Israel weitet militärische Operationen der israelischen Streitkräfte in Gaza aus

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien2. April 2025

Die Ankündigung des israelischen Sicherheitsministers folgt unmittelbar auf die Drohungen der israelischen Regierung, weiteres Land in Gaza zu beschlagnahmen.

Der israelische Sicherheitsminister Israel Katz kündigte am Mittwoch die Ausweitung der Militäroperationen der israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen an.

Die Truppen werden vorrücken, um Gebiete „von Terroristen und Infrastruktur zu säubern und ausgedehnte Gebiete zu erobern, die den Sicherheitszonen des Staates Israel hinzugefügt werden“, zitierte The Times of Israel Katz, der auch die Bevölkerung von Gaza aufforderte, die Hamas zu stürzen und alle israelischen Gefangenen freizulassen.

„Israel“ nahm seinen Krieg gegen den Gazastreifen wieder auf, nachdem es das Waffenstillstandsabkommen zum Scheitern gebracht hatte, anstatt zur vereinbarten zweiten Phase überzugehen.

Hunderte Tote in Gaza

Das Gesundheitsministerium im Gaza-Streifen berichtete am 1. April, dass in den vergangenen 24 Stunden 42 Märtyrer, darunter eine Leiche, die aus den Trümmern geborgen wurde, und 183 Verletzte in den Krankenhäusern in Gaza infolge der anhaltenden israelischen Aggression behandelt wurden.

Seit „Israel“ am 18. März 2025 seine Aggression gegen den Gazastreifen wieder aufgenommen hat, ist die Zahl der Todesopfer auf 1.042 Märtyrer und 2.542 Verletzte gestiegen. Die Gesamtzahl der Todesopfer des Völkermords seit dem 7. Oktober 2023 ist nach den neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums von Gaza auf 50.399 Märtyrer und 114.583 Verletzte gestiegen.

Mindestens 322 Kinder wurden getötet und 609 wurden im Gazastreifen in den letzten zehn Tagen nach dem Zusammenbruch des Waffenstillstands in Gaza verletzt, wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) am 31. März mitteilte.

„Der Waffenstillstand in Gaza war eine dringend benötigte Lebensader für die Kinder in Gaza und gab Hoffnung auf einen Weg zur Genesung“, erklärte die Exekutivdirektorin von UNICEF, Catherine Russell.

„Die Kinder sind erneut in einen Kreislauf aus tödlicher Gewalt und Entbehrung gestürzt worden. Alle Parteien müssen sich an ihre Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht zum Schutz von Kindern halten„, erklärte sie.

“Mit voller Wucht“

Am 26. März sagte Katz, das Militär der Besatzungsmacht werde ‚bald mit voller Wucht in weiteren Gebieten des Gazastreifens vorgehen‘ und weitere Evakuierungsbefehle erteilen.

Er drohte auch damit, Teile des Gazastreifens zu annektieren, falls die Hamas die verbleibenden israelischen Gefangenen nicht freilasse.

In einer Erklärung am Freitag sagte er: „Ich habe (der Armee) befohlen, mehr Territorium in Gaza zu erobern … Je mehr sich die Hamas weigert, die Geiseln freizulassen, desto mehr Territorium wird sie verlieren, das von Israel annektiert wird.“

