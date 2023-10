If Ukrainians had taken the steps Palestinians just took, would they be seen as heroes? As we watch the events unfolding in the besieged Gaza Strip, where resistance fighters have been battling for the rights of their people which have been usurped from them for…

Demonstranten halten Plakate mit der Aufschrift „Beendet die Besatzung in Palästina“ und „Russland in der Ukraine, Israel in Palästina, beendet die Besatzung“, während sie bei einer Demonstration gegen den Besuch des israelischen Präsidenten im Sarachane-Park in Istanbul am 9. März 2022 Parolen skandieren [YASIN AKGUL/AFP via Getty Images].

Wenn die Ukrainer die Schritte unternommen hätten, die die Palästinenser gerade unternommen haben, würden sie dann als Helden angesehen werden?

Von Faaiz Gilani

9. Oktober 2023

Während wir die Ereignisse im belagerten Gazastreifen beobachten, wo Widerstandskämpfer für die Rechte ihres Volkes kämpfen, die ihnen seit mehr als 50 Jahren entrissen wurden, musste ich an einen Spaziergang durch London denken, als ich an der russischen Botschaft vorbeikam, wo Aktivisten die ukrainische Flagge auf den Boden gemalt hatten.

Das Vereinigte Königreich steht an vorderster Front, wenn es darum geht, das Vorgehen Russlands in der Ukraine zu verurteilen, und hat seine Solidarität mit Kiew betont und diese Unterstützung auf verschiedene Weise in die Tat umgesetzt. Als Moskau zum ersten Mal in die Ukraine einmarschierte, kündigten die meisten europäischen Länder sofortige Unterstützung für Kiew durch militärische und finanzielle Hilfe an. Innerhalb weniger Tage wurde Russland mit Sanktionen belegt, und es wurden Schritte unternommen, um seine finanziellen Möglichkeiten zu schwächen. Der Unterdrücker war isoliert und hatte keine Verbündeten mehr.

Diese Höflichkeit wird denjenigen nicht zuteil, die unter der am längsten andauernden Besatzung der Welt leben: Israels Kontrolle über das palästinensische Volk, seinen Besitz und seine religiösen Stätten. Wenn es um die Palästinenser geht, schauen die Medien weg und berichten nicht über die 17-jährige Blockade des Gazastreifens oder darüber, dass die UNO den Gazastreifen für unbewohnbar erklärt hat. Das Land Palästina ist seinen Besitzern entrissen worden und wird von der israelischen Besatzung in Besitz genommen – mit dem Ziel, es vollständig zu annektieren. Dies ist im besetzten Westjordanland deutlich zu sehen, wo das Land unter palästinensischer Kontrolle täglich schrumpft.

Proteste zur Unterstützung dieser unterdrückten Menschen finden jedoch nicht denselben Zuspruch wie die Proteste für die Ukraine. Im Jahr 2014, als Israel den Gazastreifen mit Raketen beschoss, die mehr als 2 250 Menschen töteten, trug der Allrounder des englischen Cricket-Teams, Moeen Ali, während eines Testspiels gegen Indien ein Armband mit der Aufschrift „Free Palestine“. Sehr schnell wurde ihm das Tragen dieser „politischen Solidaritätsbekundung“ untersagt. Ähnlich verhielt es sich 2021, als Israel den Gazastreifen bombardierte und die Spieler von Manchester United, Paul Pogba und Amad Diallo, am Ende eines Spiels die palästinensische Flagge schwenkten, um ihre Unterstützung für die Menschen in Gaza zu zeigen und zum Frieden aufzurufen.

In der Ukraine liegen die Dinge jedoch anders. Vom Tennis über den Fußball bis hin zu den Olympischen Spielen hat sich die Politik mit dem Sport vermischt. Die Premier League wurde umbenannt, um ihre volle Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Der All England Lawn Tennis Club (AELTC) ging noch einen Schritt weiter und verbot allen russischen und weißrussischen Spielern die Teilnahme am prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Jahr 2022.

Der Westen, der sich selbst als Verfechter der Meinungsfreiheit bezeichnet, greift auf einen selektiven Mechanismus zurück, um seine Unterstützung für Narrative auszuüben. Selbst jetzt, wo die Hamas zurückschlägt, haben die führenden Politiker der Welt, ob Biden oder Sunak, keine Zeit, ihrem Verbündeten Israel die Hand zu reichen. Mit der „felsenfesten und unerschütterlichen Unterstützung“ des US-Präsidenten wird militärische Hilfe in den Nahen Osten geschickt, um Israel zu unterstützen. Die Medien folgten ihrer staatlichen Agenda und beschimpften die Hamas und legten den Mantel der Unschuld über Israel, wobei sie die andauernde Besetzung und Unterdrückung der Palästinenser, die von internationalen Menschenrechtsgruppen als Apartheid bezeichnet wurde, völlig ignorierten.

Der Westen ist mit seiner Heuchelei nicht allein, auch die muslimische Welt hat in Bezug auf den palästinensischen Kampf ihren Teil an Versäumnissen zu verzeichnen. Der pakistanische Premierminister Anwar ul-Haq Kakar sprach sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus, ging aber nicht auf die Brutalität ein, mit der die Palästinenser von Israel behandelt werden. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) rief internationale Gremien wie die Vereinten Nationen dazu auf, den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung zu gewährleisten.

Katar machte jedoch Israel für die Eskalation in Gaza verantwortlich. Das katarische Außenministerium äußerte zudem die Befürchtung, dass Israel diesen Vorfall zum Anlass nehmen könnte, einen unverhältnismäßigen Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Gaza zu beginnen.

Die Situation in Gaza erinnert uns daran, dass die Entkolonialisierung keine abstrakte Idee ist. Sie ist eine Realität jenseits von Geschichtsbüchern, Forschungspapieren und Podiumsdiskussionen. Der jüngste Angriff der Hamas ist eine Stellungnahme der Palästinenser. Nach Jahren des Völkermords, der Landnahme und der Verletzung grundlegender Menschenrechte kommt der Zeitpunkt, an dem die Unterdrückung unerträglich wird und die Revolte durch einen bewaffneten Kampf als einziger Ausweg angesehen wird. Während die Weltmedien dies also als „Terrorismus“ bezeichnen, müssen wir uns daran erinnern, dass die Unterdrückten nicht weiter regungslos am Boden liegen können, während die Besatzung auf ihnen herumtrampelt und die internationale Gemeinschaft weiterhin die wenigen Rechte aufgibt, die ihnen noch bleiben. Übersetzt mit Deepl.com



