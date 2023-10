Venezuela to request Interpol red notice for Guaido: NYT The Venezuelan Public Ministry filed an arrest warrant for Guaido’s arrest for misappropriating resources from the state-owned oil company.

Venezuela beantragt Interpol-Fahndung nach Guaido: NYT

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Neue Website

6. Oktober 2023

Das venezolanische Staatsministerium hat einen Haftbefehl gegen Guaido wegen Veruntreuung von Mitteln der staatlichen Ölgesellschaft beantragt.

Die venezolanischen Behörden kündigten am Donnerstag ihre Absicht an, den in die Vereinigten Staaten verbannten Oppositionsführer Juan Guaido zu verhaften, wie die New York Times berichtete.

Generalstaatsanwalt Tarek William Saab teilte mit, dass das venezolanische Außenministerium formell einen Haftbefehl gegen Guaido beantragt habe, weil er Mittel der staatlichen Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela zu seinem persönlichen Vorteil veruntreut habe, wodurch der venezolanischen Regierung ein finanzieller Verlust von 19 Milliarden Dollar entstanden sei.

Guaido bestritt vehement jegliches Fehlverhalten seinerseits und bezeichnete die Anschuldigungen als Teil der „Lügenmaschine der Diktatur“.

Das venezolanische Ministerium für öffentliche Angelegenheiten gab am Donnerstag eine Erklärung ab, in der es die Ernennung von Staatsanwälten bestätigte, die mit der Ausstellung eines Haftbefehls gegen Guaido beauftragt sind. Darüber hinaus plant die Regierung, Interpol zu ersuchen, eine „red notice“ an Regierungen in aller Welt zu richten, um die Verhaftung des ehemaligen Oppositionsführers zu erreichen.

Juan Guaido hat sich im Westen einen Namen als „antiautoritärer“ Aktivist gemacht, indem er sich zum Interimsführer des Landes erklärte. Im vergangenen Jahr lösten seine Oppositionskollegen seine Übergangsregierung auf.

Im April verließ er Venezuela in Richtung Kolumbien und flog in die Vereinigten Staaten. Daher behauptete Guaidoe, er sei von der kolumbianischen Regierung ausgewiesen worden. Übersetzt mit Deepl.com



