Weltpolitiker loben Rettung von Gefangenen aus dem Gazastreifen – und verschweigen Hunderte von toten Palästinensern

Von Alex MacDonald

9. Juni 2024

Die Rettung von vier israelischen Gefangenen aus dem Gazastreifen in einer Sonderaktion am Samstag sorgte weltweit für Schlagzeilen und wurde von führenden internationalen Politikern mit Lob bedacht.

Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete dies als „wichtiges Zeichen der Hoffnung“ und forderte die Hamas auf, die anderen Gefangenen freizulassen, während der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, es sei „eine große Erleichterung, dass die Geiseln nach ihrer unvorstellbaren Tortur zurückgekehrt sind, und es ist herzerwärmend, die Bilder zu sehen, auf denen sie wieder mit ihren Familien vereint sind“.

US-Präsident Joe Biden, der an der Seite des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sprach, schloss sich den Worten seines Amtskollegen an und begrüßte die sichere Rettung von vier Geiseln, die zu ihren Familien in Israel zurückgebracht wurden.

„Wir werden nicht aufhören, Beiträge zu leisten, bis alle Geiseln nach Hause kommen und ein Waffenstillstand erreicht ist. Das muss unbedingt geschehen“, sagte Biden.

In einer Erklärung lobte das US-Zentralkommando die israelische Operation, die Berichten zufolge mit Beteiligung der amerikanischen Geiselzelle in Israel durchgeführt wurde.

„Wir gratulieren den israelischen Sicherheitskräften und dem israelischen Volk zur erfolgreichen Befreiung der vier am 7. Oktober entführten Geiseln und ihrer Rückkehr zu ihren Familien“, hieß es in der Erklärung.

Die Hunderte von Palästinensern, die während der Operation von Israelis getötet wurden, wurden jedoch nicht erwähnt.

Das Medienbüro der palästinensischen Regierung in Gaza gab die Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs mit mindestens 236 und 400 weiteren Verletzten an.

Ein Augenzeuge berichtete Middle East Eye, dass der Angriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat „tote Kinder und überall verstreute Leichenteile“ hinterlassen habe, während Gesundheitsbeamte sagten, die schiere Zahl der Opfer drohe das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus zu überfordern.

Das ägyptische Außenministerium erklärte, die Zahl der Todesopfer sei „ein eklatanter Verstoß gegen alle Bestimmungen des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts sowie gegen alle Werte der Menschlichkeit und der Menschenrechte“.

Auch der Chef der europäischen Außenpolitik, Josep Borrell, kritisierte die Tötungen, obwohl er die Freilassung der Geiseln begrüßte.

„Berichte aus Gaza über ein weiteres Massaker an Zivilisten sind entsetzlich.

Wir verurteilen dies auf das Schärfste. Das Blutbad muss sofort beendet werden“, sagte er in einer Erklärung.

Einige regierungsunabhängige Persönlichkeiten im Westen wiesen darauf hin, dass der hohe Tribut, den gewöhnliche Palästinenser für die israelische Operation zahlen, nicht anerkannt wird, darunter Assal Rad, Forschungsdirektor des National Iranian American Council, und Jonathon Shafi, Kolumnist bei Novara Media mit Sitz im Vereinigten Königreich.

Mehdi Hasan, ein bekannter britisch-amerikanischer Rundfunksprecher und politischer Kommentator, verurteilte ebenfalls das Versäumnis, den Tod von Palästinensern anzuerkennen.

Ein Großteil der westlichen Medien versäumte es jedoch, den Tod von Palästinensern im Verlauf der Operation zu erwähnen, zumindest anfangs.

