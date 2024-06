What’s at Stake in the 2024 European Parliament Elections? | Common Dreams Discover the future of the European Union as Europeans head to the polls this week. Is the surge of the far right putting the E.U. at risk? Explore the crisis of the left and the impact of economic uncertainty on political preferences in this insightful article.

Was steht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2024 auf dem Spiel?

Ein Interview mit C. J. Polychroniou.

C.J. Polychroniou

Alexandra Boutri

08. Juni 2024

Common Dreams

Die Europäer gehen diese Woche an die Urnen, um ihr Parlament zu wählen. Was steht auf dem Spiel? Ist die Zukunft der Europäischen Union durch das Erstarken der extremen Rechten in Gefahr? Aber ist die EU überhaupt eine demokratische Institution, die es zu retten gilt? Und warum steckt die Linke in ganz Europa in der Krise?

Diesen Fragen geht der Politökonom und Politikwissenschaftler C. J. Polychroniou in einem Interview mit der französisch-griechischen unabhängigen Journalistin Alexandra Boutri nach.

Alexandra Boutri: Diese Woche finden von Donnerstag, dem 6. Juni, bis Sonntag, dem 9. Juni, die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Rund 373 Millionen Bürgerinnen und Bürger in den 27 Mitgliedstaaten der EU sind wahlberechtigt, aber es bleibt abzuwarten, ob sich die hohe Wahlbeteiligung von 2019 auch im Jahr 2024 fortsetzen wird. Lassen Sie uns über die Beteiligung an den einzigen transnationalen Wahlen der Welt sprechen, denn der allgemeine Eindruck ist, dass die Europäer die Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) nicht sehr ernst nehmen.

C.J. Polychroniou: Die Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament war schon immer gering. Bei den EP-Wahlen 2019 gab es einen „Schub“ bei der Wahlbeteiligung, bei der knapp über 50 % der EU-Bürger ihre Stimme abgaben. Und das war die höchste Wahlbeteiligung seit 20 Jahren. Es ist also offensichtlich, dass die Europäer von den Wahlen zum Europäischen Parlament nicht so begeistert sind wie von den nationalen Wahlen. Die Wahlen zum Europäischen Parlament stehen auch in keinem Zusammenhang mit den nationalen Wahlen in den verschiedenen Mitgliedsstaaten. Es handelt sich um Protestwahlen mit geringer Wahlbeteiligung. Und der Grund, warum die Europäer die EP-Wahlen nicht ernst nehmen, ist, dass sie sich des Demokratiedefizits der EU voll bewusst sind.

Leider gibt es viel darüber zu sagen, dass die EU im Wesentlichen ein von Unternehmen gesteuertes Gebilde ist, dessen Macht in den Händen einer nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen Elite liegt.

Das EP ist das einzige direkt gewählte Organ der EU, doch seine Befugnisse sind äußerst begrenzt. Anders als die nationalen Parlamente kann es keine Gesetze initiieren. Es debattiert lediglich über die Gesetzgebung und kann Gesetze verabschieden oder ablehnen. Es kann auch einige Änderungen vornehmen. Für die Planung, Ausarbeitung und Vorlage neuer europäischer Gesetze ist ausschließlich die Europäische Kommission zuständig. Diese Gesetze werden dann vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union, der sich aus einem Minister pro Mitgliedstaat zusammensetzt (nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat, der sich aus den Regierungschefs aller EU-Länder zusammensetzt), erörtert und verabschiedet. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Absegnung der Gesetzgebung durch das EP. Die Europäische Kommission ist das Exekutivorgan der EU, umgeben von etwa 32.000 ständigen Bürokraten, aber der Europäische Rat ist die höchste politische Instanz der Union. Der Kommissionspräsident wird vom Europäischen Rat vorgeschlagen und dann vom Parlament bestätigt.

Insgesamt ist das EP keine normale Legislative und eindeutig die schwächste der drei Hauptinstitutionen der EU. Brüssel ist auch die Heimat der europäischen Lobbyarbeit. Es gibt mehr als 30.000 Lobbyisten in der Stadt, von denen die meisten die Interessen von Unternehmen vertreten, und sie arbeiten sehr eng mit EU-Bürokraten und Politikern zusammen. Lobbygruppen sind auf allen Ebenen der Gesetzgebung tätig. Es lässt sich also leider viel darüber sagen, dass die EU im Wesentlichen ein von Unternehmen gesteuertes Gebilde ist, dessen Macht von einer nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen Elite ausgeübt wird. Ebenso haben Länder wie Deutschland, Europas wirtschaftliches und politisches Kraftzentrum, eine Menge zu verantworten. Deutschland hat sich geweigert, im Hinblick auf die EU-Reform „europäisch zu denken“, insbesondere was die wirtschaftliche Umstrukturierung, die Solidarität und den sozialen Zusammenhalt betrifft. Seine Politik hat eine tiefe Kluft zwischen Nord- und Südeuropa geschaffen, die weitreichende Auswirkungen auf die Art der Aufgabe der Union hat.

Alexandra Boutri: Man hat jedoch allgemein das Gefühl, dass die diesjährigen EU-Wahlen anders sind. Sie sind wichtig, weil die rechtsextreme Ideologie in ganz Europa auf dem Vormarsch ist. Was steht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2024 auf dem Spiel, und warum hat die extreme Rechte in ganz Europa Konjunktur?

C. J. Polychroniou: Von europäischen Regierungschefs und EU-Fans im Allgemeinen hört man, dass die Wahlen zum Europäischen Parlament 2024 von entscheidender Bedeutung sind, weil sie Auswirkungen auf die Reaktion der EU auf die zunehmenden demokratischen Rückschritte haben werden. Sicherlich gibt es in ganz Europa ernsthafte demokratische Rückschritte. Und ich spreche nicht von den üblichen Verdächtigen wie Ungarn unter Premierminister Viktor Orban. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie sogenannte liberale europäische Demokratien wie Deutschland auf die Proteste gegen Israels Massentötungen in Gaza reagiert haben. Die deutsche Regierung ist hart gegen Pro-Palästina-Proteste vorgegangen, hat Hausdurchsuchungen bei Aktivisten durchgeführt und Redner aus dem Land verbannt. In Griechenland brüstete sich der rechtsgerichtete Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis öffentlich damit, dass seine Regierung nicht dulden werde, dass Universitätsstudenten Lager zur Unterstützung Palästinas errichteten, und unternahm sogar den unerhörten Schritt, Studenten aus dem Vereinigten Königreich und aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union auszuweisen, die im vergangenen Monat an einer pro-palästinensischen Demonstration an der juristischen Fakultät in Athen teilnahmen. Es ist schon eine ziemliche Ironie, wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs die Bürger auffordern, bei den diesjährigen EU-Wahlen nicht nur ihre Stimme abzugeben, sondern auch „verantwortungsbewusst“ zu handeln. Für sie ist Demokratie offenbar nur dann gegeben, wenn die Bürger ihre Ansichten mit den bestehenden Regierungspositionen zu innen- und außenpolitischen Fragen in Einklang bringen!

Abgesehen davon ist das Erstarken der extremen Rechten in ganz Europa eine sehr ernste und gefährliche Angelegenheit. Die extreme Rechte bedroht das Überleben der Demokratie in jedem Land, in dem sie stark vertreten ist. Ich mache mir weniger Sorgen um die Bedrohung der EU als vielmehr um die Bedrohung, die die rechtsextreme Ideologie für die demokratische Entwicklung der nationalen Gesellschaft darstellt.

Der Aufstieg der extremen Rechten in Europa wird von mehreren Faktoren angetrieben. Der erste ist die Angst vor wirtschaftlicher Unsicherheit. In den letzten Jahrzehnten hat sich ein grundlegender Wandel vollzogen, weg von der Sozialpolitik der Nachkriegszeit hin zu einem rücksichtslosen Kapitalismus, der Unsicherheiten ausnutzt, eine erschütternde Ungleichheit erzeugt und die Zukunftsängste der Menschen verschärft. Die extreme Rechte zapft die Ängste, Unsicherheiten und Beschwerden der Menschen mit dem Versprechen einer Rückkehr zu einer goldenen Vergangenheit und einer Wiederherstellung von „Recht und Ordnung“ an. Sie bedient sich überall, wo sie aufblüht, einer ultranationalistischen und fremdenfeindlichen Sprache, aber in vielen, wenn auch nicht in allen Fällen, im Rahmen einer wirtschaftspolitischen Plattform, die gegen Sparmaßnahmen und für soziale öffentliche Ausgaben für die Arbeiterklasse offen ist. Die rechtsradikalen Parteien in Frankreich, Italien und Finnland beispielsweise lehnen neoliberalisierende Reformen und Sparmaßnahmen auf EU-Ebene ab. In Frankreich ist es Marine Le Pens Nationale Rallye gelungen, das Image einer „Arbeiterpartei“ zu schaffen.

Der zweite Faktor ist die Enttäuschung über die Europäische Union und die etablierten Politiken. Viele europäische Wähler sind der Meinung, dass sowohl die EU als auch die etablierten politischen Parteien (Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien) einen direkten Beitrag gegen die Interessen der Allgemeinheit leisten und stattdessen die Interessen einiger weniger bedienen. Ein weiterer Faktor ist natürlich die verfehlte Migrationspolitik Europas, obwohl es keinen mechanischen Zusammenhang zwischen der Einwanderung und dem Erstarken der extremen Rechten gibt.

Alexandra Boutri: Können Sie das etwas näher erläutern? Es besteht nämlich der weit verbreitete Eindruck, dass die Einwanderung die Ursache für das Erstarken der extremen Rechten ist.

