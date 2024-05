Solidarity Marches Held Across Globe to Demand Cease-Fire in Gaza | Common Dreams Organizers held rallies in the U.S., Europe, and Asia to mark Nakba Day and condemn Israel’s bombing and starvation of Palestinian civilians.

(Foto: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Pro-palästinensische Aktivisten der irischen Palästina-Solidaritätskampagne nehmen am 18. Mai 2024 am Nationalen Marsch für Palästina in Dublin, Irland, teil.

In den USA, Europa und Asien fanden Kundgebungen anlässlich des Nakba-Tages statt, um Israels Bombardierung und Aushungerung der palästinensischen Zivilbevölkerung zu verurteilen.



Solidaritätsmärsche auf der ganzen Welt fordern Waffenstillstand in Gaza

Julia Conley

19. Mai 2024

Während ein Beamter der Vereinten Nationen am Samstag sagte, dass „brandneue Worte“ nötig seien, um die Verwüstungen angemessen zu beschreiben, die Israel mit seinem von den USA unterstützten Militärschlag im Gazastreifen angerichtet hat, demonstrierten Zehntausende von Menschen auf der ganzen Welt in Solidarität mit den Palästinensern, um ein Ende der „andauernden Nakba“ zu fordern.

Die Märsche fanden zu Ehren des Nakba-Tages statt, der am 15. Mai begangen wurde – dem 76. Jahrestag der Massenvertreibung von 700.000 Palästinensern, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, als Israel 1948 seine Staatlichkeit erklärte. Die Demonstranten forderten einen Waffenstillstand im Gazastreifen, wo die israelischen Streitkräfte seit Oktober mindestens 35.456 Menschen getötet haben, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Die Demonstranten in London trugen Schilder mit der Aufschrift „Solidarität ist ein Verb“ und „Die Nakba hat nie geendet“, als sie durch Whitehall marschierten, in der Nähe des Hauses und des Büros von Premierminister Rishi Sunak.

Der palästinensische Fotojournalist Motaz Azaiza, der über die ersten Monate der israelischen Bombardierung berichtete und im Januar den Gazastreifen verließ, schloss sich den Demonstranten an und erklärte, dass die Massenproteste in aller Welt den Palästinensern Hoffnung gegeben hätten.

„Ich habe nicht geglaubt, dass ich am Leben bleiben würde, um heute hier in London vor den Menschen zu stehen, die mich dort unter dem Bombardement gesehen haben“, sagte Azaiza. „Die Besatzung setzt alle Waffen gegen uns ein, die Bomben, das Töten, den Hunger, die Apartheid im Westjordanland, und jetzt tötet sie die Menschen und zwingt sie, ihr Land zu verlassen… Ich habe mein Bestes getan, um Ihnen das zu zeigen, und ich glaube, Sie werden mehr tun, wir alle zusammen werden mehr tun, um diesen Völkermord zu stoppen.“

In Dublin, Irland, wo Politiker Israel und seine Unterstützer wegen des Angriffs auf den Gazastreifen und der fast vollständigen Blockade der humanitären Hilfe, die Teile der Enklave in eine Hungersnot getrieben hat, scharf kritisiert haben, unterstützten mehr als 100 zivilgesellschaftliche Gruppen einen von der Irland-Palästina-Solidaritätskampagne organisierten Marsch.

Der irische Palästinenser Zak Hania, ein Forscher und Übersetzer, der bis Anfang dieses Monats im Gazastreifen festsaß, bis ihm die ägyptischen und israelischen Behörden endlich die Ausreise erlaubten, dankte der Menge dafür, dass sie sich für „Gerechtigkeit und ein unterdrücktes Volk“ entschieden habe.

„Ich bin stolz darauf, ein irischer Palästinenser zu sein“, sagte Hania. „Ich bin stolz darauf, Sie alle zu sehen. Es ist ein Teil meiner Heilung… Wir haben einen Traum von unseren Eltern geerbt. Wir versuchen unser ganzes Leben lang, unsere Träume und die Träume unserer Eltern zu erfüllen. Meine Eltern sind tot, aber ich werde daran arbeiten, ihre Träume zu erfüllen. Ihr Traum ist es, ein freies Palästina zu haben.

