Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-04-02/ty-article-live/arab-media-23-killed-in-israeli-airstrikes-in-gaza-overnight/00000195-f44f-d1f1-a7d5-f4efc7780000



Israel im Krieg Tag 544 |

Palästinenser: 21 Tote bei Angriffen im Gazastreifen; Israels Verteidigungschef sagt, Gaza-Offensive wird ausgeweitet, um mehr Land zu erobern

2 von 5 |

Menschen gehen an beschädigten Fahrzeugen vorbei, die bei einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in einem südlichen Vorort von Beirut am 1. April 2025 beschädigt wurden.Credit: AFP/IBRAHIM AMRO

1 von 5 |

Gebäude, die während der israelischen Boden- und Luftangriffe zerstört wurden, stehen im Norden des Gazastreifens, vom Süden Israels aus gesehen, Dienstag, 1. April 2025. (AP Photo/Leo Correa)Bildnachweis: Leo Correa,AP

5 von 5 |

Amit Soussana erhält am Dienstag in Washington den International Women of Courage Award.Credit: Getty Images via AFP/CHIP SOMODE

GAZA: Islamischer Dschihad übernimmt Verantwortung für Raketenbeschuss im Süden Israels; IDF fordert Bewohner des nördlichen Gazastreifens auf, vor den Angriffen zu evakuieren ■ LEBANON: Hisbollah bestätigt Tod eines hochrangigen Mitarbeiters bei israelischem Angriff am Dienstag ■ JEMEN: USA führen nach eigenen Angaben mehr als 200 erfolgreiche Angriffe auf Houthis durch ■ WESTBANK: Siedler stürmen Dorf im Westjordanland und setzen Gebäude in Brand

Aktualisierungen

Yaniv Kubovich, Jack Khoury, Bar Peleg

vor 59 Minuten

Bei israelischen Luftangriffen im südlichen Gazastreifen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lokalen Berichten zufolge mindestens 21 Menschen getötet worden.

Den Berichten zufolge führte die IDF Luftangriffe in den südlichen Gebieten von Khan Yunis und Rafah durch und beschoss Ziele im zentralen und nördlichen Gazastreifen mit Artillerie.

Lokalen Berichten und Quellen zufolge, die mit den nächtlichen Angriffen vertraut sind, zielten die Angriffe auf Rafah auf Khirbet al-Adas, wo Dutzende von Familien berichteten, dass sie getroffen wurden, während IDf-Kampfjets das Gebiet angriffen.

Die Familien baten das Rote Kreuz um Hilfe bei der Evakuierung aus diesem Gebiet.

In der Gegend von Khan Younis wurden nach IDF-Angriffen 13 Leichen gefunden, darunter auch Kinder.

Michael Hauser Tov

vor 1 Stunde

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab am Mittwochmorgen bekannt, dass er den stellvertretenden Direktor des Sicherheitsdienstes Shin Bet zum Leiter der Behörde ernannt hat, bis eine endgültige Entscheidung getroffen ist.

Wie das Büro des Ministerpräsidenten mitteilte, wird Netanjahu die Gespräche mit potenziellen Kandidaten für die Nachfolge des derzeitigen Leiters Ronen Bar fortsetzen, dessen Amtszeit am 10. April endet, nachdem die Regierung beschlossen hatte, ihn zu entlassen.

In der Erklärung wird erklärt, dass es nicht möglich ist, eine dauerhafte Ernennung eines Shin Bet-Leiters durch den Beratenden Ausschuss für Ernennungen bis zum Ende von Bar’s Amtszeit zu genehmigen, daher wird sein Stellvertreter als kommissarischer Leiter ernannt werden.

Die gegen die Entlassung Bar’s eingereichten Petitionen werden am 8. April vor dem Obersten Gerichtshof Israels, der als Oberster Gerichtshof fungiert, verhandelt. Netanjahus Schritt steht im Widerspruch zu der Stellungnahme von Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara, der die Entlassung bis zu einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs eingefroren hatte.

Der stellvertretende Direktor des Shin Bet, der nur als S. bekannt ist, wurde im vergangenen Oktober zum Stellvertreter ernannt.

S. begann seinen Dienst bei der Behörde 1995 als Geheimdienstkoordinator und bekleidete eine Reihe von Führungspositionen in der Organisation.

Bevor er zum stellvertretenden Direktor ernannt wurde, war S. Leiter der Personalabteilung des Geheimdienstes und für die Rekrutierung zuständig.

Liza Rozovsky

vor 1 Stunde

Neunzehn deutsche Staatsbürger und ihre Angehörigen sind aus dem Gazastreifen evakuiert worden, teilte das deutsche Außenministerium am Mittwoch mit.

Nach Angaben des Ministeriums erfolgte die Ausreise der Bürger und ihrer Familien in „enger Abstimmung mit den israelischen Behörden“.

Die Evakuierten sind über den Grenzübergang Kerem Shalom nach Israel eingereist und von dort aus nach Deutschland abgereist.

– Anzeige –

Bar Peleg

vor 2 Stunden

Das Forum der Geisel-Familien hat Verteidigungsminister Israel Katz angegriffen, nachdem dieser die Ausweitung der Operationen im Gazastreifen angekündigt hatte, mit dem Ziel, Land zu erobern, das der israelischen Sicherheitszone hinzugefügt werden soll.

„Haben Sie entschieden, dass wir Geiseln für die Eroberung von Land opfern?“, fragte das Forum in seiner Erklärung am Mittwochmorgen.

„Anstatt die Geiseln in einem Deal freizubekommen und den Krieg zu beenden, schickt Israels Regierung noch mehr Soldaten nach Gaza, um an denselben Orten zu kämpfen, an denen sie bereits immer wieder gekämpft haben.“

Das Forum fügte hinzu, dass es „in der Verantwortung der Regierung liegt, die 59 Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas zurückzuholen“, aber sie sind der Meinung, dass „diese Aufgabe auf der Prioritätenliste nach unten geschoben wurde und zu einer zweitrangigen Aufgabe geworden ist“.

Sie forderten Katz, Premierminister Benjamin Netanjahu und IDF-Stabschef Eyal Zamir auf, „vor die Öffentlichkeit im Allgemeinen und die Familien der Geiseln im Besonderen zu treten und zu erklären, wie diese Operation dem Ziel der Rückführung der Geiseln dient und wie Sie es zu vermeiden gedenken, sie zu gefährden – ihr Leben aufs Spiel zu setzen und das Risiko des Verschwindenlassens.“

Yaniv Kubovich

vor 2 Stunden

Die Familien der Geiseln und die Mitglieder des Forum for Life erklärten am Mittwochmorgen, dass Premierminister Benjamin Netanjahu „sich weigert, das von Israel und der Hamas unterzeichnete Abkommen umzusetzen, und die Geiseln lebendig begräbt.“

Die Erklärung erfolgte als Reaktion auf die Erklärung von Verteidigungsminister Katz vom Mittwoch über die Ausweitung der IDF-Operationen in Gaza.

Die Familien der Geiseln forderten die Regierung außerdem auf, „die Eskalation zu stoppen und zum Trump-Plan zurückzukehren, bevor wir uns mit 59 weiteren ‚Ron Arads‘ wiederfinden.“

Yaniv Kubovich

vor 3 Stunden

Verteidigungsminister Israel Katz.Credit: Noam Revkin-Fenton

Verteidigungsminister Israel Katz sagte am Mittwochmorgen, dass die IDF-Operationen im Gazastreifen gegen terroristische Elemente ausgeweitet werden.

Katz sagte auch, dass die Operationen darauf abzielen, Gebiete zu erobern, die in Israels Sicherheitszone aufgenommen werden sollen.

Er fügte hinzu, dass im Rahmen der Operationen die Zivilbevölkerung aus den Kampfzonen evakuiert werde und rief die Bewohner des Gazastreifens auf, „zu handeln, um die Hamas zu vertreiben und die Geiseln zurückzubringen“. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …