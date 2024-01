What’s behind Washington Post hit piece on EI? Elizabeth Dwoskin’s article misquotes, distorts and smears journalists revealing 7 October lies.

Was steckt hinter dem Artikel der Washington Post über die EI?

Ali Abunimah Media Watch

28. Januar 2024

Letzten Sonntag veröffentlichte die Washington Post einen Hetzartikel gegen The Electronic Intifada und andere unabhängige Medien, die Israels Lügen über die Ereignisse des 7. Oktobers immer wieder in Frage gestellt und entlarvt haben.

Der von Elizabeth Dwoskin, einer Nakba-Leugnerin, die rechtsextreme zionistische Ansichten vertritt, geschriebene Post-Artikel charakterisiert die Berichterstattung von The Electronic Intifada falsch und zitiert sie falsch, und versucht, uns durch Assoziation mit Holocaust-Leugnern und Verschwörungstheoretikern zu verleumden.

Im Livestream von The Electronic Intifada am 24. Januar diskutierte ich einige der ungeheuerlichsten Lügen in Dwoskins Artikel und zeigte, wie sie sich auf das Network Contagion Research Institute (NCRI) stützte, das sie wohlwollend als „eine gemeinnützige Organisation, die Desinformation verfolgt“, beschreibt.

Sie können sich den Beitrag im obigen Video ansehen.

Tatsächlich wird das NCRI von Personen geleitet, die eng mit verschiedenen Israel-Lobbygruppen verbunden sind, die seit langem Palästinenser und Befürworter ihrer Rechte als „Antisemiten“ diffamieren, darunter auch die Anti-Defamation League.

Der Mitbegründer des NCRI, Joel Finkelstein, war wissenschaftlicher Mitarbeiter der Anti-Defamation League, und das NCRI und die ADL haben eine offizielle „Partnerschaft“ begründet.

Ein leitender Mitarbeiter des NCRI ist der ehemalige Geschäftsführer des Community Security Trust, einer israelischen Lobbygruppe, die im Vereinigten Königreich eine ähnliche Rolle spielt wie die ADL in Nordamerika.

In dem Beitrag erkläre ich, wie der Community Security Trust die britische Regierung mit gefälschten Zitaten von Scheich Raed Salah, einem Palästinenserführer mit israelischer Staatsbürgerschaft, versorgte.

Die Gruppe setzte die Regierung unter Druck, Salah an der Einreise ins Vereinigte Königreich zu hindern.

Auf diesen Druck hin nahm die britische Regierung Salah im Jahr 2011 fest und versuchte, ihn auszuweisen, als er zu einer Vortragsreise nach Großbritannien kam. Diese Entscheidung wurde von einem britischen Gericht aufgehoben, nachdem es festgestellt hatte, dass die Salah zugeschriebenen Zitate falsch waren.

Richard Benson, der damals den Community Security Trust leitete, ist heute Europadirektor des NCRI und sitzt weiterhin im Beirat des CST.

Die Gründer des NCRI, Joel Finkelstein und Adam Sohn, vertreten regelmäßig die Auffassung, dass die Ablehnung der rassistischen israelischen Staatsideologie Zionismus mit Antisemitismus gleichzusetzen ist.

In ihrem skurrilen Beitrag hat Dwoskin keine dieser Pro-Israel-Verbindungen offengelegt und auch nicht auf Fehler in der Berichterstattung von The Electronic Intifada hingewiesen, sondern stattdessen unsere Arbeit falsch zitiert und verzerrt.

Schlagzeile

Dwoskin wandte sich Anfang Januar an The Electronic Intifada und bat um einen Kommentar zu ihrem Artikel. Ich habe damals geantwortet und den Austausch auf Twitter gepostet, wo er sich schnell verbreitete.

Max Blumenthal und Aaron Maté, Redakteure von The Grayzone, die ebenfalls von der Post für ihre Berichterstattung am 7. Oktober verleumdet wurde, reagierten auf eine E-Mail von Dwoskin, indem sie sie während einer Live-Sendung anriefen und sie zu ihren pro-israelischen Ansichten befragen.

Die Grayzone hat ihre eigene Antwort auf den Artikel von Dwoskin veröffentlicht.

Heimliche Zensur

Was könnte die Motivation für Dwoskins Artikel sein?

In dem Beitrag vermute ich, dass es sich um einen Versuch handelt, die Berichterstattung über den 7. Oktober zu kontrollieren und zu unterbinden, indem jeder, der die offizielle Darstellung Israels in Frage stellt, als Judenhasser beschimpft wird.

Es ist auch ein gezielter Versuch, unabhängige Publikationen wie The Electronic Intifada zu diskreditieren, die seit dem 7. Oktober ein großes Publikum mit akkuraten, bahnbrechenden Berichten erreicht haben, die die Mainstream-Medien in den USA ablehnen.

Dazu gehören Berichte darüber, wie israelische Kommandeure am 7. Oktober ihren Streitkräften befahlen, auf ihre eigenen Leute zu schießen, und die Entlarvung von Israels Behauptungen über systematische Massenvergewaltigungen durch palästinensische Kämpfer.

Der Angriff der Washington Post auf The Electronic Intifada zeigt die Frustration, die Israel und seine Cheerleader in den US-Medien empfinden, weil es ihnen nicht gelungen ist, Israels Version der Ereignisse durchzusetzen.

Da das Recht auf freie Meinungsäußerung in den Vereinigten Staaten nach wie vor durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt wird, ist eine direkte Zensur von Veröffentlichungen keine Option.

So ist eine Verbindung zwischen Regierungen, von Regierungen und Waffenherstellern finanzierten Denkfabriken und großen Technologieunternehmen entstanden, deren Ziel es ist, zu kontrollieren, was wir alle online sagen können.

Der Artikel in der Washington Post wird daher wahrscheinlich von israelischen Lobbygruppen benutzt werden, um Druck auf große Technologieunternehmen auszuüben, um die Reichweite von Journalisten zu unterdrücken, die Israels Lügen in Frage stellen, und zwar unter dem Banner der Bekämpfung angeblicher „Desinformation“.

Dies wird uns jedoch nicht davon abhalten, unsere Arbeit zu tun und der Wahrheit nachzugehen.

Übersetzt mit Deepl.com

