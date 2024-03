Western media concocts ‚evidence‘ UN report on Oct 7 sex crimes failed to deliver – The Grayzone Western media promoted a UN report as proof Hamas sexually assaulted Israelis. Yet the report’s authors admitted they couldn’t locate a single victim, suggested Israeli officials staged a rape scene, and denounced „inaccurate forensic interpretations.“ On March 4, the United Nations released a report into sexual violence which has supposedly taken place amid the Israeli war on Gaza.

Westliche Medien fabrizieren „Beweise“, die der UN-Bericht über Sexualverbrechen am 7. Oktober nicht liefert

Wyatt Reed

7,.März2024

Westliche Medien haben einen UN-Bericht als Beweis für sexuelle Übergriffe der Hamas auf Israelis angepriesen. Die Autoren des Berichts gaben jedoch zu, dass sie kein einziges Opfer ausfindig machen konnten, behaupteten, israelische Beamte hätten eine Vergewaltigungsszene inszeniert, und prangerten „ungenaue forensische Interpretationen“ an.

Am 4. März veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht über sexuelle Gewalt, die angeblich während des israelischen Krieges gegen Gaza stattgefunden hat. Der Bericht wurde in den Mainstream-Medien sofort als Beweis dafür gefeiert, was zahlreiche Israel-Lobbyisten und von ihnen beeinflusste Journalisten seit Monaten behaupten (trotz einer Fülle gegenteiliger Beweise): dass die Hamas-Kräfte während ihres Angriffs auf Israel am 7. Oktober eine systematische Vergewaltigungskampagne betrieben haben.

Es gab nur ein Problem. Die Autoren des Berichts widersprachen rundheraus der Idee, dass es irgendwelche Beweise für eine Vergewaltigungskampagne der Hamas gäbe.

Viele etablierte Medien überspielten diese unbequeme Tatsache mit ein paar geschickten sprachlichen Wendungen. Die Associated Press beispielsweise verpackte die Vergewaltigungsvorwürfe im Kibbutz Be’eri – die im UN-Bericht als „unbegründet“ abgetan wurden – als „Vergewaltigungsvorwürfe, die noch nicht überprüft werden konnten“.

Die AP war nicht das einzige Blatt, das sich solch kreativer Schreibweise hingab. Eine Schlagzeile der New York Times vom 5. März behauptete, der UN-Bericht habe die gesuchten „Beweise für sexuelle Übergriffe bei dem von der Hamas geführten Angriff auf Israel“ aufgedeckt.

Doch nach einem Social-Media-Post des Chefredakteurs von The Grayzone, Max Blumenthal, änderte die Times ihre Schlagzeile in aller Stille und schrieb: „UN-Team findet Gründe, um Berichte über sexuelle Gewalt bei Hamas-Angriff zu unterstützen“.

Kommentare des Leiters des UN-Teams haben deutlich gemacht, dass die UN-Mission in Israel das Produkt einer israelischen PR-Kampagne war. Die Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, hat selbst zugegeben, dass das Team nur auf „Druck“ israelischer Lobbygruppen, die mit der Regierung verbunden sind, entsandt wurde. Ihr persönlicher Zeitplan verrät ihre Prioritäten: 15 Tage in Israel und nur zwei in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Und während es in dem Bericht heißt, das UN-Team habe es ausdrücklich abgelehnt, „von israelischen Geheimdiensten gesammelte Berichte einzubeziehen, einschließlich solcher, die sich auf Verhöre mutmaßlicher Täter beziehen, obwohl einige angeboten wurden“, räumen die Autoren ein, dass „das Missionsteam von der vollen Kooperation der israelischen Regierung profitierte“, und stellen fest, dass die UN-Forscher nur „mit Unterstützung der israelischen Behörden“ in der Lage waren, die Schauplätze der Anschläge vom 7. Oktober zu besuchen: die Militärbasis Nahal Oz, den Kibbuz Be’eri, den Ort des Nova-Musikfestivals und die Straße 232.

Darüber hinaus gibt das UN-Team offen zu, dass es „mehrere Sitzungsrunden abgehalten hat, um Informationen“ der israelischen Armee, des israelischen Sicherheitsdienstes Shin Bet und der Ermittlungseinheit der israelischen Nationalpolizei für den 7. Oktober, Lahav 433, zu prüfen. Weitere Treffen fanden mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog und verschiedenen israelischen Funktionären statt.

Nach ihrem mehrwöchigen Angelausflug kamen die UN-Vertreter jedoch weitgehend mit leeren Händen zurück.

Die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt, Pramila Patten, behauptete zwar, „klare und überzeugende“ Informationen gefunden zu haben, dass es am 7. Oktober zu sexueller Gewalt gekommen sei, weigerte sich aber, die Namen der Opfer oder der Täter zu nennen, und weigerte sich, zu sagen, ob es ein Muster gibt, das die Vorfälle miteinander verbindet.

Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Veröffentlichung des Berichts betonte Patten, dass die Mission „weder die Absicht noch den Auftrag hatte, Ermittlungen durchzuführen“, wies aber darauf hin, dass ihr Team trotz wiederholter Aufforderungen an die Betroffenen, sich zu melden, kein einziges Opfer sexueller Übergriffe durch Palästinenser ausfindig machen konnte.

Passagen in dem Bericht und Kommentare von UN-Beamten deuten darauf hin, dass es den Forschern leichter fiel, israelische Behauptungen zu widerlegen als sie zu beweisen.

„Bei der gerichtsmedizinischen Bewertung der verfügbaren Fotos und Videos konnten keine konkreten Hinweise auf Vergewaltigungen festgestellt werden“, heißt es in dem Bericht.

Offenes Quellenmaterial erwies sich für die Autoren offenbar nicht als ergiebiger als die von Israel zur Verfügung gestellten Informationen.

„Während das Missionsteam umfangreiches digitales Material durchgesehen hat, das eine Reihe von ungeheuerlichen Verstößen zeigt, wurde in offenen Quellen kein digitales Beweismaterial gefunden, das speziell Akte sexueller Gewalt zeigt“, heißt es in dem Bericht.

Die Beweise, die das UN-Team fand, deuteten darauf hin, dass die israelischen Behörden in mindestens einem Fall alles daran setzten, eine Vergewaltigung zum Schein zu inszenieren. Im Fall eines Mädchens, das nach dem Angriff auf den Kibbutz Be’eri vom Rest seiner Familie getrennt und von der Taille abwärts nackt aufgefunden wurde, wurde vom Missionsteam festgestellt, dass der Tatort von einem Bombenteam verändert und die Leichen bewegt worden waren, was die Trennung der Leiche des Mädchens vom Rest ihrer Familie erklärt“.

Nach Patten sagte Chloe Baszanger-Marnay, die Leiterin des UN-Expertenteams für Rechtsstaatlichkeit und sexuelle Gewalt in Konflikten, zu Reportern:

„Im [Kibbutz] Be’eri, nur um das klarzustellen, haben wir festgestellt, dass es zwei Anschuldigungen gab, denen wir nachgegangen sind und die unbegründet waren. Sie sind in den Berichten sehr gut beschrieben und Sie werden sie wiedererkennen, weil sie in der Presse sehr publik gemacht wurden. Den Rest konnten wir nicht verifizieren. Also… nein, wir konnten zu diesem Zeitpunkt keine sexuelle Gewalt in Be’eri verifizieren.“

Patten warf ein: „Es gab eine Behauptung, dass Gegenstände wie Messer in die Genitalien einer Frau eingeführt wurden… das Team hat die Fotos überprüft und wir haben nichts dergleichen gefunden.“

Sie nahm sogar ZAKA aufs Korn, die ultraorthodoxe israelische „Rettungs“-Gruppe, die ihren Besuch mitorganisiert hatte und die für viele der diskreditierten Behauptungen über Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober verantwortlich war.

„Ungenaue, unzuverlässige Schlussfolgerungen, forensische Schlussfolgerungen wurden von ungeschulten freiwilligen Ersthelfern gezogen“, erklärte Patten und bezog sich dabei eindeutig auf ZAKA. „Wir geben in dem Bericht einige Beispiele an, wie die Interpretation einer analen Dilatation als anale Penetration, obwohl unseren Experten zufolge, wenn [es] umfangreiche Verbrennungsschäden gibt, dies das ist, was man erhält – anale Dilatation. Und die Position des Körpers als Folge der schweren Verbrennungsschäden, die wiederum als Zeichen sexueller Gewalt interpretiert wird, mit gespreizten Beinen usw. Auch das mag in Be’eri nicht der Fall sein, aber es ist eine Tatsache, dass wir viele Fälle von unzuverlässigen, ungenauen forensischen Interpretationen durch ungeschulte Leute gefunden haben.“

Was die mutmaßlichen Täter der Sexualverbrechen am 7. Oktober betrifft, so hat das UN-Team „kein Muster festgestellt, weil wir uns nicht mit der Zuordnung befasst haben“, sagte Patten gegenüber Reportern.

Im UN-Bericht selbst wird die israelische Regierung offen dafür verantwortlich gemacht, dass das Team nicht in der Lage war, die mutmaßlichen Sexualverbrecher zu ermitteln, und es wird festgestellt, dass „der mangelnde Zugang und die fehlende Zusammenarbeit der israelischen Behörden mit der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission für die besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich Ost-Jerusalem und Israel (IICOI) und dem Büro des Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) trotz deren rechtzeitiger Aufforderung, die Ereignisse vom 7. Oktober und ihre Folgen zu untersuchen, dazu geführt hat, dass keine von den Vereinten Nationen stammenden oder überprüften Informationen über sexuelle Gewalt im Zusammenhang mit den von der Hamas und anderen bewaffneten Gruppen verübten Angriffen verfügbar waren. “

Diese offensichtliche Weigerung, die Schuld für offensichtliche Sexualverbrechen der Hamas zuzuschieben, wurde von israelischen Medienvertretern mit Verachtung aufgenommen.

Während eines Interviews mit dem israelischen Nachrichtensender Channel 12 News am 6. März über ihren Bericht beschimpfte ein sichtlich frustrierter Moderator Patten, weil sie nicht zu dem Schluss gekommen war, dass die Hamas für die systematischen sexuellen Übergriffe auf israelische Frauen verantwortlich sei.

„Darf ich fragen, warum man die Verantwortung und die Schuld an den Gräueltaten nicht einfach den Tätern zuschiebt und sagt, dass es die Hamas war, die das getan hat?“, fragte der Moderator.

Patten antwortete, dass ihr Besuch in Israel „nur dem Zweck diente, Informationen zu sammeln und zu analysieren“, und nicht dazu, angebliche Verbrechen irgendeinem Täter zuzuschreiben.

„Nach Gesprächen mit Überlebenden, die zurückgekehrt sind, ist es ziemlich klar, wer es getan hat – es waren nicht die Belgier“, scherzte der Moderator.

„Ich denke, es liegt an Ihrer Regierung, Zugang zu gewähren, und das war eine meiner ersten Empfehlungen“, antwortete Patten.

Die UN-Vertreterin bezog sich auf angebliche israelische Überlebende sexueller Übergriffe, die sie während ihres Besuchs nicht treffen konnte, die es aber laut der israelischen Regierung durchaus gibt.

Übersetzt mit deepl.com

