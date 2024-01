Weekly Briefing: Claudine Gay was brought down by the Israel lobby Donors to Penn and Harvard angered by pro-Palestinian activity on campus catalyzed pressure to take down the schools‘ presidents. Their message is clear and helps explain Joe Biden’s passivity in the face of Israeli war crimes too.

Spender von Penn und Harvard, die über pro-palästinensische Aktivitäten auf dem Campus verärgert sind, haben Druck ausgeübt, um die Präsidenten der Schulen zu stürzen. Ihre Botschaft ist klar und erklärt auch die Passivität von Joe Biden angesichts der israelischen Kriegsverbrechen.

Weekly Briefing: Claudine Gay wurde von der Israel-Lobby zu Fall gebracht

Von Philip Weiss

7. Januar 2024

Die größte Geschichte in den USA im Zusammenhang mit dem Gazastreifen war diese Woche der Rücktritt von Claudine Gay als Harvard-Präsidentin nach nur sechs Monaten im Amt, weil sie pro-palästinensische Demonstranten nicht scharf genug verurteilt hatte. Die Geschichte hat viele Gesichter: Gay war die erste schwarze Präsidentin von Harvard, die rassistischen Drohungen ausgesetzt war, und auch Anschuldigungen wegen akademischen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit ihren Schriften spielten eine Rolle.

Ich möchte mich jedoch auf die Rolle der Israel-Lobby konzentrieren. Es ist klar, dass Gay und Liz Magill, die im vergangenen Monat als Präsidentin der Penn University zurückgetreten ist, von israelfreundlichen Kräften ins Visier genommen wurden, darunter auch von Großspendern der Schulen, nachdem sie die Äußerungen von Aktivisten der Palästina-Solidarität zum Gazastreifen nicht ausreichend kritisiert hatten – wodurch sich jüdische Studenten angeblich unsicher fühlten, so die Anklage.

Der Hauptgrund für den Rücktritt dieser Führungskräfte war, dass sie während des israelischen Krieges die Lobby übergangen hatten. Dieses Signal ist weithin zu hören und trägt sicherlich dazu bei, auch die Passivität von Joe Biden angesichts der israelischen Kriegsverbrechen zu erklären.

Dieses Exekutivdrama spielte sich vor dem Hintergrund des palästinensischen Völkermordes ab, wohlgemerkt. All dies geschah in einer Zeit, in der Israel große Teile des Gazastreifens zerstörte, Millionen von Menschen vertrieb und über 21.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, tötete und eine Massenverhungerung verursachte. In einer Zeit, in der sich die Palästinenser in der Tat sehr unsicher fühlen, liegt der Schwerpunkt auf der angeblichen Bedrohung jüdischer Studenten hier. Eine groteske Verdrehung der Realität.

Die Rolle der Israel-Lobby war sowohl in Penn als auch in Harvard schon früh klar, und zwar in Form von Großspendern, von denen die moderne Universität in hohem Maße abhängig ist.

In Harvard forderte Bill Ackman, ein Spender, der der Schule viele Millionen gegeben haben soll, den Rücktritt von Gay, weil sie eine Erklärung nicht verurteilte, die kurz nach dem Hamas-Anschlag auf Israel am 7. Oktober von Dutzenden linker Studentengruppen an der Schule unterzeichnet worden war und in der Israel selbst und seine Politik gegenüber den Palästinensern für den Anschlag verantwortlich gemacht wurden. Die Unterzeichner waren anonym, und Ackman, ein Hedge-Fonds-Manager, verlangte ihre Namen, damit diese Studenten nicht unerwünscht sind.

„Man sollte sich nicht hinter einem Firmenschild verstecken können, wenn man Erklärungen abgibt, die die Aktionen von Terroristen unterstützen“, sagte Ackman in einem Beitrag auf X.

Die ADL – eine führende Israel-Lobbygruppe – drängte ebenfalls auf die Benennung der Studentengruppen.

Ackman – ein jüdischer Milliardär (laut Calcalist), der mit einer Israelin verheiratet ist und die Ernennung von Gay unterstützt hatte – prangerte anschließend die politische Kultur auf dem Campus an, die angeblich antijüdische Äußerungen toleriere.

Ich erfuhr, dass die Hauptursache für den Antisemitismus in Harvard eine Ideologie war, die auf dem Campus verbreitet worden war, ein Unterdrücker/Unterdrückter-Rahmen, der das intellektuelle Bollwerk hinter den Protesten bildete und dazu beitrug, anti-israelische und anti-jüdische Hassreden und Schikanen zu erzeugen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass das Unterdrücker/Unterdrückte-Schema unter jungen Menschen weit verbreitet ist. Einer angesehenen Umfrage zufolge betrachten große Mehrheiten der unter 25-Jährigen Weiße und Juden als Mitglieder einer Unterdrückerklasse. In älteren Jahrgängen kehren sich die Zahlen um.

Harvard-Harris-Umfrage vom Dezember 2023 zeigt eine Spaltung der Generationen in der Frage, ob Weiße Unterdrücker sind.

Ein ganz ähnlicher Prozess fand in Penn statt. Dort war ein Großspender namens Marc Rowan, ein jüdischer Unterstützer Israels, der zionistischen Organisationen geholfen hat, Geld für Israel zu sammeln, erzürnt darüber, dass Penn im September das Festival Palestine Writes veranstaltet hatte, bei dem unter anderem Roger Waters und Susan Abulhawa auftraten. Beide Persönlichkeiten stehen Israel sehr kritisch gegenüber (und sind Freunde von mir), und das Festival war eine Feier der palästinensischen Kultur. Doch Rowan, der den Vorsitz des Beirats der Wharton-Schule innehat und 2018 50 Millionen Dollar an Penn gespendet hat, argumentierte, dass Erklärungen der palästinensischen Solidarität, einschließlich der Idee, dass Zionisten „Siedler“ sind, Hassreden sind, die auf dem Campus nicht erlaubt sein sollten.

Rowan sagte, es gebe einen Zusammenhang zwischen solchen Äußerungen und dem Angriff auf Israel am 7. Oktober. Rowan ist ein wichtiger Akteur an der Wall Street und hat sich mit der „halben Wall Street“ in Verbindung gesetzt, um zu erörtern, wie Großspender ihren Einfluss nutzen können, um einen Führungswechsel an Spitzenschulen herbeizuführen“, berichtete CNBC.

Rowan stand mit Ackman in Harvard in Kontakt, in Form von Texten und privaten Anrufen, so CNBC in einem Bericht mit dem Titel „Wall Street Titans helped to fuel Ivy league donor revolt“.

Rowan nahm am 23. Oktober an einem Zoom-Telefonat mit Dutzenden von wohlhabenden Spendern anderer Ivy-League-Schulen teil, darunter die Yale University und die Harvard University, wie Personen berichten, die mit dem Telefonat vertraut sind. Eines der Themen, über die sie sprachen, war die Einstellung ihrer finanziellen Unterstützung für die Schulen, erklärten diese Personen.

Rowan unterstellte Magill, sie habe die Anschläge in Israel unterstützt, indem sie der Schule erlaubte, das Festival „Palestine Writes“ auszurichten. „Ihr Versäumnis, diesen hasserfüllten Aufruf zur ethnischen Säuberung zu verurteilen, normalisierte und legitimierte Gewalt, die von den Angriffen auf jüdische Studenten und Einrichtungen hier an der UPenn bis hin zu den schrecklichen Angriffen in Israel reichte“, so Rowan in einem Op-Ed.

Rowan rief seine Penn-Absolventen dazu auf, „ihre Scheckbücher zu schließen“ und der Schule 1 Dollar zu spenden, bis der Präsident und der Vorsitzende des Kuratoriums von Penn zurücktreten, berichtet Fortune.

Dies war ein offener Aufruf zum Boykott. Der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, lobte Rowan laut CNBC:

„In Penn hat sich der Aufruf eines Ehemaligen, die Schule zu boykottieren, wie ein Lauffeuer verbreitet und eine Krise ausgelöst, die einem Bericht zufolge ein Milliardenloch in die Bücher der Universität reißen könnte“, so McConnell.

Ein weiterer Finanzier, der Magills Absetzung forderte, war Steve Eisman. Er ist Jude und ein großer Unterstützer Israels und sagte, er habe die Universität gebeten, den Namen seiner Familie von einem Stipendium zu entfernen, das die Eismans finanziert hatten.

Steve Eisman, Finanzier und Absolvent der University of Pennsylvania, erklärt gegenüber CNBC, dass er seinen Namen wegen der Reaktion der Schule auf die Solidaritätsproteste mit den Palästinensern am 2. November 2023 von einem Stipendium streichen wird. Er sagte, die Forderung nach palästinensischer Freiheit vom Fluss bis zum Meer sei ein Aufruf zum „Völkermord“. Einen Monat später traten der Penn-Präsident und der Vorsitzende des Kuratoriums zurück. Screenshot.

Am 2. November erklärte er gegenüber CNBC, dass der Aufruf zur „Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer“ ein Aufruf zum Völkermord an den Juden sei. Und jeder, der dies sagt, sollte ausgeschlossen werden:

Ihr Slogan ist „Freies Palästina vom Fluss bis zum Meer“… Das bedeutet, alle Juden loszuwerden. Die Nazis haben es anders ausgedrückt: judenrein – keine Juden… Im Gewand des Progressivismus verbirgt sich purer Judenhass. Ich bin der Meinung, dass jeder Student, der ein Schild mit der Aufschrift „Freies Palästina vom Fluss bis zum Meer“ hochhält, von der Schule verwiesen werden sollte. Das ist keine Redefreiheit, das ist ein Aufruf zum Mord.

Eismans Forderung war vorausschauend. Wochen später, am 5. Dezember, befragte die republikanische Kongressabgeordnete Elise Stefanik Magill und Gay zu ihrem Versäumnis, angebliche Aufrufe zum Völkermord an Juden auf dem Campus zu verurteilen. Bei den Aufrufen handelte es sich um die Worte „Intifada“ und „freies Palästina vom Fluss bis zum Meer“. Die neutralen Antworten der Präsidenten auf die Frage nach dem Völkermord wurden natürlich zu einer großen Geschichte, die schließlich zu ihren Rücktritten führte. (In Gays Fall waren die Fragen zum akademischen Verhalten der letzte Strohhalm.)

Scott Bok, der Vorsitzende des Penn-Kuratoriums, trat ebenfalls zurück. Er wurde vorübergehend durch Julie Platt ersetzt, die Leiterin der Jewish Federations of North America, einer Organisation, die sich vehement für Israel einsetzt und seit dem Anschlag vom 7. Oktober über 700 Millionen Dollar zur Unterstützung Israels aufgebracht hat.

Diese Rücktritte haben eine wichtige Debatte über akademische Freiheit und die Rolle großer Geldgeber auf dem Campus ausgelöst. Und Rowan und Ackman, Finanziers, die Israel unterstützen, haben sich selbst zu Aufsehern der akademischen Kultur im Dienste der rechtskonservativen Bemühungen ernannt. Ackman sagt, dass der Antisemitismus in Harvard aufgrund der Kultur der Vielfalt, Gleichberechtigung und Einbeziehung, die nach dem Mord an George Floyd Fuß gefasst hat, „explodiert“ sei und dass die Universität „Diskriminierung“ fördere. Rowan seinerseits schickte im vergangenen Monat eine E-Mail mit dem Titel „Moving Forward“ an das Penn-Kuratorium, berichtet der Daily Pennsylvanian, in der er eine „Kultur“ auf dem Penn-Campus anprangerte, die „von der Kernaufgabe der UPenn – Wissenschaft, Forschung und akademische Exzellenz – ablenkt“. Er forderte neue Richtlinien für die Zulassung von Lehrkräften und neue Regeln für Hassreden.

Aber lassen Sie mich noch einmal betonen, worauf ich mich hier konzentriere. Wir sehen den Einfluss der israelfreundlichen Spender ganz deutlich. Diese Universitäten sind in ihren jeweiligen Städten zu bedeutenden Unternehmen geworden, was zu einem großen Teil auf die Spenden der Ehemaligen zurückzuführen ist. Eine Rebellion der Spender wegen Kritik an Israel ist also eine existenzielle Frage; und deshalb sind Gay und Magill weg.

Und der Boykott der Spender ist in unseren Medien völlig legitim. Aber jede Anstrengung von Progressiven, Israel wegen seiner Menschenrechtsverletzungen, einschließlich des Verbrechens der Apartheid, zu boykottieren, wird von führenden demokratischen Politikern und liberalen Zionisten als antisemitisch bezeichnet.

Die Jugend mag Israel eindeutig nicht. Und die amerikanische Bevölkerung insgesamt will mit überwältigender Mehrheit, dass Israels Zerstörung des Gazastreifens, die von den USA unterstützt wird, gestoppt wird.

Aber die Spender liberaler Institutionen interessieren sich für Israel. Das ist die Lektion, die auch Joe Biden beherzigt.

Nathan Thrall schrieb in der New York Times im Jahr 2019 über den Gegensatz zwischen progressiven Demokraten und jüdischen Spendern.

Trotz pointierter Kritik an der amerikanischen Unterstützung für Israel durch Abgeordnete wie Betty McCollum aus Minnesota, [Rashida] Tlaib und Omar gibt es unter den Demokraten wenig Bereitschaft, sich öffentlich für eine grundlegende Änderung der langjährigen Politik gegenüber Israel einzusetzen. Zum Teil, so sagen einige Hill-Mitarbeiter und ehemalige Beamte des Weißen Hauses, ist dies auf den Einfluss der Megasponsoren zurückzuführen: Von den Dutzenden persönlicher Schecks über 500.000 US-Dollar, die 2018 an das größte PAC der Demokraten, das Senate Majority PAC, ausgestellt wurden, stammten etwa drei Viertel von jüdischen Spendern. Dies liefert Futter für antisemitische Verschwörungstheorien und ist für manche der Elefant im Raum. Obwohl die Zahl der jüdischen Spender, von denen bekannt ist, dass sie einer israelfreundlichen Politik Vorrang vor allen anderen Themen einräumen, gering ist, gibt es nur wenige, wenn überhaupt, die in die entgegengesetzte Richtung drängen…

Und wie Obamas Adjutant Ben Rhodes sagte, als Obama ein Jahr vor seiner eigenen Wiederwahlkampagne mit Netanjahu aneinandergeriet, musste Rhodes „eine Liste führender jüdischer Spender anrufen, um sie von Obamas Pro-Israel-Glaubwürdigkeit zu überzeugen“.

Die New York Times wird Ihnen das jetzt nicht sagen. In ihrer Berichterstattung über Gay heißt es, dass der Vorstand, der sie zum Rauswurf gezwungen hat, mit Vorwürfen akademischen Fehlverhaltens und angeblicher Toleranz gegenüber Judenhass auf dem Campus zu tun hatte. In ihrem jüngsten Bericht heißt es, Harvard sei „von Protesten heimgesucht worden, die den Unterricht störten und dafür sorgten, dass sich jüdische Studenten unsicher fühlten.“

Um es noch einmal zu wiederholen: Unsere führenden Universitäten sind in ein riesiges Drama verwickelt, bei dem es darum geht, ob sich pro-israelische Studenten unsicher fühlen, wenn sie die Worte „Vom Fluss zum Meer“ hören – und das, obwohl Israel einen regelrechten Völkermord an Palästina verübt, bei dem Millionen Palästinenser von Bomben, Hunger, Obdachlosigkeit und Cholera bedroht sind. Und natürlich protestieren die progressiven Studenten.

Warum diese völlige Ablenkung? Wegen der Rolle der Israel-Lobby im Establishment. So einfach ist das.

Übersetzt mit Deepl.com



