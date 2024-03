What the Western Press Didn’t Say About the Leaked Luftwaffe Conversation What if a conversation between Russian officials discussing the explosion of a bridge in Germany had been revealed? Would Western press coverage also treat the…

Was die westliche Presse nicht über das durchgesickerte Gespräch mit der Luftwaffe berichtet hat

Eduardo Vasco

8. März 2024

Was wäre, wenn ein Gespräch zwischen russischen Beamten über die Sprengung einer Brücke in Deutschland bekannt geworden wäre? Würde die westliche Presse das Leck auch als etwas Ernsteres behandeln als die Androhung eines militärischen Angriffs?

Am 1. März veröffentlichte die Chefredakteurin der Rossiya Segodnya-Gruppe, die Journalistin Margarita Simonyan, auf ihrem Telegram-Kanal eine 38-minütige Tonaufnahme, in der Offiziere der deutschen Luftwaffe die Möglichkeit der Entsendung von Taurus-Langstreckenraketen in die Ukraine erörterten und darüber sprachen, ob diese in der Lage wären, die Krim-Brücke in der Straße von Kertsch zu erreichen, die die Halbinsel mit dem Festland verbindet und russisches Hoheitsgebiet ist.

Die russische Presse machte natürlich viel Aufhebens von dieser Enthüllung. Dies zwang die westlichen Mainstream-Medien – insbesondere die deutschen – dazu, über die undichte Stelle zu berichten. Aber wer geglaubt hat, dass ein Wunder geschehen würde, nämlich dass die westliche Presse endlich die militärischen Drohungen der NATO gegen Russland zur Sprache bringen würde … nun, diese Leute sind einfach sehr naiv.

Die westlichen Massenmedien haben wie immer versucht, die Nachrichten zu manipulieren und das Hauptthema zu verbergen.

Die New York Times, die Washington Post, die BBC, der Guardian, Die Welt und Der Spiegel veröffentlichten zwischen dem Bekanntwerden der Nachricht und dem Abend des 6. März (wenn ich diese Zeilen schreibe) 39 Artikel zu diesem Thema auf ihren jeweiligen Websites.

Die beiden nordamerikanischen Zeitungen wollten die Angelegenheit nicht hervorheben. Die Post veröffentlichte zwei Berichte und die Times nur einen. Die drei Zeitungen äußerten sich besorgt über die Anfälligkeit der deutschen nachrichtendienstlichen Sicherheitssysteme angesichts der russischen Spionage.

Die Europäer haben, wie schon seit einiger Zeit, viel mehr Propaganda gegen Russland betrieben. Die BBC veröffentlichte vier Artikel, die sich alle auf das Versagen beim Schutz der Kommunikation der Luftwaffe bezogen. Der Guardian veröffentlichte fünf Artikel. In der Mehrheit wird vor dem Versagen der Deutschen gewarnt und die Russen werden als große, bedrohliche Bösewichte dargestellt. Es ist jedoch notwendig, die Kolumne von Simon Jenkins lobend zu erwähnen, der als einziger sagen durfte, dass die durchgesickerten Gespräche zeigen, dass die NATO Russland mit einer Eskalation des Konflikts droht.

Wie wir alle wissen, hat dieser Wassertropfen in der Mitte des Ozeans keine Chance, die Flut von Kriegspropaganda und Fake News der britischen Presse gegen Russland auszugleichen. Zeitungsbesitzer lassen Meinungsfreiheit nur dann zu, wenn sie harmlos ist – und versuchen, minimal unabhängige Meinungen zu isolieren.

Lassen Sie uns nun über die deutsche Zeitungsberichterstattung sprechen. Die Welt veröffentlichte 18 Artikel über den Leak-Skandal und behandelte ihn auch als solchen. Natürlich war der Hauptgrund für den Skandal – für deutsche Kriegspropagandisten – das Abfangen und Verbreiten des Gesprächs, nicht sein Inhalt.

Das ganze Nachspiel von Die Welt dreht sich um Versäumnisse im Sicherheitssystem der Bundeswehr und russische Spionage. Die Möglichkeit, dass Olaf Scholz den Taurus an Selenskyj geschickt hat, wird kurz erörtert, und es wird sogar behauptet, dass Deutschland seine westlichen Verbündeten in Gefahr bringt, indem es das Abhören von Gesprächen zulässt, in denen vertrauliche und kompromittierende Informationen erwähnt werden könnten – wie etwa die Beteiligung britischer Soldaten in der Ukraine, die in dem fraglichen Gespräch erwähnt wurde.

In einem einzigen Bericht der „Welt“ wird eine „abweichende“ Meinung dargestellt, die keine „russische Propaganda“ ist: die kurze Rede eines AfD-Mitglieds – der jedoch vom deutschen Staat und seinen Agenten, wie der Presse, als russischer Agent gebrandmarkt wird.

