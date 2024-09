https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/washington-allows-israel-murder-americans-impunity



Washington erlaubt Israel, Amerikaner ungestraft zu ermorden

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

15. September 2024

Palästinenser halten am 9. September in der Stadt Nablus im Westjordanland eine Trauerfeier für Ayşenur Ezgi Eygi ab, wenige Tage nachdem die türkisch-amerikanische Aktivistin von einem israelischen Soldaten erschossen wurde.

Mohammed Nasser APA-Bilder

Ayşenur Ezgi Eygi wurde am Samstag beerdigt, eine Woche und einen Tag nachdem die 26-jährige amerikanische Aktivistin von einem israelischen Scharfschützen im besetzten Westjordanland erschossen worden war.

Ihr Leichnam wurde in ihr Geburtsland, die Türkei, überführt, um dort am Freitag beerdigt zu werden. Zu Beginn der Woche fand in der Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland, in deren Nähe sie getötet wurde, ein Trauerzug statt, bei dem ihr Leichnam in die palästinensische Flagge gehüllt war.

Die internationalen Auswirkungen nach ihrer Ermordung beginnen sich gerade erst zu entfalten und rücken sowohl die Straflosigkeit Israels als auch die Bemühungen Washingtons, Tel Aviv vor der Rechenschaftspflicht zu schützen, ins Rampenlicht – selbst im Fall von amerikanischen Staatsbürgern, die von israelischen Streitkräften vorsätzlich getötet wurden.

Eygi wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen, nachdem während einer Ruhephase nach einem Protest gegen Landraub und Siedlungen in Beita, einem palästinensischen Dorf im nördlichen Westjordanland, zwei Schüsse abgegeben worden waren. Ein palästinensischer Jugendlicher wurde verwundet, überlebte aber.

Sie ist die 18. Person, die seit 2020 im Zusammenhang mit den Protesten in Beita vom israelischen Militär getötet wurde, alle anderen waren Palästinenser. Diese Proteste begannen nach der Errichtung von Evyatar, einem Siedlungsaußenposten, der zu einem symbolischen Ort für die Siedlungsbewegung geworden ist, auf dem Land des Dorfes.

Am Dienstag gab das israelische Militär bekannt, dass es eine interne „Untersuchung“ durchgeführt habe, bei der festgestellt wurde, dass es „höchstwahrscheinlich ist, dass [Eygi] indirekt und unbeabsichtigt“ von seinem Feuer getroffen wurde, während es sich um einen „gewalttätigen Aufstand“ handelte.

Das Militär behauptete, das Feuer sei „auf den Hauptanstifter des Aufstands“ und nicht auf Eygi gerichtet gewesen und „drückt sein tiefstes Bedauern“ für ihren Tod aus.

Am selben Tag schloss sich US-Präsident Joe Biden den Behauptungen Israels an und sagte gegenüber Reportern, dass „es anscheinend ein Unfall war, dass die Kugel vom Boden abgeprallt ist und nur zufällig getroffen wurde und explodierte.“

Die Behauptung Israels, es habe sich um einen unbeabsichtigten Treffer gehandelt, und Bidens Behauptung, die Kugel habe der Physik getrotzt, wird durch die Aussagen von Augenzeugen, die Eygis Tod miterlebt haben, und durch die Ergebnisse einer Autopsie, die ergab, dass die junge Aktivistin direkt in den Kopf geschossen wurde, direkt widerlegt.

Augenzeugen berichteten außerdem, dass die Situation ruhig war, als Eygi erschossen wurde und sich die Demonstranten zum Dorfeingang zurückgezogen hatten – wie eine Untersuchung der Washington Post bestätigt.

„Eygi wurde mehr als eine halbe Stunde nach dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen in Beita erschossen“, so die Zeitung, “und etwa 20 Minuten, nachdem sich die Demonstranten die Hauptstraße entlangbewegt hatten – mehr als 200 Meter von den israelischen Streitkräften entfernt.“

„Anschein von Legalität“

Die Bestätigung der New York Post, dass israelische Streitkräfte über die Umstände von Eygis Tod gelogen haben, ist wenig überraschend, da Palästinenser regelmäßig von israelischen Soldaten getötet werden, die für ihre Handlungen kaum zur Rechenschaft gezogen werden – es sei denn, ihr Ziel besitzt die US-Staatsbürgerschaft.

Laut B’Tselem, einer israelischen Menschenrechtsgruppe, erlauben die Vorschriften des israelischen Militärs für den Einsatz von scharfer Munition nur dann den Einsatz scharfer Munition, wenn „Sicherheitskräfte oder andere Personen in Lebensgefahr sind“ und wenn „es keine andere Möglichkeit gibt, die Gefahr abzuwenden“.

