Who is Mohammad Deif, the Resistance leader, bane of ‚Israel‘? Though there was no indication that he would become a military mastermind, Mohammad Deif grew up like many other Palestinians under the Israeli occupation in conditions that made him the leader he is today.

Wer ist Mohammad Deif, der Widerstandsführer, der Schrecken von „Israel“?

Von Mohammad Al-Jaber

Quelle: Al Mayadeen Englisch

16. Mai 2024

Obwohl es keine Anzeichen dafür gab, dass er ein militärisches Superhirn werden würde, wuchs Mohammad Deif wie viele andere Palästinenser unter der israelischen Besatzung unter Bedingungen auf, die ihn zu dem Anführer machten, der er heute ist.

Mohmmad Deif ist ein Name, der in den Schlagzeilen und in den Diskussionen in den Medien kein Unbekannter ist. Er koordinierte und führte den wohl verheerendsten Schlag gegen die israelische Besatzung seit ihrer Gründung durch, die Operation „Al-Aqsa-Flut“, und gab den Arabern und allen rechtschaffenen Menschen Hoffnung, dass „Israel“ nicht das unbesiegbare Gebilde ist, für das es sich ausgibt.

Während es seit Jahrzehnten sein Beruf ist, die Abschreckung der israelischen Besatzung zu durchlöchern, ist nur wenig über den Widerstandsführer bekannt, der die Hamas durch sein strategisches Geschick und seine bewundernswerte Geduld an die Spitze der Bedrohungen für die Existenz der israelischen Besatzung gestellt hat, was dazu geführt hat, dass die palästinensische Sache weltweit und in der Region mehr Unterstützung erfährt als je zuvor.

Frühes Leben

Mohammad Masri, besser bekannt als Mohammad Deif, der Anführer des militärischen Flügels der Hamas, der al-Qassam-Brigaden, wurde 1965 im Flüchtlingslager Khan Younis in Gaza geboren, das im Zuge der palästinensischen Nakba von 1948 errichtet wurde. Seine Familie wurde aus dem Dorf al-Qubayba vertrieben, zusammen mit Hunderttausenden von Menschen, die angesichts der Massaker der zionistischen Mobber während der Nakba gezwungen waren, anderswo Zuflucht zu suchen.

Obwohl nichts darauf hindeutete, dass er zu dem militärischen Vordenker werden würde, der er heute ist, wuchs Deif wie viele andere Palästinenser, die durch die israelische Besatzung vertrieben wurden, in einer entsetzlichen und entbehrungsreichen Umgebung auf, da seine Familie gezwungen war, sich in einer Blechhütte im Flüchtlingslager einzurichten – eine Situation, die später zahlreiche palästinensische Widerstandsführer revolutionieren sollte.

Im Alter von nur zwei Jahren wurde Deifs Land von der israelischen Besatzung weiter verwüstet, die im Krieg von 1967 den Gazastreifen besetzte und in der Folge alle Flüchtlinge, die vor ihrer Brutalität geflohen waren, einer direkten Militärherrschaft unterwarf, indem sie jeden festnahm, verhaftete und sogar hinrichtete, der ihnen auch nur ein bisschen „verdächtig“ erschien, wie sie Verdacht definierten, was den jungen angehenden Widerstandsführer prägen sollte, da er inmitten von außergerichtlichen Verhaftungen und Tötungen durch eine Besatzungsmacht aufwuchs, die keine Grenzen kannte.

Dies zeigt sich daran, dass nur wenige Meter entfernt einige der bedeutendsten palästinensischen Persönlichkeiten lebten, darunter der Hamas-Führer Yahya al-Sinwar und der frühere Chef der Fatah in Gaza, Mohammed Dahlan, mit denen Deif als Freund aufwuchs.

Deif wuchs in einem verarmten, neu errichteten Flüchtlingslager auf, das unter militärischer Herrschaft stand und nicht gerade viele fruchtbare Karrieremöglichkeiten bot, um seine Ausbildung fortzusetzen und seinem Vater zu helfen, der Tapezierer war. Das hielt Deif jedoch nicht davon ab, große Träume zu haben und einen Abschluss in Naturwissenschaften an der Islamischen Universität von Gaza zu machen, wo er Physik, Chemie und Biologie studierte.

Außerdem schlug er einen Weg ein, von dem niemand erwartet hatte, dass er zum Anführer einer der bekanntesten Widerstandsgruppen der Welt werden würde, denn er leitete das Unterhaltungskomitee der Universität und trat in zahlreichen Komödien auf.

Frühe politische Karriere und Inhaftierung

Zu dieser Zeit gehörte er keiner politischen Organisation an, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis er sich der Fatah-Widerstandsbewegung anschloss, einer der beiden einzigen Widerstandsgruppen in Palästina zu dieser Zeit. Obwohl unklar ist, wann genau er der Fatah beitrat, wurde er wahrscheinlich von seinem Jugendfreund Mohammad Dahlan beeinflusst, der Organisation beizutreten, als sie noch in größerem Umfang bewaffneten Widerstand gegen die israelische Besatzung leistete.

Er blieb mehrere Jahre lang Mitglied der Fatah, aber es ist wenig über seine Aktivitäten in dieser Zeit bekannt, bis er sich während der ersten Intifada, die 1987 begann und in der die israelische Besatzung mit größter Gewalt gegen die Palästinenser vorging, der Hamas anschloss.

Die israelischen Besatzungstruppen verhafteten Deif 1989, kurz nachdem er sich der Hamas angeschlossen hatte. Unter dem Vorwurf, mit dem militärischen Flügel der Hamas zu kooperieren, wurde er ohne Gerichtsverfahren inhaftiert und musste 16 Monate im Gefängnis verbringen. Er wurde schließlich freigelassen, nachdem er sich geweigert hatte, mit den israelischen Besatzungstruppen zu kooperieren oder eine der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zuzugeben.

Im Mai 2000 wurde Deif von der Palästinensischen Autonomiebehörde verhaftet, doch mit dem Beginn der zweiten Intifada, die einen entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung der Fähigkeiten der Hamas darstellte, gelang es ihm, seine Freiheit wiederzuerlangen: Die Widerstandsgruppe führte eine Reihe von Operationen durch, die die israelische Besatzung Hunderte von Opfern kosteten.

Die israelische Besatzung konnte nicht ahnen, dass seine Zeit im Gefängnis in den 90er Jahren zur Gründung der späteren al-Qassam-Brigaden führen würde.

Al-Qassam auf die Landkarte setzen

Deif vereinbarte mit den Märtyrern Zakaria Chourbaji und Salah Shehade die Gründung einer von der Hamas unabhängigen Gruppe, die israelische Soldaten gefangen nehmen sollte, um sie gegen palästinensische Gefangene auszutauschen und die israelische Besatzung zu Zugeständnissen zu zwingen.

Seine Freilassung nach der Verhaftung 1989 fiel mit dem Aufkommen der al-Qassam-Brigaden – benannt nach Scheich Ezzeddine al-Qassam, einem der bedeutendsten Führer des arabischen Unabhängigkeitskampfes gegen die britische und französische Zwangsherrschaft in der Levante – als prominente Kraft im palästinensischen Befreiungskampf zusammen, nachdem sie durch eine Reihe von Operationen gegen die israelischen Besatzungstruppen Schlagzeilen gemacht hatte.

Angesichts des Bekanntheitsgrades der Widerstandsgruppe reiste Deif zusammen mit mehreren al-Qassam-Kommandeuren in das besetzte Westjordanland, wo er mehrere Jahre blieb und die Gründung der al-Qassam-Abteilung im Westjordanland überwachte, bevor er 2002 zum Anführer der al-Qassam-Brigaden wurde.

Als Anführer leitete Deif zahlreiche erfolgreiche Operationen gegen die israelischen Besatzungstruppen, darunter die Gefangennahme des israelischen Soldaten Nachshon Wachsman, dessen Ermordung die laufenden Gespräche über das Osloer Abkommen zwischen der israelischen Besatzung und der Palästinensischen Befreiungsorganisation störte. Die Gespräche wurden von der palästinensischen Bevölkerung und dem Widerstand heftig abgelehnt, da „Friedens“-Gespräche mit einer Besatzungsmacht nicht als legitime Option zur Befreiung angesehen werden konnten und nur zu einer weiteren Unterwerfung führen würden.

Nach der Ermordung der Widerstandsikone Yahya Ayyash im Jahr 1996, einem prominenten Militärführer, der wegen seines Beitrags zur Verbesserung der Fähigkeiten des Widerstands zur Herstellung von Sprengfallen den Spitznamen „Der Ingenieur“ trug, plante Deif eine Reihe von Widerstandsoperationen als Vergeltung für seine Ermordung, darunter die Busbombenanschläge auf der Jaffa Road, bei denen insgesamt mehr als 50 Israelis getötet wurden.

Deif spielte eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Waffen und der Taktik der Hamas, einschließlich ihres scheinbar nicht enden wollenden Raketenstroms und ihres riesigen Tunnelnetzes, das die israelische Besatzung trotz monatelanger Aufenthalte im Gazastreifen vor ein Rätsel stellt. Dies brachte ihn ganz oben auf die Fahndungsliste der israelischen Besatzer, und sein Rang wurde mit der Zeit immer höher, je mehr er zur Sache beitrug.

Ein Leben im Verborgenen

Es ist nicht verwunderlich, dass nur wenig über das frühe Leben des Widerstandsführers bekannt ist, denn er strebte nicht danach, berühmt zu werden, sondern verbrachte seine Zeit im Verborgenen, um die Hamas zu der Kraft zu entwickeln, mit der man heute rechnen muss. Bis heute sind nur zwei oder drei Bilder von ihm aufgetaucht, da er versucht, so viel wie möglich von seinem Leben zu verbergen, denn es geht um Leben und Tod, weil die israelische Besatzung ihn verfolgt.

Deif bedeutet auf Arabisch „Gast“, was ziemlich genau die Art und Weise beschreibt, wie er seit Jahrzehnten lebt: Er geht auf seine nomadischen Wurzeln in der Levante zurück und zieht schnell von einem Ort zum anderen, ohne Spuren zu hinterlassen, um den israelischen Besatzungstruppen zu entgehen, was ihn zu einem beliebten Helden macht, der von einer unvergleichlichen Mystik umgeben ist.

Er war sogar so geheimnisvoll, dass der israelische Journalist Shlomi Eldar, der zahlreiche Hamas-Mitglieder interviewt hat, spekuliert, dass der israelische Geheimdienst Shin Bet ihn „nicht erkennen würde, wenn sie auf der Straße an ihm vorbeikämen“.

Deif ist noch nie in den Medien aufgetreten, und das einzige bekannte Foto von ihm stammte bis vor einigen Monaten vom 14. Mai 2000, wahrscheinlich ein Fahndungsfoto, das bei seiner Verhaftung durch die Palästinensische Autonomiebehörde aufgenommen wurde. Die israelischen Besatzungstruppen veröffentlichten vor einigen Monaten ein neues Bild, auf dem sie behaupteten, es handele sich um Deif, was sich jedoch nicht bestätigt hat.

Bis Dezember 2023 und bis heute kommunizierte Deif mit dem Rest der Welt nur über schriftliche Erklärungen, Videos, auf denen er maskiert ist, oder Sprachaufnahmen, wie die, auf der er den Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober ankündigt. Seine Verschwiegenheit und Gewissenhaftigkeit haben es den israelischen Besatzungstruppen bisher unmöglich gemacht, ihn aufzuspüren.

Versuchte Attentate

Es versteht sich von selbst, dass all diese Vorsichtsmaßnahmen ihren Grund haben, denn auf Deif, der zu den von der israelischen Besatzung am meisten gesuchten Männern gehört, wurde eine Reihe von Attentatsversuchen verübt, der letzte im Jahr 2023. Insgesamt wurden neun Attentatsversuche auf Deif verübt, von denen nur fünf für gültig erklärt wurden.

