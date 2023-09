Weltbürger-Preis für Olaf Scholz

Realsatire! Evelyn Hecht-Galinski

Olaf Scholz wurde ausgezeichnet! In New York nahm der Kanzler den „Weltbürger-Preis“ entgegen. Vergeben wird dieser durch den Atlantic Council, einer Lobbyorganisation, deren Aufgabe in der Förderung der Führungsrolle der Vereinigten Staaten in der Welt besteht.