Unerwartete Nachrichten? Nicht wirklich. In verschiedenen analytischen Berichten wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die USA trotz eines unglaublichen jährlichen finanziellen Aufwands Schwierigkeiten haben könnten, einer Großmacht gegenüberzutreten. Eine Reihe US-Experten, deren Stellungnahmen weiter unten erwähnt werden, hat davor gewarnt, dass die Überlegenheit Washingtons in Bezug auf Präzisionswaffen, Aufklärung und Zielgenauigkeit möglicherweise nicht ausreicht, wenn man es mit einem wirklich großen Feind zu tun hat – im Gegensatz zu einem Land der Dritten Welt oder einer aufständischen Formation.

Dennoch wurden diese Warnungen lange Zeit ignoriert. Washington überschätzte seine eigenen Fähigkeiten und unterschätzte die des Gegners (in diesem Fall Russlands), was dazu führte, dass sich die Hilfe für die Ukraine als unzureichend erwies. Unterdessen sind die USA und ihre NATO-Verbündeten nicht bereit, mehr Hilfe zu leisten, da dies ihre eigene militärische Macht erheblich schwächen würde. Wie also ist Washingtons Militärmaschine in diese Situation geraten?

Wie sich die US-Armee entwickelte

Nachdem Deutschland und Japan 1945 besiegt worden waren, lässt sich die Entwicklung des US-Militärs klar in mehrere Zyklen unterteilen. Der erste begann mit dem Kalten Krieg in der zweiten Hälfte jenes Jahrzehnts. Bis Mitte/Ende der 1960er-Jahre war er durch die Vorbereitungen auf den Dritten Weltkrieg gekennzeichnet. Dieser wurde als eine Wiederholung des Zweiten Weltkriegs vorgestellt, nur mit der UdSSR als Hauptfeind und dem Konzept, dass er nuklear sein würde.

In dieser Zeit hatten lokale Konflikte, darunter der Koreakrieg, keinen nennenswerten Einfluss auf die militärische Entwicklung und wurden mit denselben Streitkräften geführt, die auch in einem großen Krieg eingesetzt werden sollten. Dennoch zogen die USA bestimmte Schlussfolgerungen. Nach dem Koreakrieg wurde beispielsweise klar, dass der Einsatz von Bombern mit Kolbenmotoren als Träger von Atomwaffen sinnlos war, was den Übergang des Strategischen Luftkommandos der USA zu Düsenflugzeugen erheblich beschleunigte.