„Angehörige der Sicherheitskräfte dürfen nur auf die Beine einer Person schießen, als letzte Phase eines Versuchs, die betreffende Person festzunehmen“, so B’Tselem, “erst nachdem sie gewarnt und in die Luft geschossen haben und nur dann, wenn keine andere Person in Gefahr ist, verletzt zu werden.“

Doch diese Vorschriften werden „wiederholt verletzt, manchmal auf Anordnung hochrangiger Offiziere oder mit deren Zustimmung“, fügt B’Tselem hinzu. In der Praxis wird der Begriff „lebensbedrohlich“ so weit gefasst, dass er auch das Werfen von Steinen oder das Verbrennen von Autoreifen bei Protesten umfasst, selbst wenn kein Soldat tatsächlich in Gefahr ist.

Trotz Tausender palästinensischer Opfer – das israelische Militär hat allein im vergangenen Jahr mindestens 640 Palästinenser im Westjordanland getötet, darunter 140 Kinder – werden Vorfälle nur selten untersucht. Und wenn sie untersucht werden, „werden keine weiteren Maßnahmen ergriffen“, so B’Tselem, außer in einer Handvoll Fällen, in denen Soldaten mit niedrigem Rang vor Gericht gestellt wurden.

Anstatt das Verhalten israelischer Truppen gegenüber Palästinensern, die unter Militärherrschaft leben, zu kodifizieren, „schaffen die Vorschriften über das offene Feuer einen Anschein von Legalität“, so B’Tselem.

Die Vorschriften, zusammen mit den Schein-Selbstuntersuchungsmechanismen des israelischen Militärs, sollen zum Teil davon abschrecken, internationale Tribunale zu überprüfen, wobei der Internationale Strafgerichtshof nur dann die Verfolgung von Kriegsverbrechen anstrebt, wenn vor nationalen Gerichten keine Abhilfe geschaffen werden kann.

USA fördern Kultur der Straflosigkeit

Biden gab am Mittwoch eine längere Erklärung ab, in der er sagte, er sei „empört und zutiefst betrübt“ über den Tod von Eygi. Er fügte hinzu, dass „die Schießerei, die zu ihrem Tod führte, völlig inakzeptabel ist“ – ein sorgfältig formulierter Satz, der impliziert, dass der Schütze nicht absichtlich auf sie gezielt hat.

„Israel hat seine Verantwortung für den Tod von Ayşenur anerkannt“, erklärte Biden, ‚und eine vorläufige Untersuchung hat ergeben, dass es sich um das Ergebnis eines tragischen Fehlers handelte, der auf eine unnötige Eskalation zurückzuführen ist.“

Er fügte hinzu, dass Washington ‘vollen Zugang zu den vorläufigen Ermittlungen Israels hatte und auch während der laufenden Ermittlungen weiterhin Zugang erwartet, damit wir Vertrauen in das Ergebnis haben können.“

Der Präsident forderte „volle Rechenschaftspflicht“ und sagte, dass „Israel mehr tun muss, um sicherzustellen, dass sich Vorfälle wie dieser nie wiederholen“.

Bidens Erklärung schien Israel von der vorsätzlichen Tötung eines amerikanischen Staatsbürgers freizusprechen, und seine Anerkennung des Schein-Selbstuntersuchungsmechanismus des Militärs stellt sicher, dass es keine Rechenschaftspflicht für Eygis Tod geben wird.

Die Biden-Regierung half bei der Vertuschung der Ermordung einer weiteren US-Bürgerin – der Al-Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh – im nördlichen Westjordanland im Jahr 2022. Eine Analyse der Kugel, die die legendäre Journalistin während ihres Einsatzes tötete, ergab, dass es sich um eine 5,56-mm-Patrone handelte, die in den USA entworfen und hergestellt wurde – ein Typ, der häufig von der israelischen Armee verwendet wird.

Eine dokumentarische Reportage von Al Jazeera, für den Abu Akleh seit 1997 gearbeitet hatte, zeigt, wie sich die USA auf die Selbstuntersuchung Israels stützten, um zu dem Schluss zu kommen, dass sie wahrscheinlich von einem israelischen Soldaten getötet wurde, wenn auch nicht vorsätzlich.

Augenzeugenberichte und unabhängige Untersuchungen deuten auf die vorsätzliche Tötung von Abu Akleh durch einen Scharfschützen hin, der „entschlossen und gezielt auf die Journalisten in diesem Vorfall schoss“, so ein Forscher der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq, der für die Dokumentation interviewt wurde.

Das FBI hat Berichten zufolge eine Untersuchung eingeleitet, „aber zwei Jahre nach [Abu Aklehs] Ermordung keine weiteren Informationen über den Stand der Ermittlungen vorgelegt“, so die in Washington ansässige Menschenrechtsorganisation DAWN.

Al Jazeera reichte einen Antrag beim Internationalen Strafgerichtshof ein, um die Ermordung ihres Korrespondenten zu untersuchen und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen.

Das Außenministerium erklärte, es lehne die Untersuchung ihres Todes durch das Tribunal ab, und zwar im Rahmen seiner „langjährigen Einwände gegen die Ermittlungen des IStGH zur Lage der Palästinenser“.

Die Vertuschung der vorsätzlichen Tötung von Abu Akleh durch Washington und der Widerstand gegen die internationale Justiz haben eine Kultur der Straflosigkeit gefördert, die dazu geführt hat, dass seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 150 palästinensische Journalisten von israelischen Streitkräften in Gaza getötet wurden – bei den meisten, wenn nicht allen dieser Todesfälle wurden vermutlich Waffen aus US-amerikanischer Produktion eingesetzt.

Und nun hat es Eygi das Leben gekostet – einer von drei US-Bürgern, die seit Jahresbeginn im Westjordanland von israelischen Streitkräften und bewaffneten Zivilisten getötet wurden. Die beiden 17-jährigen US-Bürger Tawfic Abdel Jabbar und Mohammed Khdour wurden bei getrennten Vorfällen in den Kopf geschossen, als sie in Autos unterwegs waren.

Forderung nach Sanktionen

Die Organisation DAWN forderte das FBI auf, eine Untersuchung der Tötung von Eygi einzuleiten und „alle für den Mord Verantwortlichen gemäß dem Gesetz zur Gerechtigkeit für Opfer von Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen“.

Die Menschenrechtsgruppe forderte außerdem, dass das Außenministerium feststellen solle, ob das israelische Militär „US-Waffen verwendet hat, um sie zu töten, und öffentlich Rechenschaft darüber ablegen solle, wie viele US-Bürger das [israelische Militär] seit dem 7. Oktober 2023 getötet oder verletzt hat und wie der Stand der US-Ermittlungen zu diesen Tötungen und Verletzungen ist.“

Jonathan Pollak, ein langjähriger israelischer Anti-Besatzungs-Aktivist, der Zeuge von Eygis Ermordung war, sagte, dass die Kugel, die aus dem Kopf der getöteten Frau entfernt wurde, mit einer 5,56-mm-Kugel übereinstimmte, „wie sie von in Amerika hergestellten Sturmgewehren wie dem M4 abgefeuert wird, das vom israelischen Militär häufig verwendet wird“, so DAWN.

Michael Shaeffer Omer-Man, Programmdirektor bei DAWN, forderte die USA auf, zu ermitteln, „welche israelische Einheit für die Tötung von Eygi verantwortlich war, zu untersuchen, ob sie in den USA hergestellte Waffen verwendet hat, und wenn ja, in Erwägung zu ziehen, jegliche Militärhilfe für die israelische Einheit gemäß dem Leahy-Gesetz einzustellen.“

Das Leahy-Gesetz der USA, benannt nach dem Senator, der es befürwortete, verbietet die Finanzierung von Einheiten der Streitkräfte eines anderen Landes durch die USA, „wenn glaubwürdige Informationen vorliegen, die diese Einheit in die Begehung schwerer Menschenrechtsverletzungen verwickeln“.

DAWN sagte, dass die Biden-Regierung „öffentlich Schritte ankündigen sollte, die sie unternimmt, um Israel daran zu hindern, von den USA gelieferte Waffen zu verwenden, um nicht nur amerikanische Bürger, sondern Zivilisten im Allgemeinen zu töten“.

„Dazu sollte gehören, dass sie ihr volles diplomatisches Gewicht in die Waagschale wirft, um einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza zu erreichen“, fügte DAWN hinzu, “und die Bereitstellung von Militärhilfe für Israel einschränkt, in Übereinstimmung mit den US-Gesetzen, die die Hilfe für Länder verbieten, die für grobe Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind.“

Bisher gibt es kaum Aussicht darauf, dass dies geschieht.

Im Januar 2022 nahmen Soldaten des israelischen Netzah-Yehuda-Bataillons im besetzten Westjordanland Omar Assad, einen 78-jährigen palästinensisch-amerikanischen Großvater, fest und misshandelten ihn brutal, was zu seinem Tod führte.

