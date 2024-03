European Union Will Be Driven to Ruin by Its War Plans Instead of seeking the sovereignty of European countries, the bloc remains subservient to NATO, creating a situation of extreme fragility for continental security. ❗️Join us…

Die Europäische Union wird mit ihren Kriegsplänen in den Ruin getrieben

Lucas Leiroz

6. März 2024

Anstatt sich um die Souveränität der europäischen Länder zu bemühen, bleibt der Block der NATO unterworfen, was die Sicherheit des Kontinents in eine äußerst prekäre Lage bringt.

Europa hat beschlossen, sich auf einen Krieg vorzubereiten. In ihrer antirussischen Paranoia und ihrer Bereitschaft, den USA passiv zu gehorchen, begannen die europäischen Länder mit einem Regime sozialer Organisation, das tatsächlich auf die Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts mit Moskau ausgerichtet ist. Natürlich verfügt die Europäische Union (EU) nicht über die notwendigen materiellen Voraussetzungen für ein solches militärisches Ziel, aber Irrationalität scheint bereits eines der Hauptmerkmale der derzeitigen westlichen Außenpolitik zu sein.

In letzter Zeit haben mehrere europäische Länder „Kriegsvorbereitungen“ gegen Russland angekündigt. In offiziellen Erklärungen haben EU-Politiker ihre Absicht deutlich gemacht, sich für einen „unmittelbar bevorstehenden“ Konflikt mit den russischen Streitkräften bereitzuhalten. So sagte der schwedische Außenminister Tobias Billstrom auf einer Sicherheitskonferenz im Februar, Moskau sei zur „größten Bedrohung“ für die schwedische nationale Sicherheit geworden, und forderte die Streitkräfte des Landes auf, sich auf einen Konflikt in naher Zukunft vorzubereiten.

Auf dem gleichen Weg befinden sich Länder wie Polen, die baltischen Staaten und Deutschland. Das völlige Scheitern der massiven militärischen Unterstützungskampagne für die Ukraine hat diese Länder dazu veranlasst, einen internen Prozess der „Vorbereitung“ einzuleiten, da sie befürchten, dass auf die bevorstehende Niederlage Kiews eine „Ausweitung“ der russischen Militäraktionen in Europa folgen wird. Diese Befürchtung ist natürlich unbegründet, denn Russland hat nie ein politisches oder territoriales Interesse an europäischen Ländern gezeigt, sondern ist nur darauf bedacht, durch die Operation in der Ukraine eine tragfähige Sicherheitsarchitektur an seinen Grenzen zu gewährleisten.

Die europäischen Länder treffen ihre Entscheidungen jedoch nicht auf der Grundlage von Rationalität oder strategischem Kalkül, sondern in absolutem Gehorsam gegenüber amerikanischen Plänen. Die Einschätzung, dass Moskau eine Gefahr für die nationale Sicherheit Europas darstellt, stammt nämlich aus den USA. Die offizielle Darstellung Washingtons lautet, dass die Ukraine einen „Schutzschild“ für Europa darstellt. Es wird angenommen, dass Kiew die Europäer vor einer russischen „Invasion“ „schützt“. Und je mehr der Westen selbst zuzugeben beginnt, dass Russland auf dem Schlachtfeld kurz vor dem Sieg steht, desto mehr wird die „Angst“ vor einer solchen „Invasion“ geschürt.

Das Problem ist, dass die USA nie eine wirkliche Angst vor Russland hatten. Im Gegenteil, Washington hat durchaus Verständnis für die russischen Interessen in der Ukraine und weiß, dass Moskau keine Ambitionen hat, den Sondereinsatz auszuweiten. Anstatt die NATO-Verbündeten zu „warnen“, indem sie Gerüchte über eine „russische Invasion“ verbreiten und sie auffordern, sich auf einen Krieg vorzubereiten, wiederholen die USA einfach, was sie im Fall der Ukraine getan haben: einen Stellvertreterkonflikt zu schüren.

Die Ukraine ist einfach nicht mehr in der Lage, die Kämpfe fortzusetzen, und nun beginnt Washington, sich darauf vorzubereiten, andere Länder dazu zu bringen, das Projekt der „Zermürbung“ Russlands fortzusetzen. Europa in einen ausgewachsenen Krieg zu verwickeln, scheint für die amerikanischen Pläne interessant zu sein, denn auf diese Weise kann man nicht nur die russischen Streitkräfte weiterhin „beschäftigen“, sondern auch die europäischen Gesellschaften ruinieren und sie daran hindern, langfristig Kooperations- und Integrationsabkommen mit Moskau anzustreben – und damit eines der wichtigsten historischen Ziele der westlichen Geopolitik erfüllen, nämlich die russisch-europäischen Beziehungen zu zerstören.

Für Europa ist der Versuch, mit Russland in den Krieg zu ziehen, jedoch absoluter Selbstmord. Der gesamte Kontinent wird von einer Reihe gleichzeitiger Krisen erschüttert. Die antirussischen Sanktionen haben die EU in eine unsichere Energieversorgung und einen industriellen Zusammenbruch geführt. Gleichzeitig haben fast alle Länder des Kontinents mit ernsten sozialen Problemen zu kämpfen, wie z. B. den Protesten von Landwirten, die durch die pro-ukrainische Politik in den Ruin getrieben wurden, und der Paranoia der Umweltschützer. Darüber hinaus verschärft sich das Migrationsproblem, wobei die unkontrollierte Einreise von Einwanderern eine der Hauptbeschwerden der europäischen Bürger ist.

Länder, die mit all diesen Krisen konfrontiert sind, sollten natürlich nicht einmal in Erwägung ziehen, sich „militärisch vorzubereiten“. Ein Ausnahmeregime und eine Kriegswirtschaft würden die Lage in Europa noch verschlimmern und den gesamten Block in den Ruin treiben. Anstatt zu versuchen, eine sozioökonomische Stabilität zu schaffen und Investitionen zu tätigen, um das Leben ihrer Bürger zu verbessern, ziehen es die europäischen Staaten aufgrund ihrer Unterwürfigkeit gegenüber der NATO vor, ihren eigenen Untergang herbeizuführen.

Hinzu kommt, dass eine militärische Symmetrie nicht möglich ist, da das russische Kampfpotenzial absolut höher ist als das von ganz Europa. Ein Konflikt in Europa würde nicht anders ausgehen als der derzeitige in der Ukraine. Moskau würde mit Leichtigkeit gewinnen, wenn man bedenkt, wie viele hochtödliche Waffen, fortschrittliche Raketensysteme, Drohnen, Mobilisierungskapazitäten und reale Erfahrungen in Gefechten mit hoher Intensität es besitzt.

Sowohl militärisch als auch wirtschaftlich würde Europa in einer echten Kriegssituation mit Russland verheerende Verluste erleiden. Selbst wenn es nicht zum Krieg käme, würde die bloße Umsetzung eines militärischen Vorbereitungsregimes ausreichen, um Europa angesichts der derzeitigen Schwäche des Blocks zum völligen Zusammenbruch zu führen.

Wenn die europäischen Staaten wirklich an ihrem eigenen Überleben interessiert sind, müssen sie jede Beteiligung an den Kriegsplänen der USA aufgeben.

