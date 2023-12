Warum setzten Zionisten alles auf eine Karte? Von Yavuz Özoguz

4. Dezember 2023

Gestern hat der israelische Premier etwas von sich gegeben, dass selbst prozionistische Medien nicht verheimlichen konnten oder wollten: „Netanjahu will bis zum „totalen Sieg“ gegen Hamas kämpfen“, heißt es in der Springer-Welt [1]. Eigentlich müsste es jeden geschichtsbewussten Juden bei diesen Worten erschaudern. Doch sind diese Worte nur die Folge der Worte und Aktionen der letzten Monate, bei denen die Vertreter des Zionismus offensichtlich jetzt weltweit alles auf eine Karte setzen.

Früher waren die Armeevertreter Israels immer nach außen bemüht das Bild der „moralischsten Armee der Welt“ aufrecht zu erhalten. Doch inzwischen sind alle Schranken gefallen: Zionisten kündigen Massaker an und die deutsche Staatsräson trägt sie mit [2]. Das aktuell in Israel meistgehörte Lied heißt „Zerstört und schlagt zu“ [3] und nimmt kein Blatt vor den Mund. Ein Foto von israelischen Soldaten, verbreitet in mehreren Sprachen des Kanals „Israel heute“, gibt einen kleinen Einblick. Jeder Soldat hält ein Wort in seinen Händen und zusammen heißt es: „Wir die Soldaten der Volksarmee, Juden von Rechts und Links ziehen unsere Uniformen nicht aus, bis wir den Gazastreifen wegradiert und vernichtet haben.“ Der Kommentator von „Israel Heute“ fühlte sich genötigt, folgende Zeilen darunter zu schreiben: „Ich kann mir vorstellen, dass für viele von Euch der Satz schrecklich ist und das stimmt, aber Israel ist in einer gefährlichen Situation, die viele von euch nicht so ganz verstehen.“ [4]

Auch im Ausland überbieten sich Vertreter Israels, alle Schamgrenzen abzureißen. Die Feindschaft der Staatsvertreter Israels gegen den Islam – auch im Ausland – hat dabei eine Dimension erreicht, die unvorstellbar schien. So fordert der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosor faktisch die Demonstrationsparole „Free Palestine from the river to the sea“ zu verbieten, denn das sei keine Meinungsfreiheit, sondern die Aufforderung zum Genozid am jüdischen Volk. Währenddessen werden immer mehr Palästinenser aus Palästina vertrieben. Der gleiche Ron Prosor mischt zuvor ganz offen in die inneren Angelegenheiten Deutschlands ein, was nicht die Aufgabe eines Botschafters ist, und fordert faktisch Sondergesetze für Muslime [5].

Der Krieg des Zionismus und ihrer engsten Freunde gegen den Islam und die Muslime spiegelt sich weltweit auch in Personen wieder. Ob der niederländische Wilders oder der argentinische Milei, überall werden die rassistisch-nationalen Kräfte gepuscht und gelangen teilweise auch an die Macht. Auffällig dabei ist, dass jene oft als „rechtsradikale“ bezeichneten Hetzer eine besondere Nähe zu Israel verspüren. Auch im Deutschen Bundestag ist die AFD die mit Abstand pro-zionistischste Partei. Und sicher ist es kein Zufall, dass der kollektive – aber immer kleiner werdende – Westen an der Seite der Ukraine einen Krieg gegen Russland führt. In der Ukraine herrscht nicht nur ein absolut Zionismus-treuer Präsident, die Ukraine war auch die bedeutendste Heimat von Juden in Europa über Jahrhunderte hinweg. Währenddessen verbietet der russische Präsident Putin öffentlichen LGBT und zeigt eine hohe Toleranz gegenüber dem Islam.

Ein Blick in alle Lebensbereiche, in die wirtschaftliche Zerstörung Europas zugunsten der USA, die Klimahysterie, der Besuch von Elon Musk in Israel, die offene Drohung mit Atomwaffen, das aktuelle Verhalten des Zentralrats der Juden in Deutschland, die sich anbahnenden weitere Kriege mit Libanon, Irak, Syrien, Jemen und zuletzt auch dem Iran und vieles andere mehr lässt die Vermutung zu, dass Israel dieses Mal wirklich alles auf eine Karte setzt. Ein Plan B, wie er zuvor immer bestand, falls Plan A nicht funktioniert, scheint es nicht zu geben. Israel will jetzt alles, den „totalen Sieg über die Hamas“, wie es Netanjahu formuliert hat. Was das konkret bedeutet, erkennt die Welt jeden Tag besser, nämlich die totale Vernichtung des Gaza.

Da es keine Plan B gibt, gibt es auch keine Antwort auf die Frage: „Wer schützt Juden, wenn der Zionismus untergeht?“ [6]. Historisch betrachtet haben Muslime seit 1400 Jahren nicht nur in Frieden mit Juden gelebt, vielmehr haben Muslime sogar Juden gegen die Kreuzritter geschützt. Der Antisemitismus in Europa ist nicht „importiert“. Das ist eine Propaganda Nazi-naher Politiker, die ihre eigene Geschichte und ihren inneren Rassismus damit reinwaschen wollen. Die größten Antisemiten im heutigen Deutschland sind diejenigen, die Antizionismus und Antisemitismus gleichsetzen, weil sie damit alle Verbrechen Israels auf das Judentum beziehen.

Zurück zur Anfangsfrage: Warum setzten Zionisten alles auf eine Karte? Meine Antwort darauf lautet: Ich weiß es nicht und kann es mir auch nicht erklären. Im Internet kursieren Gerüchte, Netanjahu und seine geistig verwirrten Hintermänner würden auf das baldige Erscheinen des Messias setzten und daher jetzt alles riskieren. Aber genügt das, um den täglichen Wahnsinn zu erklären?

Der berühmte und erst jüngst mit 100 Jahren gestorbene Henry Kissinger hat vor seinem Tod in einem CNN-Interview noch gesagt: „Ich mache mir Sorgen, ob Israel überleben wird“ [7]. Alle Pro-Israelis haben sich keine Hintertür offen gelassen für den Fall, dass Israel scheitert. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt und müssen Krieg führen bis zum totalen Sieg.

Fairerweise sei drauf verwiesen, dass es tausende antizionistische Tora-Juden gibt, die vehemente Gegner des Zionismus sind und die Existenz Israels ablehnen. Über 60.000 antizionistische Juden haben sich in den USA versammelt, um ihre Überzeugungen zu teilen und zu betonen, dass nicht alle Juden die Politik Israels unterstützen [8]. Und auch in Israel tragen sie manchmal demonstrativ Palästina-Flaggen. Doch selbst dabei geschieht etwas, was es in dieser Form in Israel noch nie gegeben hat. Erstmalig haben israelische Soldaten und Polizisten anti-zionistische jüdische Geistliche auf offener Straße angegriffen, zu Boden geworfen und geschlagen, und das vor laufender Kamera [9]. Und im Eifer des Gefechtes erschießen Israelis sich auch noch versehentlich gegenseitig [10].

Wer alles auf eine Karte setzt, weil er davon überzeugt ist, dass die Westliche Welt jedes Verbrechen mittragen wird, sollte nicht übersehen, dass noch nicht entschieden ist, ob die Westliche Welt wirklich drei Weltkriege für den Zionismus [11] führen wird. Die Jugend im Westen – außer in Deutschland – lässt sich weder mit der Antisemitismuskeule noch mit ständig zunehmenden Restriktionen davon abhalten, sich für wahren Frieden einzusetzen. Möglicherweise entfalten die Briefe Imam Chameneis an die Jugend im Westen früher als erwartet ihre Wirkung [12, 13].

