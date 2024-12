https://www.aljazeera.com/opinions/2024/12/28/when-burning-hospitals-are-no-longer-news



Wenn brennende Krankenhäuser keine Neuigkeit mehr sind

Ghada Ageel

Veröffentlicht am 28. Dezember 2024

Das Schweigen über den Untergang des Kamal Adwan Krankenhauses ist ohrenbetäubend. Die Welt hat Israels Völkermord vollständig akzeptiert.

Ein Feuer brennt durch ein Fenster des Kamal Adwan Krankenhauses in Beit Lahiya, im nördlichen Gazastreifen am 18. Dezember 2024 [Datei: Reuters/Stringer]

Heute Morgen öffnete ich die sozialen Medien, um nach Nachrichten aus dem Gazastreifen zu suchen. Ich musste eine Weile durch meinen Newsfeed scrollen, bevor ich die erste Erwähnung meines Heimatlandes sah.

Doch die Nachrichten, die wir über Freunde, Familie und soziale Medien aus Gaza erhalten, sind nicht weniger düster als vor einem Jahr. Die Menschen schreien weiterhin um Hilfe und hoffen, dass die Welt sie erhört.

Drei Monate lang sandte Dr. Hussam Abu Safia, der Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens, Hilferufe an die Welt, während die israelische Armee das Krankenhaus belagerte, die Versorgung unterbrach, es bombardierte, Menschen in der Umgebung abschlachtete und einige der medizinischen Mitarbeiter und Patienten im Krankenhaus verletzte.

In einem Videoaufruf, der am 12. Dezember veröffentlicht wurde, beklagte Dr. Abu Safia: „Wir haben jetzt keine Kapazitäten mehr und leisten nur noch minderwertige Dienste. Ich hoffe, dass es Menschen gibt, die uns zuhören. Wir hoffen, dass es ein lebendiges Gewissen gibt, das unseren Appell hört und einen humanitären Korridor zum Krankenhaus ermöglicht, damit das Kamal Adwan Hospital seinen Beitrag zur Versorgung fortsetzen kann.“

Doch seine Hilferufe stießen auf taube Ohren. Am Tag nach Weihnachten wurden bei israelischem Bombardement eine Frau am Eingangstor des Krankenhauses und fünf medizinische Mitarbeiter getötet: Dr. Ahmed Samour, ein Kinderarzt, Esraa Abu Zaidah, ein Labortechniker, Abdul Majid Abu al-Eish und Maher al-Ajrami, Sanitäter, und Fares al-Houdali, ein Wartungstechniker. Schrapnell zertrümmerte den Schädel des Krankenpflegers Hassan Dabous im Krankenhaus und brachte ihn in Lebensgefahr.

Gestern stürmten israelische Soldaten das Krankenhaus und setzten es in Brand, vertrieben 350 Patienten und entführten Dr. Abu Safia und anderes medizinisches Personal.

Diese schreckliche Nachricht fand in den internationalen Medien kaum Beachtung; es gab keine Reaktionen von ausländischen Regierungen oder führenden Institutionen, mit Ausnahme einiger Staaten des Nahen Ostens und der WHO. Israel ist es offensichtlich gelungen, seine brutalen Angriffe, die Zerstörung palästinensischer Krankenhäuser und die Tötung palästinensischer Patienten und medizinischen Personals zu normalisieren.

Die Welt hat auch nicht reagiert, als Anfang dieses Monats Dr. Said Joudeh, der letzte verbliebene orthopädische Chirurg im nördlichen Gazastreifen, auf dem Weg zu seinem Beitrag im kaum noch funktionierenden al-Awda-Krankenhaus im Flüchtlingslager Jabalia ermordet wurde. Dr. Joudeh war ein Chirurg im Ruhestand, der sich aufgrund des verzweifelten Ärztemangels, der durch die gezielten Tötungen Israels verursacht wurde, gezwungen sah, wieder einen Beitrag zu leisten.

Nur eine Woche vor seiner Ermordung hatte er erfahren, dass sein Sohn Majd getötet worden war. Trotz seines Kummers setzte Dr. Joudeh seinen Beitrag fort.

Israel ist bestrebt, alle Aspekte des zivilen Lebens im nördlichen Gazastreifen zu beseitigen, um ihn zu entvölkern. Aus diesem Grund nimmt es die zivile Infrastruktur im gesamten Norden ins Visier und behindert ihr Funktionieren. Die wenigen medizinischen Einrichtungen waren die letzten verbliebenen Überreste zivilen Lebens.

Die israelische Armee versucht nicht nur, medizinisches Personal auszulöschen, sondern hindert auch systematisch Zivilschutzteams und Krankenwagen daran, im Norden Leben zu retten, und tötet sie oft, wenn sie dies versuchen.

Und es sind nicht nur die Appelle aus dem Norden, die ignoriert werden.

Der gesamte Gazastreifen wird von einer Hungersnot heimgesucht, da Israel die Zahl der humanitären und kommerziellen Lastwagen, die in den Gazastreifen gelangen, drastisch reduziert hat. Der Hunger ist allgegenwärtig und trifft auch diejenigen, die zwar über Mittel zum Kauf von Lebensmitteln verfügen, aber keine finden.

Mein Cousin, ein UNRWA-Lehrer, erzählte mir kürzlich von seinem Besuch bei seiner Schwester, die krank und vertrieben in Deir el-Balah lebte. Als er sie besuchte, konnte er nicht schlafen. Er hatte seit 15 Tagen kein Brot mehr gegessen, aber es war nicht sein eigener nagender Hunger als Diabetiker, der ihn wach hielt. Es waren die Schreie der Kinder seiner Schwester, die um ein Stück Brot bettelten. In seiner Verzweiflung, sie zu trösten, erzählte mein Cousin ihnen eine Geschichte nach der anderen, bis sie einschliefen. Aber er blieb wach, geplagt von ihrem und seinem eigenen Hunger.

Abgesehen von Lebensmitteln blockiert Israel auch die Lieferung von dringend benötigtem Material zum Bau von Unterkünften. Seit Anfang des Monats sind bereits vier Babys erfroren.

Inmitten der Hungersnot und des strengen Winters hat der israelische Beschuss von Häusern und Zelten der Vertriebenen nicht aufgehört.

Am 7. Dezember verlor ein entfernter Verwandter, Dr. Muhammad al-Nairab, seine Frau und drei Töchter, als die israelische Armee ihr Haus im Viertel Sheikh Radwan, westlich von Gaza-Stadt, beschoss. Zwei seiner Töchter, Sally und Sahar, waren Ärzte und halfen, Leben zu retten. Das können sie jetzt nicht mehr.

Als meine Nichte Nour, eine Mutter von zwei Kindern, ihrem Onkel Dr. Muhammad ihr Beileid aussprach, empfand sie den Schmerz über seinen Verlust als unerträglich. Ich sprach kurz darauf mit ihr. Ihre Worte durchdrangen die Verzweiflung wie ein Schrei: „Wann wird die Welt uns hören und sehen? Wann werden diese Massaker von Bedeutung sein? Sind wir keine Menschen?“

Am 11. Dezember wurde eine weitere Familie unweit von Dr. Muhammads Haus im Viertel Sheikh Radwan getroffen. Bei diesem israelischen Angriff wurde die palästinensische Journalistin Iman al-Shanti zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern getötet.

Einige Tage vor ihrer Ermordung veröffentlichte Iman ein Video, in dem sie über die Realität des Völkermords nachdachte. „Ist es möglich, dass es ein derartiges Versagen gibt? Ist das Blut der Menschen in Gaza für euch so billig?“, fragte sie die Welt.

Es gab keine Antwort. So wie die Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser normalisiert wurden, so wurden auch der Tod und das Leid der Palästinenser normalisiert. Durch diese Normalisierung wird nicht nur ihr Leiden zum Schweigen gebracht, sondern auch ihre Menschlichkeit geleugnet.

Für die Palästinenser ist der Schmerz über den Verlust jedoch alles andere als normal – er bleibt bestehen, dringt tief in die Seele ein, roh und unerbittlich, getragen vom Echo derer, die sie verloren haben, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gazastreifens. Es ist ein grenzüberschreitender Schmerz, eine Trauer, die Grenzen überschreitet und sich über Grenzen hinwegsetzt, die Palästinenser im Exil mit denen verbindet, die die Schrecken des Völkermords ertragen müssen.

In einem Social-Media-Post vom 3. Dezember hat die Journalistin Dayana al-Mughrabi, die derzeit in Ägypten lebt, die unendliche Trauer der Menschen in Gaza festgehalten: „Unsere Lieben sterben nicht nur einmal, sondern viele Male nach ihrem eigentlichen Tod. Ein Mensch starb an dem Tag, an dem er starb, dann starb er wieder an dem Tag, an dem seine Uhr, die ich jahrelang an meinem Handgelenk trug, kaputt ging. Er starb erneut, als die Teetasse, aus der er zu trinken pflegte, zerbrach. Diese Person starb noch einmal an dem Tag, der uns an ihr tatsächliches Todesdatum erinnert, und nach ihrer Beerdigung, als die Kaffeereste von seiner letzten Tasse abgewaschen wurden, und als ich sah, wie jemand den Rest seiner Medizin einsammelte, um sie loszuwerden. Diejenigen, die wir lieben, sterben noch viele Male – sie hören nie auf zu sterben – nicht einen einzigen Tag“.

Während sich der Tod mehr als 45.000 Mal wiederholt, scheint die Welt bereit zu sein, den Gazastreifen hinter sich zu lassen. Fünfzehn Monate nach diesem Völkermord sind Befürworter und Aktivisten auf der ganzen Welt erschüttert und erschöpft von der endlosen Zerstörung im Gazastreifen und dem überwältigenden Schweigen und der Akzeptanz dieses Ereignisses.

Als gebürtiger Palästinenser und palästinensischer Flüchtling der dritten Generation weigere ich mich, trotz der unauslöschlichen Spuren, die der Völkermord in der Seele hinterlassen hat – Spuren, die die Zeit nicht auslöschen kann – die Hoffnung zu verlieren. Ich erinnere mich an die Worte des tschechischen Dissidenten Vaclav Havel: „Hoffnung ist definitiv nicht dasselbe wie Optimismus. Es ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgehen wird, sondern die Gewissheit, dass etwas einen Sinn hat, unabhängig davon, wie es ausgeht.“

Die Klage Südafrikas gegen das Apartheidregime vor dem Internationalen Gerichtshof und die Beiträge des Internationalen Strafgerichtshofs sind nicht nur von Bedeutung – sie sind entscheidend für die Etablierung Israels als Paria unter den Nationen, die die Auslöschung ganzer Völker angestrebt haben. Die Welt darf Gaza nicht vergessen. Jetzt müssen seine Schreie mehr denn je gehört und der Ruf nach Gerechtigkeit erhört werden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Ghada AgeelProfessorin für PolitikwissenschaftDr. Ghada Ageel ist ein palästinensischer Flüchtling der dritten Generation und derzeit Gastprofessorin an der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität von Alberta in Amiskwaciwâskahikan (Edmonton), dem Territorium der Treaty 6 in Kanada.

Übersetzt mit Deepl.com

