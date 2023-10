‚We are aware of the incident‘: Israel’s targeting of Palestinian journalists The purpose of Israeli attacks against journalists can’t change: integral to the foundation and maintenance of the Zionist project is manufactured consent for the „removal“ of a people whose memory and existence Israel considers a threat.

Der Zweck israelischer Angriffe auf Journalisten kann sich nicht ändern: Ein wesentlicher Bestandteil der Gründung und Aufrechterhaltung des zionistischen Projekts ist die Herstellung von Zustimmung für die „Beseitigung“ eines Volkes, dessen Erinnerung und Existenz Israel als Bedrohung betrachtet.

Wir sind uns des Vorfalls bewusst“: Israels gezielte Angriffe auf palästinensische Journalisten

Von Leila Hussein

27. Oktober 2023 0

Al-Jazeera-Korrespondent Wael Dahdouh trauert um seinen Sohn, der zusammen mit seiner Mutter, seinen beiden Geschwistern und mehreren Verwandten bei einem israelischen Angriff im Flüchtlingslager Nuseirat getötet wurde, 26. Oktober 2023. Wael Dahdouh kniet auf dem Boden und umklammert den leblosen Körper seines Sohnes, der in ein weißes Leichentuch gehüllt ist.

Ein Feind, dessen derzeitige militärische Strategie sich als Zerstörung möglichst vieler ziviler Infrastrukturen zusammenfassen lässt, gefolgt von der Leugnung des zivilen Charakters dieser „Ziele“ oder der Aktionen insgesamt, ist in hohem Maße auf sympathisierende staatliche Medien angewiesen, um das, was für das Auge offensichtlich ist, unter dem Banner „ja, aber es ist nicht so, wie du denkst“ zu alchimieren. Eine erfolgreiche Widerstandsbewegung steht an mehreren Fronten. Im Angesicht dieses Feindes spielen unsere Journalisten eine überragende Rolle bei der Herstellung der Realität.

Als sich die Israelis im Mai 2000 aus dem libanesischen Gebiet zurückzogen, töteten sie Abed Takkoush, einen Nachrichtenassistenten und Fahrer, der für die BBC arbeitete. Zunächst versuchten sie, die Schuld auf ihre Stellvertreterkämpfer zu schieben, die sie sich selbst überlassen hatten. Umfangreiches Videomaterial belegte die direkte israelische Schuld: Es handelte sich um „einen unprovozierten Angriff auf Herrn Takkoushs blauen Mercedes durch einen israelischen Merkava-Panzer, der etwa 4.000 Fuß entfernt auf israelischem Gebiet stationiert war“, berichtete die New York Times einen Monat später. Jeremy Bowen, der BBC-Reporter, den Takkoush an die Südgrenze gefahren hatte, um über den israelischen Rückzug zu berichten, näherte sich dem brennenden Auto. Die Israelis antworteten mit Maschinengewehrfeuer, um sowohl ihn als auch den Lastwagen des Libanesischen Roten Kreuzes, der Takkoush helfen wollte, zu warnen, sich fernzuhalten. Später räumte die israelische Armee die Schuld ein und nannte den Vorfall einen „tragischen Unfall“. Das Stativ des Kameramanns könnte ein Panzerabwehrraketenwerfer gewesen sein, behauptete die Armee. Der Tag war ruhig verlaufen, und in den letzten Tagen wurde nur sporadisch und ausschließlich von israelischer Seite aus auf Zivilisten geschossen, die zum ersten Mal seit Jahren in ihr Land zurückgekehrt waren.

Im August 2010 versuchten die Israelis, einen Baum zu entwurzeln, der ihre Überwachungskapazität entlang der libanesisch-israelischen Grenze behinderte. Ihr Kran überquerte libanesisches Gebiet, woraufhin die libanesische Armee Warnschüsse in die Luft abfeuerte und die Israelis mit Schüssen auf die libanesischen Soldaten antworteten. Raketen aus einem israelischen Hubschrauber töteten Assaf Abu Rahal, einen Reporter der libanesischen Tageszeitung Al-Akhbar, der an der Grenze angekommen war, um über die Eskalation zu berichten.

Während der Proteste des Großen Marsches der Rückkehr in den Gazastreifen zwischen 2018 und 2019 marschierten Zehntausende Palästinenser, um ein Ende der Belagerung zu fordern und ihr von den Vereinten Nationen garantiertes Recht auf Rückkehr einzufordern. Am 6. April 2018 wurde der Journalist Yasser Mortaja von einem israelischen Scharfschützen in den Bauch getroffen, direkt unter seiner blauen kugelsicheren Weste mit der Aufschrift PRESS, und getötet. Unmittelbar danach erklärte die israelische Armee, dass sie „nicht absichtlich auf Journalisten schießt“. Sie fügten hinzu, dass die „Umstände, unter denen der Journalist angeblich von IDF-Schüssen getroffen wurde, unbekannt sind und untersucht werden.“

„Angeblich“.

Und sollte sich herausstellen, dass Israel ihn tatsächlich getötet hat, war die Tat bereits gerechtfertigt: Der damalige israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte, ohne irgendwelche Beweise vorzulegen, dass Hamas-„Aktivisten“ sich oft „als Sanitäter und Journalisten verkleidet haben“ und dass die Israelis „in solchen Fällen kein Risiko eingehen“. Die Presseweste wird zur Fassade, und die Israelis könnten im Namen von Sicherheitsinteressen jeden töten.

Ein paar Wochen später töteten die Israelis einen weiteren Journalisten, der über dieselben Proteste berichtete, Ahmad Abu Hussein, der ebenfalls eine Presseweste trug, so dass auch seine Tötung beabsichtigt gewesen sein muss. Im Laufe dieser Monate verletzten israelische Scharfschützen neununddreißig Medienschaffende. Wir können kein „Risiko eingehen“.

Seit 2000 hat Israel mindestens 20 palästinensische Journalisten getötet. Niemand wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Im Jahr 2022 wurde die bekannte Al-Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh am Ortseingang von Dschenin ermordet, wo sie gerade angekommen war, um über das israelische Gemetzel im Flüchtlingslager zu berichten. Es gab zahlreiche Live-Zeugen, darunter auch andere Pressevertreter. Die ganze Sache wurde aufgezeichnet. Anhand der Stelle, an der die Kugel einschlug, war klar, dass es sich um jemanden handelte, der darin geschult war, mit Präzision zu töten. Die Israelis gaben den Palästinensern die Schuld, leugneten, leugneten, leugneten, und schließlich gaben sie die Schuld zu und es gab keine Konsequenzen für ihren Scharfschützen.

Ein Muster zeichnet sich ab: Israel nimmt Journalisten ins Visier. Die westlichen Medien tun so, als wüssten sie nichts von diesem Muster, und jedes Mal müssen wir die gleichen Verfahrensschritte durchlaufen, unabhängig davon, was die Augen sehen können. Zunächst äußern sie ihre Zweifel oder ihren Unglauben. Dann setzt sich dieser Medienapparat mit den Medien der anderen Seite (sprich: mit unseren) auseinander. Sie berichten über „unbestätigte“ Behauptungen und fordern die Israelis auf, eine rasche, unparteiische Untersuchung durchzuführen. (Die unausgesprochene Annahme dabei: Die Israelis sind in einer Weise zur Unparteilichkeit fähig, wie es arabische Akteure niemals sein werden.) Die Israelis leugnen, oder sie behaupten „menschliches Schutzschild“ oder „Sicherheitsbedrohung“, und die westlichen Medien vermitteln dies. Zufrieden mit einer Version von „sie haben es sich selbst angetan“, ziehen die westlichen Medien weiter. Wochen oder Monate später geben die Israelis die Tat vage zu, und die Medien sind nicht gezwungen, die Geschichte lange genug in ihrem Nachrichtenkreislauf weiterzutragen, damit sie an Fahrt gewinnt.

Aufgrund des Schocks werden die ersten Berichte über die gezielten Tötungen von Journalisten in den sozialen Medien stark verbreitet. Ihre Sprache verdient besondere Aufmerksamkeit. In der ersten AP-Meldung über den Tod von Abu Akleh hieß es: „durch Schüsse getötet“, ohne zu sagen, wer dafür verantwortlich war. Im Live-Fernsehen griffen die israelischen Streitkräfte die Beine der Sargträger mit Schlagstöcken an. Die Beine knickten ein, der Sarg rutschte, und die New York Times und BBC nannten dies „Zusammenstöße“.

Bevor sich der Staub gelegt hat, nutzen westliche Medien unter dem Deckmantel eines verantwortungsvollen Journalismus die Zweideutigkeit, um die israelische Aggression absichtlich zu verschleiern, ganz gleich, wie offensichtlich der Vorfall war. Oft verfolgen die Nachrichtenagenturen dieses Framing gegen ihre eigenen Mitarbeiter in einer Weise, die man nur als atemberaubenden Verrat bezeichnen kann. Am 13. Oktober töteten israelische Streitkräfte den Reuters-Videofilmer Issam Abdullah und verletzten eine Reihe anderer Journalisten von Al-Jazeera und Agence France Presse, die über die Ereignisse an der libanesisch-israelischen Grenze berichten sollten. In der ersten Erklärung von Reuters, in der der Verlust von Abdullah beklagt wurde, wurde nicht erwähnt, wer es getan hat. Schuld, wenn überhaupt, wird fast immer in so nebulösen Begriffen ausgedrückt, dass die Schuld kaum auf die Täter zurückgeführt werden kann. Reuters versuchte es Stunden später erneut mit einer Schlagzeile, die lautete: „Reuters-Journalist im Libanon durch Raketenbeschuss aus Richtung Israel getötet“. Die Formulierung beugt sich nach hinten, um das wichtigste Detail zu verschweigen, wenn der Tod nicht zwischenmenschlich, sondern politisch ist. Da sich die Gründe für die Eskalation häufen, grenzt die Auslöschung an Absurdität. Ohne diese Informationen beginnt die Uhr mit der Vergeltung; die Palästinenser feuern zurück, und plötzlich sind die westlichen Medien wieder in der Lage, offensichtliche Schlüsse zu ziehen und bestimmte Akteure mit möglichst klaren Worten zu verurteilen.

Die Israelis, so meldete Reuters am Tag nach der Tötung von Issam Abdallah, sind sich des Vorfalls bewusst“. Ein Armeesprecher kündigte an: „Wir untersuchen den Vorfall. Wir haben bereits Bildmaterial. Wir führen ein Kreuzverhör durch. Es ist eine tragische Sache.“ Seit über zwanzig Jahren hat man sich nicht einmal die Mühe gemacht, das Drehbuch zu ändern.

Diese Runde der von den USA unterstützten israelischen Gewalt gegen Palästina und darüber hinaus unterscheidet sich nur im Ausmaß. Die Besatzungsmacht hat zweieinviertel Millionen Menschen in Gaza den Strom und das Internet (und Wasser und Treibstoff und alles andere) abgestellt. Ein palästinensischer Journalist, Motaz Azaiza, erhielt in den ersten Tagen des Gemetzels einen Anruf von einem ungenannten Israeli, der ihm drohte, er solle sich von der Berichterstattung fernhalten. Er weigerte sich, und als die Leute am 13. Oktober versuchten, auf sein Instagram-Konto zuzugreifen, das 2,7 Millionen Follower hat, bekamen sie die Meldung „no posts yet“. Meta löschte die Instagram-Seite von Al Quds Network, der meistgenutzten palästinensischen Nachrichtenquelle auf ihrer Plattform. Azaiza und Plestia Alaqad und andere Journalisten im Gazastreifen waren gezwungen, auf alternative Mittel der Berichterstattung zurückzugreifen. Und da immer weniger ausgebildete Journalisten im Umlauf sind, versuchen palästinensische Kinder mit dem nüchternen Auftreten von Journalisten, die Nachricht von der gut organisierten Ausrottung ihres Volkes zu verbreiten. Israel hat internationale Journalisten an der Einreise nach Gaza gehindert.

Andernorts im besetzten Palästina unterbrechen die Israelis palästinensische Journalisten bei Live-Übertragungen. In einem Clip vom 15. Oktober erscheint ein israelischer Polizist auf dem Bildschirm, mit dem Rücken zur Kamera, um den Reporter Ahmad Darawsheh von Al-Araby TV zu verhören: „Was sagen Sie da?“ Darawsheh antwortet mit verstellter Stimme, dass er über das israelische Militär berichte. Der Polizist spricht eine Drohung aus: „Sie sollten besser gute Dinge sagen. All diese Hamas sollten abgeschlachtet werden. Habe ich mich klar ausgedrückt?“ Am Ende schreit der Polizist. Er geht aus dem Bild heraus, dreht sich dann ganz ruhig um und drückt sein Gesicht in die Nachrichtenkamera, scheinbar unfähig, diesen faschistischen Gedanken für sich zu behalten: „Wir werden Gaza in Staub verwandeln.“ Als der Polizist und sein Team außer Hörweite sind, erzählt Darawsheh: „Offensichtlich ist er [der Polizist] bewaffnet.“

Die Israelis streben, wann immer möglich, eine permanente Zensur an: Seit Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen vor fast drei Wochen haben sie fünfundzwanzig Journalisten getötet und acht weitere verletzt. Acht werden vermisst oder sind inhaftiert. (Diese Zahlen werden sich seit dem Zeitpunkt, an dem dieser Artikel geschrieben wurde, noch erhöht haben).

Ein Journalist in Gaza, der aus Angst vor Repressalien anonym bleiben möchte, sagte am 25. Oktober gegenüber Mondoweiss, dass „jeder, dessen Stimme gehört wird oder der internationale Aufmerksamkeit erregt, den Preis zahlen muss…. Man spürt die intensive Überwachung von allem, was aus dem Gazastreifen kommt. Und wenn irgendjemand irgendetwas sagt, auch nur einen Satz oder ein Wort, das Israel nicht will, wird er ins Visier genommen und seine Familie ins Visier genommen.“

Zeigen Sie mir Punkte, die leichter zu verbinden sind: Axios berichtet, dass der US-Außenminister Katar kürzlich aufgefordert hat, die Rhetorik von Al-Jazeera zu mäßigen“, weil er befürchtet, dass die Berichterstattung die Spannungen in der Region verschärfen könnte“. Al-Jazeera ist einer der wenigen internationalen Nachrichtensender, die live aus dem Gazastreifen berichten, und sie bieten unschätzbare Augenzeugenberichte, die der Propaganda der israelischen und amerikanischen Medien widersprechen. Stunden nach Erscheinen der Axios-Story greifen die Israelis das Haus des Al-Jazeera-Büroleiters Wael al-Dahdouh an und töten seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter und seinen Enkel.

Dahdouh berichtete gerade live aus Gaza, als er die Nachricht erhielt. Er eilte mit Kollegen zum Krankenhaus, wo die Leichen seiner Familie aufbewahrt wurden. „Sie rächen sich an unseren Kindern“, sagte er, als er seinen toten Sohn sah. Al-Dschasira veröffentlichte eine Erklärung, in der die „israelische Tötung der Familie des Journalisten Wael Al-Dahdouh“ verurteilt wurde. Israel behauptete, es habe „terroristische Infrastruktur“ ins Visier genommen. Und der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, der wie der gesamte amerikanische Medienapparat Überstunden macht, um Israel zu decken, sagte, es gebe „keinerlei Beweise“ dafür, dass die Israelis überhaupt Journalisten ins Visier nähmen. Es sind – und waren schon immer – unsere Augen und Worte und Körper gegen ihre Maschinen.

Der Zweck der israelischen Angriffe auf Journalisten kann sich nicht ändern: Ein wesentlicher Bestandteil der Gründung und Aufrechterhaltung des zionistischen Projekts ist die Herstellung der Zustimmung zur „Beseitigung“ eines Volkes, dessen Erinnerung und Existenz Israel als existenzielle Bedrohung betrachtet. Nach dem Anschlag auf den Videofilmer Issam Abdullah fragte ein Nachrichtensprecher von Al-Mayadeen in seiner Sendung eingeladene Analysten, was Israel sich von diesem jüngsten Angriff auf Journalisten am helllichten Tag auf libanesischem Boden erhoffe. Ein Analyst antwortete in einem Tonfall, der die Antwort als selbstverständlich erscheinen ließ: Sie wollen die Verbreitung ihrer Verbrechen gegen uns verhindern und durch die Tötung derjenigen, die diese Verbrechen verbreiten, an ihnen ein Exempel statuieren: „Es wird unangenehme Folgen haben, wenn ihr es wagt, gegen Israel zu berichten.“ Das funktioniert nie – als die Nachricht von den gezielten Angriffen auf Journalisten kam, schlossen sich andere Journalisten den Ersthelfern an der libanesischen Grenze an, um über die Aggression zu berichten.

