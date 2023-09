WAS IST LOS MIT DER WESTLICHEN POLITISCHEN KLASSE?

Verfasst von Gaius Baltar

23. September 2023

Es gibt mehrere Gründe, warum die nicht-westliche Welt zunehmend die Verbindung zum Westen abbricht. Einer davon kann als „Zusammenbruch der Diplomatie“ im Westen beschrieben werden, was sich genauer gesagt auf die fast vollständige Aufgabe der Diplomatie durch westliche Führer und Diplomaten bezieht. Dies begann übrigens nicht mit dem Krieg in der Ukraine, sondern etwa ein Jahr zuvor. Unmittelbar nach der Wahl von Joe Biden ist etwas passiert, das das westliche Diplomatie-Gen sozusagen ausgeschaltet und stattdessen das Droh-Gen eingeschaltet hat. Nicht, dass es vorher viel Diplomatie gegeben hätte, aber die Dinge können sich immer verschlechtern – und das haben sie auch.

Ein Zusammenbruch der Diplomatie beschreibt nicht ganz, wie schlimm die Dinge geworden sind. Das Verhalten der US-amerikanischen und europäischen Staats- und Regierungschefs ist zunehmend aus den Fugen geraten, und jeder Anschein von Rationalität wurde aufgegeben. Es ist unmöglich, den westlichen Führern zuzuhören, ohne zu dem Schluss zu kommen, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Erstens scheinen sie eine auf den Kopf gestellte Fantasiewelt geschaffen zu haben, in der die Freudsche Projektion herrscht und Gegner dämonisiert werden. Xi Jinping und Wladimir Putin sind beide Satan höchstpersönlich, Russland verliert immer noch, und der Westen ist immer noch allmächtig – und der Inbegriff von Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie und Kultur. Zweitens scheinen sie nicht in der Lage zu sein, in der Öffentlichkeit den Mund aufzumachen, ohne die nicht-westliche Welt zu beleidigen. Joe Biden, Annalena Baerbock, Ursula von der Leyen, Josep Borrell und Emmanuel Macron sind seit Monaten kaum in der Öffentlichkeit zu sehen, ohne jemanden zu beleidigen. Borrells Bemerkung, Europa sei der Garten und der Rest der Welt ein Dschungel, ist der Gipfel davon – denn wir alle wissen, was man mit Dschungel verbindet.

Die westlichen politischen Eliten geraten unter Druck und können ihre Emotionen und wahren Meinungen nicht mehr zurückhalten. Sie können ihren Hass auf jeden, der sich ihnen widersetzt, oder ihre Verachtung für sie nicht länger verbergen. Ihr Doppeldenken, ihre Doppelmoral und ihr extremes Anspruchsdenken, das jede ihrer Handlungen rechtfertigt, während sie die ihrer Gegner verurteilen, sind für alle sichtbar. All dies sowie ihre völlige Abwesenheit von Kompetenz und ihre völlige Realitätsferne sind sehr symptomatisch für eine bestimmte Art von Menschen. Das ist kein Zufall, wie wir noch sehen werden.

Die Kultivierung der Gärtner

Es ist kein Geheimnis, dass die westliche politische Klasse ein Auswahlverfahren durchläuft, bevor sie auf ihre Bevölkerung losgelassen wird. Es wurden verschiedene Programme aufgelegt, um vielversprechende junge (und nicht mehr ganz so junge) Menschen für Führungspositionen in Regierung und Wirtschaft zu rekrutieren und zu indoktrinieren. Einige dieser Programme sind zwielichtig und operieren auf persönlicher Ebene, während andere eine „Sondierungsfunktion“ haben und offen durchgeführt werden – wie das „Young Global Leaders“-Programm des WEF. An diesen Rekrutierungsmaßnahmen sind zahlreiche hochrangige Persönlichkeiten beteiligt, darunter die SPECTRE-Agenten Klaus Schwab und George Soros. Ein aktueller Erfolg ist Nikol Pashinyan, der zu einer Selbstmorddrohne umfunktioniert wurde und auf das armenische Volk abzielt.

Nach der Auswahl und ideologischen Aufwertung werden diese Führer bei der Infiltration von Regierungen und Organisationen in der ganzen Welt unterstützt – wie Klaus Schwab öffentlich geprahlt hat. Sollte ihnen das gelingen, werden sie auf Schritt und Tritt geschützt und unterstützt und erhalten als Belohnung für ihre Dienste und Loyalität einen gut bezahlten Job bei einer internationalen Organisation. Die Unterstützung und der Schutz erfolgen in der Regel durch staatliche oder supranationale Organisationen, einschließlich EU-Organisationen, und verschiedene Nachrichtendienste, die eine Durchsetzungsfunktion haben. Wenn Sie aus der Reihe tanzen, gibt es einen Skandal. Wenn Sie ein Staatsoberhaupt eines Landes sind, kommt es zu einem Regimewechsel. Dieses Verfahren soll sowohl die Loyalität der Rekrutierten sicherstellen als auch die anderen auf Linie halten.

Dieser Durchsetzungsprozess war so effektiv, dass es ihm gelungen ist, fast die gesamte politische Elite im Westen einzuschüchtern, insbesondere diejenigen, die nicht rekrutiert wurden. Jeder läuft auf Eierschalen, und niemand wagt es, die Politik der von SPECTRE Beauftragten in Frage zu stellen, sonst wird es Konsequenzen geben. Die von SPECTRE kontrollierten Medien werden auf Sie losgelassen und Sie könnten sogar ersetzt werden. In den letzten Jahren hat es im Westen eine Reihe von Regimewechseln gegeben, die Teil dieses Durchsetzungsprozesses waren, zum Beispiel in Griechenland, Italien, Österreich und sogar ausgerechnet in Island – und vielleicht sogar in den USA. Nur wenige an der Macht wagen es, etwas zu sagen, selbst wenn die lokalen SPECTRE-Beauftragten ihr eigenes Land zerstören. So effektiv ist sie.

Jeder Einstellungsspezialist wird Ihnen sagen, dass Sie für jede Stelle die richtige Person finden müssen. Die Persönlichkeit muss zu der betreffenden Stelle passen, und deshalb ist ein wirksames Auswahlverfahren erforderlich. Auch eine Schulung kann notwendig sein, um die richtigen Methoden, die Motivation und dergleichen zu gewährleisten. Unsere westlichen politischen Eliten durchlaufen diesen Prozess wie alle anderen Bewerber. Sie werden auf der Grundlage der ihnen zugewiesenen Aufgabe ausgewählt, und sie erhalten eine Ausbildung, die, sagen wir, ihr Ego ein wenig beeinträchtigt. Diese Auswahl- und Ausbildungsprozesse sowie die Aufgabe, die ihnen gestellt wird, erklären, warum die westlichen Führer so sind, wie sie sind – und warum sie sich alle gleich verhalten, als wären sie in einer Fabrik hergestellt worden.

Die Aufgabe

Die Aufgabe zu beschreiben, die der westlichen politischen Elite gestellt wurde, wäre ein langwieriger Prozess – zu langwierig für diesen Artikel. Sie ist jedoch nicht gerade ein Geheimnis, da sie von hochrangigen SPECTRE-Mitgliedern wie Klaus Schwab und Yuval Harari – den Chefideologen von SPECTRE, eine Art moderner Alfred Rosenbergs – mehrfach öffentlich diskutiert wurde. Hören Sie ihnen zu, und Sie werden es verstehen.