Das erste Attentat wurde verübt, bevor er 2001 die Führung der al-Qassam-Brigaden übernahm. Das zweite und bekannteste Attentat wurde 2002 verübt, als die israelischen Besatzungstruppen einen direkten Anschlag auf sein Auto verübten, wobei Videoaufnahmen vom Tatort zeigten, wie Deif blutüberströmt weggeschleift wurde.

Es gab zwei weitere Anschläge in den Jahren 2003 und 2006, als die israelischen Besatzungstruppen beide Male Häuser bombardierten, in denen ein Treffen der Hamas-Führer stattfand.

Es gelang ihm, seine Aktivitäten acht Jahre lang vollständig im Untergrund zu halten und unter Ausschluss der israelischen Besatzung harte Beiträge zu leisten. Als 2014 der israelische Angriff auf den Gazastreifen begann, versuchten die israelischen Besatzungstruppen, ihn durch einen Luftangriff auf ein Haus im Scheich-Radwan-Viertel in Gaza zu ermorden, und er überlebte erneut, bevor er ein Jahr später, 2015, von den Vereinigten Staaten als „Terrorist“ eingestuft wurde.

Nach weiteren sechs Jahren im Schatten, in denen „Israel“ nicht an ihn herankam, versuchten die israelischen Besatzungstruppen 2021 während der Schlacht von Seif al-Quds zweimal innerhalb einer Woche ein Attentat auf den militärischen Führer zu verüben, doch beide Versuche blieben erfolglos.

Auch im Jahr 2023 gab es möglicherweise zwei Attentatsversuche; „möglicherweise“ deshalb, weil das Haus von Deifs Vater im Oktober Ziel eines israelischen Luftangriffs war, bei dem sein Bruder und zwei weitere Familienmitglieder getötet wurden; es ist jedoch unklar, ob dieser Luftangriff auf die Ermordung von Deif abzielte oder nur ein blinder Racheakt der israelischen Besatzung wegen der Operation Al-Aqsa-Flut war, die nur wenige Tage vor dem Angriff stattfand.

Das zweite Attentat von 2023 fand Anfang des Jahres statt und wurde in einem exklusiven Bericht von Al Mayadeen enthüllt. Am 23. Mai machte die Nachricht die Runde, dass die Times of Israel einen Tweet des Leiters des Shin Bet zitierte, in dem es hieß, der Geheimdienst habe einen „wertvollen Fang“ im Gazastreifen vergeudet. Es stellte sich heraus, dass die Nachricht zunächst nicht in der Times of Israel veröffentlicht worden war. Sie wurde auf zahlreichen anderen Websites veröffentlicht, bevor sie zurückgezogen wurde.

Die palästinensischen Sicherheitskräfte in Gaza entdeckten in dieser Nacht verdächtige Bewegungen in einem Gebiet westlich von Gaza-Stadt, und über Funk wurde mitgeteilt, dass zwei Zivilisten zu Fuß in der Nähe eines wichtigen Sicherheitspunktes unterwegs waren, so Quellen im palästinensischen Widerstand gegenüber Al Mayadeen in der Nacht, in der die Nachricht verbreitet wurde.

Die israelischen Besatzungstruppen überwachten das Gespräch zwischen dem palästinensischen Sicherheitspersonal. Eine Einheit der Sicherheitskräfte traf am Ort des Geschehens ein, und das kryptische Gespräch zwischen ihrem Personal und den Personen, die über Funk kommunizierten, wurde von den israelischen Streitkräften genau beobachtet.

Nach Beratungen zwischen dem Personal und der Einheit stellte sich heraus, dass es sich um zwei Personen handelte, deren Identifikationscodes darauf hindeuteten, dass sie zum engen Kreis der Hamas-Führung gehörten. Bei den beiden Personen handelte es sich um Mohammad Deif und eine weitere Person.

Etwa 90 Sekunden nach dem Austausch der Identifizierungscodes füllten nicht weniger als 20 Drohnen den Luftraum des Gebiets, ohne jedoch einen Angriff durchzuführen, da es den israelischen Besatzungstruppen nicht gelang, den Standort des Kommandeurs des bewaffneten Flügels der Hamas zu lokalisieren.

Doch anstatt den Israelis einen „wertvollen Fang“ zu bescheren, wurde ihr Ziel, Deif zu ermorden, dadurch noch schwieriger zu erreichen, denn es erhöhte die Vorsicht der Widerstandsführung, da Hamas-Führer Yahya Sinwar seit dem Vorfall auf persönliche Treffen mit arabischen oder ausländischen Gästen, die den Gazastreifen besuchen, verzichtet und sich stattdessen auf einen Briefwechsel mit ihnen beschränkt, um ein ähnliches Szenario wie bei der Ermordung des Märtyrers Ahmad Jaabari zu vermeiden.

Nachwehen

Während die israelische Besatzung im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten immer wieder scheiterte, einen der führenden Köpfe der Widerstandsachse zu ermorden, hatten die Attentatsversuche Berichten zufolge verheerende Auswirkungen auf Deifs Gesundheit. Es wird behauptet, dass der Attentatsversuch von 2006 Deif dazu veranlasste, mehrere Monate in Ägypten zu verbringen, um seinen Schädel behandeln zu lassen, nachdem er bei einem der Anschläge schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, die ihn zwangen, täglich Beruhigungsmittel einzunehmen, um die chronischen Kopfschmerzen zu behandeln, die diese Verletzung verursacht hatte.

Darüber hinaus wird angenommen, dass er im Laufe der gescheiterten Attentatsversuche ein Auge verloren und schwere Verletzungen an mehreren Gliedmaßen erlitten hat, so dass er zur Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Keine dieser Behauptungen wurde von der israelischen Besatzungsmacht bestätigt, noch wurden sie von der Hamas-Widerstandsbewegung bestätigt. Die bereits erwähnten unbestätigten Aufnahmen vom Dezember 2023 zeigen jedoch, dass Deif beide Arme und beide Beine normal benutzen kann und abgesehen von einem leichten Hinken ohne große Schwierigkeiten herumläuft.

Der Mann, der die Welt bewegte

Obwohl er aus ärmlichen Verhältnissen stammte und unter Entbehrungen und einem brutalen Besatzungsregime aufwuchs, machte Mohammad Deif, wie einige wenige der Menschen, die es schafften, zu Führern der Achse des Widerstands zu werden, dennoch etwas aus sich und der palästinensischen Sache, indem er sie zu einer zentralen Sache für die ganze Welt oder zumindest für die Gerechten machte.

Deifs Einfluss auf die Welt, ganz zu schweigen von Palästina, ist enorm, denn die massiven Operationen, die von der Hamas unter seinem Kommando durchgeführt wurden, haben die palästinensische Sache im Laufe der Jahre immer wieder ins Rampenlicht gerückt und ihr auf der internationalen Bühne Geltung verschafft, vor allem die beiden jüngsten Schlachten der Hamas, die Schlacht von Seif Al-Quds und die Operation Al-Aqsa-Flut, die beide die ganze Welt in Aufruhr versetzten und den Ruf nach der Befreiung Palästinas ausnahmslos in allen Ecken der Welt widerhallen ließen.

Der Nachhall von Deifs Beiträgen wird noch Jahrhunderte lang zu spüren sein, und er wird nicht nur als militärischer Befehlshaber, sondern auch als palästinensische Ikone, die fast wie ein Volksheld mystifiziert wird, für immer in den Köpfen der Israelis weiterleben, denn seine Taten werden letztendlich, ob heute oder in Jahrzehnten, zur Befreiung Palästinas führen werden, da er weiterhin den Grundstein für eine umfassende Widerstandsbewegung legt, die schließlich mit Hilfe wichtiger regionaler Akteure wie der libanesischen Hisbollah, der jemenitischen Ansar Allah und der Islamischen Republik Iran das bösartige koloniale Gebilde „Israel“ aus Westasien vertreiben und die arabische Identität Palästinas als souveräne Nation wiederherstellen wird, deren Hauptstadt eindeutig al-Quds ist.

Übersetzt mit deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …