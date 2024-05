Dank an Jacob Reimann für die Zusendung

Zeitenwende: Killer auf Jungfernflug Ersteinsatz der „German Heron TP“ über Schleswig-Holstein. Union fordert ganze „Drohnenarmee“ * Foto: Axel Heimken/dpa

Killer auf Jungfernflug

Von Jakob Reimann

Ersteinsatz der »German Heron TP« über Schleswig-Holstein. Union fordert ganze »Drohnenarmee«

Axel Heimken/dpa Nach jahrelangem Streit fliegt die Drohne über Deutschland: Die »German Heron TP« am Mittwoch über Jagel

Erstmals auch über Deutschland: Am Mittwoch hat eine Kampfdrohne »German Heron TP« vom Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein aus ihre ersten Runden gedreht. Die von Israel geleasten unbemannten Fluggeräte werden nun im Rahmen einer sechsmonatigen Testphase »am allgemeinen Luftverkehr« über Norddeutschland teilnehmen, heißt es auf den Webseiten der Bundeswehr. Danach seien »auch grenzübergreifende Flüge geplant«. »Ein bedeutender Moment für uns!« kommentiert die Luftwaffe auf X rührselig den ersten Flug der »Heron TP«. Zunächst waren fünf Drohnen von Israel geleast worden, die sich zu Trainingszwecken jedoch weiter auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Tel Aviv befanden. Die »German Heron TP« dient als Übergangslösung bis zur 2030 geplanten Einführung der »Eurodrohne«. Anfang Mai erhielten die Kampfdrohnen ihre Flugzulassung, diese habe »weltweite Gültigkeit«, betont die Bundeswehr. Weiterlesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …