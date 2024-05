Whatever happened to the Israeli Psyche? Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailThe slaughter of Gaza has shown the world that Israel, those circle around Prime Minister Benjamin Netanyahu, no longer function rationally. Their daily acts of ordering mayhem and destruction on a defenseless people in Gaza to get to Hamas, is surely signs […]

Aus den Augen, aus dem Sinn – von Mr. Fish

Was ist aus der israelischen Psyche geworden?

Von Dr. Marwan Asmar

in Palästina

10. Mai 2024

Das Gemetzel im Gazastreifen hat der Welt gezeigt, dass Israel und der Kreis um Premierminister Benjamin Netanjahu nicht mehr rational handeln. Ihre täglichen Taten, mit denen sie Chaos und Zerstörung an einem wehrlosen Volk in Gaza anordnen, um an die Hamas heranzukommen, sind sicherlich Anzeichen für tiefe psychologische Störungen. Wenn sie nicht gestoppt werden, wird dieses grausame Verhalten zu einer unvorhersehbaren Instabilität in der Region und in der Welt führen. Schließlich hat Israel die Atombombe und jeder weiß es.

Ich sehe die israelische Regierung und das Kriegskabinett täglich auf meinem Fernsehgerät, eigentlich sogar mehrmals am Tag. Ich sehe Netanjahu und seine Minister und Militäroffiziere am Tisch sitzen und nonchalant über den Krieg gegen Gaza diskutieren.

Unglaublich ist die Tatsache, dass sie sich in den letzten acht Monaten unisono versammelt haben, als handele es sich um eine Reihe von Geschäftstreffen, bei denen sie untereinander besprechen, welche Teile des Gazastreifens sie heute bombardieren, welche Art von amerikanischen Raketen sie einsetzen und welchen Häusern Schaden zugefügt werden soll.

Dies sind angeblich führende israelische Politiker, die auf einen völkermörderischen Zustand der Verkümmerung und politischen Degeneration reduziert sind. Bis heute sind sie nicht in der Lage gewesen, die Hamas-Kämpfer und/oder ihren Aufenthaltsort zu finden.

Man kann sich also vorstellen, dass sie darüber sprechen, welche Gemeinden, Wohnblöcke und Wohngebiete ihre so genannten Spitzenleute und Elitesoldaten an diesem Tag bombardieren würden. Ist das nachvollziehbar? Es ist wie in George Orwells 1984, aber im tödlichen Stil; hier ist es Big Brother mit fliegenden Maschinengewehren, Panzern auf unschuldigen Zivilisten und sogenannten Soldaten mit spitzen Gewehren, die bereit sind, Männer, Frauen, Kinder und Babys zu erschießen.

Es ist Wahnsinn, aber die Statistiken zeigen es. Die Zahl der Kinder, die durch israelische Fassbomben getötet wurden, beläuft sich nach internationalen Statistiken der Vereinten Nationen auf 15.000.

Und die israelischen Kabinettssitzungen gehen weiter, heute, am nächsten Tag, am übernächsten und am übernächsten, um zu planen, welchen Wahnsinn man durchführen und verfolgen will. es ist eine Parodie auf Massaker, während die Welt jubelt und der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Es ist eine seltsame Form von verwirrtem Chaos, das von Israel bis zum Weißen Haus und verschiedenen Hauptstädten der Welt starrt. Wer spielt die Melodie und wer hört ihr zu?

Aber es ist vorsätzliche, gewollte, entschlossene Zerstörung und blutiges Töten, alles nur, um zwielichtigen, terroristischen und geisterhaften Terroristen ein Ende zu bereiten.

Was denken diese Menschen über sich selbst? Kann man sie Menschen nennen, vielleicht Humanoide in Anzügen, Hemden, Hosen, Schuhen. Wie schauen sich diese so genannten Politiker an, wenn sie die Bombardierung einer Häuserzeile in der Innenstadt von Gaza, in Khan Younis, Dier Al Balah, Beni Suhaila oder Rafah anordnen. Wo sind die Hamas-Agenten? Sie lassen Kinder und Frauen verhungern, und die mächtige israelische Kriegsmaschinerie bombardiert mit voller Kraft und ohne Skrupel!

Schauen sie denn nicht auf ihr gottloses, blutiges Werk? Sicherlich müssen die israelischen Regierungsvertreter, wenn man diesen Ausdruck überhaupt verwenden kann, die Fernsehbilder dieser zerstörerischen Fotos und Videoclips in den sozialen Medien sehen.

Menschenhass per excellence. Vielleicht sind sie vor Wut so verblendet, dass sie bereit sind, die schlimmsten völkermörderischen Gräueltaten zu sehen, selbst wenn es sich um unschuldige Babys handelt. Dieser Krieg gegen den Gazastreifen hat die verzerrte israelische Psyche der Verrückten an der Macht gezeigt, was bedeutet, dass ihre Gleichgültigkeit gegenüber Menschenleben, auch israelischen, nur eine Frage von Kollateralschäden ist.

Menschenleben werden wertlos, und mit einem Maschinengewehr in der Hand werden sie zu bloßen Figuren, auf die man schießen kann. Israelische Soldaten haben es als ihre moralische Pflicht angesehen, Palästinenser zu töten, die an den Stränden des Gazastreifens auf der Suche nach Nahrung aus dem Himmel rennen, um ihren unstillbaren Hunger zu stillen.

Wir sehen das Grauen des Todes, Leichen und abgetrennte Gliedmaßen inmitten von Trümmern und Wracks. Wir sehen Frauen und Kinder, die unter Betonblöcken in Zement und Blut hervorgezogen werden, mit aufgeschlitzten Köpfen und zerfetzten Oberkörpern und Beinen.

Ich denke mir: „Ist Netanjahu nicht gerührt? Die Leidenschaft, zu bombardieren und zu zerstören, ist unwiderruflich geworden. Ein Mann, der jeden Morgen aufsteht und sieht, dass seine blutigen Ziele nur erreicht werden können, wenn er mehr bombardiert, mehr Menschen vertreibt und die Palästinenser in einen Kreislauf von Bewegungen versetzt, der von seiner bösartigen Armee im Opium-Terror-Modus diktiert wird, hat etwas im Kopf.

Und dann ist da noch sein Agent Herzi Halevi, der so genannte israelische Stabschef, der bereitwillig einem finsteren Machthaber gehorcht. Was ist das für ein Mensch, der seinen Soldaten befiehlt, Häuser zu bombardieren, egal wer sich darin befindet: Männer, Frauen, Kinder, Alte, Kranke und Gebrechliche?

Israel hat jeden Orientierungssinn verloren. Die Menschen an der Macht haben kein Interesse an politischen Geschäften. Heute geht es um die Aufrechterhaltung des Krieges, der zum Dauerzustand wird, weil die Zerschlagung der Hamas und des palästinensischen Widerstands eher im Reich der Fantasie als in der Realität liegt.

Marwan Asmar ist ein in Amman lebender Schriftsteller, der über den Nahen Osten berichtet.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …