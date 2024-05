Opposing The War Machine Is Cool Again, And The Empire’s Getting Nervous American rapper Macklemore has released a single titled „Hind’s Hall“, the name given to Columbia University’s Hamilton Hall by anti-genocide protesters in honor of the six year-old Hind Rajab who…

Widerstand gegen die Kriegsmaschinerie ist wieder cool, und das Imperium wird nervös

Caitlin Johnstone

–

8. Mai 2024

Der amerikanische Rapper Macklemore hat eine Single mit dem Titel „Hind’s Hall“ veröffentlicht, der Name, der der Hamilton Hall der Columbia University von Anti-Völkermord-Demonstranten zu Ehren der sechsjährigen Hind Rajab gegeben wurde, die in Gaza von israelischen Streitkräften ermordet wurde. Die Künstlerin sagt, dass alle Einnahmen aus dem Song an das UNRWA gehen werden.

Der Song und das dazugehörige Video sind eine so vernichtende Anklage gegen die von den USA unterstützte Zerstörung des Gazastreifens, dass das von Google betriebene YouTube den Song prompt mit einer Altersbeschränkung versah. Macklemore attackiert Biden, das brutale Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten, die Verquickung von Antizionismus und Antisemitismus, US-Politiker und die Israel-Lobby, mit Zeilen, die einen noch tagelang verfolgen werden, wie „The Nakba never ended, the colonizer lies“.

Dies ist der erste echte Mainstream-Künstler, der sich dieses Themas in dem von ihm gewählten Medium mit einem Track annimmt, der für eine weite Verbreitung gedacht ist. Es wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Der Widerstand gegen den Völkermord im Gazastreifen entwickelt sich schnell von der richtigen Sache zur coolen Sache, was ein großes Problem für das Imperium darstellt.

Das Imperium kann damit umgehen, auf der falschen Seite eines Themas zu stehen; es hat alle Medien und die Institutionen, die die Mainstream-Kultur produzieren, auf seiner Seite, was es ihm erlaubt, die öffentliche Wahrnehmung dieses Themas so zu gestalten, dass abweichende Meinungen unterdrückt werden. Womit sie absolut nicht umgehen kann, ist eine kritische Masse junger Menschen, die beschließt, dass die imperiale Mordmaschine scheiße ist und dass es Spaß macht, sich ihr zu widersetzen, und dass man dadurch cool wird.

Das ist der Moment, in dem der Dissens eine Eigendynamik entwickelt. Solange der Widerstand gegen Militarismus und Imperialismus nur das moralisch Richtige ist, wird er in einem Informationsökosystem, das von den Mächtigen kontrolliert wird, immer eine marginale Position sein, denn einfach nur auf der richtigen Seite eines Themas zu stehen, hat wenig natürliche Anziehungskraft. Aber in dem Moment, in dem es nicht mehr um Moral geht, sondern um Spaß und Coolness, fängt es plötzlich an, vor Energie zu knistern und eine große Zahl von Menschen anzuziehen, die sich normalerweise nicht so sehr dafür interessieren würden.

Darauf hat das Imperium keine Antwort. Ernsthaft, wie kann ein Haufen langweiliger Imperiumsmanager in DC und Virginia hoffen, konkurrieren zu können, wenn das passiert? Was werden sie tun, die jungen Leute zurückgewinnen, indem sie einen weiteren Denkzettel im Wall Street Journal schreiben? Netanyahu darüber rappen lassen, wie toll der Zionismus ist, während Tony Blinken Gitarre spielt? Sie haben nichts in der Hand.

Diese knisternde Aufregung hinter einer Antikriegs-Protestbewegung hat es seit den sechziger Jahren nicht mehr gegeben, und das Imperium musste sich mit eingezogenem Schwanz aus Vietnam zurückziehen und die westliche Zivilisation dramatisch umstrukturieren, bevor es sich davon erholen konnte. Und all die Manager des Imperiums, die an der Lösung dieses Problems gearbeitet haben, sind jetzt tot und verschwunden; die Leute, die jetzt daran arbeiten, hatten nie mit so etwas zu tun, weshalb es sie überrascht hat. Die heutigen Manager des Imperiums hatten es bisher nur mit Protesten gegen die Kriegsmaschinerie zu tun, die entweder sehr klein oder kurzlebig waren und leicht abgelenkt werden konnten; dieser hier gewinnt erst nach sieben Monaten an Dynamik.

Und der Sommer auf der Nordhalbkugel hat noch nicht einmal begonnen. Ich garantiere Ihnen, dass die Sumpfmonster alles daran setzen, diese Sache zu beenden, bevor der Sommer beginnt, denn die Kinder werden eine Menge Spaß auf ihre Kosten haben, wenn sie es nicht schaffen.

