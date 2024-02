What Palestinians in Gaza are teaching Muslims worldwide They shouldn’t need to demonstrate resolve and strength. Yet they are, in ways that offer lessons to the rest of us.

Palästinenser verrichten ein Trauergebet im Nasser-Krankenhaus, nachdem ihre Angehörigen bei israelischen Angriffen in Rafah, Gaza, am 17. Dezember 2023 ums Leben gekommen sind [Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency]

Sie sollten es nicht nötig haben, Entschlossenheit und Stärke zu demonstrieren. Doch sie tun es, und zwar auf eine Weise, die uns allen eine Lehre ist.

Was die Palästinenser in Gaza die Muslime weltweit lehren

Von Shaykh M A Kholwadia

14. Februar 2024

Palästinenser verrichten ein Trauergebet im Nasser-Krankenhaus, nachdem ihre Angehörigen bei israelischen Angriffen in Rafah, Gaza, ums Leben gekommen sind.

Die Unterdrückung und die Grausamkeiten, die den Palästinensern in Gaza angetan werden, haben uns entsetzt. Und das sollten wir auch sein. Alles, was sie erlitten haben, verstößt gegen die Menschenwürde, daran besteht kein Zweifel.

Und doch hat sich in dieser schrecklichen Zeit des Völkermords und der Ausbeutung, in der Menschen brutal gefoltert und getötet werden, noch etwas anderes gezeigt: die Widerstandskraft und der Glaube eines Volkes, das sich weigert, aufzugeben.

Ihr Glaube an Gott und ihre Überzeugung von ihren Werten sind nicht nur unerschüttert geblieben – sie haben sich in ihrer Hingabe und Entschlossenheit sogar noch gesteigert. Wir haben dies immer wieder erlebt, wenn Menschen in Gaza ihre Liebe zu Gott und zum Propheten Mohammed bekräftigen und ihren Glauben als Trost in den verzweifeltsten Situationen nutzen.

Natürlich sollten die Palästinenser in Gaza gar nicht erst in diese Lage gebracht werden. Sie sollten nicht so viel Entschlossenheit und Stärke zeigen müssen. Was wir brauchen, ist ein dringendes Ende des Krieges. Die Weltgemeinschaft, und insbesondere die USA und der kollektive Westen, haben viel zu verantworten.

Doch die Menschen in Gaza erteilen den Muslimen weltweit eine unschätzbare Lektion. Angesichts der Widrigkeiten kann uns die Entschlossenheit der Menschen in Gaza dazu inspirieren, nicht zu verzweifeln und nicht dem Druck nachzugeben, Kompromisse bei unseren Überzeugungen und unserem Engagement für unseren Glauben einzugehen.

Dies ist eine wichtige Lektion für viele von uns in den Vereinigten Staaten, wo Muslime ebenfalls auf die Probe gestellt werden, da Hassverbrechen und Islamfeindlichkeit zugenommen haben, insbesondere seit Ausbruch des Krieges.

Wenn wir uns ein Beispiel an ihnen nehmen, dann lesen wir etwas, das einem Wunder gleichkommt.

Im Angesicht der totalen Zerstörung stehen die Palästinenser auf und sagen: „Allah ist unser Herr“. Sie stehen auf und verrichten Massenbegräbnisgebete. Sie halten sich immer noch an die Lehren des Islam, auch wenn das bedeutet, dass sie Regenwasser für die rituellen Waschungen vor dem Gebet verwenden. Sie stehen auf und verrichten weiterhin den Gebetsruf.

Es sind Menschen, die entweder getötet wurden oder die Tötung ihrer Angehörigen miterlebt haben. Viele warten einfach auf den Tod. Sie wissen nicht, was mit ihnen geschehen wird. Es gibt vieles, was sie uns zeigen, während sich die Geschichte vor unseren Augen entfaltet.

In erster Linie sehen wir, dass Israels Verfolgung der Menschen in Gaza falsch ist. Sie ist abscheulich. Sie ist unmenschlich, und das sollten wir sagen. Wir sollten darüber sprechen und versuchen, sie zu stoppen, soweit es uns möglich ist. Wir müssen protestieren. Zumindest aber sollten wir für sie beten.

Aber wir erhalten auch eine einzigartige Perspektive. Überall auf der Welt gibt es verfolgte Muslime.

Wir könnten sehr wohl auf Muslime hinweisen, die überall Leid erfahren – ob in Kaschmir, China, Myanmar, Somalia, Jemen oder Bosnien. Viel zu oft ist keine Hilfe in Sicht. Aber die Palästinenser haben ihren Unterdrückern gezeigt: „Hey, gib mir deinen besten Schlag. Ich werde im Ring stehen. Ich werde nicht fallen. Mein Glaube wird stärker werden.“

Das ist die Lektion, die wir lernen müssen, besonders in Ländern wie den USA. Ja, wir haben es schwer, wir werden vielleicht misstrauisch beäugt, wir werden verspottet und beleidigt. Aber vielleicht können wir eine andere Perspektive einnehmen. Es gibt zwar berechtigte Sorgen, aber sie verblassen im Vergleich zum Leid der Palästinenser.

Durch diese ungeheure Tragödie sind sich die Muslime in der ganzen Welt einig, dass dies falsch ist. Wir sind uns einig, und das ist etwas, das wir zu schätzen wissen.

Im Koran werden wir daran erinnert, wie wichtig Geduld und Ausdauer im Angesicht des Unglücks sind. Die Menschen in Gaza verkörpern diese Tugenden und weigern sich, sich von den Prüfungen, denen sie ausgesetzt sind, brechen zu lassen.

Ihre unerschütterliche Entschlossenheit ist ein Zeugnis für die Stärke des menschlichen Geistes. Trotz des unvorstellbaren Leids, das sie ertragen müssen, leisten sie weiterhin Widerstand, wobei ihr Glaube als Quelle der Kraft und des Mutes dient.

Sie weigern sich, zum Schweigen gebracht zu werden, selbst im Angesicht unvorstellbaren Leids. Ihr unerschütterlicher Glaube ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung für Muslime weltweit.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Shaykh M A Kholwadia ist Gründer und Direktor des Darul Qasim College, einer islamischen Hochschule mit Sitz in Chicago, Illinois. Er ist ein international anerkannter Theologe, Leiter einer muslimischen Gemeinde und Lehrer. Er gilt auch als Autorität auf dem Gebiet der islamischen Philosophie.

