor dem Weltgerichtshof forderte der nordkalifornische Richter die Angeklagten auf, ihre Unterstützung der israelischen Militärbelagerung gegen die Palästinenser in Gaza zu überdenken.

US-Richter lehnt US-Komplizenschaftsklage aus technischen Gründen ab

Von Jake Johnson

Common Dreams

1. Februar 2024

Ein Bundesrichter in Oakland, Kalifornien, wies am Mittwoch eine Klage ab, die darauf abzielte, die USA daran zu hindern, Israels katastrophalen Angriff auf den Gazastreifen zu unterstützen – übte aber auch scharfe Kritik an der unerschütterlichen Unterstützung des Krieges durch die Regierung Biden.

US-Richter Jeffrey White vom Northern District of California entschied, dass die von palästinensischen Organisationen und Einzelpersonen sowohl in den USA als auch im Gazastreifen eingereichte Klage „außerhalb der begrenzten Zuständigkeit des Gerichts“ liege und aus technischen Gründen abgewiesen werden müsse.

White beschrieb den Fall als einen seltenen Fall, in dem das bevorzugte Ergebnis für das Gericht unerreichbar ist“, verwies aber insbesondere auf die Feststellung des Internationalen Gerichtshofs, dass die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel plausibel“ ist, und schlug vor, dass die US-Regierung ihre Rolle bei der Unterstützung des Angriffs auf Gaza überdenken sollte.

„Sowohl die unbestrittenen Aussagen der Kläger als auch die bei der Anhörung zu diesen Anträgen vorgelegten Gutachten sowie die Erklärungen verschiedener Beamter der israelischen Regierung deuten darauf hin, dass die andauernde militärische Belagerung des Gazastreifens darauf abzielt, ein ganzes Volk auszurotten und daher plausibel unter das internationale Verbot des Völkermords fällt“, schrieb White.

„Es ist die Pflicht jedes Einzelnen, sich mit der gegenwärtigen Belagerung in Gaza auseinanderzusetzen, aber es ist auch die Pflicht dieses Gerichts, sich innerhalb der Grenzen seines Zuständigkeitsbereichs zu bewegen“, fuhr er fort. „Dieses Gericht fordert die Angeklagten auf, die Folgen ihrer unermüdlichen Unterstützung der militärischen Belagerung gegen die Palästinenser in Gaza zu prüfen.“

Das Urteil kam zu einem Zeitpunkt, als die Zahl der geschätzten Todesopfer des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen 27.000 überstieg – angesichts der Zahl der Leichen, die vermutlich unter den Trümmern begraben sind, und der zunehmenden Schwierigkeit, die Toten zu zählen, während sich die israelische Bombenkampagne der Vier-Monats-Marke nähert, wahrscheinlich eine dramatische Unterschätzung.

Weit entfernt von einem Sieg für die US-Regierung“.

Diala Shamas, leitende Anwältin des Center for Constitutional Rights (CCR) – das die Kläger in der Klage Defense for Children International – Palestine v. Biden vertrat – sagte am Mittwoch in einer Erklärung, dass die Entscheidung des Bundesgerichts „alles andere als ein Sieg für die US-Regierung“ sei.

Präsident Joe Biden, US-Außenminister Antony Blinken und Pentagon-Sekretär Lloyd Austin wurden als Beklagte in der Klage benannt, die eine Dringlichkeitsanordnung zur Unterbrechung der US-Unterstützung für Israels Angriff auf Gaza forderte. In ihrer Antwort auf die Klage plädierte die Regierung Biden für die Abweisung des Verfahrens aus verfahrenstechnischen Gründen.

Es ist beispiellos und niederschmetternd, dass ein Bundesgericht praktisch bestätigt hat, dass Israel einen Völkermord begeht, während es gleichzeitig die „unermüdliche“ Unterstützung der Beklagten Biden, Blinken und Austin für die Handlungen, die diesen Völkermord darstellen, kritisiert“, sagte Shamas.

Während der mündlichen Verhandlung in der vergangenen Woche bezeugten die palästinensischen Kläger die entsetzlichen Zerstörungen, die Israel der Bevölkerung des Gazastreifens zufügt, die nun größtenteils vertrieben wurde und zunehmend von Hunger und Krankheiten bedroht ist.

Seit dem 7. Oktober, als die Bombardierungen nach einem tödlichen Angriff der Hamas auf den Süden Israels begannen, wurden mehr als 100 Familienangehörige der Kläger durch israelische Angriffe in Gaza getötet.

„Ich habe in diesem Krieg alles verloren“, sagte Dr. Omar Al-Najjar, der von einem Krankenhaus in Gaza aus aussagte. „Ich habe nichts außer meinem Kummer. Das ist es, was Israel und seine Unterstützer uns angetan haben“.

Mohammed Monadel Herzallah, ein weiterer Kläger in dem Fall, sagte als Reaktion auf das Urteil vom Mittwoch, es sei wichtig, dass das Gericht anerkenne, dass die Vereinigten Staaten Israels anhaltenden Völkermord in Gaza bedingungslos unterstützen und dass ein Bundesgericht zum ersten Mal palästinensische Stimmen gehört habe.

„Aber wir sind immer noch erschüttert, dass das Gericht nicht den wichtigen Schritt unternommen hat, um die Regierung Biden daran zu hindern, das Abschlachten des palästinensischen Volkes weiterhin zu unterstützen“, sagte Herzallah.

„Meiner Familie fehlt es derzeit an Lebensmitteln, Medikamenten und dem Nötigsten zum Überleben. Als Palästinenser wissen wir, dass dies ein harter Kampf ist, und als Kläger werden wir weiterhin alles in unserer Macht stehende tun, um das Leben unseres Volkes zu retten.“

Jake Johnson ist ein Mitarbeiter von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

