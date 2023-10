Pro-Palestine protesters tell New York City Mayor Eric Adams: ‚Shame on you‘ Mayor Adams tweeted on Sunday that protestors are a ‚group of extremists‘



Bürgermeister Adams twitterte am Sonntag, die Demonstranten seien eine „Gruppe von Extremisten

Pro-Palästina-Demonstranten bei einer Kundgebung in der Nähe des israelischen Konsulats in New York City, am 8. Oktober 2023 (AFP)

Pro-Palästina-Demonstranten sagen dem Bürgermeister von New York City, Eric Adams: „Schande über Sie“.



Von Zainab Iqbal



9. Oktober 2023

Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, sieht sich mit Gegenreaktionen von Muslimen, Palästinensern und Juden konfrontiert, nachdem er Pro-Palästina-Demonstranten mit „Extremisten“ verglichen hat, die „Terrorismus“ unterstützen.

In Tweets vom Sonntag schrieb er: „Den ganzen Tag über habe ich den Protest verfolgt, der am Times Square begann und sich durch unsere Straßen bis vor das israelische Generalkonsulat in New York bewegte.“

„In einem Moment, in dem in Israel unschuldige Menschen abgeschlachtet und Kinder entführt werden, ist es widerlich, dass diese Gruppe von Extremisten den Terrorismus unterstützt. Ich lehne dies ab. New York City lehnt dies ab.

„Benutzen Sie nicht unsere Straßen, um Ihren Hass zu verbreiten.“

Middle East Eye hat Bürgermeister Adams gefragt, was er von der Kritik hält, die er für seinen Tweet erhalten hat, in dem er Pro-Palästina-Demonstranten mit „Extremisten“ vergleicht, die „Terrorismus“ unterstützen, und ob er seinen Tweet für angemessen hält.

Sein Büro antwortete mit den Worten: „Der Bürgermeister steht zu seinen Worten.“

An der Kundgebung am Sonntag in Manhattan nahmen mehr als 1.000 Demonstranten teil, die sich hinter Palästina stellten, einen Tag nach dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel, bei dem mindestens 700 Palästinenser und 900 Israelis getötet wurden.

Ibrahim Mossallam ist ein Aktivist und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Council on American-Islamic Relations (Cair) – New York. Am Sonntag marschierte er mit seinen beiden Kindern im Teenageralter in Manhattan. Obwohl die Kundgebung am Times Square begann, kamen sie zu spät an und erwischten das Ende des Marsches hinunter zum israelischen Konsulat.

Mossallam beschrieb es als einen friedlichen Marsch. Die Menschen riefen Slogans wie „Widerstand ist gerechtfertigt, wenn Menschen besetzt sind“.

„Ich wollte, dass mein 15-jähriger Sohn und meine 13-jährige Tochter daran teilnehmen und mit eigenen Augen sehen, was passiert, damit sie verstehen, was diese Besatzung ist und wie sie zur Entmenschlichung der Palästinenser im Westen geführt hat“, so Mossallam gegenüber Middle East Eye.

„Sie haben eine Erfahrung aus erster Hand gemacht, als sie nach Hause kamen und sahen, wie der Bürgermeister der größten Stadt Amerikas sie als Extremisten und Terroristen bezeichnete.“

Auf der Seite der Unterdrücker“: New Yorks Bürgermeister Eric Adams Israel-Reise löst Kontroverse aus

Er sagte, Adams‘ Äußerungen förderten Gewalt und Islamophobie gegen „Mitglieder seines Wahlkreises, da er sich dem politischen Machteinfluss der Zionisten auf US-Bedienstete (der Regierung) beugt, um ihre antipalästinensischen Botschaften voranzutreiben.“

Er erklärte, dass die Palästinenser wollen, dass alle Verluste an Menschenleben aufhören. Dazu müsse aber „die Wurzel des Problems, nämlich die jahrzehntelange illegale Besetzung palästinensischen Landes durch Israel und die Verweigerung der palästinensischen Menschenrechte, beendet werden“.

Die Kundgebung wurde von vielen gewählten Vertretern verurteilt, unter anderem von der New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul, die sie als „abscheulich und moralisch verwerflich“ bezeichnete.

Aber viele New Yorker sehen das nicht so.

Ein Schlag ins Gesicht

Rebecca, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte, ist eine jüdische Studentin in New York. Sie nahm am Sonntag mit zwei ihrer Freundinnen an der Kundgebung teil, trug stolz eine Keffiyeh und skandierte: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“.

Rebecca sagte, sie sei jeden Sommer mit ihrer Familie nach Israel gereist und in dem Glauben aufgewachsen, dass Israel den Juden gehöre. Doch als sie aufs College ging, erfuhr sie von der ethnischen Säuberung in Palästina.

