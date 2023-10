Why captured Israelis are so important for Palestinians Captured Israeli soldiers have in the past resulted in thousands of Palestinians being freed, and Hamas is likely looking to replicate that

Palästinenser reagieren, als ein israelisches Militärfahrzeug brennt, nachdem es von bewaffneten Palästinensern getroffen wurde, die in Gebiete im Süden Israels eingedrungen sind, auf der israelischen Seite der Grenze zwischen Israel und Gaza, 7. Oktober 2023 (Reuters)

Gefangene israelische Soldaten haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass Tausende von Palästinensern freigelassen wurden, und die Hamas ist wahrscheinlich bestrebt, dies zu wiederholen



Warum gefangene Israelis für Palästinenser so wichtig sind

Von MEE-Mitarbeitern

7. Oktober 2023

Der israelische Militärsprecher hat es bisher abgelehnt, sich zu der Frage zu äußern, ob bei einem groß angelegten Angriff palästinensischer Widerstandsgruppen am frühen Samstag Israelis gefangen genommen wurden.

Die Hamas und der Islamische Dschihad haben nach eigenen Angaben mehrere israelische Soldaten gefangen genommen und Videos veröffentlicht, die angeblich zeigen, wie ihre Kämpfer Israelis in Gewahrsam nehmen.

Der politische Vertreter der Hamas, Saleh al-Arouri, sagte gegenüber Al Jazeera Arabic, dass sie israelische Kommandeure in Gewahrsam haben.

Unterdessen veröffentlichen mehrere palästinensische Konten in den sozialen Medien Videos und Fotos, die angeblich zeigen, wie gefangene israelische Soldaten und Zivilisten zurück nach Gaza gebracht werden.

Online-Filme auf X, früher bekannt als Twitter, zeigen auch, wie Palästinenser Militärfahrzeuge in die belagerte Enklave zurückbringen.

Eine israelische Sicherheitsquelle, die anonym mit Reuters sprach, sagte, dass ihr Berichte über Gefangene bekannt seien.

Ein Großteil des Filmmaterials ist noch nicht bestätigt. Sollten sich die Berichte bestätigen, wird die Zahl der Israelis, die von den palästinensischen Gruppen tot oder lebendig festgehalten werden, in Israel wahrscheinlich zu einem politisch brisanten Thema werden.

In Palästina ist das Schicksal der palästinensischen Gefangenen, die in Israel festgehalten werden, ebenfalls ein wichtiges Thema, das unter der am weitesten rechts stehenden Regierung in der Geschichte Israels zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Im vergangenen Jahr hat Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, versucht, die Rechte der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen zu beschneiden.

Angefangen bei der Einschränkung von Familienbesuchen bis hin zur Verlegung Dutzender Palästinenser in das Nafha-Gefängnis, das weithin als eines der berüchtigtsten Gefängnisse des Landes gilt, hat Ben Gvir eine Politik verfolgt, die das Leben der palästinensischen Gefangenen immer schwieriger macht.

Nach Angaben der Palästinenserrechtsorganisation Addameer befinden sich rund 5.200 politische Gefangene in israelischen Gefängnissen, darunter mehr als 1.264 Verwaltungshäftlinge.

Aufgrund des diskriminierenden israelischen Systems werden Palästinenser vor Militärgerichten zu 99,7 Prozent verurteilt, während Israelis nur sehr selten wegen Angriffen auf Palästinenser verurteilt werden.

Etwa ein Viertel der palästinensischen Gefangenen wird ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in einer umstrittenen Praxis festgehalten, die als „Verwaltungshaft“ bekannt ist.

Frühere Gefangenenaustausche

Mohammed Deif, der Anführer des militärischen Flügels der Hamas, erklärte, dass der Angriff vom Samstag zum Teil darauf zurückzuführen sei, dass Israel sich in letzter Zeit geweigert habe, sich an Vereinbarungen über einen „humanitären Gefangenenaustausch“ zu beteiligen.

„Hunderte unserer Gefangenen haben 20 Jahre und mehr in der Dunkelheit von Gefängniszellen verbracht. Und Dutzende unserer Brüder und Schwestern im Gefängnis haben ihre Körper durch Krebs und Krankheiten ausgelaugt, und viele sind infolge medizinischer Nachlässigkeit und vorsätzlicher langsamer Tötung gestorben“, sagte Deif.

In der Vergangenheit waren gefangene Israelis für Palästinenser wichtig, um die Freilassung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zu erleichtern.

Einer der bekanntesten Fälle ist vielleicht der von Gilad Shalit, einem israelischen Soldaten, der 2006 bei einem grenzüberschreitenden Überfall in der Nähe des Gazastreifens von der Hamas gefangen genommen wurde. Er wurde mehr als fünf Jahre lang festgehalten, bevor er 2011 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde.

Dieser Austausch, der gemeinhin als „Shalit-Deal“ bezeichnet wird, war ein bedeutendes und öffentlichkeitswirksames Ereignis, bei dem Shalit im Gegenzug für die Freiheit von mehr als 1.000 palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen freigelassen wurde.

Je nachdem, wie viele Israelis am Ende dieser Kampagne gefangen genommen wurden, könnte ein ähnlicher Gefangenenaustausch stattfinden, der die bisherigen in den Schatten stellt.

Der Gefangenenaustausch von 2011 hat gezeigt, dass die israelische Regierung großen Wert auf die Rückgabe gefangener Soldaten legt, was die Hamas wahrscheinlich ausnutzen wird.

Seit 2014 werden im Gazastreifen auch vier Israelis gefangen gehalten, von denen man annimmt, dass sie tot sind.

Zwei von ihnen sind Soldaten, die während des israelischen Krieges gegen das Gebiet im Sommer 2014 gefangen genommen wurden. Bei den beiden anderen handelt es sich um Zivilisten, die unter unklaren Umständen in den Gazastreifen gelangt waren.

Auch zwischen Israel und der libanesischen bewaffneten Gruppe Hisbollah hat es in den letzten vier Jahrzehnten mehrfach einen Gefangenenaustausch gegeben.

Im Jahr 1985 führte das Jibril-Abkommen, benannt nach Ahmed Jibril, dem Führer der Volksfront zur Befreiung Palästinas – Generalkommando, dazu, dass Israel mehr als 1.150 palästinensische und libanesische Gefangene freiließ, darunter auch einige von der Hisbollah.

Dies geschah im Austausch gegen die Freilassung von drei israelischen Soldaten – Yosef Grof, Nissim Salem und Hezi Shai -, die während des israelischen Krieges gegen den Libanon 1982 gefangen genommen worden waren.

Im Jahr 2004 fand ein weiterer Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hisbollah statt.

Elhanan Tannenbaum, ein israelischer Geschäftsmann, wurde im Jahr 2000 von der Hisbollah während einer Reise nach Dubai entführt und im Libanon gefangen gehalten. Im Jahr 2004 wurde er im Austausch gegen mehrere libanesische und palästinensische Gefangene, die von Israel festgehalten wurden, freigelassen.

2008 führten Israel und die Hisbollah einen weiteren wichtigen Austausch durch, bei dem Israel die sterblichen Überreste von 199 libanesischen und palästinensischen Kämpfern gegen die sterblichen Überreste von zwei israelischen Soldaten, Eldad Regev und Ehud Goldwasser, übergab.

Diese Soldaten wurden von der Hisbollah bei einer grenzüberschreitenden Infiltration durch die libanesische Gruppe im Jahr 2006 gefangen genommen und getötet, was einen 34-tägigen Krieg im Libanon auslöste. Dieser Austausch wurde durch die Vermittlung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ermöglicht. Übersetzt mit Deepl.com



