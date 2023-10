When Even The Nazis Aren’t Nazis In what Matt Taibbi has described as „the worst op-ed in history“, Politico Europe has published an astonishing article titled „Fighting against the USSR didn’t necessarily make you a Nazi“, which…

Wenn selbst die Nazis keine Nazis sind



von Caitlin Johnstone

4. Oktober 2023



In einem Artikel, den Matt Taibbi als „schlimmsten Meinungsartikel der Geschichte“ bezeichnet hat, hat Politico Europe einen erstaunlichen Artikel mit dem Titel „Der Kampf gegen die UdSSR macht dich nicht unbedingt zum Nazi“ veröffentlicht, in dem der Skandal des kanadischen Parlaments, das einem buchstäblichen SS-Nazi-Veteranen applaudierte, als „kompliziertes“ Thema verteidigt wird, das von „Propagandisten“ ausgenutzt wird.

Letztes Jahr haben die Liberalen ihre politischen Gegner als Nazis bezeichnet und Putin mit Hitler verglichen. Dieses Jahr verteidigen sie Nazis und sagen, man könne niemanden hassen, nur weil er Hitler die Treue geschworen hat.

❖

Früher dachte ich, Nazis seien schlecht, aber dann erklärte mir die Mainstream-Presse, dass viele Nazis Gründe hatten, Nazis sein zu wollen.

❖

Seit Generationen hat das US-Imperium eine kulturelle Obsession mit dem Zweiten Weltkrieg erzeugt, um alle nachfolgenden Kriege als „Good Guys vs. Hitler Guys“ zu gestalten, und in der Millisekunde, in der dieser Rahmen unbequem wurde, hieß es: „Eigentlich waren die Nazis gar nicht so schlecht, wenn man darüber nachdenkt.“

❖

Rekapitulieren wir also.

Jeremy Corbyn-Anhänger: Nazis.

Palästinensische Rechtsaktivisten: Nazis.

Menschen, die Israel kritisieren: Nazis.

Menschen, die Hillary Clinton nicht gewählt haben: Nazis.

Ukrainische Soldaten mit Nazi-Insignien und Nazi-Ideologie: keine Nazis.

Tatsächliche SS-Nazis: keine Nazis.

❖

Der Krieg in der Ukraine ist eine gigantische Felddemonstration für kriegsgewinnlerische Unternehmen, um potenziellen Käufern und Investoren zu zeigen, wie effektiv ihre Produkte beim Zerreißen menschlicher Körper sein können. Das ganze Land wurde in eine riesige Werbung für den militärisch-industriellen Komplex verwandelt.

Die Ukraine ist der Superbowl für die Rüstungsindustrie, nur dass die Werbung dort nicht Millionen von Dollar kostet, sondern Ströme von Menschenblut.

❖

Ich freue mich sehr darauf, dass ein künftiger republikanischer Präsident den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine beendet und sich als Antikriegsheld feiern lässt, um dann sofort all diese militärischen Ressourcen zu nehmen und sie nach China zu lenken.

❖

Oh nein, China bedroht die von den USA geführte liberale Weltordnung, die Vietnam und den Irak und Libyen und Syrien und den Jemen und die Ukraine zerstört hat und die nukleare Brinkmanship weiter ausbaut und daran arbeitet, jede Regierung zu stürzen, die ihr nicht gehorcht, und die Welt mit eiserner Faust zu Tode zu prügeln.

❖

Im letzten Kalten Krieg sprachen die Medien ständig von der Gefahr eines Atomkriegs, selbst zu einem Zeitpunkt, als das Risiko noch nicht sehr hoch war. Im neuen Kalten Krieg sprechen die Medien kaum noch über die Gefahr eines Atomkriegs, selbst dann nicht, wenn das Risiko in die Höhe schießt.

Wir reden nicht genug darüber und denken nicht genug darüber nach, dass der letzte Kalte Krieg uns mehrfach durch unvorhersehbare und unvorhersehbare Ereignisse nur Zentimeter von der nuklearen Vernichtung entfernt hat, aber wir stürzen uns kopfüber in einen neuen Kalten Krieg mit zwei verschiedenen Atommächten.

Die Liste der nuklearen Beinahezusammenstöße zeigt, dass wir den letzten Kalten Krieg nur durch pures Glück überlebt haben. Es gibt keinen evidenzbasierten Grund zu glauben, dass wir wieder Glück haben werden. Aber hier sind wir nun, drehen den Zylinder des Revolvers und setzen ihn erneut an unsere Schläfe. Der letzte Kalte Krieg hat uns unmissverständlich gezeigt, dass die nukleare Brinkmanship aus viel zu vielen kleinen beweglichen Teilen besteht, als dass man genau vorhersagen und kontrollieren könnte, was passieren wird. Und jetzt bewegen wir uns auf ein hochtechnologisches nukleares Patt mit mehreren Fronten zu, bei dem sich noch viel mehr kleine Teile bewegen als zuvor.

❖

Es ist einfach faszinierend, wie sich im Laufe der Jahrzehnte alles nach rechts verschiebt. Mother Jones ist ein zentristisches Propagandablatt. Martin Luther King wurde historisch als harmloses Arschloch revidiert. George W. Bush ist nur ein harmloser alter Maler. Nazis sind einfach nur tapfere Helden, die ihr Heimatland beschützen.

❖

Ich bezweifle, dass es mir jemals etwas ausmachen wird, wenn gegen einen US-Präsidenten wegen Korruption, Fehlverhalten oder geheimen Absprachen mit einer ausländischen Nation ermittelt wird. Alle US-Präsidenten sind korrupte Lügner, und das wird immer das geringste ihrer Verbrechen sein. Melden Sie sich bei mir, wenn sie wegen Kriegsverbrechen und Massenmord ins Gefängnis kommen.

Sie können sich über parteipolitische Punkte wie die Fälschung von Geschäftsunterlagen durch Trump oder die korrupten Aktivitäten von Biden und seinem Sohn aufregen, so viel Sie wollen, aber verlangen Sie das nicht von mir. Es sieht so aus, als würden beide Parteien auf absehbare Zeit immer wieder versuchen, die Präsidenten der jeweils anderen Partei anzuklagen; so sieht die US-Politik nun einmal aus. In der Zwischenzeit marschiert das US-Imperium völlig ungehindert inmitten all der faden parteipolitischen Hetze weiter.

❖

Der Versuch, die Kriminalität zu bekämpfen, ohne die ihr zugrunde liegenden Ursachen anzugehen, ist so, als würde man eine Infektion nur mit Schmerzmitteln behandeln. Die Faktoren, die zu Verbrechen führen, sind kein Geheimnis: Trauma, Armut, Ungleichheit und Verzweiflung. Menschen einfach nur ins Gefängnis zu werfen, hilft gegen keinen dieser Faktoren. Übersetzt mit Deepl.com