Zu den weiteren Protesten gehörten eine Kundgebung vor der deutschen Botschaft in Bangkok, ein Marsch mit etwa 400 Teilnehmern in Washington, D.C., und eine Demonstration in Brooklyn, bei der die Polizei nach Angaben der New York Times mindestens 34 Personen gewaltsam festnahm.

Nerdeen Kiswani, Gründerin der pro-palästinensischen Gruppe Within Our Lifetime, sagte der Times, sie habe gesehen, wie „die Polizei wahllos Menschen von der Straße und vom Bürgersteig weggegriffen hat. Sie haben wahllos Menschen gepackt“.

Unabhängige Journalisten posteten in den sozialen Medien Videos von Polizisten, die Demonstranten schlugen und traten.

– (@)

Der jüngste Ausdruck der weltweiten Empörung über die israelische Regierung und die westlichen Staats- und Regierungschefs, die den Angriff auf den Gazastreifen unterstützt haben, kam zustande, als die UN-Mitarbeiterin für humanitäre Hilfe, Yasmina Guerda, gegenüber U.N. News über ihren jüngsten Einsatz in Rafah berichtete, wo 900.000 Menschen nach dem israelischen Einmarsch in die Stadt fliehen mussten.

„Wir müssten ganz neue Worte erfinden, um die Situation, in der sich die Palästinenser in Gaza heute befinden, angemessen zu beschreiben“, sagte Guerda. „Wohin man auch schaut, wohin man auch geht, es gibt Zerstörung, Verwüstung, Verlust. Es mangelt an allem. Es gibt Schmerz. Es herrscht einfach unglaubliches Leid. Die Menschen leben auf den Trümmern und dem Abfall, der einmal ihr Leben war. Sie sind hungrig. Alles ist absolut unerschwinglich geworden. Neulich hörte ich, dass Eier für 3 Dollar pro Stück verkauft wurden, was für jemanden, der kein Gehalt hat und keinen Zugang zu seinem Bankkonto mehr hat, unvorstellbar ist.“

„Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein täglicher Kampf“, fügte sie hinzu. „Viele Menschen konnten sich seit sieben Monaten nicht mehr umziehen, weil sie einfach mit dem fliehen mussten, was sie gerade anhatten. Man gab ihnen 10 Minuten Zeit und sie mussten weglaufen. Viele wurden sechs, sieben, acht Mal oder öfter vertrieben.

Der von Guerda beschriebene Alltag setzt sich fort, da die israelischen Streitkräfte nach Angaben des Medienbüros der Regierung in der Enklave in den letzten zwei Wochen 3.000 Hilfsgütertransporte an der Einfahrt in den Gazastreifen gehindert haben. Die Schließung der Grenzübergänge Rafah und Karem Abu Salem in den letzten 13 Tagen, seit Israel seine neue Offensive in Rafah gestartet hat, hat außerdem fast 700 Verletzte und Kranke daran gehindert, den Gazastreifen zur Behandlung zu verlassen.

„Dies stellt angesichts des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems eine eindeutige Gefahr dar“, erklärte das Büro.

Am Sonntag warnte der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, dass die Blockade der Hilfslieferungen zu „apokalyptischen“ Konsequenzen führe, da die Hungersnot, die in Teilen des nördlichen Gazastreifens ausgebrochen sei, kurz davor stehe, sich auf die gesamte Enklave auszuweiten.

„Wenn der Treibstoff ausgeht und die Hilfsgüter die Menschen nicht dort erreichen, wo sie sie brauchen, wird die Hungersnot, über die wir so lange gesprochen haben und die sich abzeichnet, nicht mehr abzeichnen“, sagte Griffiths. „Sie wird gegenwärtig sein.“

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …