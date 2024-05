Mandela’s grandson rebukes Labour’s Lammy for Gaza protest criticism Nkosi Zwelivelile Mandela says the UK shadow foreign secretary should stop being ‚an apologist for the ongoing genocide‘ and heed his grandfather’s words

David Lammy spricht am zweiten Tag des jährlichen Labour-Parteitags in Liverpool zu den Delegierten, am 9. Oktober 2023 (AFP)

Nkosi Zwelivelile Mandela sagt, der britische Schattenaußenminister solle aufhören, „ein Apologet für den andauernden Völkermord“ zu sein und die Worte seines Großvaters beherzigen

Mandelas Enkel rügt Labour-Parteichef Lammy wegen Kritik an Gaza-Protesten

Von MEE-Mitarbeitern

10. Mai 2024

Der Enkel des verstorbenen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela, hat Äußerungen des Schattenaußenministers der britischen Labour-Partei, David Lammy, über pro-palästinensische Proteste an US-Universitäten gerügt.

In einer online veröffentlichten Erklärung sagte Mandelas Enkel, Lammy solle aufhören, „den Völkermord zu entschuldigen und stattdessen alle Studenten an britischen und europäischen Universitäten ermutigen, ihren Kommilitonen in den USA in ihrer Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza nachzueifern und den Kampf des palästinensischen Volkes um Freiheit zu unterstützen“.

Der südafrikanische Abgeordnete Lammy, der im Falle eines Wahlsiegs der Labour-Partei bei den britischen Parlamentswahlen in diesem Jahr voraussichtlich Außenminister werden wird, hatte zuvor angedeutet, dass Nelson Mandela die weitgehend gewaltfreien Studentenproteste gegen den israelischen Krieg gegen Gaza nicht unterstützt hätte.

„Es gibt einen Unterschied zwischen friedlichem Protest, wie ihn Mandela befürwortet hätte, und Gewalt und Krawallen“, sagte Lammy in einer Rede vor den US-Republikanern in Washington.

Nkosi Zwelivelile Mandela wies diese Äußerungen jedoch zurück und sagte, Lammy solle sich an das „Engagement seines Großvaters für den palästinensischen Kampf, das er während seines Besuchs in Gaza 1995 bekräftigte“, und an seine Aussage erinnern, dass „unsere Freiheit unvollständig ist ohne die Freiheit der anderen: „Unsere Freiheit ist unvollständig ohne die Freiheit des palästinensischen Volkes“.

Mandelas Enkel wies darauf hin, dass Lammy selbst zu jener Generation südafrikanischer Jugendlicher gehörte, „die angesichts der zunehmenden staatlichen Brutalität im Umgang mit einem friedlichen Protest gegen die Apartheid zum bewaffneten Kampf aufriefen“.

Nelson Mandela führte die Bewegung gegen die Apartheid in Südafrika an und verbrachte insgesamt 27 Jahre im Gefängnis. Er befürwortete anfangs den bewaffneten Widerstand gegen das System der weißen Vorherrschaft.

Auch andere Äußerungen Lammys in Washington haben Kritik hervorgerufen.

Der Schattenaußenminister warf die Frage auf, warum die pro-palästinensischen Demonstranten zu anderen Krisen in der Welt schweigen, und sagte: „Ich bin empört über das, was den einfachen Menschen im Sudan, in der Demokratischen Republik Kongo, im Jemen und in Haiti widerfährt. Warum regen wir uns nicht auch über diese Probleme auf?“

Er fügte hinzu: „Ich sage denen, die sich nur auf einen sehr alten und schrecklichen, schrecklichen Krieg konzentrieren, der in Gaza stattfindet: aber wir sollten nicht die vielen Menschen verdrängen, die heute in unserer Welt leiden, und unterstreichen, dass die USA und Großbritannien heute an so vielen Fronten fest stehen müssen.“

In den sozialen Medien wurde Lammy jedoch dafür verurteilt, dass er andere Themen ansprach, die er zuvor kaum erwähnt zu haben scheint, und dass er den Konflikt als „uralt“ bezeichnete.

