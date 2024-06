When Opposing A Genocide Means You’re A Nazi When opposing the looming global conflict with China means you’re a sinister propagandist for „the CCP“. When opposing the latest imperial escalations against the latest Official Bad Guy always means…

Wenn der Widerstand gegen einen Völkermord bedeutet, dass man ein Nazi ist

Von Caitlin Johnstone

7. Juni 2024

Wenn man gegen einen Völkermord ist, ist man ein Nazi.

Wenn man sich der nuklearen Macht widersetzt, bedeutet das, dass man Wladimir Putin liebt.

Wenn man sich dem drohenden globalen Konflikt mit China widersetzt, ist man ein finsterer Propagandist der „KPCh“.

Wenn der Widerstand gegen die neuesten imperialen Eskalationen gegen den neuesten offiziellen Bösewicht immer bedeutet, dass man ein Beschwichtiger des Bösewichts ist und gegen den Kampf gegen Hitler gewesen wäre.

Wenn Ihre Skepsis gegenüber Regierungs- und Medieninstitutionen, die eine umfangreiche Bilanz von Lügen und Propaganda aufweisen, bedeutet, dass Sie ein verrückter Verschwörungstheoretiker sind.

Wenn der Wunsch, in einer Gesellschaft zu leben, in der jeder genug hat, bedeutet, dass man ein böser autoritärer Mensch mit einer verachteten Ideologie ist.

Wenn Sie glauben, dass es möglich ist, Systeme zu haben, in denen die Menschen nicht die Biosphäre zerstören und wahnsinnige Kriege führen, während sie sich gegenseitig mit Waffen des Weltuntergangs bewerfen, dann sind Sie ein dummes kleines Kind, das nicht versteht, wie die reale Welt funktioniert.

Wenn diese Dinge in Ihrer Gesellschaft passieren, bedeutet das, dass Ihre Gesellschaft völlig verrückt geworden ist. Es bedeutet, dass Sie von Verrückten umgeben sind und von Verrückten regiert werden.

Wenn so viele Mainstream-Konsenspositionen die grundlegendsten und offensichtlichsten moralischen Positionen nicht richtig verstehen, und sie nicht nur nicht richtig verstehen, sondern völlig verkehrt, dann leben Sie in einer Zivilisation, die völlig verrückt geworden ist.

Unsere Zivilisation ist verrückt, weil die Systeme, die sie regieren, verrückt sind, und sie müssen uns alle in den Wahnsinn treiben, um uns dazu zu bringen, diesen Systemen zuzustimmen.

Das Imperium braucht unsere Zustimmung zu pausenloser Kriegsführung und Militarismus, also propagiert es uns, dass diese Dinge normal sind und dass jeder, der sie in Frage stellt, böse und verdächtig ist.

Das Imperium braucht unsere Zustimmung zur ununterbrochenen Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung und Ausbeutung seiner Art von globalem Kapitalismus, damit es uns glauben macht, dass diese verrückten Dinge normal sind, und dass, wenn man Schwierigkeiten hat, in einem solchen System zu überleben, etwas mit einem persönlich nicht stimmen kann.

Das Imperium braucht unsere Zustimmung zu immer mehr Überwachung, Polizeimilitarisierung, Internetzensur und massenhafter psychologischer Manipulation, um uns glauben zu machen, dass jeder, der sich diesen Dingen widersetzt, ein verrückter paranoider Freak ist.

Jeden Tag wird unser Verstand von den Mächtigen auf vielfältige Art und Weise manipuliert, um eine Dystopie aufrechtzuerhalten, die eine 180-Grad-Umkehrung dessen ist, wie eine gesunde Zivilisation aussehen sollte, und so ist es kein Wunder, dass wir so viele psychische Probleme in unserer Gesellschaft haben. Es ist kein Wunder, dass wir so viele Massenerschießungen im Zentrum des Imperiums erleben. Es ist kein Wunder, dass die Menschen so viel von ihrem Leben in den faden Eskapismus und die Unterhaltung der Mainstream-Kultur stecken, anstatt sich politisch mit diesem Chaos zu befassen.

Sie wollen, dass man verrückt ist, also treiben sie einen in den Wahnsinn. Wenn sie dich nicht verrückt machen können, versuchen sie, dich davon zu überzeugen, dass du verrückt bist. Wenn sie dich nicht überzeugen können, dass du verrückt bist, versuchen sie, alle anderen davon zu überzeugen, dass du verrückt bist. Was auch immer nötig ist, um die verrückten Räder ihrer verrückten Maschine in Richtung Dystopie und Auslöschung weiterzurollen.

Wie viel Respekt sollte man vor so einem System haben? Wie viel Loyalität sollte man einem solchen Imperium entgegenbringen? Wie ernst sollte man die Mainstream-Weltanschauungen nehmen, die all diesen Wahnsinn als Vernunft ansehen, und die eigene Vernunft als Wahnsinn betrachten? Mir persönlich fällt es schwer, da mitzuspielen.

Terence McKenna sagte: „Der Preis der Vernunft in dieser Gesellschaft ist ein gewisses Maß an Entfremdung.“ Ich denke oft an dieses Zitat. Aber was wir heute haben, was wir zu McKennas Zeiten nicht hatten, ist ein weit verbreitetes Internet, das es uns ermöglicht, einander zu finden und miteinander in Verbindung zu treten, und zwar auf eine Weise, die ohne Beispiel ist.

Manchmal habe ich das Gefühl, dass das meine Hauptaufgabe hier ist: einfach eine vernünftige Stimme zu sein, die über das Internet zu den anderen ruft, damit wir alle in dieser verrückten Zivilisation weniger allein sind. Ein Freund zu sein, der sich zu uns lehnt und uns zuflüstert: „Du bist nicht verrückt. Ich sehe es auch.“

Denn oft ist das alles, was die Menschen brauchen. Im Schatten eines Imperiums, das sich der Aufgabe verschrieben hat, dich verrückt zu machen und dich glauben zu lassen, dass du verrückt bist, brauchst du oft nur jemanden, der dir das Selbstvertrauen gibt, zu deinen Überzeugungen zu stehen und den Schwachsinn als das zu bezeichnen, was er ist.

Wenn genug von uns zueinander finden und sich unserer eigenen Vernunft so sicher sind, dass wir aktiv werden, dann könnte das alles sein, was nötig ist, um die Sache umzukehren.