„Israel gehört nicht den Juden. Es ist buchstäblich gestohlenes Land. Gestohlenes Land, das durch die buchstäbliche ethnische Säuberung von Hunderttausenden von Arabern erreicht wurde“, sagte sie gegenüber Middle East Eye.

„Ich und alle anderen, die gestern auf dem Marsch waren, haben den palästinensischen Widerstand unterstützt. Uns als Extremisten zu bezeichnen, ist wirklich abscheulich.“

Im August hatte Adams‘ dreitägige Reise nach Israel, bei der er unter anderem mit Premierminister Benjamin Netanjahu und einem „hochrangigen Siedlerführer“ zusammentraf, unter New Yorker Politikern, jüdischen Amerikanern und palästinensischen Amerikanern einen Eklat ausgelöst. Seine Kritiker sagten, er stelle sich auf die Seite der Unterdrücker“.

Es war Adams‘ erste offizielle Reise nach Israel seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr. Er hat Israel in der Vergangenheit bereits zweimal besucht und einmal gesagt, dass er sich auf den besetzten Golanhöhen zur Ruhe setzen möchte.

„Ich werde versuchen, ein Grundstück zu finden, um dort meinen Ruhestand zu verbringen“, sagte Adams der Zeitschrift Mishpacha im Jahr 2021.

„Ich liebe die Menschen in Israel, das Essen, die Kultur, den Tanz, einfach alles an Israel.“

In einer Erklärung vom Montag sagte die Geschäftsführerin von Cair-NY, Afaf Nasher, dass Adams seine Autorität missbrauche, wenn er die Demonstranten als Extremisten bezeichne.

„Bürgermeister Adams rücksichtslose Rhetorik dient nicht nur einer einseitigen Agenda, sondern untergräbt in eklatanter Weise das verfassungsmäßige Recht aller Amerikaner auf Protest und freie Meinungsäußerung.“

Sie fügte hinzu, dass seine „unverantwortliche“ Reaktion auch islamfeindliche Rhetorik schürt, und forderte ihn auf, seine Worte zu widerrufen

Die jüdische Studentenvereinigung der City University of New York verurteilte Adams‘ Äußerungen in einer Erklärung und nannte sie „feige, aber nicht überraschend… [dass Adams], der die Tatsache ignoriert, dass ein Großteil der jüdischen Bevölkerung von New York die israelische Apartheid ABLEHNT und an der Seite des palästinensischen Volkes steht!

Maryam Musa, eine palästinensische New Yorkerin, besuchte die Kundgebung am Sonntag mit ihren Cousins. Sie sagte, sie sei bestürzt gewesen, als sie Adams‘ Äußerungen sah, vor allem wenn man bedenkt, dass sie zu den Tausenden von Muslimen gehörte, die dazu beigetragen haben, ihn ins Amt zu wählen.

„Ich habe ihn lange Zeit unterstützt. Er hat gute Dinge getan, sicher. Mit dem öffentlichen Adhan hat er das Richtige getan. Aber nach seinen Äußerungen zu diesem Thema? Ich kann es nicht in meinem moralischen Kompass finden, diesen Mann zu unterstützen“, sagte sie gegenüber Middle East Eye.

„Er sollte sich schämen, dass er den palästinensischen Kampf ignoriert. Dass er uns mit Extremisten vergleicht. Dafür, dass er uns sagt, wir sollen nicht die Straßen benutzen, die uns gehören“, sagte sie. „Dies war ein Wendepunkt in der Geschichte. Damals in Palästina und auch hier.“

Über tausend Demonstranten nahmen am Montag an einer weiteren Kundgebung vor dem israelischen Konsulat in New York City teil, die von Within Our Lifetime (WOL), einer von Palästinensern geführten Organisation, organisiert wurde.

Abdullah Akl, ein muslimischer Aktivist von WOL, sagte gegenüber Middle East Eye, es sei entsetzlich und gefährlich, dass gewählte Vertreter Erklärungen abgeben, die einen Apartheidstaat unterstützen und die jahrelange ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes ignorieren.

„Es ist ein Schlag ins Gesicht für jeden muslimischen New Yorker, der sich für dieses Thema einsetzt, das nicht nur politisch ist, sondern auch religiös mit uns in Verbindung steht“, fügte er hinzu.

„Dies bringt die muslimische Gemeinschaft in Gefahr, da die Menschen sehen, dass diese gewählten Vertreter Äußerungen machen, die Terrorismus mit der Unterstützung des palästinensischen Widerstands in Einklang bringen.“ Übersetzt mit Deepl.com