Die Analysten, die alle alt genug sind, um sich an die israelische Invasion in Beirut, das Massaker von Sabra und Schatila, die Besetzung des Südlibanon, den Juli-Krieg und die beiden Massaker von Qana sowie an die Intifada und die zahlreichen Angriffe auf den Gazastreifen seit 2007 zu erinnern, tauschten Erinnerungen an die Bombardierung dieses und jenes Pressegebäudes in Raum und Zeit aus. Im Jahr 2006, so erinnerte ein Analyst, bombardierte Israel ein bestimmtes Pressezentrum der Widerstandsbewegung in Beirut mit der Absicht, dessen Sendekapazitäten zu zerstören. Das war nur vorübergehend: Innerhalb weniger Minuten berichtete der Sender wieder live über die neuesten israelischen Verbrechen gegen uns. Ein anderer Analyst riet den pro-palästinensischen Medien in der Region, eine Infrastruktur aufzubauen – für den Fall, dass ihre Büros von Israel angegriffen werden -, damit die Berichterstattung fortgesetzt werden kann. Der Nachrichtensprecher versicherte dem Analysten, sein Sender habe sich bereits auf dieses Szenario vorbereitet.

Kurz nach ihrem Märtyrertod leitete Wael Al-Dahdouh die Begräbnisgebete für seine Familie. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden war er wieder live auf Sendung. Mit seinen Augen und seiner Stimme, die vor Trauer pulsierten, dankte er allen, die ihm nach diesem kolossalen Verlust ihre Liebe, Unterstützung, Solidarität und Gebete entgegengebracht hatten. Dann sagte er, dass er sich trotz des Schmerzes und der immer noch blutenden Wunden verpflichtet fühle, zurückzukehren. „Je mehr sie uns zum Schweigen bringen wollen, desto mehr möchte ich die Geschichte erzählen – um das tägliche Leben eines Volkes unter Besatzung zu dokumentieren.

Seit dem 7. Oktober getötete palästinensische Journalisten:

Duaa Sharaf – eine Journalistin (Radio Al-Aqsa), die zusammen mit ihrem Kind getötet wurde, als Israel ihr Haus beschoss

Salma Mkhaimer – eine freiberufliche Journalistin, die zusammen mit ihrem Kind getötet wurde

Mohammed Imad Labad – ein Journalist (Al Resalah News Website)

Roshdi Sarraj – ein Journalist; Mitbegründer von Ain Media

Mohammed Ali-ein Journalist (Al-Shabab Radio)

Khalil Abu Aathra-ein Videofilmer (Al-Aqsa TV)

Sameeh Al-Nady-ein Journalist; Direktor von Al-Aqsa TV

Mohammad Balousha – Journalist, Verwaltungs- und Finanzleiter von Palestine Today Issam Bhar – Journalist (Al-Aqsa TV)

Abdulhadi Habib– ein Journalist (Al-Manara News Agency und HQ News Agency), der zusammen mit mehreren Mitgliedern seiner Familie nach einem gezielten israelischen Angriff auf sein Haus getötet wurde

Yousef Maher Dawas – ein mitwirkender Autor (Palestine Chronicle und We Are Not Numbers), der getötet wurde, als die Israelis das Haus seiner Familie angriffen.

Salam Mema– eine freiberufliche Journalistin; Leiterin des Journalistinnenkomitees der Palästinensischen Medienversammlung; ihre Leiche wurde drei Tage nach dem Angriff der Israelis auf ihr Haus aus den Trümmern geborgen.

Husam Mubarak- ein Journalist (Al Aqsa Radio)

Issam Abdallah– ein Videofilmer (Reuters), getötet bei einem gezielten israelischen Angriff auf Journalisten nahe der libanesisch-israelischen Grenze.

Ahmed Shehab– ein Journalist (Sowt Al-Asra Radio), der zusammen mit seiner Frau und seinen drei Kindern getötet wurde, nachdem Israel ihr Haus angegriffen hatte Mohamed Fayez Abu Matar- ein freiberuflicher Fotojournalist

Saeed al-Taweel– Chefredakteur (Al-Khamsa News Website), getötet, nachdem Israel den Bezirk Rimal, ein Gebiet mit mehreren Medienunternehmen, ins Visier genommen hatte

Mohammed Sobh– Fotograf (Khabar News Agency), getötet bei dem Angriff auf den Bezirk Rimal

Hisham Alnwajh– ein Journalist (Khabar News Agency), getötet bei dem Luftangriff auf den Bezirk Rimal

Assaad Shamlakh– ein freiberuflicher Journalist, wurde zusammen mit neun Mitgliedern seiner Familie bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus getötet

Mohammad Al-Salhi – ein Fotojournalist (Nachrichtenagentur der Vierten Behörde)

Mohammad Jarghoun– ein Journalist (Smart Media)

Ibrahim Mohammad Lafi – ein Fotograf (Ain Media)

Leila Hussein ist das Pseudonym einer palästinensisch-amerikanischen Schriftstellerin, die in New York lebt.



