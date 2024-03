Why Are Gagauz People Against the EU? The Gagauz leadership representing a Turkic identity is aligned with Russia, with deep historical and cultural ties to the Russian world. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK….

© Foto: Public domain

Warum ist das gagausische Volk gegen die EU?

Erkin Oncan

7. März 2024

Die gagausische Führung, die eine türkische Identität vertritt, ist mit Russland verbündet und hat tiefe historische und kulturelle Bindungen zur russischen Welt.

In den letzten Jahren sind die langjährigen Spannungen zwischen der moldauischen Regierung und den autonomen Regionen Transnistrien und Gagausien immer deutlicher zutage getreten.

Die politischen Spannungen in der Republik Moldau sind aufgrund des verstärkten Interesses US-amerikanischer Think Tanks an der Region und des Strebens nach engeren Beziehungen zur Europäischen Union weiter eskaliert. Diese Spannungen wurden durch den seit drei Jahren andauernden Konflikt in der Ukraine und die größte NATO-Militärübung seit dem Kalten Krieg noch verschärft.

Die Spannungen wurden durch Gerüchte in westlichen und türkischen Medien verschärft, die besagten, dass Transnistrien den Anschluss an Russland anstreben könnte. Daraufhin ersuchte die transnistrische Regierung auf ihrem Kongress Russland offiziell um Unterstützung.

Daraufhin suchte Gagausien, eine in der Türkei bekannte, aber von den türkischen Entscheidungsträgern bisher übersehene Region, unter dem Druck von Chisinau Zuflucht in Russland. Eine Delegation unter Leitung der Präsidentin der Autonomen Region Gagausien, Evgenia Gutsul, und des Präsidenten der Volksversammlung von Gagausien, Dmitriy Konstantinov, besuchte Moskau und führte Gespräche mit Valentina Matviyenko, der Präsidentin des Föderationsrates, des Oberhauses des russischen Parlaments, sowie mit Vizepräsident Konstantin Kosachev.

Bei den Gesprächen ging es vor allem um den Ausbau der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Gagausien. Gutsul betonte den Wunsch Gagausiens nach engen Beziehungen zu Russland und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Unterstützung durch die Russische Föderation. Sie sprach sich auch dafür aus, den Zugang zum russischen Markt für gagausische Agrarproduzenten zu erleichtern.

Nikolay Ivanchuk, Vorsitzender der Kommission für Wirtschaft, Haushalt, Finanzen und regionale Entwicklung, unterstrich den dringenden Bedarf an Unterstützung und betonte, dass der Ausbau der Beziehungen zu Russland angesichts des wirtschaftlichen Drucks aus Chisinau nicht nur wichtig, sondern auch entscheidend für das Überleben Gagausiens sei.

Die moldauische Präsidentin Maia Sandu kündigte vor kurzem ihre Kandidatur für die bevorstehenden Wahlen im Herbst 2024 an. Sie versprach außerdem, ein Referendum abzuhalten, um die außenpolitische Ausrichtung des Landes zu bestimmen, obwohl sie einräumte, dass in dieser Frage bereits wichtige Entscheidungen getroffen worden seien.

Sandus Erklärungen folgten kurz nach den Verhandlungen zwischen Moldawien und der Europäischen Union (EU). Während Moldawien seinen Weg in Richtung EU fortsetzt, hat das moldawische Parlament kürzlich die nationale Sicherheitsstrategie der Regierung Sandu gebilligt. Diese jüngsten Entwicklungen zeigen, dass sich Moldawien im anhaltenden Wettbewerb zwischen Russland und dem Westen anpasst.

Der verfassungsmäßige Status der Neutralität in Moldawien wurde aufgehoben, wobei Russland als Hauptbedrohung bezeichnet wird. Darüber hinaus strebt die Republik Moldau den vollständigen Austritt aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) an, der das Land angehört.

Der ehemalige moldauische Präsident und derzeitige Vorsitzende der Sozialistischen Partei der Republik Moldau, Igor Dodon, kritisierte die jüngsten Äußerungen Sandus. Er behauptete, Sandu habe den moldauischen Bürgern nichts Substanzielles zu bieten, abgesehen von einem Referendum, das sie vor dem politischen Untergang bewahren soll, und brachte Sandus Führung mit Armut und Arroganz in Verbindung.

Irina Vlah, ehemalige Anführerin der Gagausischen Türken und neue Oppositionspolitikerin, begrüßte die Entscheidung der EU, Verhandlungen über die europäische Integration der Republik Moldau aufzunehmen, als Rettungsanker der europäischen Politiker. Zuvor kündigte sie die Bildung einer Oppositionsplattform an und forderte die Öffentlichkeit auf, gegen die Zentralregierung vorzugehen, da die Demokratie und das Vertrauen in den Staat schwinden.

Eine weitere Reaktion auf Sandus Äußerungen kam von den gagausischen Türken. Der stellvertretende Präsident Viktor Petrov kritisierte Sandus Vorschläge zur europäischen Integration und zum Referendum und warf dem Präsidenten vor, diese Maßnahmen zur persönlichen Bereicherung zu nutzen.

Petrow bezeichnete den Vorschlag für das Referendum als einen Trick von Sandu, um die europäische Integration für politische Vorteile bei den Wahlen 2024 auszunutzen. Er argumentierte, dass die Integration in die Europäische Union der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Lebensstandard des Landes nicht wesentlich zugute käme.

Darüber hinaus verurteilte Petrov Sandus Ansatz als diktatorisch und deutete an, dass jede Kritik an ihrem autoritären Regime mit der Ablehnung der europäischen Integration gleichgesetzt würde. Er äußerte sich skeptisch über die Rechtmäßigkeit des Referendums und bezweifelte, dass ein Scheitern des Referendums den Weg der Republik Moldau zur europäischen Integration verändern würde.

Petrov behauptete, dass viele der internen Probleme Moldawiens, wie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Bekämpfung der Korruption und die Modernisierung der Infrastruktur, auch ohne einen Beitritt zur Europäischen Union gelöst werden könnten. Daher stellte er die Notwendigkeit eines Referendums für die moldauischen Bürger in Frage.

Moldawien, das zwei autonome Regionen beherbergt, die eng mit Russland verbunden sind, hat weiterhin mit ungelösten Spannungen zu kämpfen, die aus der Auflösung der Sowjetunion herrühren. Chisinau ist nach der Ukraine auch ein Brennpunkt für die strategischen Bemühungen des kollektiven Westens, Russland einzukreisen.

Wenn es um die Spannungen zwischen Russland und dem Westen in der Republik Moldau geht, stehen Transnistrien und Gagausien oft im Vordergrund. Die Krise in Transnistrien, einer autonomen Region der Republik Moldau, weist aufgrund ihrer historischen Bindungen an Russland Ähnlichkeiten mit den Ereignissen in der Donbass-Region auf.

Transnistrien erklärte 1992, kurz nach der Auflösung der UdSSR, einseitig seine Unabhängigkeit von Moldawien. Die zwischen Moldawien und der Ukraine gelegene Region wird nur von Südossetien, Abchasien und der Republik Karabach anerkannt. Ihre Gründung erfolgte nach dem Konflikt in der Donbass-Region.

Die Wurzeln der transnistrischen Krise gehen auf die sowjetische Revolution von 1917 zurück. Während sich Moldawien in Rumänien integrierte, bevor es Teil der Sowjetunion wurde, blieb Transnistrien unter sowjetischer Kontrolle. Trotz der kurzen Wiedervereinigung Moldaus mit Rumänien während des Zweiten Weltkriegs wurde das Land nach der Niederlage des Nationalsozialismus wieder in die UdSSR eingegliedert. Nach dem Beitritt zur Sowjetunion wurde Transnistrien zu einer autonomen Region innerhalb der Republik Moldau.

Während der Auflösung der UdSSR weigerte sich die moldauische Regierung, an dem Unabhängigkeitsreferendum von 1991 teilzunehmen, mit dem die Union erhalten werden sollte. Obwohl 98,72 Prozent für den Verbleib in der Union stimmten, hielt die moldauische Regierung das Ergebnis für unrechtmäßig. Diese Meinungsverschiedenheit führte zum Krieg und zur anhaltenden Krise in der Region.

Ein wichtiger Aspekt der Transnistrien-Frage sind die umfangreichen Waffenlager in der Region, die noch aus der Zeit der UdSSR stammen.

Die Autonome Region Gagausien zieht auch die Aufmerksamkeit des kollektiven Westens auf sich, und ihre Autonomiebestrebungen weisen Parallelen zu Transnistrien und der Ukraine auf.

Während der Auflösung der UdSSR sahen sich die Gagausen mit einer Welle des pro-westlichen Nationalismus konfrontiert. Die antigagausischen Slogans der moldauischen Nationalisten, wie z. B. „Koffer – Bahnhof – Russland“, verschärften die Spannungen. Ähnlich wie in der Transnistrien-Frage bestehen auch zwischen der gagausischen Bevölkerung und der moldauischen Zentralregierung ungelöste Spannungen, die durch Russlands Vorgehen in der Ukraine noch verschärft wurden.

In den letzten Jahren hat die Zentralregierung Maßnahmen gegen die gagausische Autonomie ergriffen, darunter die Beschlagnahmung von Wahlzetteln, die Abstimmung über die Änderung der Staatssprache von Moldauisch zu Rumänisch und die Einbehaltung von Rentengeldern für gagausische Türken. Die rechtmäßig gewählte gagausische Präsidentin Jewgenija Gutsul wurde ebenfalls aus der Regierung ausgeschlossen.

Das Streben der moldauischen Zentralregierung nach europäischer Integration in Verbindung mit ihren autonomiefeindlichen Maßnahmen gegen Gagausien und Transnistrien sowie der politische Druck auf Personen und Institutionen, die als prorussisch angesehen werden, haben die Spannungen in der Region verschärft. Dies hat dazu geführt, dass die Republik Moldau zu einem neuen Brennpunkt geworden ist, ähnlich wie die Ukraine, wobei es Anzeichen für eine Eskalation der Spannungen gibt.

Die Bestrebungen Moldaus, sich in die EU zu integrieren und die NATO zu erweitern, haben Auswirkungen, die sich neben Transnistrien auch negativ auf den Status der gagausischen Türken auswirken könnten. Letzten Monat bemerkte Janis Mazeiks, der Botschafter der Europäischen Union in der Republik Moldau: „Es ist nicht möglich, mit der Präsidentin zu verhandeln, solange nicht klar ist, wen sie vertritt: das gagausische Volk oder einen verurteilten Kriminellen.“ Mazeiks‘ Erklärung unterstreicht seine Haltung, insbesondere angesichts der Zugehörigkeit der ehemaligen gagausischen Regierungschefin zur prorussischen Shor-Partei, die derzeit mit Sanktionen belegt ist.

Die gagausischen Türken, deren Sprache und Kultur der unseren sehr ähnlich sind, sind orthodoxen Glaubens und haben ein starkes Gefühl für ihre türkische Identität. Sie sehen ihre Zukunft nicht in Europa und betrachten die erklärten politischen Ziele der Zentralregierung lediglich als Verlängerung ihrer eigenen politischen Amtszeit. Leider tauchen die Gagausen im öffentlichen türkischen Diskurs meist nur unter sozialen und kulturellen Gesichtspunkten auf.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Imperialismus die Ideologie des Türkentums/Turanismus als Instrument zur Destabilisierung der UdSSR eingesetzt. Edil Marlis Uulu, Präsidentin des Kongresses der Türkischen Völker, teilt diese Beobachtung und erklärt: „Der Turanismus ist ein europäisches Projekt, das in den 1960er und 1970er Jahren ausgeheckt wurde, um die UdSSR zu demontieren“. Das gagausische Volk, dessen kulturelles und sprachliches Erbe ebenso gefährdet ist wie seine politischen Neigungen, hat es schwer, im türkischen Diskurs über den Turanismus Fuß zu fassen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die gagausische Führung eine mit Russland verbündete türkische Identität mit tiefen historischen und kulturellen Bindungen an die russische Welt vertritt.

Übersetzt mit deepl.com