Wenn wir die Aufgabe mit einfachen Worten beschreiben würden, könnte man sie mit der gewaltsamen Gehirnwäsche eines Individuums vergleichen, um es völlig umzugestalten. Dies geschieht, indem man die „alte“ Person vollständig zerstört und dann die zertrümmerten Überreste so wieder aufbaut und umgestaltet, wie man es möchte. Die angewandte Methode heißt „Selbstzerstörung“, bei der die Identität und der Wille der Person durch extremen Druck und Missbrauch zerstört werden, bis sie völlig von ihrem Missbraucher abhängig wird. Dann kann die Umformung beginnen.

Genau dieser Prozess vollzieht sich derzeit in den westlichen Gesellschaften. Er beinhaltet die vollständige Dekonstruktion und Neugestaltung jedes Aspekts der Gesellschaft, einschließlich der Menschen. Aus den zertrümmerten Überresten kann ein utopischer Technogulag geformt werden, in dem der Einzelne nur noch als Teil eines von SPECTRE-Gärtnern verwalteten Staudengartens existiert – oder als Teil einer buchstäblichen Maschine.

Das ist die Aufgabe, mit der unsere politische Elite betraut wurde. Es handelt sich im Wesentlichen um Abrissarbeiten. Sie ist brutal und blutig – und sie erfordert eine bestimmte Art von Menschen.

Die richtigen Leute für den Job

Man kann nicht einfach irgendjemanden für einen kulturellen und buchstäblichen Völkermord einstellen, und es gibt nicht wirklich viele Möglichkeiten. Sie könnten sich Psychopathen suchen, aber mit denen könnten Sie Loyalitätsprobleme haben, und seltsamerweise haben einige von ihnen tatsächlich Prinzipien. Was Sie brauchen, ist eine Person, die anderen ihren Willen aufzwingen und sich in ihr Leben einmischen möchte oder sogar muss. Sie brauchen eine Person, die mit unerschütterlichem Eifer für ihre Sache eintritt und nicht in der Lage ist, einen Rückzieher zu machen. Sie brauchen eine Person, die jede Handlung rational begründen kann, ohne selbst davon betroffen zu sein. Sie brauchen eine Person, die sich einer Gehirnwäsche unterziehen und wie ein dressierter Affe kontrollieren lässt. Sie brauchen einen Menschen, der sein eigenes Heim zerstören kann, ohne zu merken, was er tut. Sie brauchen einen Narzissten.

Wenn man bedenkt, was die Aufgabe ist, gibt es keine andere Möglichkeit. Niemandem sonst kann man zutrauen, die notwendige Arbeit zu leisten. Das erklärt, warum sich so viele unserer politischen Eliten so ähnlich sind. Sie haben nicht nur ähnliche Persönlichkeiten, sondern bedienen sich auch ähnlicher Rationalisierungen und Verhaltensweisen. Narzissten sind sehr standardisierte Menschen. Aber was sind Narzissten und warum sind sie ideal für die Zerstörungsarbeit an westlichen Gesellschaften?

Ein Narzisst ist ein Mensch mit einem so geringen Selbstbewusstsein, dass er ohne die Hilfe anderer keine eigene Identität entwickeln kann – und dem gesagt wurde, dass er besser und/oder klüger ist als andere. Darüber hinaus hat er eine hohe emotionale Bedürftigkeit und Abhängigkeit von anderen. Er entwickelt ein aufgeblasenes, unrealistisches Selbstmodell, das in ständigem Konflikt mit der Realität steht. Um dieses Modell aufrechtzuerhalten, muss er seine Umgebung, einschließlich anderer, kontrollieren. Erfolgreiche Kontrolle bringt einen emotionalen Rausch, während eine Herausforderung zu einem emotionalen Absturz führen kann.

Der Narzisst kann und muss in der Lage sein, jedes Verhalten zu rationalisieren, weil er sonst wegen der Dinge, die er anderen antut, ein schlechter Mensch wäre. Die ständigen Rationalisierungen erzeugen Verachtung für andere, während Herausforderungen Hass erzeugen.

