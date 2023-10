If You Buy Into The Anti-China Propaganda You’re Just A Stupid Asshole The US creates poverty and chaos in other countries and then sounds the alarm over a „migrant crisis“ as people flee those conditions it created. It’s like flooding the basement and then crying when…

Wenn Sie der Anti-China-Propaganda Glauben schenken, sind Sie ein dummes Arschloch

Von Caitlin Johnstone

5. Oktober 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Die USA schaffen Armut und Chaos in anderen Ländern und schlagen dann Alarm wegen einer „Migrantenkrise“, wenn die Menschen aus den von ihnen geschaffenen Verhältnissen fliehen. Das ist, als würde man den Keller überfluten und dann schreien, wenn die Menschen, die dort leben, versuchen, nach oben zu kommen.

Ich kann gar nicht genug unfreundliche Worte über Leute verlieren, die auf die offensichtliche Anti-China-Propaganda hereinfallen. Wir haben das schon so oft bei so vielen Ländern gesehen, wer jetzt noch darauf hereinfällt, ist nur ein dummes Arschloch, das es verdient, dass seine Gefühle verletzt werden. Ich habe keine Geduld mehr für diesen Schwachsinn.

Wenn Sie die Verfolgung von Julian Assange unterstützen, bedeutet das, dass Sie glauben, dass alle Medien überall als US-Propagandaorgane fungieren sollten. Du glaubst, dass alle Journalisten überall die Verantwortung haben, dem US-Imperium zu helfen, seine Verbrechen zu verbergen, und dass sie bestraft werden sollten, wenn sie es nicht tun.

Auf Twitter gibt es gerade eine große Kontroverse über die rechte Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green, die für Fotos mit der Antikriegsaktivistengruppe Code Pink posiert, die in DC gegen den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine protestierte. Die linken Unterstützer von Code Pink regten sich auf, Code Pink gab eine entschuldigende Erklärung ab, und nun streiten sich alle darüber, ob MAGA-Republikaner wie Greene und Matt Gaetz wirklich als „Antikriegs“-Republikaner bezeichnet werden können, da ihre Fraktion gegenüber Nationen wie China, dem Iran und Mexiko extrem hawkistisch eingestellt ist.

Ich persönlich sehe keinen Konflikt zwischen den beiden Seiten der Debatte. Es gibt eigentlich keinen Widerspruch zwischen den Positionen, dass (A) MAGA-Republikaner schreckliche Arschlöcher sind und nicht wirklich gegen den Krieg sind und (B) MAGA-Republikaner in Bezug auf die Ukraine viel besser sind als selbst die progressivsten Demokraten in Washington. Es ist sehr einfach und richtig, beides als wahr anzusehen.

Es gibt ein ganzes Netz von Sicherheitsvorkehrungen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die in den Status einer Berühmtheit erhoben werden, ihren Einfluss nicht dazu nutzen, das Imperium zu stören. In den seltenen Fällen, in denen jemand an diesen Schutzmaßnahmen vorbeigeschlittert ist (Roger Waters, Susan Sarandon usw.), reagieren die Manager des imperialen Narrativs katastrophal und starten aggressive Verleumdungskampagnen, um ihren Einfluss zu untergraben, weil sie diesen Einfluss nicht mehr für würdig erachten.

In letzter Zeit gab es überdurchschnittlich viele Fehden in den unabhängigen Medien, was verdeutlicht, warum ich in diesen Tagen versuche, mich zurückzuhalten und jegliche formelle Zusammenarbeit mit anderen antiimperialistischen Inhaltserstellern zu vermeiden.

Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, was für einen Groll Indie-Medienfiguren gegeneinander hegen oder wie ihre Gefühle füreinander sind. Mein einziges Interesse an ihnen ist, wie effektiv sie die imperiale Maschinerie aufdecken und bekämpfen. Wenn sie es sind, werde ich ihre Arbeit unterstützen und zitieren, wenn sie es nicht sind, werde ich sie ignorieren.

Diese Sache ist zu wichtig, um sich darüber hinaus um irgendetwas anderes zu kümmern.

Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 wurden die Progressiven von Bernie Sanders und seinem Gerede über revolutionäre Veränderungen und wirtschaftliche Gerechtigkeit für alle begeistert. Es stellte sich heraus, dass er in Wirklichkeit davon sprach, für beschissene Demokraten zu stimmen und Antikriegsdemonstranten zu verhaften wie jedes andere Arschloch in DC.

Im Februar 2022 schrien alle unisono, dies sei eine völlig unprovozierte Invasion, die mit allen Mitteln niedergeschlagen werden müsse. Jetzt gibt sogar der NATO-Chef zu, dass dies durch die NATO-Erweiterung provoziert wurde, und der US-Kongress hat Probleme, Mittel für einen Stellvertreterkrieg zu bekommen.

Das ist immer so. Es gibt eine schreiende, emotionale Hysterie, die dazu führt, dass zutiefst unkluge Entscheidungen getroffen werden, dann lichtet sich der Rauch und die Menschen erkennen, dass es ein großer Fehler war, und dann gibt es dieses langwierige, stille Zurückschrecken davor. Das haben wir nach dem 11. September mit Afghanistan und dem Irak erlebt, das haben wir mit Libyen erlebt, und das erleben wir jetzt wieder mit der Ukraine. Vielleicht können wir eines Tages damit aufhören, dass die Kriegstreiber in solchen Fällen aus der emotionalen Aufregung des Augenblicks Kapital schlagen, und anfangen, kühlere Köpfe walten zu lassen.

„Frieden in der Ukraine“ zu sagen, ohne die westlichen Aggressionen anzuerkennen, die den Krieg ausgelöst haben, ist so, als würde man sagen: „Rettet den Ertrinkenden“, ohne zuzugeben, dass man selbst den Kopf unter Wasser hält. Man kann niemals zum Frieden gelangen, wenn man die Faktoren leugnet, die ihn behindern.

Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Krieg provoziert wurde. Es handelt sich nicht um ein irrelevantes geopolitisches Schuldspiel, um Propagandapunkte zu sammeln, sondern um eine absolut wichtige Information, die der Welt hilft, aus diesem Krieg herauszufinden. Russland wird nicht aufhören zu kämpfen, solange der Westen seine Sicherheitsinteressen auf die Weise bedroht, die die Invasion provoziert hat.

Man kann nicht einfach ein Ende der Aggressionen fordern und gleichzeitig die Existenz eines der Aggressoren leugnen. So funktionieren Friedensverhandlungen nicht. Der allererste Schritt besteht darin, die Realität anzuerkennen. Erst dann können beide Aggressoren, Russland und das westliche Imperium, beginnen, auf eine gegenseitige Deeskalation hinzuarbeiten. Übersetzt mit Deepl.com

