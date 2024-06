Two sides of the same coin: Liberalism and Fascism This is a fight between the majority of people’s freedom vis-à-vis the privileges that a white minority and the ruling segments of the South of the world hold.

Zwei Seiten der gleichen Medaille: Liberalismus und Faschismus

Von Matteo Gladio

Quelle: Al Mayadeen Englisch

8. Juni 2024

Dies ist ein Kampf zwischen der Freiheit der Mehrheit der Menschen und den Privilegien, die eine weiße Minderheit und die herrschenden Teile des Südens der Welt besitzen.

Wenn es um die Ereignisse in Palästina und der Ukraine geht, erinnern die westlichen bürgerlichen Medien – also der Nachrichten- und Informationsapparat, der als verlängerter Arm der herrschenden Klassen fungiert – ihr Publikum immer wieder daran, dass es sich bei den Geschehnissen in diesen Regionen der Welt um einen Kampf zum Schutz der europäischen „liberalen und demokratischen“ Werte handelt.

Man sagt uns, dass die Ukraine der Europäischen Union beitreten und eine liberale Demokratie werden will, gegen den Willen des „diktatorischen“ Russlands, weil letzteres „imperiale Ambitionen gegenüber der Ukraine, wenn nicht sogar gegenüber ganz Europa hat“. Was „Israel“ betrifft, so hat der Westen das zionistische Gebilde in dem Glauben, es müsse um jeden Preis verteidigt werden, weil es bereits „liberal-demokratische Werte“ verkörpere, verwöhnt. Schließlich wird „Israel“ vom Westen als das einzige „liberal-demokratische Land“ in einer Region mit „verrückten muslimischen und arabischen Diktatoren“ betrachtet, so der westliche Diskurs. Hin und wieder wird diese propagandistische Tirade aufgegriffen, um den Kampf, den das taiwanesische Volk angeblich gegen eine andere Diktatur mit kommunistischen Zügen, die so genannte Volksrepublik China, führt, zu beschreiben.

Diese Prämisse ist für unsere Leser wichtig, denn sie soll zeigen, dass sich das von den herrschenden Klassen in Europa und ihren Medienvertretern ständig präsentierte Narrativ um zwei Schlüsselbegriffe dreht: Liberalismus und Demokratie, manchmal zusammengefasst als liberale Demokratie.

Die Welt hat sich jedoch wahrscheinlich daran gewöhnt, dass der Westen diese beiden Begriffe immer wieder nachplappert, so sehr, dass unsere Leser ihre Bedeutung und die historische Entwicklung dieser beiden Konzepte vergessen haben könnten. Das heißt, wir haben die historischen Tatsachen und Kämpfe vergessen, die insgesamt den Aufstieg des Liberalismus bestimmt haben. Wenn sich der Westen als „liberale“ Demokratie rühmt, was ist dann der Liberalismus, um es einmal vorsichtig auszudrücken? Wie ist der Liberalismus entstanden? Kann man Europa oder die USA als liberale Gesellschaften bezeichnen? Die kurze Antwort lautet nein. Der Westen ist ein Land von Fanatikern, deren gesamter ideologischer und materieller Reichtum auf Völkermord, Sklaverei und der Ausplünderung der Mehrheit der Weltbevölkerung beruht.

Völkermord und Sklaverei: Die Wurzeln der westlichen Freiheit

Als intellektuelle Doktrin bezieht sich der Liberalismus auf die Idee der negativen Freiheit, die auf der unantastbaren Behauptung der individuellen Freiheit im Rahmen einer bestimmten Form der sozialen und wirtschaftlichen Reproduktion beruht, die gemeinhin als Kapitalismus bekannt ist. Im Liberalismus, so sagt man uns, sollte es dem Einzelnen freistehen, zu heiraten, wen er will, sich geschäftlich zu betätigen, so viel er will, und bei der Ausübung seines Rechts auf individuelle Freiheit sollte der Staat zur Seite treten und sich nicht einmischen. Es besteht jedoch ein großer Widerspruch zwischen dem, was der Liberalismus auf abstrakter Ebene zu verkörpern vorgibt, und der soziopolitischen Praxis, aus der diese Idee hervorgegangen ist und sich gefestigt hat. Einfacher ausgedrückt: Während der Liberalismus behauptet, die universelle Freiheit eines jeden zu verteidigen, war diese Freiheit von Anfang an ausschließlich einer genau definierten Gemeinschaft von Menschen vorbehalten.

In einem Buch mit dem Titel A Counter History of Liberalism geht der italienische Philosoph Domenico Losurdo dieser Frage auf den Grund. Anhand der Beiträge der einflussreichsten Denker des Liberalismus, wie John Locke, Alexis de Tocqueville und Isaiah Berlin, zeigt Losurdo auf, dass die intellektuelle Artikulation des Liberalismus nicht mit seiner politischen Praxis übereinstimmte. Die liberale Freiheit war in der Tat ein Privileg, das im Kontext Großbritanniens und der noch ungeborenen Vereinigten Staaten von Amerika einem weißen, rassistischen Personenkreis vorbehalten war.

Es gab zwei große Widersprüche, die Losurdo als Ausschlussklauseln bezeichnete und die zeigen, dass der Liberalismus seine ideologischen Ansprüche nicht mit der politischen Praxis, aus der er hervorging, in Einklang bringen konnte. Diese beiden Klauseln beinhalteten: Erstens die genozidale Tötung der Eingeborenen und zweitens die Versklavung der Schwarzafrikaner. Mit anderen Worten: Der Liberalismus war nicht mehr als eine leere Behauptung für die Mehrheit der Weltbevölkerung, deren Leben im blutigen Griff der kolonialen Unterdrückung und Tötung blieb. Die indianischen Ureinwohner waren eindeutig von der „modernen“ oder „negativen“ Freiheit ausgeschlossen und wurden stattdessen zur Enteignung und Deportation oder gar zum Töten verurteilt. Die Sklaven und die theoretisch freien Schwarzen waren noch in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts terroristischer Gewalt ausgesetzt, wurden in Arbeitshäuser gesperrt oder gelyncht.

Selbst die sehr „moderne“ und „negative“ Freiheit der Sklavenhalter bzw. der herrschenden Klasse im Allgemeinen war starken Einschränkungen unterworfen, die selbst in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts noch das Verbot der Rassenmischung, ein Verbot sexueller und ehelicher Beziehungen zwischen den Rassen, respektieren musste.

Der Liberalismus regelte also das Leben der Mächtigen im Kolonialismus, während Völkermord und Sklaverei konstitutiv für diese ideologische und politische Bewegung waren. Obwohl der Liberalismus die Frage nach der Begrenzung der Macht innerhalb der Gemeinschaft der Freien (der Weißen) aufwirft, geht diese Freiheit Hand in Hand mit der Auferlegung absoluter Macht über die Ausgeschlossenen, nämlich der Versklavung der Schwarzen und der Vernichtung der amerikanischen Ureinwohner. Die Freiheit und die Rechte, die eine sehr geschlossene Gemeinschaft erlangt hatte, wurden durch die materielle, soziale und kulturelle Vernichtung der amerikanischen Ureinwohner und der Afrikaner erreicht.

Wenn wir also verstehen, dass sich der Liberalismus als eine Ideologie des Krieges und der Ausbeutung entwickelt hat, wie sollen wir dann die Aussagen der bürgerlichen Medien überdenken, die uns ständig erzählen, dass „Israel“ und die Ukraine zur Verteidigung der liberalen Werte unterstützt werden müssen?

Unsere Freiheit, ihre Niederlage

Die Antwort liegt im Verständnis der historischen und soziopolitischen Bedingungen, die zur Abschaffung der Sklaverei führten. Die Sklaverei wurde – soweit sie wirklich abgeschafft wurde – nicht durch einen spontanen endogenen Prozess innerhalb des Liberalismus überwunden. Der Liberalismus hat sich nicht selbst reformiert. Vielmehr entstanden diese Bedingungen in erster Linie im Zuge der Herausforderungen, die die gigantischen Emanzipations- und Anerkennungskämpfe der ausgeschlossenen Völker darstellten. Es war die haitianische antikoloniale Revolution von 1791, die die Sklaverei abschaffte, es war die Oktoberrevolution von 1917, die eine Umverteilung des Reichtums an das Volk ermöglichte, ebenso wie es die Revolution von 1979 im Iran war, die die Imperialisten aus dem Land warf.

Mit anderen Worten: Der bewaffnete Widerstand, der Kommunismus und der Kampf für die nationale Befreiung waren der Motor der Geschichte, der den Wandel vorantrieb und die Imperialisten zwang, auf ihre Forderungen einzugehen. Die so genannte liberale Welt war gezwungen, diese materiellen Siege zu akzeptieren, die oft durch kämpferische Guerillakämpfe, Flugzeugentführungen und die Vertreibung ausländischer Truppen aus einheimischem Land errungen wurden.

Doch jedes Mal, wenn sich diese sozio-politischen Formationen erhoben, wurden sie angeklagt und dämonisiert. Das Wichtigste ist, dass die Imperialisten alles in ihrer Macht Stehende taten, um diese Bewegungen zu unterdrücken, und das ist der Punkt, an dem wir verstehen, dass Liberalismus und Faschismus zwei Seiten derselben Medaille sind. Die herrschenden Klassen des Westens bekämpften den Kommunismus in Europa, indem sie ein bequemes Bündnis zwischen Liberalismus und Nazismus schufen. In der Tat ließen sich die Nazis bei der Ausarbeitung ihres suprematistischen Projekts von den US-Gesetzen zur Rassentrennung inspirieren. Für sie hatte die US-Gesetzgebung den Rassismus auf innovative Weise in ein Gesetz gegossen, und so ließen sie sich von Dekreten inspirieren, die die Einwanderung auf freie Weiße beschränkten, oder von den Ideen der Zwangsauswanderung von Schwarzen, die Lincoln und Jefferson vorgebracht hatten.

Andererseits rekrutierten die Liberalen schließlich die Nazis, um den Kommunismus zu bekämpfen, z. B. durch die Operation Gladio, und sie verbündeten sich mit den reaktionärsten Kräften in der westasiatischen Region (Zionisten und Wahabiten), um sicherzustellen, dass ihre Interessen gewahrt wurden.

Um auf unsere Ausgangsfrage zurückzukommen, ist die Natur dieser Kriege einfach. Es handelt sich um einen Kampf zwischen der Freiheit der Mehrheit der Menschen und den Privilegien, die eine weiße Minderheit und die herrschenden Kreise im Süden der Welt besitzen. Es ist ein Kampf gegen jene Fanatiker, die bereit sind, unter dem Banner der Freiheit auf einen zionistischen oder banderitischen Zug aufzuspringen. Ihre Vision von Freiheit ist eine, die die Ausbeutung der Mehrheit der Welt voraussetzt. Aber die Palästinenser, und damit auch die Nigerianer oder die Russen, wiederholen die Geschichte des Widerstands. Sie wehren sich gegen dieses materielle und ideologische Projekt von Krieg und Weltherrschaft. Der einzige Unterschied ist diesmal, dass der Liberalismus zu kollabieren droht.

Matteo Gladio

Akademischer Forscher, der sich mit der Rolle des US-Imperialismus in Westasien beschäftigt.

Übersetzt mit deepl.com



