Israel-Palestine live: Gaza has become a ‚human chessboard‘ for displaced people Death toll in Gaza rises to over 20,500, as Israeli Prime Minister announces that he’s ‚working‘ on ethnic removal of Palestinians from the besieged Strip

Israel-Palästina live: Der Gazastreifen ist zu einem „menschlichen Schachbrett“ für Vertriebene geworden

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen steigt auf über 20.500, während der israelische Premierminister ankündigt, dass er an einer ethnischen Abschiebung der Palästinenser aus dem belagerten Streifen „arbeitet

Wichtigste Punkte

USA lehnen israelische Anfrage nach Apache-Hubschraubern ab

Israelischer Militärchef sagt, es könnte Jahre dauern, Hamas-Chef Yahya Sinwar zu finden

Zwei weitere israelische Soldaten sind bei Kämpfen im südlichen Gazastreifen getötet worden, mindestens 158 sind seit Beginn der Bodenoperationen gestorben

Israels Verteidigungsminister: Wir wurden seit Kriegsbeginn an 7 Fronten angegriffen

vor 3 Minuten

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, Israel befinde sich seit dem 7. Oktober in einem „Mehrfrontenkrieg“, so die israelische Zeitung Haaretz.

Bei einer Anhörung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung sagte Gallant, Israel befinde sich „in einem Krieg mit mehreren Schauplätzen, von Anfang an wurden wir von sieben Fronten aus angegriffen – Gaza, Libanon, Syrien, Israel, Irak, Jemen und Iran. An sechs dieser Fronten haben wir bereits reagiert und gehandelt, und ich sage es hier ganz deutlich – jeder, der gegen uns handelt, ist ein potenzielles Ziel, es gibt keine Immunität für irgendjemanden.“

UN-Beamter: Zivilisten im Gazastreifen sind zu einem „menschlichen Schachbrett“ geworden

vor 42 Minuten

Gemma Connell, Mitarbeiterin der UN-Agentur für humanitäre Hilfe Ocha, bezeichnete den Gazastreifen als „menschliches Schachbrett“, in dem Tausende von Menschen, die bereits mehrfach vertrieben wurden, erneut auf der Flucht sind und es keine Garantie für ein sicheres Ziel gibt.

Connell beschrieb das, was sie am Montag im Al-Aqsa-Krankenhaus im Zentrum des Gazastreifens gesehen hatte, als „absolutes Gemetzel“.

Viele Schwerverletzte konnten nicht behandelt werden, weil das Krankenhaus „völlig überlastet“ war, sagte sie.

„Die Menschen fuhren mit Matratzen und all ihren Habseligkeiten in Vans, Lastwagen und Autos in den Süden, um einen sicheren Ort zu finden“, sagte Connell, die am Montag das Viertel Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens besuchte.

„Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Es gibt hier in Rafah so wenig Platz, dass die Menschen nicht wissen, wohin sie gehen sollen, und es fühlt sich wirklich so an, als würden die Menschen auf einem Schachbrett hin- und hergeschoben, weil es irgendwo einen Evakuierungsbefehl gibt“, fügte sie hinzu.

„Die Menschen fliehen aus diesem Gebiet in ein anderes Gebiet. Aber dort sind sie nicht sicher“, sagte Connell, Teamleiter des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

Israelischer Soldat stirbt im Norden Israels

vor 49 Minuten

Der israelische Stabsfeldwebel Daniel Nachmani, 21, aus Kfar Saba, ist gestorben, nachdem er im Norden Israels, wo sich Israel ein Feuergefecht mit der Hisbollah im Libanon liefert, verwundet wurde.

Dies ist ein seltener Todesfall im Norden Israels – ein Konflikt, den beide Seiten unter Kontrolle zu halten versuchen.

Soldat stirbt nach mysteriöser, von Israel verursachter Pilzinfektion in Gaza

vor 1 Stunde

Ein israelischer Soldat ist gestorben, nachdem er sich während der Kämpfe im Gazastreifen mit einem gefährlichen Pilz infiziert hatte, berichtet die Times of Israel.

Trotz der Rund-um-die-Uhr-Betreuung erwies sich der Pilz als behandlungsresistent, und der Soldat erlag seinen Wunden.

Man geht davon aus, dass sich etwa zehn Soldaten mit demselben Pilz infiziert haben und in Israel behandelt werden.

Man vermutet, dass der Pilz aus dem durch Abwässer verunreinigten Erdreich stammt. Israel hat einen Großteil der Infrastruktur des Gazastreifens zerstört, darunter auch Kläranlagen.

Die Pilzinfektion wurde durch Wunden übertragen, die sich die Soldaten im Gazastreifen zugezogen haben und die aufgrund der schrecklichen Bedingungen vor Ort nicht steril gehalten werden können. Mindestens 159 israelische Soldaten sind in Gaza ums Leben gekommen.