Der von Pawel Lokschin unterzeichnete Artikel trägt den folgenden Titel: „Kreml nutzt Stier-Leaks, um mit Krieg gegen Deutschland zu drohen“. Natürlich waren es die Russen, die in Erwägung zogen, eine Brücke auf deutschem Gebiet in die Luft zu sprengen, nicht wahr?

Der Spiegel wiederum reproduziert in seinen neun Artikeln zu dem Fall die gleiche Rede wie Die Welt über die Versäumnisse in der deutschen Sicherheit und die Gefahr russischer Spionage. Er disqualifiziert auch die Behauptungen des Kremls, das Gespräch sei ein klarer Beweis für die direkte Verwicklung der NATO in den Krieg in der Ukraine und wie sehr dies die nationale Sicherheit Russlands bedrohe.

Christina Hebels Analyse ist der einzige Beitrag in diesen beiden deutschen Blättern, der die Vorwürfe der russischen Regierung und der deutschen Beteiligung am Krieg ernster nimmt, aber es wäre übertrieben zu sagen, dass diese Veröffentlichung in den Bereich des Journalismus fällt.

Kurz gesagt, die Berichterstattung dieser Zeitungen – und die Berichterstattung anderer westlicher Massenmedien ist nicht anders – ist absolut parteiisch und manipuliert. Es ist sogar so, dass sie die Rollen vertauschen: Deutschland, das gedroht hat, eine Brücke in Russland zu sprengen, ist das Opfer, während Russland der Bösewicht ist!

Wäre wenigstens eine dieser Zeitungen wirklich ein journalistisches Werkzeug und nicht ein Propagandawerkzeug, müsste sie einen Artikel mit einem Titel wie „Deutsche Offiziere erwägen Sprengung einer Brücke in Russland“ oder „Tonbandaufnahmen enthüllen Diskussion über Angriff auf Russland mit deutschen Waffen“ veröffentlichen.

Denn was ist schwerwiegender: die Weitergabe der Tonaufnahmen durch den russischen Geheimdienst oder die Diskussion unter hochrangigen deutschen Beamten über einen militärischen Angriff auf Russland? Kein ehrlicher Mensch würde die erste Option wählen. Aber wir haben es nicht mit ehrlichen Menschen zu tun, wenn wir über „Journalismus“ in Europa und den Vereinigten Staaten sprechen.

Ich kann nicht umhin, mich zu fragen: Was wäre, wenn es andersherum wäre? Was wäre, wenn ein Gespräch zwischen russischen Beamten über die Sprengung einer Brücke in Deutschland aufgedeckt worden wäre? Würde die westliche Presse das Leck auch als etwas Ernsteres behandeln als die Androhung eines militärischen Angriffs?

Nein, natürlich nicht! Wenn es Russland wäre, das einen Angriff auf Deutschland in Erwägung zieht, würden nicht 39 Artikel in diesen Fahrzeugen erscheinen, sondern 3.900. Russland würde als Bedrohung der menschlichen Zivilisation dargestellt (mehr als heute), in der deutschen und westlichen Gesellschaft würde Chaos herrschen, und die Kriegstrommeln gegen Russland würden lautstark geschlagen werden. Der UN-Sicherheitsrat würde dringend einberufen, einseitige Sanktionen würden absurd verschärft, alle Lakaienregierungen der USA und der Europäischen Union würden den Wahnsinn Wladimir Putins öffentlich verurteilen.

Sie sind echte Heuchler. Gegen Russland ist alles erlaubt.

Und obwohl die meisten dieser Medien privat sind, agieren sie alle als Regierungsorgane, die unter der strengen Kontrolle ihrer jeweiligen Staaten stehen, als wahre Sprecher der Machthaber. Aber Russland ist derjenige, der die Presse kontrolliert, Russland ist derjenige, der Propaganda verbreitet und Russland ist derjenige, der desinformiert, richtig?

Die durchgesickerte Tonaufnahme beweist, dass der Krieg in der Ukraine kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist, sondern eher ein Krieg zwischen Russland und der NATO. Die westliche Presse untermauert diese Behauptung, indem sie einen Krieg gegen Russland propagiert und zu Angriffen gegen Russland aufruft.

Die Presse, so der westliche Diskurs, sei ein Beschützer des öffentlichen Interesses gegen die Willkür der Machthaber. Das ist leeres Gerede. Die Presse, ja sogar private Unternehmen, sind Werkzeuge eben dieser Machthaber, um die Regierten zu kontrollieren und zu unterdrücken.

Eine wachsende Zahl von Deutschen lehnt die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Beteiligung Deutschlands an einem Krieg gegen Russland ab, aber sie werden von ihrer Regierung und den Massenmedien systematisch getäuscht und verraten.

