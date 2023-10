When it comes to Palestine, Germany is turning into a police state The state of Israel has transformed a supposed democracy into a nation committed to silencing, censoring, and criminalizing the Palestinian population in Germany. And it only seems to be getting worse.

Solidaritätskundgebung mit Gaza in Kreuzberg, 21. Oktober 2023. (Foto: Wikimedia Commons/Montecruzfoto)

Der Staat Israel hat eine angebliche Demokratie in eine Nation verwandelt, die die palästinensische Bevölkerung in Deutschland zum Schweigen bringen, zensieren und kriminalisieren will. Und es scheint nur noch schlimmer zu werden.



Wenn es um Palästina geht, verwandelt sich Deutschland in einen Polizeistaat

Von Hebh Jamal

27. Oktober 2023

Solidaritätskundgebung mit Gaza in Kreuzberg, 21. Oktober 2023. Die Demonstranten tragen palästinensische Flaggen auf ihrem Marsch.

Der Angriff der Hamas am 7. Oktober löste in der westlichen Welt heftige Reaktionen aus, die viele dazu veranlassten, Israels extremen Vergeltungsschlag gegen den Gazastreifen zu unterstützen, der mehr als 7.000 Palästinenser das Leben gekostet hat. Es gibt jedoch kein Land, das so autoritär gegen Aktivisten vorgeht, die für einen Waffenstillstand kämpfen, wie die deutsche Regierung.

Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte schon früh, dass „Berlin jegliche Aktivitäten zur Unterstützung der [Hamas] verbieten wird“, und verbot dann fast sofort das palästinensische Gefangenensolidaritätsnetzwerk Samidoun. Anfang dieses Jahres schickte der deutsche Staat einem Mitglied von Samidoun – einem palästinensischen Flüchtling aus Syrien – einen Bescheid und teilte ihm mit, dass man ihm wegen seines Aktivismus den Flüchtlingsstatus entziehen würde.

Scholz ging dann noch einen Schritt weiter. Bei seinem Besuch in Israel am 17. Oktober schwor er, dass Anti-Israel-Demonstrationen, die „Gewalt verherrlichen und feiern, verboten sind und bestraft werden“.

In Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland keine Demonstration stattgefunden hat, die „Gewalt verherrlicht“, ist es klar, dass Scholz damit andeutete, dass jede Demonstration gegen den israelischen Angriff auf Gaza im ganzen Land verboten werden würde. Wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, hat er genau das gemeint.

In Berlin, Frankfurt, Mannheim, Heidelberg und vielen anderen deutschen Städten wurde eine Demonstration nach der anderen, die zu einem Waffenstillstand aufrief, verboten oder mit einem außerordentlichen Maß an Polizeipräsenz und anschließender Polizeigewalt belegt. Selbst eine Mahnwache zum Gedenken an die Getöteten, die ich persönlich nach dem Massaker im Al-Ahli-Krankenhaus mitorganisiert hatte, wurde in letzter Minute verboten. Jeder, der sich nicht auflöste, wurde sofort festgenommen.

Bei einer Demonstration in Frankfurt, die einige Tage zuvor stattfand, verbot die Polizei die Demonstration nur 10 Minuten vor der offiziellen Anfangszeit. Ich war Zeuge der Festnahme von 300 Personen und der gewaltsamen Verhaftung einiger, die den Grund für ihre Festnahme in Frage stellten. Wir wurden nicht nur in einen Kessel gesteckt, sondern waren von einer scheinbar ganzen Armee von Polizeiautos, Wasserwerfern und einem Hubschrauber über uns umgeben.

In Berlin wurden letzte Woche 174 Demonstranten von der Berliner Polizei festgenommen, und Rechtsexperten teilten mir mit, dass sie die Zahl der seit dem 7. Oktober allein in Berlin festgenommenen Demonstranten auf mehrere hundert schätzen. Darin sind noch nicht einmal diejenigen enthalten, die willkürlich verhaftet wurden, als die Polizei in den arabischen Vierteln Neukölln und Kreuzburg patrouillierte und rassistische Profile erstellte.

Außergewöhnlich viele gewalttätige Polizeieinsätze wurden auf Video aufgezeichnet, was die Organisation Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) zu einer Erklärung veranlasste: „Über hundert Menschen wurden bis zu drei Stunden lang festgehalten, viele durften nicht einmal auf die Toilette gehen oder sich hinsetzen. Uns liegen zahlreiche Videos von gewalttätigen Polizisten vor, die Videoaufnahmen verhindern, am Boden liegende Menschen auf den Kopf schlagen und sich so auf deren Oberkörper setzen, dass sie nicht mehr atmen können.“

„Während das Brandenburger Tor in den Farben der israelischen Flagge beleuchtet wird, müssen Palästinenser und solidarische Menschen schweigend zusehen, wie Zivilisten in Gaza bombardiert werden“, so KOP.

Ja, das ist ein massiver Verstoß gegen ein international anerkanntes Menschenrecht auf Protest – doch das scheint für Deutschland immer unwichtiger zu werden.

Der deutsche Jurist Clemens Arzt schrieb kürzlich, das Versammlungsrecht sei seit dem 7. Oktober völlig ausgehöhlt, und die Juristen hierzulande begännen, sich mit Strafnormen zu befassen, die nicht zum Kanon der traditionellen juristischen Ausbildung“ gehörten.