Da das Selbst des Narzissten von vornherein auf einer Lüge beruht, kann er mit jedem Glaubenssystem gefüttert werden, solange es die Lüge untermauert. Jeder Glaube, der dem Narzissten sagt, dass er besser und klüger ist als andere, wird akzeptiert. Alle „aktuellen Dinge“ in der westlichen Gesellschaft, einschließlich Klimawandel, sozialer Gerechtigkeit, positiver Maßnahmen, LGBT-Rechte, Ukraine und sauberer Energie, sind sorgfältig konstruierte Glaubenssysteme, die entwickelt wurden, um Narzissten einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie bestimmte Dinge tun. Diese bestimmten Dinge beinhalten immer die Zerstörung von etwas. Unsere handverlesenen politischen Eliten sind die Zielscheiben dieser Gehirnwäsche – zusammen mit dem Teil der Bevölkerung, der über ein ausreichend narzisstisches Selbstbild verfügt, um leicht einer Gehirnwäsche unterzogen werden zu können – was heutzutage bis zu einem Drittel der westlichen Bevölkerung sein könnte.

Wenn der Narzisst mit diesen Glaubenssystemen einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, sind diese Systeme verinnerlicht worden. Sie sind zu einem Teil des Selbst geworden und müssen gefördert und verteidigt werden. Dafür kann jede Handlung und jede Lüge gerechtfertigt werden. Jede Infragestellung ist persönlich und muss niedergeschlagen werden. Eine Aufgabe der Überzeugungen kann nicht zugelassen werden, da dies dem Selbst schaden würde, was zu emotionalem Aufruhr und Ängsten führen würde. Der Narzisst kann daher keinen Rückzieher machen, wenn er sich einmal festgelegt hat. Er hat keinen Rückwärtsgang.

Der Prozess der Gehirnwäsche

Der Auswahlprozess unserer politischen Eliten besteht darin, solche Menschen zu identifizieren und sie dann weiterzuentwickeln. Foren mit breiter Einladung, wie das WEF-Forum und verschiedene Jugendforen, sind im Wesentlichen Scouting-Operationen. Gute Kandidaten werden ausgewählt und in anderen Treffen und auf persönlicher Ebene weiter entwickelt. Konferenzen, wie die UN-Klimakonferenzen, werden dann zur Aufrechterhaltung der Gehirnwäsche, zur Einführung neuer Programme und als gesellschaftliche Veranstaltungen zur gegenseitigen Bestätigung genutzt.

Die Entwicklung, d. h. die Gehirnwäsche der Kandidaten, hat zwei Hauptelemente: Selbstüberhöhung und strukturierte Glaubenssysteme.

Überhöhung des Selbst

Die Essenz des Narzissmus ist die überhöhte Selbstwahrnehmung. Der Narzisst hält sich für besser und/oder klüger als andere. Je höher das Selbstwertgefühl ist, desto größer ist das Bedürfnis nach Kontrolle über die Umwelt und desto größer sind die Rationalisierungen. Dies erhöht die Fähigkeit, immer größere Untaten gegenüber anderen zu rechtfertigen, bis hin zum Völkermord in extremen Fällen.

Ein wichtiger Teil der Entwicklung der Kandidaten für unsere politische Elite ist die Verstärkung der Selbstwahrnehmung. Der Kandidat wird gehätschelt und erhält viel Aufmerksamkeit. Ihm wird gesagt, wie wichtig er ist und wie klug er ist. Ihm wird gesagt, wie wichtig seine Aufgabe ist und dass die kleinen Leute das niemals verstehen können. Man gibt ihm das Gefühl, etwas Besonderes zu sein.

Wenn dieser Prozess erfolgreich ist, kann das narzisstische „Niveau“ des Kandidaten so weit angehoben werden, dass er davon überzeugt werden kann, dass er seine eigene Kultur oder Nation zerstören muss – und dabei immer noch glaubt, er sei ein guter Mensch. Manche können so hoch gestimmt werden, dass sie fast glauben, sie seien Götter, und sie werden extreme Methoden zur emotionalen Stärkung des Selbst anwenden, einschließlich systematischer körperlicher Misshandlung – sogar von Kindern. Für die Aufgabe, mit der unsere politischen Eliten betraut sind, ist eine relativ hohe „Abstimmung“ des Selbst erforderlich.

Strukturierte Glaubenssysteme

Während der Erhöhungsprozess den Narzissmus verstärkt, sollen die strukturierten Glaubenssysteme den Narzissten in die richtige Richtung lenken. Sie sind im Grunde „Gehirnwäsche-Pakete“, die so gestaltet sind, dass sie zum aufgeblasenen Selbst des Narzissten passen – und es nähren. Viele politische Ideologien funktionieren genau so – und einige sind fast ausschließlich emotionsbasiert, um die Wirkung zu verstärken.

Die Glaubenssysteme, die für unsere Kandidaten verwendet werden, sind begrenzter, obwohl sie einen gemeinsamen Zweck haben. Sie enthalten ein Element der Gehirnwäsche, das dem Kandidaten das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein, und ihn in die Lage versetzt, seine Tugendhaftigkeit anderen gegenüber zu demonstrieren. Sie enthalten auch spezifische Anweisungen, wie auf das Element zu reagieren ist, das in der Regel eine erfundene Bedrohung ist, und was zu zerstören ist, um diese Bedrohung zu beseitigen.

Ein Beispiel hierfür könnte CO2 sein. Dem Narzissten wird eingeredet, dass es eine Bedrohung ist und dass die Erde davor gerettet werden muss. Dieser Glaube macht ihn zu einem Kreuzritter für das Gute mit einem besonderen Verständnis, das weniger begabte Menschen nicht haben – was dann von anderen Narzissten verstärkt wird. Die programmierte Reaktion besteht darin, die Energieerzeugung abzuschalten und Autos zu verbieten. Methan ist auch eine Bedrohung, also muss man Kühe verbieten. LGBT-Menschen werden verfolgt, also muss die freie Meinungsäußerung verboten werden. Russland ist eine Bedrohung, also müssen Russen verfolgt und getötet werden, und Russland muss aufgelöst werden. Da Zerstörung eine Lösung für ein schwerwiegendes Problem ist, wird Zerstörung für den Narzissten zu einer Tugend. Je mehr Zerstörung, desto mehr wird das Selbst gestärkt und aufgewertet – und desto mächtiger fühlt sich der Narzisst.

Diese beiden Prozesse programmieren unsere politischen Eliten im Wesentlichen wie Roboter. Das Programm manipuliert und steigert die Selbstwahrnehmung, legt eine Bedrohung fest und weist dann an, was zu zerstören ist. Einige unserer Eliten verstehen höchstwahrscheinlich, was tatsächlich vor sich geht, obwohl sie niemals zugeben werden, dass sie einer Gehirnwäsche unterzogen und manipuliert wurden. Sie sehen das große Ganze und betrachten die Zerstörung der westlichen Gesellschaften als notwendig für die glorreiche Zukunft, die sie sich vorstellen. Es ist ein Verständnis, das die weiter entwickelten Narzissten rationalisieren können. Ein großer Teil glaubt jedoch, dass sie nur Probleme lösen wollen.

Doch unabhängig davon, wie viel sie verstehen, wurden sie alle von ihrer grundlegenden Menschlichkeit wegmanipuliert und wie Selbstmorddrohnen programmiert. Unsere politischen Eliten sind die höchste Form von nützlichen Idioten.

Warum die geringe Kompetenz?

Eine der häufigsten Fragen, die sich die Menschen in letzter Zeit stellen, ist, warum unsere politischen Eliten so inkompetent sind. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges haben sie völlig die Kontrolle über alles verloren. Sie haben Russland falsch eingeschätzt, sie haben die Sanktionen und den Krieg verpfuscht, sie verlieren die Kontrolle über die westlichen Volkswirtschaften, und sie verlieren die Kontrolle über die nicht-westliche Welt aufgrund der Zerstörung des „internationalen Systems“. Sie versagen bei allem, was sie tun – bei absolut allem. Warum ist das so?

Die Inkompetenz ist eine Folge der Rekrutierungsparameter. Sie wurden rekrutiert, um zu zerstören, nicht um aufzubauen oder Probleme zu lösen. Es erfordert keine Fähigkeiten, eine Waffe auf jemanden zu richten und den Abzug zu betätigen. Es erfordert viel Geschick, die Kugel herauszuziehen und den Schaden zu beheben. Unsere politischen Eliten wurden angeheuert, um zu schießen. Bei ihrer Zerstörungsaufgabe ist Kompetenz überhaupt nicht erforderlich. Es braucht wenig Geschick, um selbst komplizierte Systeme zu zerstören. Sie erlassen einfach Gesetze und Vorschriften, und um den Rest kümmern sich andere.

Die Zerstörung der westlichen Gesellschaften und Volkswirtschaften ist stückweise organisiert. Sie werden allmählich, Stück für Stück, zerstört, weil ein schnelles Vorgehen die Bevölkerungen verschrecken würde. Jeder Landwirt weiß, dass verängstigtes Vieh gefährlich sein kann, und unsere politischen Eliten wissen das auch. Jetzt sind sie jedoch auf ein großes Problem gestoßen.

Der Ukraine-Krieg und der Verlust der Kontrolle über die nicht-westliche Welt haben im Westen ein wirtschaftliches Chaos ausgelöst – dem ein soziales Chaos folgen wird. Dies bringt das ganze Kartenhaus viel zu schnell zum Einsturz, und sie befürchten, dass sie die Kontrolle verlieren könnten. Sie müssen reagieren und diese Probleme lösen – aber sie wissen nicht wie – weil sie inkompetent sind. All diese Herausforderungen und Misserfolge führen dazu, dass ihr Selbstbild in Frage gestellt wird, was schwerwiegende emotionale Folgen für sie hat – also eskalieren sie auf allen Ebenen. Sie schreien andere an, beleidigen andere, denken sich wahnhafte Erklärungen aus und ziehen sich dann in die absolute Leugnung zurück. Jeder kann das sehen – auch die Führer der nicht-westlichen Welt. Mit unseren politischen Eliten will heute niemand mehr reden, denn ein Narzisst, der die Kontrolle verliert, ist nicht angenehm im Umgang.

Was genau steckt also hinter ihrer Inkompetenz? Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens ist es ihr geringes Selbstbewusstsein. Menschen mit geringem Selbstbewusstsein können ihre eigenen Gedankengänge nicht richtig einschätzen und daher auch nicht beurteilen, ob sie gute Arbeit leisten oder nicht. Wenn es um komplizierte oder kreative Arbeiten geht, kann eine Person mit geringem Selbstbewusstsein kaum einen Unterschied zwischen völligem Unsinn und etwas Substanziellem erkennen. Ein hohes Selbstbewusstsein ist eine absolute Voraussetzung für diese Art von Arbeit. Zweitens sind es die emotionale Bedürftigkeit und die hohe emotionale „Auffälligkeit“. Narzissten sind emotionale Wesen, und überwältigende Emotionen und emotionsbasierte Motivationen blockieren einfach die Fähigkeit des Gehirns, logisch zu denken.

Alle unsere sorgfältig ausgewählten politischen Eliten sind auf genau dieselbe Weise und aus genau denselben Gründen inkompetent. Ihre einzige Kompetenz besteht in der Fähigkeit, unsere Wirtschaft, unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unsere Gesundheit und unsere Freiheit zu zerstören. Übersetzt mit Deepl.com