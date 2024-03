Why a South African writer turned down Germany’s prestigious Goethe medal Author Zukiswa Wanner declined an award from Germany’s Goethe Institut, citing the country’s complicity in human rights violations in Palestine.

Zukiswa Wanner ist eine afrikanische Schriftstellerin, der in Sambia geboren wurde und derzeit in Kenia lebt. / Foto: Goethe-Institut

Warum eine suedafrikanische Schriftstellerin die prestigetraechtige deutsche Goethe-Medaille ablehnte

Ayse Betul Aytekin

5. März 2024

Die Autorin Zukiswa Wanner lehnte eine Auszeichnung des deutschen Goethe-Instituts mit der Begründung ab, das Land sei an Menschenrechtsverletzungen in Palästina beteiligt.

Die Schriftstellerin Zukiswa Wanner, die als erste Frau des afrikanischen Kontinents mit der renommierten deutschen Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde, hat mit ihrem mutigen und prinzipientreuen Auftreten gegen Ungerechtigkeit für Aufsehen gesorgt.

„Ich sehe mich nicht in der Lage, zu schweigen oder einen offiziellen Orden von einer Regierung zu behalten, die so gefühllos gegenüber menschlichem Leid ist“, begründete die Schriftstellerin ihre Protestaktion.

Anstatt einen weiteren Völkermord nach dem Holocaust lautstark zu verurteilen, sei Deutschland stattdessen zu einem der beiden größten Waffenexporteure nach Israel geworden, so die Autorin in ihrer Erklärung.

„Ich wünsche mir, dass die deutsche Regierung in ihrer Reflexion und in der Aussage ’nie wieder‘ anerkennt, dass ’nie wieder‘ für jeden gelten sollte“, schrieb sie.

Im Jahr 2020 wurde Wanner mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet, einer offiziellen Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland, die vom Goethe-Institut verliehen wird und mit der Personen gewürdigt werden, „die sich um den internationalen Kulturaustausch und die Vermittlung der deutschen Sprache verdient gemacht haben.“

Im Gespräch mit TRT World über ihre Entscheidung, auf die Auszeichnung zu verzichten, die sie auf kulturelle und politische Gründe zurückführte, fragte Wanner: „Was bedeutet es, ein Künstler zu sein, wenn man der Gesellschaft nicht den Spiegel vorhalten und sie kritisieren, aber auch beklatschen kann?“

Transzendentale Stimmen

Eine Reise in die besetzten palästinensischen Gebiete anlässlich des Palästina-Literaturfestivals (PalFest) im Mai 2023 veranlasste Zukiswa Wanner, Parallelen zum Apartheid-Regime in Südafrika zu ziehen, woher ihr Vater, ein politischer Exilant, stammt.

Sie beschrieb ihre Erfahrung als „augenöffnend“, da sie mit palästinensischen Künstlern und Aktivisten zusammentraf, die sich dem israelischen Apartheidsystem widersetzten und Wege fanden, zu reisen, zu kommunizieren und die Familien der anderen zu unterstützen, wenn einzelne Personen inhaftiert waren.

Bei der Schilderung ihrer Reise hob sie hervor, dass den Südafrikanern bei den Verhandlungen zur Beendigung der Apartheid das Recht auf Rückkehr gewährt wurde, während die Palästinenser dieses Recht nicht haben. Die Ähnlichkeiten in der Segregationspolitik, den Ausgangssperren und den Bewegungseinschränkungen, die sie in Palästina beobachtete, erinnerten sie an die Erfahrungen der schwarzen und braunen Menschen in Südafrika.

„In Südafrika wurden Schwarze in ethnische Gebiete gesteckt, die als Bantustans bekannt waren. Dies sind meiner Meinung nach Vorläufer der angeblichen „Area A“ in Palästina, die angeblich von Palästinensern unabhängig verwaltet wird, aber israelische Streitkräfte können dort willkürlich Menschen als Geiseln nehmen“, sagte sie.

Wenn sie über diese Beobachtungen und ihr südafrikanisches Erbe nachdenkt, sagt Wanner, dass sie den antikolonialen Widerstand als eine transzendentale Bewegung wahrnimmt, in der jeder gewissenhafte Mensch seine Stimme erheben würde.

„Man muss nicht aus einem Land mit einer Geschichte der Apartheid stammen, um die täglichen Ungerechtigkeiten und Demütigungen zu sehen, denen Palästinenser ausgesetzt sind“, erklärte sie bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung, die Medaille zurückzugeben.

Kleinliche Apartheid

Seit dem 7. Oktober 2023 distanziert sich Deutschland von Künstlern aufgrund ihrer Haltung zum Kolonialstaat Israel, obwohl Israel das Oslo-Abkommen nicht einhält, so Wanner.

Als der palästinensische Filmemacher Basel Adra und der israelische Journalist Yuval Abraham kürzlich auf der Berlinale den Preis für den besten Dokumentarfilm für ihren Film „No Other Land“ erhielten, der die Zerstörung palästinensischer Dörfer im besetzten Westjordanland aufzeigt, applaudierte der deutsche Kulturstaatsminister nur für die israelische Hälfte des Filmemacherduos.

„Die südafrikanische Geschichte hat dafür einen Ausdruck: Petty Apartheid“, fügte sie hinzu.

Wanner betont vor allem, dass der Globale Süden sich in Bezug auf die weltweiten Ungerechtigkeiten im Allgemeinen gegenseitig unterstützt hat, während die Staaten mit kolonialem Erbe im Laufe der Zeit eine immer größere Kluft zwischen sich und ihrer Bevölkerung feststellen.

„Das Vereinigte Königreich, das eine Schlüsselrolle im Commonwealth spielt – auch wenn wir nicht wissen, wer die Bürger in diesem Reichtum sind -, hat ebenfalls mit ernsten Problemen zu kämpfen, da es scheint, dass vielen Briten die Augen geöffnet wurden, wie mitschuldig ihre Regierung (und die führende Opposition) sind“, sagte Wanner gegenüber TRT World.

Wanner lehnte nicht nur eine symbolische Auszeichnung ab, sondern kritisierte auch die Beteiligung globaler Kolonialmächte an der weltweiten Unterdrückung und forderte Deutschland auf, sich mit seinem historischen Erbe der Gewalt in Namibia, Tansania und Palästina auseinanderzusetzen.

Die aktivistische Schriftstellerin, die in Sambia als Tochter eines südafrikanischen Vaters und einer simbabwischen Mutter geboren wurde und heute in Kenia lebt, wurde für zahlreiche internationale Preise nominiert, darunter den South African Literary Award, den Commonwealth Best Book Africa und den Herman Charles Bowman Award.

Neben der Gründung ihres eigenen Verlags zur Förderung der afrikanischen Literatur auf dem Kontinent leitet sie Projekte, die das literarische Engagement der afrikanischen Bevölkerung fördern sollen.

Ayse Betul Aytekin ist Produktionsassistentin bei TRT World.