Artikel 8 des deutschen Grundgesetzes garantiert Versammlungen, die „friedlich und ohne Waffen“ abgehalten werden. Arzt schreibt, er habe keine solchen Verstöße gesehen und folgert daraus, dass provokative Äußerungen, die sich gegen die außenpolitischen Ziele des Landes richten, nicht „unfriedlich“ seien.

Die bedingungslose Solidarität mit Israel übertrumpft in diesem Land jede Rechtsstaatlichkeit, so dass wir eine Zunahme autoritärer Staatspraktiken oder schlicht eine Umwandlung in einen Polizeistaat erleben.

Es sind nicht nur die Protestverbote, bei denen es zu intensiver Polizeipräsenz gekommen ist; die Politiker haben ihren Einfluss auf Grund- und weiterführende Schulen in Berlin ausgedehnt, indem sie jegliche Zeichen der Palästina-Solidarität verboten haben. Dazu gehören „das Tragen der Keffiyeh, das Zeigen von Aufklebern mit Aufschriften wie Free Palestine und Ausrufe wie Free Palestine“.

Bei Verstößen gegen diese Regeln gibt der Berliner Senat den Lehrern das Recht, „Handlungen sofort bei der Polizei anzuzeigen“.

Verfassungswidrig? Ja. Aber auch das spielt hier keine Rolle.

Scholz, der der eher linksgerichteten Sozialdemokratischen Partei angehört, scheint sich nach seinen jüngsten Äußerungen in der vergangenen Woche, in denen er die Abschiebung antisemitischer Migranten „in großem Stil“ forderte, mit rechtskonservativen Parteien zu verbünden.

Kurz darauf, am 25. Oktober, billigte das deutsche Kabinett ein Gesetz, das die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern erleichtern soll. Der Gesetzentwurf, der noch vom Parlament gebilligt werden muss, um in Kraft zu treten, sieht vor, die maximale Dauer der Abschiebehaft von 10 auf 28 Tage zu erhöhen und die Abschiebung von Personen, die Mitglieder einer kriminellen Vereinigung sind, zu erleichtern.

Außerdem soll die Durchsuchung von Wohnungen nach Dokumenten erlaubt werden, die es den Beamten ermöglichen, die Identität einer Person zweifelsfrei festzustellen, und die Verpflichtung der Behörden, Abschiebungen in bestimmten Fällen vorher anzukündigen, soll aufgehoben werden.

Die Holocaust-Erinnerungskultur dieses Landes, die die Welt als Beispiel für den Umgang mit der Vergangenheit verehrte, hat stattdessen den Vorwurf des Antisemitismus zur Waffe gemacht, um jede Debatte zu unterdrücken.

Die deutschen Medien haben die palästinensische Perspektive ausgeklammert und den Völkermord in Gaza nicht einmal zur Kenntnis genommen. Politiker, die auch nur einen Funken Sympathie bekunden und einen Kommentar zu einem Instagram-Post schreiben, werden sofort ihres Amtes enthoben, wie im Fall des schleswig-holsteinischen Integrationsstaatssekretärs.

Ein weiterer aktueller Akt der Zensur war die Ehrung der palästinensischen Autorin Adania Shibli für ihren Roman „Minor Detail“ im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Shiblis Roman erzählt die Geschichte eines palästinensischen Mädchens, das 1949 von israelischen Soldaten vergewaltigt und ermordet wird. Sie erhielt den LiBeraturpreis 2023, einen deutschen Literaturpreis, der jährlich an einen Autor aus Afrika, Asien, Lateinamerika oder der arabischen Welt verliehen wird und der auf der Frankfurter Buchmesse verliehen wird, die als eines der größten Treffen der weltweiten Verlagsbranche gilt.

Die Veranstaltung wurde jedoch von den Organisatoren abgesagt, wobei sie den Anschlag vom 7. Oktober als Grund angaben. Ulrich Noller, ein Journalist in der Litprom-Jury, trat wegen der Entscheidung zurück, den Literaturpreis an den Roman von Frau Shibli zu vergeben. Shibli wurde von deutschen Journalisten verleumdet und des Antisemitismus und der Darstellung „des Staates Israel als Mordmaschine“ beschuldigt.

Von der Zensur sind jedoch nicht nur Palästinenser betroffen. Jüdische Kritiker Israels haben den Zorn der deutschen Zensur zu spüren bekommen, wie das Beispiel eines Museumsführers zeigt, der aus dem Jüdischen Museum Berlin entlassen wurde, nachdem er gesagt hatte, dass Israel im Westjordanland ein Apartheidregime aufrechterhält.

Auch wenn Deutschland offiziell nicht als Polizeistaat bezeichnet werden kann, hat die bedingungslose Treue zum Staat Israel eine vermeintliche Demokratie in eine Nation verwandelt, die sich verpflichtet hat, die palästinensische Bevölkerung in Deutschland zum Schweigen zu bringen, zu zensieren und zu kriminalisieren – die größte palästinensische Gemeinschaft in der Diaspora außerhalb des Nahen Ostens und Südamerikas.

Es scheint nur noch schlimmer zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

Hebh Jamal ist eine palästinensisch-amerikanische Journalistin aus New York City, die jetzt in Deutschland lebt. Abonnieren Sie ihren Substack-Newsletter, The Diaspora Journal



