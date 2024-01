Why we have to make the Jewish Ghetto comparison The horror of the past has returned in a new guise, and the comparison of the Jewish ghetto under Nazism with the Gaza ghetto under Israel’s current fascistic authority must cease to be sacrilegious.

Das Warschauer Ghetto (Foto: PICRYL)

Der Schrecken der Vergangenheit ist in neuem Gewand zurückgekehrt, und der Vergleich des jüdischen Ghettos unter dem Nationalsozialismus mit dem Gaza-Ghetto unter Israels aktueller faschistischer Autorität muss aufhören, ein Sakrileg zu sein.

Warum wir den Vergleich mit dem jüdischen Ghetto anstellen müssen

Von Michelle Weinroth

7. Januar 2024

Bei Vergleichen geht es nicht um exakte Identitäten. Man kann einen Vergleich immer kritisieren und behaupten, er sei unvollkommen. Aber ein solches Urteil ist von vornherein fehlerhaft, da Vergleiche nicht dazu dienen, die Identität zu markieren, sondern einige gemeinsame Merkmale hervorzuheben – entscheidende Merkmale, um sicher zu sein, nicht zufällige oder nebensächliche.

Der Vergleich des jüdischen Ghettos während des Nationalsozialismus mit dem Ghetto in Gaza mag zutiefst beunruhigend sein; aber sollten wir von dieser Ähnlichkeit absehen, um unseren Blick von dem Schrecken abzuwenden, der sich jetzt abspielt und der nach Meinung mehrerer Experten in der modernen Geschichte beispiellos ist? Bedenken Sie das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der das Gemetzel an unschuldigen Zivilisten jetzt stattfindet. Abgesehen von den entsetzlichen Tötungen durch die unerbittlichen Luftangriffe wird eine belagerte Bevölkerung vorsätzlich ihrer Grundbedürfnisse beraubt: Nahrung, Treibstoff, Medizin und Wasser. Es gibt die Demütigung alter und junger Männer, die praktisch nackt ausgezogen und außergerichtlich hingerichtet werden. Erinnern diese vorsätzlichen Akte des Völkermords nicht an den Nationalsozialismus? Der Gazastreifen ist kein Konzentrationslager mehr, sondern ein Vernichtungslager, wie manche sagen.

Ein Vergleich des Gaza-Ghettos mit dem jüdischen Ghetto während des Nationalsozialismus kann durchaus eine Debatte über die unterschiedlichen völkermörderischen Absichten auslösen. Aber diese Diskussion schweift vom eigentlichen Thema ab. Abgesehen von den Unterschieden und Variationen ist das, was alle Arten von Völkermorden eint, ihre unfassbare Grausamkeit, ihre schwindelerregende Unmenschlichkeit. Diese Vernichtungsaktionen sind so abartig, dass sie sich der Sprache entziehen. Sprache und Vernunft werden durch den apokalyptischen Charakter dieser massenhaften Auslöschung der Menschheit lahmgelegt, behindert und gelähmt.

Palästinenser, die am 26. November 2023, dem dritten Tag des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas, vom Stadtteil Zeitoun am südlichen Stadtrand von Gaza-Stadt nach Süden gehen. (Foto: Ahmed Ibrahim / APA Images)

Es ist ganz natürlich, dass man seine Augen von all dem abwenden möchte – (und mit „all dem“ meine ich all das, was zu obszön und widerwärtig ist, um mehr als einen flüchtigen Moment darüber nachzudenken). Aber das Unbehagen an diesem „frevelhaften“ Vergleich verblasst neben der Qual der aktuellen Opfer – der belagerten Palästinenser. Ihre Qualen werden nicht verschwinden, nur weil wir unseren Blick abwenden und uns weigern, uns mit dem Vergleich auseinanderzusetzen. Könnte das Unbehagen, das durch den Vergleich hervorgerufen wird, gemildert werden, wenn es bedeuten würde, dass die öffentliche und nachdrückliche Äußerung dieses Vergleichs Hoffnung machen, dazu beitragen könnte, das Gemetzel zu stoppen und einen ausgewachsenen Völkermord zu verhindern?

Ich behaupte, dass die Verstärkung des Vergleichs von erheblichem politischem und moralischem Wert ist, denn der Schock, den eine solche Analogie auslöst, kann zu einer heilsamen Form der Selbstbefragung in der ansonsten zerstrittenen, selbstgefälligen oder gleichgültigen Öffentlichkeit führen. Der aus diesem Vergleich resultierende Schockeffekt hat die Kraft, diese Öffentlichkeit aus ihrer Selbstgefälligkeit, ihrer Verleugnung und ihrem schieren Gefühl der Hoffnungslosigkeit aufzurütteln. Die Schwelle des „Unaussprechlichen“, die den Holocaust an den Juden kennzeichnete, in Erinnerung zu rufen und eine Linie von dieser Episode des 20. Jahrhunderts zur Gegenwart zu ziehen, bedeutet, die Welt daran zu erinnern, dass der Krieg gegen die Menschen im Gazastreifen (und in der Tat auch gegen die Palästinenser im Westjordanland) diese schreckliche Schwelle der Opferschaft erreicht hat, die durch die Nazi-Gewalt ausgelöst wurde. Jahrelang hat diese Schwelle die Vorstellung einer absoluten Opferrolle heraufbeschworen, die nur für Juden gilt. Das ist vorbei. Der Schrecken der Vergangenheit ist in neuem Gewand zurückgekehrt; das Ur-Opfer ist nicht der Jude, sondern der Palästinenser.

Wenn wir die Schwere der gegenwärtigen Krise unterstreichen wollen, müssen wir ihr Dringlichkeit verleihen. Der beunruhigende Vergleich, den ich oben angestellt habe, kann die breite Öffentlichkeit zum Handeln, zu politischer Rede und wirksamem Protest bewegen. Den Vergleich nicht anzustellen, bedeutet, die apokalyptische Landschaft des Gazastreifens und das Gemetzel noch schlimmer werden zu lassen. Einige (vor allem die Apologeten Israels) könnten sagen: Es ist nicht so schlimm wie Auschwitz, also können wir es uns (zumindest moralisch) leisten, den Streifen weiterhin zu bombardieren.

Dieser beunruhigende Vergleich hat nicht nur einen politischen Wert. Die beunruhigende Analogie ist auch ein entscheidendes Mittel, um lang gehegte Mythen zu zerstören: mit anderen Worten, dass die jüdische Opferrolle unvergleichlich, erhaben und einzigartig in ihrer Schwere ist. In der Tat ist es genau der Exzeptionalismus, mit dem sich Israel umgibt, der es der zionistischen politischen Elite (wo auch immer sie sich befindet – in den USA, im Vereinigten Königreich, in Europa oder in Israel) erlaubt hat, das Völkerrecht seit mehr als 75 Jahren wiederholt zu missachten. Es ist dieses kultivierte Gefühl transzendenter Erhabenheit (das aus der Bewaffnung des Holocausts und der manipulativen Verwendung der Bibel resultiert), das Israels Status zu einem arroganten Akteur auf der Weltbühne macht, dem alle roten Linien (d. h. praktisch alle Genfer Konventionen und UN-Resolutionen) gleichgültig sind.

Mit dieser sich selbst zugewiesenen übermenschlichen Identität werden Israels Expansionismus und sein Abschlachten unschuldiger Palästinenser durch das Gefühl der gottgegebenen grenzenlosen Macht gestützt. Der Tod von mehr als 21.000 Palästinensern kann Israels Rachegelüste als Reaktion auf den 7. Oktober nicht stillen. Für Israel gehören UN-Resolutionen zum „bloßen“ Weltgeschehen; daher verschmäht es diese als armselig und formuliert seine Ansprüche in der Sprache der göttlichen Autorität. Mit dieser hochmütigen rhetorischen Haltung verhöhnt es das moralische Urteil und die Kritik, die von anderen an ihm geübt wird. Sie lehnt das Völkerrecht mit schamloser Unbekümmertheit ab, weil sie weiß, dass sie mit der Unterstützung der USA Vernunft und Recht unendlich ungestraft übertreten kann. Einst als kollektives Opfer eines Völkermordes bemitleidet, ist Israel heute der Täter, der Staat, der paradoxerweise die Opferrolle als seine eigentliche Existenzberechtigung ausübt.

Wenn wir Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft ziehen wollen, müssen wir das demokratische Recht wahrnehmen, offen und unverblümt zu sagen, dass Juden kein Monopol auf völkermordbedingte Opferrolle haben. Juden sind nicht die ewigen Opfer der Geschichte. Umgekehrt haben fortschrittliche Juden die moralische Pflicht, dazu beizutragen, den zionistischen Griff auf dieses Gefühl der einzigartigen Opferrolle zu lockern. Letzteres ist ein selbst auferlegtes Vorrecht, das es Israel (zusammen mit seinen Unterstützern) ermöglicht, ein solches Privileg mit katastrophalen – völkermörderischen – Folgen auszunutzen. Wir müssen unbedingt dazu beitragen, diesem Gemetzel Einhalt zu gebieten.

Der Vergleich des jüdischen Ghettos im Nationalsozialismus mit dem Gaza-Ghetto unter Israels (derzeitiger) faschistischer Herrschaft darf nicht länger ein Sakrileg sein. In der Tat ist es unerlässlich, dass der Vergleich, so unbequem er auch sein mag, offen ausgesprochen wird, und sei es nur, um Israel und seine Apologeten zu zwingen, das Spiegelbild des „jüdischen“ Staates im Spiegel der Nazi-Vergangenheit zu sehen und hoffentlich mit Abscheu über seine eigene faschistische Realität nachzudenken. Wenn dies gelänge, wäre dies ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte.

Michelle Weinroth ist Schriftstellerin und Lehrerin und lebt in Ottawa. Sie beschäftigt sich seit fast einem Jahrzehnt mit der Hassan-Diab-Affäre



Übersetzt mit Deepl.com

