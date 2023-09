https://www.unz.com/pgiraldi/who-owns-the-united-states/?utm_source=email&utm_campaign=pgiraldi



Fragen Sie Leute namens Haim Saban und Miriam Adelson

Wem gehören die Vereinigten Staaten?

Von Philip Giraldi



26. September 2023

Der jüngste Streit zwischen Elon Musk und dem verabscheuungswürdigen Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation League (ADL) hat ein beachtliches Licht auf die erfolgreichen Versuche jüdischer Gruppen geworfen, Amerikas Außen- und auch einige Innenpolitik zu dominieren, indem sie zum Teil das Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz aushebeln, damit ihr Verhalten nicht in Frage gestellt werden kann. Wie Unz-Lesern bekannt sein dürfte, hat Musk der ADL gedroht, sie auf bis zu 22 Milliarden Dollar zu verklagen, weil sie ihn verleumdet und seinen Geschäftsinteressen erheblichen Schaden zugefügt hat, während sie Musk selbst und die Plattform fälschlicherweise als antisemitischen Hort für „Hassreden“ verleumdet. Nach Ansicht von Musk hat die ADL potenzielle Werbekunden unter Druck gesetzt, keine Geschäfte mit ihm zu machen und seine Social-Networking-Seiten vollständig zu boykottieren.

Greenblatt argumentiert, dass Material, das er für antisemitisch hält, in keinem öffentlichen Forum zugelassen werden sollte, auch nicht auf Musks Website X, früher bekannt als Twitter. Ginge es Greenblatt um öffentliche Aufforderungen, Juden zu töten oder ihr Eigentum zu beschädigen, wäre das vielleicht ein Argument, aber Tatsache ist, dass ein solches Verhalten bereits kriminalisiert wird. Greenblatt geht weit darüber hinaus und verurteilt jegliche Kritik an jüdischen Gruppen oder sogar am Verhalten Einzelner oder an den Handlungen Israels, zu denen verschiedene Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehören, wie die gezielte Tötung palästinensischer Kinder und die Entnahme von Organen palästinensischer Gefangener. Israel ist auch eine Nation, die sich zunehmend ethnisch ausgrenzt und eine Staatsreligion hat, die intolerant und repressiv gegenüber anderen Glaubensrichtungen ist, einschließlich der Minderheit der Christen und Muslime.

Neben Musk haben Greenblatt und die ADL auch Tucker Carlson ins Visier genommen, da er bei den Konservativen sehr bekannt und beliebt ist. Greenblatt forderte wiederholt, dass Fox News Tucker Carlson entlässt, weil er die Theorie des „großen Ersatzes“ und andere weiß-nationalistische Argumente diskutiert hat. Greenblatt prangerte Carlstons angebliche Bereitschaft an, „seine Plattform als Megaphon zu benutzen, um die giftige, antisemitische und fremdenfeindliche ‚große Ersatztheorie‘ zu verbreiten, ist ein widerwärtiger und gefährlicher Missbrauch seiner Plattform“. Er forderte die Werbekunden auf, das Programm von Carlson und Fox nicht länger mit ihren Dollars zu unterstützen, und war erfreut, als Carlson schließlich im April gefeuert wurde. Viele glauben, dass die Entlassung zum großen Teil auf den Druck der ADL und anderer jüdischer Gruppen zurückzuführen ist.

Mit anderen Worten, in dem Amerika, das sich Greenblatt und seine Freunde vorstellen, die Werbekunden unter Druck setzen, Websites wie X nicht zu unterstützen, und Gesetze erlassen, die jeden bestrafen oder sogar kriminalisieren, der versucht, Israel wegen seines Verhaltens zu boykottieren, wird es mehr oder weniger möglich sein, sich frei über jedes Thema zu äußern, solange es keine Juden betrifft. Das lässt darauf schließen, dass die ADL davon ausgeht, dass Juden einen besonderen Status haben, den niemand sonst genießt. Infolgedessen ist es den Juden gelungen, ihre angebliche einzigartige und immerwährende Opferrolle auszunutzen, um de facto die Kontrolle über die Informationsquellen der Medien sowie über beide großen politischen Parteien zu erlangen, indem sie den altbewährten Mechanismus, nämlich Geld, und zwar viel davon, einsetzen. Es ist ein Thema, das an sich nicht zur Diskussion steht und das Greenblatt als antisemitische Trope abtut, die auf „Hassreden“ hinausläuft.

Interessanterweise teilt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Zorn Greenblatts offenbar nicht, denn er gilt als kein schüchternes Veilchen, wenn es darum geht, die Interessen seines Landes und die weltweite Vorherrschaft des Judentums zu fördern. Netanjahu hielt sich letzte Woche in den Vereinigten Staaten zur Jahrestagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf, nahm sich aber die Zeit, nach Kalifornien zu fliegen, um Musks Tesla-Automontagewerk zu besuchen. Die beiden Männer setzten sich zu einem öffentlichen Gespräch vor laufenden Kameras zusammen, und es war klar, dass sie sich höflich und unvoreingenommen verhielten, aber Netanjahu hütete sich auch, Musk zu beschuldigen, er sei ein Antisemit oder ähnliches.

Netanjahu, der möglicherweise besser als Greenblatt weiß, woher der Wind in Bezug auf sein Land und die jüdische Macht im Allgemeinen weht, könnte ein cleveres Spiel spielen, bei dem er ein hartes und gefährliches Vorgehen Greenblatts vermeidet, während er in aller Ruhe die ethnische Säuberung der Palästinenser fortsetzt und sich durch seinen Angriff auf die Gerichte des Landes an der Macht vergrößert. Netanjahu ist sich darüber im Klaren, dass Israel die Schwelle zur Apartheid gegenüber Palästina und seinen Nachbarn überschritten hat und dass die meisten Menschen in der Welt sein Land verachten, darunter auch viele Amerikaner, denen langsam klar wird, dass sie in den letzten 75 Jahren benutzt und missbraucht wurden. Er hat sich dafür entschieden, die Kritiker zu ignorieren, weil er das für den klügsten Weg hält, womit er vielleicht Recht hat.

Wie sind die Juden in Amerika und Kanada sowie in Europa und Australasien politisch so mächtig geworden? Nun, da Musk die Tür geöffnet hat, um die jüdische Frage mit einer gewissen Offenheit zu diskutieren, sind eine Reihe von Artikeln und Diskussionen in den Medien erschienen, und einige Universitäten haben sogar genug Rückgrat entwickelt, um damit zu beginnen, wahre Erzählungen über den Nahen Osten zu lehren, die durch Bücher unterstützt werden, die Gruppen wie die ADL zu verbieten versuchen. Der aussagekräftigste Artikel, der kürzlich auf Mondoweiss erschien, trägt den Titel „Bidens Israel-Politik ist von Saban geschrieben“.

Der Titel von Mondoweiss bezieht sich auf den israelisch-amerikanischen, in Hollywood ansässigen Medienproduzenten Haim Saban, der seine politische Philosophie mit einem markigen Satz zusammenfasst: „I’m a one issue guy and my issue is Israel! Saban ist der größte Einzelspender der Demokratischen Partei seit den Clintons, und seine Macht hat zu einer unerschütterlichen Loyalität gegenüber den Interessen der USA geführt, die durch die Optik ihrer Beziehungen zum jüdischen Staat wahrgenommen werden. Er ähnelt dem inzwischen verstorbenen Megasponsor Sheldon Adelson, der der Republikanischen Partei den gleichen Dienst erwies. Sheldons Frau Miriam, eine Israelin, hat das Vermächtnis, die GOP durch die Kontrolle der politischen Spenden auf Linie zu halten, weitergeführt. Die Adelsons waren Berichten zufolge verantwortlich für Donald Trumps Verlegung der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem und andere Zugeständnisse an die Palästinenser, Iraner und Syrer. Der Rückzug der USA aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) war auf den Druck der Adelsons zurückzuführen, ein Schritt, der dem eigentlichen Interesse der USA an der Überwachung der iranischen Nuklearentwicklungen zuwiderlief. Sheldons einziger Misserfolg war, dass es ihm nicht gelang, Trump davon zu überzeugen, den Iran zu bombardieren.

Saban, der kürzlich drei Stunden im Oval Office verbrachte, um Joe Biden zu beraten, zeigt sich am deutlichsten in seinen eigenen Kommentaren zu den Beziehungen zwischen den USA und Israel. Hinweis: Israels Interessen stehen immer an erster Stelle! So wies er in einem Interview die Kritik an seinen Spenden an die AIPAC, „die republikanische Wahlverweigerer unterstützt, mit einem Achselzucken zurück, weil sein einziges Thema Israel ist“: „Das einzige Ziel dieser Organisation ist es, Menschen, die gegen die Beziehungen zwischen den USA und Israel sind, am Vorankommen zu hindern und diejenigen zu unterstützen, die die Beziehungen zwischen Jerusalem und Washington unterstützen… Viele Demokraten riefen mich an und sagten: ‚Sind Sie dumm? Sie sind ein Demokrat, der [2020-Wahlverweigerer] unterstützt?‘ Ich sage immer das Gleiche: Es geht um ein bestimmtes, definiertes Thema, und das ist die Beziehung zwischen den USA und Israel. In diesem Sinne bin ich an nichts anderem interessiert.“

In Bezug auf die Führung der Demokratischen Partei und Joe Biden bemerkte Saban, dass die Partei „immer noch solide pro-israelisch ist, und es gibt nur etwa ein Dutzend Kongressmitglieder, die anti-israelisch sind.“ Saban unterstützte Hillary Clinton im Jahr 2008, reagierte aber verärgert, als Obama sich weigerte, Hillary Clintons Aufruf zur ‚Auslöschung‘ des Irans zu folgen, falls der Iran Israel angreift“. Saban traute Obama in der Israel-Frage nicht und wurde zunächst abgewiesen, als er 2010 versuchte, ein Treffen zu arrangieren. Er sagte einem Journalisten: „Ich hatte eine Liste von Fragen… Und Chicago“ – das Hauptquartier der Obama-Kampagne – „konnte dieses Treffen nicht organisieren. … Ich war bereit und willens, hilfreich zu sein, aber ‚hilfreich‘ ist nicht, einen Scheck über zweitausenddreihundert Dollar auszustellen. Es geht darum, Millionen aufzubringen, wozu ich durchaus in der Lage bin.“ Obama lernte schließlich, Sabans Millionen zu respektieren. „2013 war Präsident Obama der Redner bei einer Benefizveranstaltung im Haus der Sabans in L.A., an der 120 Personen teilnahmen, die jeweils zwischen 16.200 und 32.400 Dollar zahlten, um dabei zu sein.

Das Ergebnis dieser Großzügigkeit ist, dass Bidens Politik im Nahen Osten nun von Haim Saban geschrieben wird, dessen Millionen er für den kommenden Wahlkampf 2024 benötigt. So einfach ist das, wenn man bedenkt, dass Geldspenden besser sind als Plattitüden über leidende Palästinenser. Das ist es, was die „Wahrheit“ für die beiden großen politischen Parteien ausmacht, die de facto im Besitz der Adelsons und Sabans sind, die Israel immer an die erste Stelle setzen werden. Dass Saban und Adelson (der in Jerusalem begraben ist) beide israelische Staatsbürger waren und sind und im Namen eines fremden Landes, mit dem die USA so gut wie keine tatsächlichen Werte teilen, eine solche Macht ausüben dürfen, ist beschämend und auch technisch gesehen illegal oder möglicherweise sogar verräterisch, da sie als ausländische Agenten handeln. Und moralisch gesehen ist es noch mehr als das – es ist eine Schande. Vor allem Joe Biden sollte sich schämen, dass er angesichts des jüdischen Geldes die Falten legt, denn er hat das Sagen, aber das ist offenbar kein Gefühl, das ihm vertraut ist. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