Im April dieses Jahres gab das Außenministerium bekannt, dass es eine Untersuchung eingeleitet habe, um zu prüfen, ob die israelische Einheit gemäß dem Leahy-Gesetz sanktioniert werden solle.

Doch im vergangenen Monat gab das Außenministerium bekannt, dass es beschlossen habe, dies nicht zu tun, und dass das Netzah-Yehuda-Bataillon weiterhin amerikanische Gelder und Waffen erhalten könne – eine Entscheidung, die Assads Familie am Boden zerstört hat.

Die Türkei strebt Gerechtigkeit an, während die USA die Besatzung unterstützen

Wo die USA ihrer Verantwortung nicht nachkommen, springt die Türkei ein.

Yilmaz Tunc, Justizminister in Ankara, sagte, dass „die Türkei Beweise für die Tötung habe und internationale Haftbefehle beantragen werde“, so Reuters.

Im Gegensatz dazu hat die Biden-Regierung in Washington nur „ihre Empörung über die Tötung von Eygi zum Ausdruck gebracht“, aber „die Forderung ihrer Familie nach einer Untersuchung durch die USA nicht anerkannt und stattdessen erklärt, dass sie sich bei der Suche nach Antworten auf die israelischen Ermittlungen stützen“, wie MSNBC am Donnerstag berichtete.

Antony Blinken und Lloyd Austin, der US-Außenminister bzw. der US-Verteidigungsminister, nannten die Tötung von Eygi „unprovoziert und ungerechtfertigt“.

Blinken sagte Reportern, dass „die israelischen Sicherheitskräfte einige grundlegende Änderungen in der Art und Weise vornehmen müssen, wie sie im Westjordanland operieren, einschließlich Änderungen ihrer Einsatzregeln“.

Diese Aussagen scheinen nur dazu gedacht zu sein, den Ärger über die Mitschuld Washingtons und die Untätigkeit angesichts der Tötung von Amerikanern durch Israel zu besänftigen, und nicht etwa, eine wirksame Reaktion anzukündigen.

Bestenfalls forderte Blinken Israel auf, seine Militärherrschaft über die Palästinenser im Westjordanland zu reformieren – eine Besetzung, die der Internationale Gerichtshof in einem wegweisenden Urteil vom Juli für rechtswidrig erklärt hat.

Das auch als Weltgerichtshof bekannte Tribunal erklärte, dass Israel verpflichtet sei, „seine rechtswidrige Anwesenheit in den besetzten palästinensischen Gebieten so schnell wie möglich zu beenden“, alle neuen Siedlungsaktivitäten einzustellen und alle Siedler zu evakuieren.

Israel sei auch zu Reparationen verpflichtet, erklärte das Gericht, und andere Staaten und internationale Organisationen dürften die Anwesenheit Israels in den besetzten Gebieten nicht „als rechtmäßig anerkennen“ oder Hilfe bei der Aufrechterhaltung der Besatzung leisten.

Das Gericht bestätigte, dass die Verpflichtung, aktiv zu handeln, um die illegale Besetzung zu beenden, nicht nur Israel, sondern allen Staaten obliegt.

Alle Länder der Welt sind „verpflichtet, keine Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der durch die illegale Anwesenheit Israels geschaffenen Situation“ in den besetzten palästinensischen Gebieten zu leisten, so die Richter in ihrem Urteil.

Hauptverantwortlich für die Bereitstellung von Hilfe und Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der illegalen Besetzung durch Israel sind die Vereinigten Staaten.

Seit seiner Gründung im Jahr 1948 hat Washington Israel mehr als 300 Milliarden US-Dollar an wirtschaftlicher und militärischer Hilfe zur Verfügung gestellt, wobei diese Hilfe nach dem Krieg von 1967 und der Eroberung und Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens sprunghaft anstieg.

Die USA haben auf einem ausgehandelten bilateralen Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern bestanden. Damit hat Washington die Forderungen untergraben, dass Israel das Völkerrecht einhalten muss, und es Israel ermöglicht, seine Kontrolle über palästinensisches Land zu verschärfen.

Amerikanische Regierungsvertreter behaupten, dass Bemühungen, Israel an das Völkerrecht zu binden, „die Bemühungen zur Lösung des Konflikts erschweren“, wie sie es ausdrückten, im Zusammenhang mit dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs zur Besetzung und in Bezug auf die rechtlich bindenden Forderungen der Vereinten Nationen, die völkermörderischen Handlungen in Gaza zu beenden.

Übersetzt mit Deepl.com

