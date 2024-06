The Problem with Moral Equivalence An Israeli airstrike on the refugee encampment at Tal al-Sultan, in the Gaza Strip, resulted in the death of at least 45 Palestinian civilians on the



Das Problem mit der moralischen Gleichwertigkeit

von Michael Blake

4. Juni 2024

Bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager in Tal al-Sultan im Gazastreifen wurden in der Nacht zum 26. Mai 2024 mindestens 45 palästinensische Zivilisten getötet. In diesem Fall ist umstritten, ob der Angriff absichtlich auf Zivilisten gerichtet war. Eine Woche zuvor hatte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu jedoch angeklagt, im Zuge des Konflikts im Gazastreifen absichtlich Zivilisten angegriffen zu haben; ein solcher Angriff ist nach dem Völkerrecht ein Kriegsverbrechen.

In dem Dokument des IStGH werden jedoch auch drei Führer der Hamas wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, darunter Mord, Folter und Geiselnahme während der Angriffe am 7. Oktober 2023.

Die Entscheidung, sowohl die israelische als auch die Hamas-Führung anzuklagen, hat zu einer weit verbreiteten Verurteilung geführt, die sich größtenteils auf das Konzept der „moralischen Gleichwertigkeit“ stützte.

Präsident Joe Biden bezeichnete die Unterstellung einer solchen Gleichwertigkeit als „empörend“. Der Vorsitzende der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, erklärte in einer Erklärung, die Anklage sei ein „schädlicher Versuch einer moralischen Gleichsetzung“ durch ein „schurkisches Känguru-Gericht“.

Einige Kommentatoren haben das Konzept der moralischen Gleichwertigkeit in ähnlicher Weise angewandt – um stattdessen die Entscheidung zu verurteilen, die Hamas-Führung zusammen mit der israelischen anzuklagen. Tim Anderson, Direktor des Center for Counter-Hegemonic Studies, schrieb, die Gewalt der Hamas diene einem legitimen Kampf „gegen Kolonialismus und Apartheid“, und jede Behauptung einer moralischen Gleichwertigkeit würde hier zu Unrecht „dem Kolonisator helfen“.

Als politischer Philosoph interessiert es mich, wie Konzepte wie die moralische Gleichwertigkeit in politischen Diskussionen verwendet werden. Diejenigen, die dieses Konzept verwenden, tun dies in der Regel, um zu behaupten, dass jemand bestenfalls getäuscht – und schlimmstenfalls absichtlich getäuscht – wird, wenn es um das moralische Unrecht geht, das von einer Seite in einem Konflikt begangen wird.

Moralische Äquivalenz als moralische Kritik

Jeanne Kirkpatrick, eine hochrangige außenpolitische Beraterin von Präsident Ronald Reagan, trug in den 1980er Jahren viel dazu bei, den Begriff der moralischen Äquivalenz zu popularisieren. Sie verstand den Begriff als Kritik an denjenigen, die, wie viele Apologeten der Sowjetunion, das moralische Versagen der USA als ausreichenden Grund dafür anführten, sowjetische Menschenrechtsverletzungen zu ignorieren oder zu verharmlosen.

Als Antwort darauf argumentierte Kirkpatrick, dass es gute Gründe gebe, zwischen verschiedenen Arten von moralischem Versagen zu unterscheiden, und zwar auf der Grundlage von Begriffen des Ausmaßes und des Ursprungs. Amerikanische Exzesse seien weniger häufig und weniger schrecklich als sowjetische Menschenrechtsverletzungen, und das amerikanische System verteidige die natürlichen Rechte des Einzelnen in einer Weise, wie es das sowjetische System nicht könne.

Wir müssen nicht mit Kirkpatricks Ansicht über die Vereinigten Staaten übereinstimmen, um zu erkennen, wie diese Analyse die heutigen Reaktionen auf den IStGH erklärt. Diejenigen, die den IStGH als moralische Äquivalenz verurteilen, argumentieren, dass die eine Seite im Dienste einer bösartigeren Weltanschauung ein tieferes Unrecht begangen hat als die andere.

Wie Kirkpatrick bestehen sie darauf, dass die eine Seite eindeutig besser ist als die andere und als solche bezeichnet werden sollte. Sie sind sich natürlich uneinig darüber, welche Seite mit diesen Begriffen beschrieben werden sollte.

Kein Argument für Nichtintervention

Wenn Menschen die moralische Äquivalenz anprangern, meinen sie damit, dass die Zielperson ihrer Kritik fälschlicherweise behauptet, beide Seiten seien gleich schlecht – und oft, dass ein Eingreifen in den Konflikt weder gerechtfertigt noch nützlich wäre.

Als die Sowjetunion auf amerikanische Kritik mit dem Hinweis auf Amerikas eigenes moralisches Versagen reagierte, wollte sie andere Länder ermutigen, moralische Kritik als nutzloses Unterfangen zu betrachten.

Doch nicht alle Eingeständnisse moralischer Fehler werden zu Recht als Argumente für Neutralität oder Nichteinmischung verstanden.

Als Präsident Barack Obama nach dem Angriff der Hamas auf Israel sagte, dass sowohl dieser Angriff als auch die israelische Besatzung ungerechtfertigt seien, wurde er von vielen – einschließlich des Rechtsanwalts Alan Dershowitz – verurteilt, weil er sich weigerte, die Gräueltaten vom 7. Oktober zu verurteilen und zu bekämpfen. Dershowitz, der sich in seinen Schriften leidenschaftlich für die politische Legitimität Israels einsetzt, verstand das Eingeständnis israelischen Fehlverhaltens als Hinweis darauf, dass die Reaktion der Hamas moralisch richtig sei.

Obama wollte mit seiner Kritik an Israel jedoch nicht andeuten, dass keine militärische Antwort auf die Hamas gerechtfertigt sei. Vielmehr betonte er später, dass man sowohl eine robuste militärische Reaktion auf die Hamas verteidigen als auch die israelische Politik als gefährlich und moralisch falsch kritisieren könne.

Menschenrechte und moralisches Handeln

Moralische Äquivalenz rechtfertigt Untätigkeit nur dann, wenn das Eingeständnis eines Fehlverhaltens auf beiden Seiten als Hinweis darauf gewertet wird, dass es unmöglich ist, einen bedeutenden moralischen Unterschied zwischen den beiden Seiten zu finden.

Es ist jedoch möglich, dass ein Beobachter sowohl sagt, dass jede Seite Unrecht getan hat als auch, dass eine Seite mehr Unrecht tut und davon abgehalten werden sollte, solches Unrecht zu tun. Politische Theoretiker wie Stephen Hopgood haben gezeigt, dass Menschenrechtsaktivisten allzu oft verlangen, dass die Opfer von Menschenrechtsverletzungen moralisch einwandfrei sein müssen, bevor ihre Menschenrechtsansprüche verteidigt werden.

Dies ist jedoch ein moralischer Fehler. Menschenrechte sind gültige moralische Ansprüche und können auch im Namen derjenigen geltend gemacht werden, die selbst nicht moralisch perfekt sind. Diejenigen, die den Vorwurf der moralischen Gleichwertigkeit erheben, machen sich manchmal selbst schuldig, indem sie von uns verlangen, dass wir ein moralisches Fehlverhalten ignorieren oder leugnen, bevor wir eine energische Antwort auf die Situation geben können, der wir begegnen.

Sowohl Opfer als auch Täter

Der Gedanke, dass man nicht gleichzeitig Täter und Opfer von Unrecht sein kann, ist im zeitgenössischen politischen Diskurs erstaunlich weit verbreitet.

Nach dem Hamas-Angriff schrieben einige Studenten der Harvard-Universität einen öffentlichen Brief, in dem sie argumentierten, dass das israelische Regime – aufgrund seines Fehlverhaltens gegenüber den Palästinensern – „voll und ganz für die sich entfaltende Gewalt verantwortlich“ sei. Auch diese Antwort beruht auf der Weigerung, die Möglichkeit anzuerkennen, dass die Hamas sowohl Recht hatte, die israelische Politik gegenüber dem Gazastreifen zu verurteilen, als auch zutiefst unrecht mit ihrer Entscheidung, auf diese Politik zu reagieren.

Der Bioethiker Ezekiel Emanuel stellt in seiner Erörterung dieses Schreibens fest, dass die ethische Bewertung selten eine Frage von Schwarz und Weiß ist. Eine genaue Analyse des Konflikts im Gazastreifen würde moralischen Mut und moralisches Geschick erfordern. Beides ist erforderlich, wenn der Analytiker die Art und Weise anerkennen soll, in der beide Streitparteien möglicherweise Unrecht getan haben – und nach dieser Anerkennung weiterhin im Namen der Gerechtigkeit in der Welt handeln soll.

Moralische Äquivalenz ist also eine nützliche Formulierung, um diejenigen zu kritisieren, die es schwieriger machen wollen, moralisches Fehlverhalten zu erkennen und anzuerkennen. Diese Kritik sollte sich jedoch nicht auf diejenigen erstrecken, die versuchen, die moralische Komplexität anzuerkennen – und die Tatsache, dass sich in vielen Konflikten der realen Welt beide Parteien moralischer Verfehlungen schuldig machen können.The Conversation

Dieser Artikel wurde von The Conversation unter einer Creative-Commons-Lizenz neu veröffentlicht. Lesen Sie den Originalartikel.

