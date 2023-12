Christmas in Palestine | Red Flag „The Australian Government continues to work with the United States and other partners in support of the international rules-based order in the Middle East and surrounding region.“

Weihnachten in Palästina

Von Jerome Small

25. Dezember 2023

„Die australische Regierung arbeitet weiterhin mit den Vereinigten Staaten und anderen Partnern zusammen, um die internationale, auf Regeln basierende Ordnung im Nahen Osten und der umliegenden Region zu unterstützen.“

-Verteidigungsminister Richard Marles

Im Gazastreifen leiden 378.000 Menschen aufgrund der israelischen Belagerung an einer Hungersnot. Das geht aus einem neuen UN-Bericht hervor, nur für den Fall, dass jemand die Bedeutung von „Hungersnot“ erklärt haben möchte: „Hunger, Tod, Elend und ein extrem kritischer Grad an akuter Unterernährung sind offensichtlich“. Weitere 939.000 Menschen befinden sich schätzungsweise in einer „Nahrungsmittelnotlage“.

Die Schätzungen des Berichts beziehen sich auf die Situation am 7. Dezember. Knapp drei Wochen später ist die Lage noch schlimmer. Zweifellos viel schlimmer.

„Die Menschen haben höchstens einen Liter Wasser pro Tag – zum Trinken, Waschen und Kochen“, heißt es in einer am 18. Dezember veröffentlichten Erklärung von Ricardo Martinez, dem Logistikdirektor der medizinischen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), der gerade vier Wochen in Gaza verbracht hat.

Ein Liter.

Pro Tag.

Höchstens.

Der durchschnittliche Wasserverbrauch eines Haushalts in Melbourne beträgt das Einhundertvierundsechzigfache dieser Menge.

Israel hat jahrelang an diesem Projekt gearbeitet: Bombardierung der Entsalzungsanlagen im Gazastreifen, Blockade von Teilen, die für ihren Betrieb benötigt werden, Zerstörung von Pumpen, die für die Abwasserentsorgung oder die Wasserversorgung verwendet werden, Entnahme großer Mengen Grundwasser und jetzt Verhinderung, dass genügend Treibstoff für den Betrieb der verbleibenden Entsalzungsanlagen vorhanden ist.

In einer obszönen alternativen Realität twittert Richard Marles, der Verteidigungsminister der australischen Labor-Regierung, über Australiens Engagement für eine „internationale, auf Regeln basierende Ordnung im Nahen Osten“.

Marles bezog sich dabei auf die Beteiligung der Regierung an der Operation Prosperity Guardian, einer von den USA geführten Marineexpedition, die als Reaktion auf die jüngsten bewaffneten Angriffe auf israelische Schiffe den reibungslosen Ablauf des internationalen Handels im Roten Meer sicherstellen soll.

Jawohl. Eine Flottille schwer bewaffneter Kriegsschiffe kann schnell zusammengestellt werden, um für den Welthandel wichtige Öltanker und Containerschiffe zu schützen. Aber Australien, die USA und ihre Verbündeten behaupten, sie seien nicht in der Lage, auch nur ein einziges Paket mit Lebensmitteln oder Wasser abzusetzen, um die Menschen in Gaza zu unterstützen.

Das ist nichts Neues. Wie Perry Anderson kürzlich in der New Left Review dokumentierte, lässt sich der Ursprung des modernen „Völkerrechts“ bis in die 1530er Jahre zurückverfolgen, als rechtliche Begründung für die brutalen Eroberungs-, Plünderungs- und Versklavungsfeldzüge des spanischen Imperiums in Amerika. Seitdem hat jedes Imperium eine Version dieser „auf Regeln basierenden Ordnung“ entwickelt, bei der die Regeln so umgeschrieben werden, dass sie der jeweiligen Macht, die die „Ordnung“ durchsetzt, passen.

Das diesjährige Modell lässt Israel die Freiheit, Hunger und Durst als Kriegswaffe einzusetzen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Die Handelsrouten bleiben offen, Geld wird weiterhin gemacht, und gekaufte und verkaufte Diener des Imperiums wie Richard Marles und der Rest der Labor Party können über die Herrlichkeit der „internationalen, auf Regeln basierenden Ordnung“ schwadronieren.

Neben Hunger und Durst und der umfangreichen diplomatischen und militärischen Deckung durch die USA und ihre Verbündeten ist ein wesentliches Element der israelischen Militärkampagne die katastrophale Bombardierung aus der Luft. Die Zerstörung des Gazastreifens entspricht den brutalsten Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs und der Jahrzehnte danach oder übertrifft sie sogar. Mindestens 20.000 Menschen sind tot, viele weitere sind unter den Trümmern begraben und verwesen.

Die australische Waffenindustrie leistet einen aktiven und profitablen Beitrag zu diesem Gemetzel.

Recherchen der Renegade Activists aus Melbourne zeigen einige der lokalen Beiträge zu den F-35-Kampfbombern, die den Tod auf Gaza regnen lassen. So wird beispielsweise das „Uplock Actuator System“, das die Bombenschachttüren der F-35-Flugzeuge öffnet und schließt, in der Vorstadt Bayswater im Osten von Melbourne hergestellt. Jedes Mal, wenn eine Familie ausgelöscht oder ein Kind durch eine von einer F-35 abgeworfene Bombe für immer verstümmelt wird, ist dies ein Verbrechen, das sowohl in Australien als auch in Israel und den USA begangen wird.

Um die Liste der wichtigsten israelischen Kriegsmethoden zu vervollständigen, müssen wir die vorsätzliche und methodische Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza hinzufügen.

„Ich sah Panzer und Scharfschützen auf den Dächern der Gebäude… Sie begannen, das Feuer auf uns zu eröffnen, und als eine Kugel meine Stirn streifte, erlitt ich eine oberflächliche Verletzung. Die Kugel traf meinen Kollegen Alaa in den Kopf.“

-Ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen berichtet über einen Angriff israelischer Soldaten auf deutlich gekennzeichnete Fahrzeuge von Ärzte ohne Grenzen in Gaza im November 2023. Zwei Menschen, darunter eine Krankenschwester, die als Freiwillige für die Organisation arbeitete, wurden bei dem Angriff getötet.

„Mein Herz brach. Es war unvorstellbar – ein Krankenhaus wurde direkt bombardiert. Ich schaute aus dem Fenster. Plötzlich war der Innenhof voller Staub. Überall hörte man Schreie widerhallen. Und der Alarm hörte kaum auf.“

-Soher, ein Arzt im al-Nasr-Kinderkrankenhaus, beschreibt den israelischen Beschuss des Krankenhauses gegenüber der Website Electronic Intifada im November.

Wir könnten Hunderte dieser Zeugnisse anhäufen. Tausende.

Seit Mitte Dezember hat Israel eine Welle von Angriffen auf die überlebenden Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen in Gaza gestartet. Dazu gehören die Belagerung der Ambulanzstation des Palästinensischen Roten Halbmonds im Flüchtlingslager Jabalia, der Beschuss der Entbindungsstation des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis mit Artilleriegranaten, der Beschuss des kaum noch funktionsfähigen Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, das immer noch als Schutzraum genutzt wird; Überrollen von Palästinensern, die nach tagelanger Belagerung im Kamal-Adwan-Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten, mit militärischen Bulldozern, wobei mindestens acht Menschen getötet wurden; Stürmung des Al-Awda-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen, nachdem es zwei Wochen lang belagert und mit Unterbrechungen beschossen worden war.

Dr. Ghassan Abu Sittah ist ein palästinensisch-britischer Chirurg, der bis Ende November 40 Tage in Gaza gearbeitet hat. Er hat mit Ärzte ohne Grenzen in Kriegen in der ganzen Region gearbeitet, aber so etwas hat er noch nie gesehen. Er sagte zu Al-Jazeera:

„Dieser Krieg unterscheidet sich von allen anderen Kriegen, an denen ich teilgenommen habe, nicht nur in Gaza, sondern in der ganzen Region – im Jemen, im Irak und in Syrien – darin, dass die Zerstörung des Gesundheitssystems das Hauptanliegen der Militärstrategie war.“

Israels Armee hat Form. Wie das Internationale Komitee des Roten Kreuzes berichtet, griff sie beim Angriff auf Gaza 2014 vier Krankenhäuser an. Zu Israels Angriff im Jahr 2021 gehörte auch ein Verbot der Einfuhr von medizinischen Gütern in den Gazastreifen und ein Angriff, der die Hauptzufahrten zu al-Shifa (Gazas größtem Krankenhaus) in eine unpassierbare, von Kratern gezeichnete Mondlandschaft“ verwandelte, wie die britische Zeitung Independent berichtete.

Im Westjordanland sind die israelischen Militärangriffe regelmäßig mit Terror und Gewalt gegen die Gesundheitsinfrastruktur verbunden. Am 14. Dezember beschrieb Ärzte ohne Grenzen in einer Erklärung das Vorgehen der israelischen Armee in der besetzten Stadt Jenin im Westjordanland:

„Israelische Streitkräfte haben soeben einen unbewaffneten Teenager auf dem Gelände des Khalil Suleiman Krankenhauses angeschossen und getötet. Die Bemühungen von Ärzten von Ärzte ohne Grenzen und des Gesundheitsministeriums, sein Leben zu retten, waren vergeblich … Sanitäter und Krankenwagenfahrer wurden aus den Krankenwagen geholt, entkleidet und gezwungen, auf der Straße zu knien. Die Patienten wurden in den Krankenwagen zurückgelassen.“

Infolgedessen verblutete ein 36-jähriger Palästinenser.

„Die Sanitäter schrien und verlangten, dass die Verwundeten sofort abtransportiert werden, aber die Soldaten reagierten nicht, sondern richteten ihre Waffen immer wieder auf den Krankenwagen und hinderten ihn daran, weiterzufahren“, so der Journalist Mahmoud Zarkana gegenüber der Website Middle East Eye.

Das passiert jeden Tag. Lassen Sie uns also Klartext reden.

Krankenhäuser werden zu Recht als Zufluchtsorte in Kriegszeiten angesehen. Sie zu zerstören ist ein Weg, die Gesellschaft zu zerstören.

Und Israels Ziel ist genau die Zerschlagung der palästinensischen Gesellschaft, als Teil von Israels laufendem Projekt, die Palästinenser aus Palästina zu vertreiben. Israels Ziel war es schon immer, sich das Land anzueignen und die Menschen zu vertreiben. Die Strategie und Taktik, wie und wann dies zu geschehen hat, wurde im Laufe der Zeit diskutiert, angepasst und in verschiedenen Schritten umgesetzt.

Die Demografie ist bei diesem Projekt offensichtlich der Schlüssel.

In einem berüchtigten Interview mit der Jerusalem Post im Jahr 2004 empfahl der Demograf Arnon Soffer, die israelischen Siedlungen und Streitkräfte aus dem Gazastreifen zurückzuziehen und stattdessen militärische Gewalt von außerhalb des Streifens anzuwenden. Sofer sagte für die kommenden Jahre eine Krise voraus: „Wenn 2,5 Millionen Menschen in einem abgeriegelten Gazastreifen leben, wird das eine menschliche Katastrophe sein … Der Druck an der Grenze wird furchtbar sein. Es wird ein schrecklicher Krieg sein. Wenn wir also am Leben bleiben wollen, werden wir töten und töten und töten müssen. Den ganzen Tag, jeden Tag“.

Im Jahr 2007 verdoppelte Soffer diese Äußerungen und stellte mit Genugtuung fest, dass der „demografische Druck“ im Gazastreifen nun auf Ägypten gerichtet sei. Und nun hat Sofers Strategie zu dem von ihm vorhergesagten Gemetzel geführt. Die israelische Armee mordet und mordet und mordet in Gaza. Den ganzen Tag, jeden Tag.

Im September wedelte Premierminister Benjamin Netanjahu bei der UNO mit einer Karte des „neuen Nahen Ostens“ herum und feierte Israels fortschreitende Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien. Auf der Karte ist kein Platz für Palästina, und Israels neue Partner in der Region scheinen kein Problem damit zu haben.

Wie die ganze Welt weiß, werden die Weihnachtsfeiern in Bethlehem in diesem Jahr aus Solidarität mit den Menschen, die unter den Bomben in Gaza leben und sterben, abgesagt. Doch von Anfang bis Ende des Jahres hat die israelische Armee auch in der Stadt der Geburt Christi ihren Terror verbreitet, ebenso wie im übrigen Westjordanland.

Am 3. Januar berichteten palästinensische Medien, dass die israelische Armee im Morgengrauen bei einem Überfall auf das Flüchtlingslager Dheisheh am Rande von Bethlehem den 15-jährigen Adam Ayyad erschossen hat. Adam war der dritte Palästinenser, der in diesem Jahr im Westjordanland getötet wurde. Die Zahl der Todesopfer liegt nun bei mindestens 483.

Die jüngste Razzia in Bethlehem fand offenbar am 18. Dezember vor Sonnenaufgang statt, als Munther Amira im Flüchtlingslager Aida nördlich des Stadtzentrums von Bethlehem verprügelt und verhaftet wurde. In einem ausführlichen Bericht auf der US-Website Mondoweiss heißt es, dass Munther Amira „in ganz Palästina für seinen gewaltlosen Aktivismus gegen die israelische Besatzung bekannt ist; er arbeitet für das Popular Struggle Coordination Committee, eine Vereinigung von Basisaktivisten im Westjordanland“. Außerdem ist er Vorsitzender des Vorstands des örtlichen Jugendzentrums.

Die Familienmitglieder wurden während der Razzia geschlagen und terrorisiert. Als ein 14-jähriger Nachbarsjunge rief, Munther solle sich im Gefängnis in Acht nehmen, als er weggefahren wurde, schossen israelische Soldaten auf das Haus.

An Heiligabend ist Munther immer noch im Gefängnis – einer von 4.695 Palästinensern, die seit dem 7. Oktober im Westjordanland verhaftet wurden.

Und das ist der Verbündete Australiens.

Wenn es Gerechtigkeit für das palästinensische Volk geben soll, dann nicht im Rahmen der „internationalen, auf Regeln basierenden Ordnung“.

Am Freitag vor Weihnachten versammeln sich 150 Beschäftigte des Gesundheitswesens und Unterstützer in der Nähe des St. Vincent’s Krankenhauses in Melbourne. Es ist eine feierliche Angelegenheit. Eine Liste von 340 Beschäftigten im Gesundheitswesen, die bei den israelischen Angriffen getötet wurden, wird verlesen – von Krankenschwestern und Krankenpflegern über Verwaltungspersonal bis hin zu Labortechnikern und klinischen Mikrobiologen.

Es gibt eine Solidarität unter den Beschäftigten des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt – auch wenn es schwierig sein kann, Wege zu finden, diese zum Ausdruck zu bringen, angesichts der Atmosphäre der Unterdrückung von Äußerungen über Palästina, die von Victorias Labor-Regierung in den Belegschaften des öffentlichen Sektors einschließlich des Gesundheitswesens gepflegt wird.

Ich habe den Eindruck, dass für die Beschäftigten des Gesundheitswesens – und für uns alle – in diesem Wettbewerb noch etwas anderes auf dem Spiel steht. Nämlich eine Gesellschaft, die auf menschlicher Fürsorge und Solidarität aufbaut und nicht auf endlosen Rüstungsausgaben für imperialistische Kriege.

Eine schnelle Google-Suche ergibt, dass die Mittel für die Abteilung für psychische Gesundheit des St. Vincents Melbourne gekürzt werden. Dies wird wahrscheinlich zu „einer größeren Zahl vermeidbarer Todesfälle“ führen, wie aus einem Protestschreiben der Mitarbeiter hervorgeht, über das im Guardian berichtet wurde. Das St. Vincents in Sydney steht aufgrund einer Finanzierungskrise „innerhalb weniger Monate“ vor der Insolvenz, wie Rick Morton in der Saturday Paper berichtet.

Jeder, der auf das öffentliche Gesundheitswesen angewiesen ist, könnte sich die Frage stellen: Warum stecken wir Geld und Fachwissen in hochtechnologische, schnell wirkende „Uplock-Aktuatorsysteme“ für F-35-Kampfjets, die zur Bombardierung des Gazastreifens – oder anderer Orte, die das US-Imperium und seine Verbündeten gerne bombardieren – eingesetzt werden, während sich ein Großteil unseres Gesundheitssystems in einer semipermanenten Krise befindet? Warum haben wir uns verpflichtet, neun der von Richard Marles so geliebten atombetriebenen U-Boote der „Angriffsklasse“ zu kaufen, die 368 Milliarden Dollar kosten?

Weil Australien, wie Israel, ein wichtiger Partner in der US-Militärallianz ist, die sich auf einen noch schrecklicheren Krieg mit China vorbereitet. Jede „Großmacht“ rüstet wieder auf. Die Gräueltaten, die täglich in Palästina verübt werden, sind nur ein Vorgeschmack auf die Gräueltaten, die sie zu verüben gedenken.

An Heiligabend, dem elften Sonntag in Folge, marschieren wieder viele Tausende von uns durch das zentrale Geschäftsviertel von Melbourne. Die Stimmung ist alles andere als festlich, aber auch nicht niedergeschlagen. „Trotzig“ trifft es wohl am besten. Ich laufe die gesamte Strecke der Kundgebung ab, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Überall wird skandiert, getrommelt, geschrien: Dies ist nicht die Zeit für Stille.

Wir waren Teil einer weltweiten Bewegung, die in der langen Geschichte der Solidarität mit Palästina ihresgleichen sucht. Überall wird geredet, und das wird zweifellos auch in den kommenden Monaten so sein, über die Strategie, die laufenden Proteste, die nächsten Projekte, darüber, wie man diese außergewöhnliche Energie am effektivsten bündeln kann.

„Trauert um die Toten und kämpft wie der Teufel für die Lebenden“ war der Slogan der legendären US-amerikanischen Gewerkschaftsorganisatorin Mother Jones vor einem Jahrhundert.

Viele werden dieses Weihnachten für die Toten beten – in Bethlehem, in Gaza und auf der ganzen Welt. Und auch im kommenden Jahr werden wir wie die Hölle für die Lebenden kämpfen müssen – gegen Israel, gegen die USA und gegen Richard Marles‘ profitorientierte, blutgetränkte „internationale regelbasierte Ordnung“, die man besser als Kapitalismus des 21.

Übersetzt mit Deepl.com



