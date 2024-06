Why do Egomaniac Leaders Wage War on Humanity? Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailLeaders who could not Think as Normal Human Beings Leaders who view humanity less than in equal human status are extremely naive about their own nature of being a human – lacking moral, spiritual and intellectual act of balancing the consciousness“ or […]

Schlachthaus – von Mr. Fish

Warum führen egomanische Führer einen Krieg gegen die Menschheit?

Von Dr. Mahboob A Khawaja

04. Juni 2024

Führer, die nicht wie normale Menschen denken können

Führungspersönlichkeiten, die die Menschheit nicht als gleichwertigen Menschen betrachten, sind extrem naiv, was ihre eigene Natur als Mensch angeht. Ihnen fehlt der moralische, spirituelle und intellektuelle Akt des Ausgleichs des Bewusstseins“ oder sie sind in wettbewerbsorientierte Zahlenspiele verwickelt, um ihr eigenes Image in Bezug auf globale Macht und Einfluss über andere zu erhöhen. Sie nutzen die Dynamik des Absolutismus und aggressives Verhalten, um die schwachen und hilflosen Menschen zu manipulieren.

„Der Mensch wurde von Gott in der bestmöglichen Form geschaffen“, erklärt die göttliche Erzählung, aber die menschliche Vielfalt ist ein natürliches Phänomen, dessen Folgen weit über die Vorstellung von Recht und Unrecht oder Tugend und Laster hinausgehen. Menschen und Nationen streben danach, um Triumph und Ruhm zu konkurrieren, was verschiedene Methoden politischer Macht, Medienpropaganda, psychologische und andere Massenvernichtungswaffen beinhaltet. Ironischerweise würden Menschen mit normalem Bewusstsein nicht nach Tyrannei, aggressivem Verhalten, Tötung und Zerstörung anderer Nationen, Kulturen und Zivilisationen streben, sondern es sind der abnorme Verstand, politische Macht, Gier und Hass und manchmal ethnische Vorherrschaft, die sie dazu bringen, irrational und abnormal zu handeln, schlimmer als wilde Tiere.

Die lebendige Erde besteht zu 78 % aus Stickstoff und zu 21 % aus Sauerstoff, um alle Formen des Lebens und der Technologie auf diesem Planeten zu unterstützen. Wir halten die moralische und geistige Solidarität für die Grundlage der Unantastbarkeit des Lebens und der Einmütigkeit der Menschheit. Alle Menschen setzen sich aus materiellen und geistigen Faktoren zusammen, um das Leben zu entfalten. Wenn sie Sauerstoff atmen und ihr Herz schlägt, ist Gott da. Gibt es ein individualistisches psychologisches, moralisches und spirituelles Problem bei der Abwägung zwischen Premierminister Netyanhu und Präsident Joe Biden, sich normal für einen sofortigen Waffenstillstand und Frieden in Gaza einzusetzen? Beide haben einzigartige Charakteristika, die analysiert und reflektiert werden müssen, weil sie dem Frieden gegenüber gleichgültig sind und den Krieg gegen Gaza und die Tötung von fast 36.000 oder mehr unschuldigen Menschen und etwa 15.000 Kindern und Frauen sowie Berichten zufolge etwa 14.000 Kindern und Frauen, die immer noch an verschiedenen Orten in Gaza begraben sind, unterstützen. Wenn Netanjahu eine gewisse Moral für sich in Anspruch nimmt, so ist es verräterisch, dass er Gotteshäuser und Krankenhäuser bombardiert und die Zivilbevölkerung des Gazastreifens mehrere Monate lang hungern lässt. Biden in einem Jahr, in dem die US-Präsidentschaftswahlen anstehen, und Netanjahu, der um sein eigenes politisches Überleben kämpft, scheinen mit falschem Denken, falschen Methoden und aus den falschen Gründen um Ruhm und Erfolg zu wetteifern. Kriege, Bombardierungen und die Zerstörung der Menschheit führen nicht zu Frieden und gesellschaftlicher Harmonie, weder in Israel noch in Palästina noch in den USA.

Massen gegen Krieg, weil Kriege keinen Frieden und keine Harmonie schaffen

Die Stimmen des öffentlichen Bewusstseins hallen über viele Kontinente hinweg und fordern „Stoppt den Krieg in Gaza“, „Lasst die Palästinenser leben“ und stoppt die „Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Amerika und Israel“. Kein Wunder, wer hört schon auf diese inneren Stimmen der Menschlichkeit, wenn unaufhörliche Bombardierungen Leben und menschliche Lebensräume zerstören, ohne dass dafür Rechenschaft abgelegt wird. Der IGH, der eine Einstellung des Krieges forderte, und die Androhung von Haftbefehlen gegen die israelische Führung durch den IStGH blieben unbeachtet.

An diesem Wochenende meldeten israelische Medien, dass mehr als 120.000 Bürger in Tel Aviv die Absetzung von Premierminister Netanjahu, die Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen und die sichere Rückkehr der 134 Geiseln fordern. Das Zentrum der sadistischen Schwerkraft und der Rache ist Premierminister Netanjahu und sein Kriegskabinett und die dynamische Syntax, um die Welt zu beherrschen, ist das Weiße Haus.

Das Leben selbst ist eine Prüfung für Menschen und Nationen und mit einer rationalen Entscheidung für Rechtschaffenheit oder Bösartigkeit auf diesem Planeten verbunden. Gibt es irgendwelche Lehren aus der prägenden Geschichte zu ziehen? Wachsen menschliche Kulturen und Zivilisationen aus den verleumderischen Proklamationen von Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Gerechtigkeit, Grausamkeit, Besetzung und Eroberung anderer Länder? Die Erde ist ein heiliges Vertrauen für die Menschheit und ein lebendiges Organ, das nach dem Willen Gottes im Raum schwebt und alles Leben erhält, und Angreifer werden durch den göttlichen Befehl gewarnt: „Sprich! Reist durch die Erde und seht, was das Ende derer ist, die die Wahrheit ablehnen.“ Die sich abzeichnenden Kriege und die Zerstörung der Erde und der menschlichen Lebensräume im Gazastreifen und darüber hinaus sind eklatante Verstöße gegen dieses VERTRAUEN zwischen dem Menschen und Gott und erfordern ein Erwachen des menschlichen Gewissens und der Seele: „Wahrlich, der Mensch ist seinem Herrn gegenüber undankbar, und das bezeugt er (durch seine Taten): 6-7: 100: Der Qur’an).

Politische Schlechtigkeit und die menschliche Natur

Ist Schlechtigkeit Teil der menschlichen Natur? Der Mensch scheint von Natur aus ein „streitbares“ Wesen zu sein. Zu einer rationalen Konfliktanalyse und Friedenssuche gehört es, den unterschiedlichen Standpunkten zuzuhören und zu lernen und einen gemeinsamen Standpunkt zu finden, ohne zuzustimmen oder zu widersprechen, um den Krieg zu beenden, was eine effektive Kommunikation und aufgeklärte Führungsqualitäten zeigt. Ganz einfach: Sie haben keinen eigenen Verstand, keinen Intellekt und keinen Sinn für Rationalität und verlassen sich bei ihren Entscheidungen stark auf Berater, oder sie haben Angst vor dem Unbekannten, ersetzt zu werden, oder ihre inneren Schwächen überwältigen ihre Stärken, so dass sie in Krisensituationen irrational handeln.

Ich habe diese Frage vielen angesehenen internationalen Wissenschaftlern, darunter Robert Burrowes und Robert (Bob) Kohoeler, gestellt, um die wissensbasierte Neugierde zu ergründen. Oft hat die Vernunft ihre Grenzen, aber das Wissen kennt keine Grenzen, und globale Angelegenheiten sind ein gemeinsames Unternehmen. Professor Robert J. Burrowes und Anita (Australien) müssen als Wissenschaftler und Koordinator der „Globalen gewaltfreien Friedensbewegung“ nicht vorgestellt werden:

„Oft frage ich mich, warum Menschen aggressiv werden und auf unmenschliche Weise handeln, die der Natur der Dinge widerspricht.“ …. „Der verstorbene Prof. Hans Margenthau hatte Recht: ‚Absolute Macht korrumpiert immer alle Menschen‘… Aggressive Menschen DENKEN, dass ihr eigenes EGO (Ich) die Macht ist (politischer Absolutismus), ohne jegliche Rechenschaftspflicht, und das führt sie dazu

sie dazu, alle Arten von Verbrechen gegen ihre Mitmenschen zu begehen.

Robert und Anita haben geantwortet: Sie stellen Fragen, die eigentlich „ewig“ sind. Das heißt, Sie werfen Fragen auf, die die Menschheit seit den Anfängen der „Zivilisation“, wenn nicht schon viel früher, beunruhigt haben. Wie können wir mit so mächtigen Menschen kommunizieren, um sie dazu zu bringen, wie normale menschliche Wesen zu DENKEN? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es möglich ist, mit solchen Menschen sinnvoll zu kommunizieren, und deshalb verbringe ich auch keine Zeit damit, dies zu versuchen. Der Grund dafür ergibt sich aus meiner Antwort auf eine andere Frage, die Sie gestellt haben: „Warum werden Menschen aggressiv und handeln auf unmenschliche Weise, die im Widerspruch zur Natur der Dinge steht“. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, hat mich schon in jungen Jahren fasziniert. Nachdem wir 30 Jahre lang darüber geforscht hatten, zogen Anita und ich uns 1996 zurück, um eine tiefe emotionale Heilung zu vollziehen. Es hat 14 Jahre gedauert, aber wir haben sehr viel gelernt.

Bob Koeheler – ein bekannter Journalist aus Chicago – teilte seinen Standpunkt („A WORLD UNDER SPIRITUAL CONSTRUCTION“): Ich glaube, die einzige Antwort ist, den Krieg zu überwinden!!! Krieg beginnt mit – und ist nicht möglich ohne – Entmenschlichung. „Das sind menschliche Tiere“, wie Yoav Gallant sagte.

Israelische und amerikanische kollaborative Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ‚Völkermord‘

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die westliche Welt es versäumt hat, eine schreckliche, tragische Geschichte in der Entstehung des Endes der Zeit zu sehen und den Einfallsreichtum zu verlieren, um die Folgen des naiven Egoismus der israelischen Führung zu verstehen, die Krieg als Instrument der territorialen Expansion im Nahen Osten einsetzt. Der Ruhm des Menschen liegt in der Vorstellung von Gutem und Rechtschaffenheit, nicht in Bosheit und völkermörderischen Plänen. Ein rational argumentierbarer Abschluss des Krieges gegen Gaza wäre denkbar, wenn die arabisch-muslimische Welt den israelischen Plänen eine einheitliche politisch-militärische Herausforderung entgegenstellen würde. Diese Landschaft erscheint moralisch, intellektuell und politisch bankrott wie ein Abschaum, der auf einem Strom naiver Marionetten und diskreditierter Führer schwimmt. Der kollaborative amerikanisch-israelische Krieg gegen Gaza und seine unmittelbaren Folgen haben die westliche Welt und alle ihre Institutionen in beschämender Weise überflüssig und leer für die globalen Normen des 21. Jahrhunderts in Bezug auf Zivilität, Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit der Zivilbevölkerung gemacht – wohingegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in obskuren Impulsen und Unentschlossenheit und bewusster Untätigkeit der UNO und des Sicherheitsrats festgehalten werden. Unter Verhöhnung seiner Verpflichtungen aus der Charta hat der UN-Sicherheitsrat es versäumt, die Zivilbevölkerung vor dem Terror der täglichen Bombardierungen von Krankenhäusern und Gotteshäusern zu schützen. Peter Koenig („Gaza: Die USA und der Westen unterstützen Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Understanding the Never-Ending Conflict“, Global Research: 11/06/23), erklärt: Israels Premierminister Netanjahu ist ein Kriegsverbrecher und sollte nach den Kriterien der Nürnberger Prozesse von 1945/1946 für Kriegsverbrechen während seiner gesamten Amtszeit als Premierminister Israels zur Rechenschaft gezogen werden. Seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen ein wehrloses Palästina, sind mit dem Holocaust vergleichbar. https://www.globalresearch.ca/gaza-us-west-supports-israel-crimes-against-humanity/5745763

Dr. Mahboob A. Khawaja ist auf internationale Angelegenheiten, globale Sicherheit, Frieden und Konfliktlösung spezialisiert und hat mehrere akademische Jahre in der russisch-ukrainischen und zentralasiatischen Region verbracht, wo er die Menschen und die verschiedenen Kulturen des Denkens und der politischen Führung kennengelernt hat: One Humanity and the Remaking of Global Peace, Security and Conflict Resolution. 12/2019.

Übersetzt mit deepl.com



