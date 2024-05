World reacts to the death of Iran’s President Ebrahim Raisi ‚It wasn’t us!‘, declares Israel as condolences pour in from around the globe following the news of Raisi’s death.

Präsident Ebrahim Raisi in Teheran, Iran 18. Juni 2021 [Datei: Majid Asgaripour/WANA via Reuters]

Welt reagiert auf den Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi

Führende Politiker der Welt bekunden ihr Beileid, nachdem der iranische Präsident Ebrahim

Raisi bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kommt.

Präsidentschaftskandidat Ebrahim Raisi

20. Mai 2024

Die führenden Politiker der Welt haben ihr Beileid zum Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz bekundet.

Rettungsteams begannen am Sonntagnachmittag mit der Suche nach Raisi, nachdem sein Flugzeug, das auch neun andere Beamte, darunter Außenminister Hossein Amirabdollahian, an Bord hatte, im gebirgigen Nordwesten Irans nahe der Grenze zu Aserbaidschan verschollen war.

Am Montagmorgen haben Rettungskräfte den vermissten Hubschrauber geortet. Das Staatsfernsehen meldete, dass die Leiche des Präsidenten und die der anderen Passagiere an Bord identifiziert worden seien.

Hier sind einige Reaktionen aus aller Welt auf den Tod des Präsidenten:

China

Präsident Xi Jinping bezeichnete den „tragischen Tod“ von Raisi als „großen Verlust für das iranische Volk, und das chinesische Volk hat einen guten Freund verloren“, so das chinesische Außenministerium.

Europäische Union

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, bekundete das „aufrichtige Beileid“ der Europäischen Union zum Tod von Raisi, Amirabollahian und den anderen iranischen Beamten, die bei dem Absturz ums Leben kamen.

Josep Borrell, der Leiter der Außenpolitik der EU, sprach ebenfalls sein Beileid aus.

„Die EU drückt den Familien aller Opfer und den betroffenen iranischen Bürgern ihr Mitgefühl aus“, sagte er in einer Erklärung.

Indien

Premierminister Narendra Modi erklärte, er sei „zutiefst betrübt und schockiert“ über den Tod von Raisi.

„Sein Beitrag zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Indien und dem Iran wird uns immer in Erinnerung bleiben. Mein aufrichtiges Beileid an seine Familie und das iranische Volk. Indien steht dem Iran in dieser Zeit der Trauer bei“, schrieb Modi auf X.

„Wir bekunden unsere Solidarität mit dem brüderlichen iranischen Volk und den Vertretern der Islamischen Republik in dieser schmerzlichen Tragödie“, sagte Ministerpräsident Shia al-Sudani in einer Erklärung.

Hamas

Die palästinensische Gruppe übermittelte Khamenei, der Regierung und dem iranischen Volk ihr „tiefstes Beileid und ihre Solidarität für diesen immensen Verlust“.

Sie lobte Raisi und Amirabollahian für ihre Unterstützung Palästinas gegen Israel und äußerte sich zuversichtlich, dass die „tief verwurzelten Institutionen“ des Iran „die Auswirkungen dieses großen Verlustes“ überwinden werden.

Malaysia

Premierminister Anwar Ibrahim sagte, er sei „zutiefst betrübt“ über die Nachricht und wies darauf hin, dass er die „Ehre“ hatte, Raisi im vergangenen November zu treffen.

Er hatte die Ehre, Raisi im vergangenen November zu treffen. „Sein Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und die Förderung der Ummah [der islamischen Gemeinschaft] war wirklich inspirierend. Wir haben uns verpflichtet, die Beziehungen zwischen Malaysia und dem Iran zu stärken und zum Wohle unserer Völker und der muslimischen Welt zusammenzuarbeiten. Unser Versprechen wird erfüllt werden“, sagte Ibrahim.

Pakistan

Premierminister Shehbaz Sharif rief in Pakistan einen Trauertag aus.

„Mögen die gefallenen Seelen in himmlischem Frieden ruhen. Die große iranische Nation wird diese Tragödie mit dem gewohnten Mut überwinden“, schrieb Sharif auf X.

Katar

Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani sprach dem iranischen Volk sein Beileid aus.

„Wir bitten Gott, den Allmächtigen, um Barmherzigkeit und Vergebung für [die Getöteten] und für ihre Familien mit Geduld und Trost. Wir gehören zu Allah und zu Ihm werden wir zurückkehren“, schrieb er auf X.

Russland

Außenminister Sergej Lawrow drückte sein Beileid über den Tod zweier hochrangiger Beamter aus, die er als „zuverlässige Freunde“ Russlands bezeichnete.

„Ihre Rolle bei der Stärkung der für beide Seiten vorteilhaften russisch-iranischen Zusammenarbeit und vertrauensvollen Partnerschaft ist von unschätzbarem Wert“, sagte Lawrow.

„Wir sprechen den Familien und Freunden der Opfer sowie dem gesamten befreundeten iranischen Volk unser aufrichtiges Beileid aus. Unsere Gedanken und Herzen sind in dieser traurigen Stunde bei Ihnen“.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow, rechts, und der iranische Außenminister Hossein Amirabollahian geben sich die Hand

Der russische Außenminister Sergej Lawrow, rechts, mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amirabollahian, in Moskau, 29. März 2023 [Yury Kochetkov/Pool via AP]

Präsident Wladimir Putin schloss sich Lawrow an und sprach Teheran sein Beileid aus.

„Raisi war ein herausragender Politiker, der sein ganzes Leben dem Dienst an seinem Heimatland gewidmet hat“, schrieb Putin in einem Brief an Chamenei, der auf der Website des Kremls veröffentlicht wurde.

„Als wahrer Freund Russlands leistete er einen unschätzbaren persönlichen Beitrag zur Entwicklung der gutnachbarlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern und unternahm große Anstrengungen, um sie auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft zu bringen“, fügte er hinzu.

Türkei

Außenminister Hakan Fidan drückte sein Beileid aus und erklärte, dass Ankara mit dem Iran in Kontakt stehe, seit es am Sonntag von dem Absturz erfahren habe.

Er sagte, die zuständigen türkischen Institutionen, darunter das Verteidigungsministerium und die Katastrophenschutzbehörde, hätten „ihr Bestes getan, aber leider haben wir keine guten Nachrichten erhalten“, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem pakistanischen Amtskollegen Ishaq Dar in Islamabad.

Jemenitische Houthis

Mohammed Ali al-Houthi, Vorsitzender des Obersten Revolutionskomitees der Houthi, sprach dem iranischen Volk und den Familien der bei dem Absturz ums Leben gekommenen Beamten sein „tiefstes Beileid“ aus.

Al-Houthi fügte hinzu, er sei sich sicher, dass der Iran weiterhin „den loyalen Führern ihres Volkes treu bleiben wird, so Gott will“.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

