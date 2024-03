Will Ramadan tip the West Bank into eruption? Children bear brunt of increasing military raids, as Israel announced further settlement expansions.

Trauernde tragen den Leichnam von Amer Al Najar während seiner Beerdigung im Dorf Burin bei Nablus, 5. März 2024. Alaa Badarneh EFE via ZUMA Press / APA images

Wird der Ramadan das Westjordanland in eine gewalttätige Eskalation stürzen?

Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

7. März 2024

Israel verschärft seine Provokationen gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland im Zuge des heiligen Monats Ramadan, obwohl es behauptet, eine weitere Eskalation verhindern zu wollen.

Anfang dieser Woche führten israelische Besatzungstruppen in Ramallah eine der größten Militäraktionen seit Jahren durch.

Ramallah ist der Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde im israelisch besetzten Westjordanland. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat seit ihrer Gründung Mitte der 1990er Jahre eine enge Zusammenarbeit mit den israelischen Besatzungstruppen unter dem Schlagwort „Sicherheitskoordination“ gepflegt.

Infolgedessen ist Ramallah in der Regel nicht das Ziel militärischer Razzien, die so streng sind wie die, die Israel in anderen Gebieten des besetzten Westjordanlandes durchführt, insbesondere in den nördlichen Flüchtlingslagern, wo der bewaffnete Widerstand stark ausgeprägt ist und die Palästinensische Autonomiebehörde nur minimalen Einfluss hat.

Doch seit dem 7. Oktober haben die tödlichen Razzien im gesamten besetzten Westjordanland an Intensität zugenommen. Sie haben auch in den Flüchtlingslagern große Schäden angerichtet: Straßen, Häuser, Gewerbegebiete sowie die Wasser-, Strom- und Straßeninfrastruktur wurden durch die wiederholten israelischen Angriffe in diesen Gebieten verwüstet.

Palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland sind die Hauptleidtragenden dieser militärischen Razzien, bei denen die ungesetzliche Tötung palästinensischer Kinder die Norm ist“, so Defense for Children International-Palestine, die Berichte über die Tötung von Kindern durch Israel vor Ort sammelt.

Seit Anfang des Jahres haben israelische Truppen und Siedler 27 palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland getötet. Darunter sind auch zwei jugendliche US-Bürger.

Amoklauf

Am Dienstag erschossen israelische Besatzungstruppen einen 16-jährigen Jungen, nachdem er angeblich versucht hatte, einen Messerangriff zu verüben.

Die israelischen Streitkräfte „schossen weiter auf ihn, nachdem er zu Boden gefallen war“, so DCIP.

Das israelische Militär verhinderte, dass Krankenwagen des Roten Halbmonds den Tatort erreichten, so dass Muhammad verblutete, ohne medizinisch versorgt zu werden. Ein israelischer Krankenwagen transportierte seine Leiche später an einen nicht genannten Ort.

Nach der Tötung des Teenagers lud das israelische Militär seinen Vater zu einem zweistündigen Verhör vor. Als der Vater darum bat, ihn zu sehen, „weigerte sich der Geheimdienstoffizier und teilte ihm mit, dass ein Video des Augenblicks, in dem sein Kind die Messerstecherei verübte, veröffentlicht werden würde“.

Israel hält Muhammads Leiche immer noch fest.

Am Montag schossen die israelischen Besatzungstruppen dem 10-jährigen Amr Muhammad Najar tödlich in den Kopf.

Amr saß auf dem Beifahrersitz des Autos seines Vaters, als sie durch das Dorf Burin in der Nähe von Nablus fuhren, das von illegalen jüdischen Siedlungen umgeben ist, die nur von Israeliten bewohnt werden.

Amrs Vater hatte nicht damit gerechnet, israelische Soldaten in dem Dorf zu sehen. Die Soldaten eröffneten das Feuer auf ihr Auto aus einer Entfernung von etwa 20 Metern. Zwei Kugeln durchschlugen die Windschutzscheibe, eine davon traf Amr in den Kopf und tötete ihn.

Am Samstag eröffneten israelische Soldaten das Feuer auf zwei Jungen, die in der Nähe einer von den Vereinten Nationen betriebenen Schule am Eingang des Flüchtlingslagers Jalazoun standen, das sich auch in der Nähe des Eingangs zur Siedlung Beit El nördlich von Ramallah befindet.

Muhammad Khaled Zaid, 13, wurde aus einer Entfernung von 20-40 Metern dreimal in den Rücken und den Oberschenkel geschossen.

Als sein ebenfalls verletzter Freund Hilfe holen wollte, nahmen Soldaten die Leiche von Muhammad mit.

Eine Stunde später „legten sie seine Leiche auf den Gehweg“ in der Nähe des Lagereingangs zurück, so DCIP.

Erweiterung der Siedlungen

Am Mittwoch genehmigten die israelischen Behörden Ausschreibungen für Tausende von Häusern in Siedlungen im besetzten Westjordanland.

„Dies ist das erste Mal seit Juni, dass die Entwicklung von Wohneinheiten im Westjordanland vorangetrieben wurde“, so die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz.

Dies war „eine Reaktion“ auf einen Angriff dreier palästinensischer Männer auf einer Landstraße in der Nähe der Siedlung Maaleh Adumim, bei dem ein Israeli getötet und mehrere andere verletzt wurden, darunter ein Reservesoldat, der am Völkermord in Gaza teilgenommen hatte.

Soldaten und bewaffnete Zivilisten schossen auf die drei Männer, töteten zwei und verletzten einen dritten.

Der Leiter des Zentralkommandos des israelischen Militärs hat außerdem die Genehmigung erteilt, einen israelischen Außenposten – der selbst nach israelischem Recht illegal ist – im besetzten Westjordanland in eine große Siedlung umzuwandeln.

Wenn der Plan umgesetzt wird, wird der als Mitzpeh Yehuda bekannte Außenposten als offizielle städtische Siedlung mit dem Namen Mishmar Yehuda errichtet. Dies wäre eine Erweiterung der israelischen Mega-Siedlung Maaleh Adumim und würde mehr als 650 Hektar gestohlenes palästinensisches Land umfassen.

Die Entscheidung folgt auf die gleiche Schießerei in der Nähe von Maaleh Adumim.

Bezalel Smotrich, der ultrarechte israelische Finanzminister, forderte eine „Siedlungsreaktion“ auf den Anschlag.

Smotrich forderte Benjamin Netanjahu, Israels Premierminister, und andere Beamte auf, „unverzüglich Pläne für Tausende von Wohneinheiten in Maaleh Adumim und der gesamten Region zu genehmigen“.

Er fügte hinzu: „Unsere Feinde wissen, dass jeder Schaden, der uns zugefügt wird, zu mehr Bauvorhaben und mehr Entwicklung und mehr von unserem Besitz im ganzen Land führen wird.“

Es ist nicht untypisch, dass der Ausbau von Siedlungen, der Abriss von Häusern und andere Formen der Zwangsumsiedlung als „Vergeltung“ für angebliche palästinensische Operationen erfolgen.

Im Jahr 2023 vertrieben israelische Behörden und Siedler etwa 4.000 Palästinenser im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem. Dies war die „höchste jemals registrierte“ Zahl von Vertreibungen in einem einzigen Jahr, seit die UN-Beobachtungsgruppe OCHA im Jahr 2009 mit der Aufzeichnung begann.

Die überwiegende Mehrheit dieser Palästinenser wurde aufgrund von Gewalt durch Siedler, Schikanen oder Zugangsbeschränkungen zwangsumgesiedelt.

Beschränkungen des Gebets

Militärische Razzien und Siedlungserweiterungen sind nicht die einzigen Provokationen, denen die Palästinenser im Vorfeld des Ramadan ausgesetzt sind.

Die Besorgnis wächst, dass diese Provokationen zu einem vollständigen Ausbruch eskalieren könnten.

Obwohl israelische Minister Premierminister Benjamin Netanjahu aufforderten, die Beschränkungen für den Zugang der Palästinenser zum Gelände der Al-Aqsa-Moschee während des heiligen Monats zu verschärfen, hat sich Netanjahu bisher gegen eine deutliche Verschärfung der bestehenden Beschränkungen entschieden.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hatte vorgeschlagen, palästinensischen Bürgern Israels das Beten in der al-Aqsa-Moschee während des Monats zu verbieten.

Der Ramadan lenkt die Gedanken auch auf andere Bereiche.

„Es muss einen Waffenstillstand geben, denn wenn der Ramadan andauert, könnte es für Israel und Jerusalem sehr, sehr gefährlich werden“, sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag.

Jedes Jahr verhängen die israelischen Behörden eine Reihe von provokativen Beschränkungen für den Zugang der Palästinenser zu religiösen Stätten in Jerusalem, nicht nur für Muslime, sondern auch für palästinensische Christen.

Art der militärischen Razzien

Es sind also alle Voraussetzungen gegeben, um einen Gewaltausbruch im besetzten Westjordanland zu provozieren, was sogar die Palästinensische Autonomiebehörde veranlasste, eine Warnung auszusprechen und internationalen Schutz für die Palästinenser in dem Gebiet zu fordern.

Seit dem 7. Oktober sind die Häufigkeit und Intensität der israelischen Militärangriffe auf Städte, Dörfer und Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland eskaliert, obwohl diese Intensität bereits im vergangenen Sommer zu beobachten war, als bei einer zweitägigen Offensive im Flüchtlingslager Dschenin ein Dutzend Palästinenser, darunter vier Kinder, getötet wurden. Es war die größte Offensive im besetzten Westjordanland seit zwei Jahrzehnten.

Es war auch das erste Mal, dass Israel seit der zweiten Intifada Luftangriffe im besetzten Westjordanland durchführte.

Inzwischen führt Israel regelmäßig mehrtägige Luftangriffe auf Städte und Flüchtlingslager im Westjordanland durch.

„Im Westjordanland gibt es einen ständigen Widerstand, den man zu jeder anderen Zeit als Intifada bezeichnen würde“, sagte Redakteur Jon Elmer letzten Monat im Livestream von The Electronic Intifada.

In den letzten Jahren sind im nördlichen besetzten Westjordanland palästinensische Widerstandsgruppen entstanden, die sich hauptsächlich in Flüchtlingslagern am Rande von drei Städten gebildet haben: Dschenin, Nablus und Tulkarem.

Seit dem 7. Oktober wurden im Westjordanland mindestens 415 Palästinenser getötet und 11-mal so viele verletzt.

Der Widerstand in diesen Städten und den wichtigsten Flüchtlingslagern in diesen Gouvernements ist in den letzten Jahren in unterschiedlichem Maße gereift.

Die Jenin-Brigade, eine kleine Miliz, die mit den Quds-Brigaden, dem bewaffneten Flügel des Islamischen Dschihad, verbunden ist, hat sich in den letzten Jahren im Lager allmählich formiert.

Bei der Operation im Juli stieß das israelische Militär auf heftigen Widerstand.

„Dies ist eine reine Guerillabewegung, die ihre eigenen Waffen baut, um für ihr eigenes Flüchtlingslager zu kämpfen“, sagte Elmer im The Electronic Intifada Podcast im Monat nach der Operation.

Die Widerstandsgruppen begannen sogar damit, selbstgemachten Sprengstoff herzustellen und am Straßenrand zu platzieren, um eindringende israelische Panzerfahrzeuge in die Luft zu jagen.

Dies ermöglichte es den Widerstandskämpfern auch, sich innerhalb ihrer Flüchtlingslager mit weniger Einschränkungen zu bewegen.

„In Städten wie Dschenin haben Widerstandskämpfer in der Regel innerhalb der Stadtgrenzen oder im Flüchtlingslager der Stadt einen sicheren Hafen gefunden – eine Keimzelle des bewaffneten Kampfes“, schreibt Shatha Hanaysheh in Mondoweiss.

Dies gelte nicht für andere Widerstandsgruppen, die in ansonsten „ruhigeren“ Städten und Dörfern im Westjordanland entstehen, in denen Israel häufiger Razzien durchführt, erklärt Hanaysheh.

Dies könnte auch erklären, warum sich die militärischen Razzien auf andere Gebiete im Westjordanland ausweiten, da „eine wachsende Bewegung des dezentralisierten Widerstands“ nach dem 7. Oktober auf andere Städte und Dörfer übergreift.