C. J. Polychroniou: Die Einwanderung wirkt sich auf das Wahlverhalten der Rechten und der extremen Rechten aus. Das ist eine unbestreitbare Tatsache. Aber das ganze Thema ist ziemlich kompliziert. Es ist kein klarer Fall, dass die Einwanderung an sich der Grund für die Unterstützung der extremen Rechten ist (die übrigens bei Menschen mit niedrigem Einkommen und geringen Bildungschancen am stärksten ist). So haben einige Studien gezeigt, dass sich ungelernte Arbeiter durch die Anwesenheit von ungelernten oder gering qualifizierten Einwanderern aus dem außereuropäischen Ausland bedroht fühlen, einfach weil sie sich ungeschützt fühlen, dass aber „hochqualifizierte Einwanderung aus außereuropäischen Ländern einen negativen Einfluss auf rechtsextreme Parteien hat“. Die Entstehung von einwanderungsfeindlichen Stimmungen kann also mit dem Grad der wirtschaftlichen und sozialen Integration von Einwanderern zusammenhängen.

Es scheint, dass sich die Wähler in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs auf der Suche nach Lösungen für ihre Probleme nach rechts und nicht nach links wenden.

Aber es gibt hier eine Ironie. Die Europäische Union als solche hat keine Integrationspolitik. Was sie hat, ist eine Strategie zur Eindämmung von Migranten, und „Integration“ hängt ganz von den Mitgliedsstaaten ab, wobei die nationalen Regierungen den Begriff unterschiedlich definieren und anwenden.

Andere Studien haben gezeigt, dass bestimmte demografische Faktoren wie die Auswanderung (die Abwanderung von Menschen aus einer Region) die Ausbreitung von einwanderungsfeindlichen rechtsextremen Parteien begünstigen können. Wenn junge Menschen die kleineren Städte, in denen sie aufgewachsen sind, verlassen, um in den Großstädten bessere Chancen zu haben, steigt in den Regionen, die sie zurücklassen, die Unterstützung für rechtsextreme Parteien aufgrund der negativen Auswirkungen des lokalen Bevölkerungsrückgangs und des anschließenden Verfalls dieser Regionen. Schweden, das vor nicht allzu langer Zeit von der sozialdemokratischen Partei dominiert wurde, scheint das perfekte Beispiel für den Zusammenhang zwischen Auswanderung und dem Erstarken der extremen Rechten zu sein.

Alexandra Boutri: Die europäischen linken Kräfte befinden sich in einer Krise. Warum ist das so, zumal das sozioökonomische Umfeld in Europa ziemlich deprimierend ist? Müsste man nicht erwarten, dass die radikale Linke und nicht die extreme Rechte unter schlechten wirtschaftlichen Bedingungen gedeiht?

C. J. Polychroniou: Die Mainstream-Linke ist eindeutig im Niedergang begriffen. Damit meine ich die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien. Das ist die Mainstream-Linke. Aber dann stellt sich die Frage, was wir unter „radikaler Linker“ verstehen? Zählen wir Parteien wie Syriza in Griechenland und Podemos in Spanien zur „radikalen Linken“? Ich denke, das wäre ein grober Scherz. Es gibt einige antisystemische Bewegungen der Linken, aber sie sind sehr klein und zersplittert. In Griechenland gibt es zahlreiche linksradikale Parteien und Organisationen, die aber nur wenige Anhänger haben, und dennoch ist es unmöglich, sie dazu zu bringen, der Bildung einer Einheitsfront zuzustimmen. Das gleiche Phänomen ist in vielen anderen europäischen Ländern zu beobachten. Das ist ein trauriger und beunruhigender Zustand.

Die Gründe für die Krise der Linken sind politischer und ideologischer Art und Tragweite und verdienen eine eingehende Diskussion, die hier nicht geleistet werden kann. Ich glaube jedoch, dass es auf Seiten der Linken ein echtes Missverständnis über wirtschaftliche Unsicherheit und politische Präferenzen gibt. Wissenschaftler, die die Auswirkungen von Wirtschaftskrisen auf das Wahlverhalten untersucht haben, kamen zu dem Ergebnis, dass rechtsextreme Parteien tendenziell von den Auswirkungen makroökonomischer Schocks profitieren. Natürlich spielen bei der Untersuchung von Einzelfallstudien, in denen Wirtschaftskrisen zu politischer Unterstützung für die extreme Rechte führen, auch andere Variablen eine Rolle, etwa die Art der politischen Kultur und die organisatorischen Fähigkeiten der bestehenden linken Parteien und Bewegungen. Im Großen und Ganzen scheint es jedoch so zu sein, dass sich die Wähler in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs nach Lösungen für ihre Probleme an die Rechte und nicht an die Linke wenden.

Dies ist heute umso verständlicher, als die Linke den europäischen Bürgern nichts Konkretes zu bieten hat. In Frankreich nennen die Menschen Inflation und Sicherheit als ihre größten Sorgen. Und Meinungsumfragen zeigen, dass die Rallye Nationale vor der Abstimmung über die EU in Führung liegt. Aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit die Linke versteht, warum es ihr nicht gelingt, die Bürger zu überzeugen, warum sie für sie und nicht für die Kräfte der Reaktion stimmen sollten.

