Frieden beginnt mit der UN-Mitgliedschaft Palästinas

Von Jeffrey Sachs und Sybil Fares

8. Mai 2024

Am 10. Mai können die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen den Gaza-Krieg und das langjährige Leiden des palästinensischen Volkes beenden, indem sie über die Aufnahme Palästinas als 194.

Die arabische Welt hat wiederholt ihre Bereitschaft erklärt, im Rahmen der Zweistaatenlösung Beziehungen zu Israel aufzunehmen. Dies geht auf die arabische Friedensinitiative von 2002 zurück und wurde auf dem arabisch-islamischen Sondergipfel 2023 bekräftigt. Am 16. Mai werden die Staats- und Regierungschefs der Region zum 33. Gipfeltreffen der Arabischen Liga zusammenkommen, auf dem wahrscheinlich ein weiteres Plädoyer für Frieden und Stabilität gehalten werden wird.

Der Weg zur Beendigung des Krieges und zur Normalisierung der Beziehungen im Nahen Osten ist klar. Die Aufnahme des Staates Palästina in die UNO in den Grenzen von 1967, mit der Hauptstadt Ost-Jerusalem und der Kontrolle über die heiligen Stätten der Muslime. Dann werden diplomatische Beziehungen aufgenommen und die gegenseitige Sicherheit Israels und Palästinas ist gewährleistet. Die überwiegende Mehrheit der Welt ist mit der Zweistaatenlösung, wie sie im Völkerrecht und in UN-Resolutionen verankert ist, einverstanden.

Heute erkennen 142 der 193 Länder den Staat Palästina offiziell an, aber die Vereinigten Staaten haben bisher die Mitgliedschaft Palästinas in der UNO, wo die Staatlichkeit wirklich zählt, blockiert. Israel hält weiterhin an seinem Traum – und dem Albtraum der Welt – einer fortgesetzten Apartheidherrschaft fest. Barbados, Jamaika und Trinidad und Tobago haben erst kürzlich diplomatische Beziehungen zum Staat Palästina aufgenommen, und die Generalversammlung wird mit überwältigender Mehrheit für die Mitgliedschaft Palästinas stimmen. Die Einigkeit der Weltgemeinschaft für die politische Selbstbestimmung Palästinas spiegelt sich auch auf dem Campus der Hochschulen in den USA, im Vereinigten Königreich und im Rest der Welt wider. Die Studenten erkennen die Qualen der Apartheid und des Völkermords, wenn sie sie sehen, und fordern aktiv ein Ende dieser Qualen.

Nach Artikel 4 der UN-Charta erfolgt die Aufnahme durch einen Beschluss der Generalversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrates. Am 18. April wurde die Abstimmung im Sicherheitsrat über die palästinensische Mitgliedschaft von den USA mit einem Veto verhindert, aber 12 der 15 Ratsmitglieder stimmten dafür. Das Vereinigte Königreich enthielt sich der Stimme, als ob es nicht schon genug Unheil in der Region angerichtet hätte. Wegen des Vetos der USA wird sich die Generalversammlung am 10. Mai in einer Dringlichkeitssondersitzung mit dem Thema befassen. Diese Abstimmung wird eine überwältigende Unterstützung der palästinensischen Mitglieder zeigen. Anschließend wird sich der Sicherheitsrat erneut mit dem Thema befassen.

Uns geht es darum, die UN-Mitgliedschaft voranzutreiben. Der Frieden wird niemals am Ende eines weiteren „Friedensprozesses“ erreicht werden, wie beim gescheiterten Oslo-Prozess, und auch nicht durch die Launen imperialer Mächte, die die Region immer wieder verwüstet haben. Die heutige israelische Führung ist strikt gegen die Zweistaatenlösung, und die USA und das Vereinigte Königreich haben Israels Ablehnung dieser Lösung strikt verteidigt. Die USA und das Vereinigte Königreich haben die Zweistaatenlösung wiederholt zerstört, indem sie immer für sie waren, aber nie nur jetzt. Sie haben endlose Verhandlungen befürwortet, während Israel sein Apartheidsystem, einen Krieg, der einen plausiblen Fall von Völkermord darstellt, und illegale Siedlungen als „Tatsachen vor Ort“ weiter betreibt.

Mit der Aufnahme Palästinas als UN-Mitgliedstaat würde die UNO auch entscheidende Schritte unternehmen, um die Sicherheit sowohl Israels als auch Palästinas zu gewährleisten. Der Frieden würde durch internationales Recht und die Unterstützung des UN-Sicherheitsrats, der arabischen Staaten und der Weltgemeinschaft durchgesetzt.

Dieser Moment hat mehr als ein Jahrhundert auf sich warten lassen. Im Jahr 1917 erklärte Großbritannien eine Provinz des Osmanischen Reiches, die ihm nicht gehörte, zum jüdischen Heimatland. Die nächsten 30 Jahre waren geprägt von Gewalt, die zur Nakba und dann zu wiederholten Kriegen führte. Nach dem Krieg von 1967, als Israel die verbliebenen palästinensischen Gebiete eroberte, verwaltete es einen Apartheidstaat. Die israelische Gesellschaft verhärtete sich zunehmend gegenüber seiner Herrschaft, mit extremistischen Israelis und Palästinensern auf beiden Seiten der bitteren Kluft, die immer größer wird. Die USA und das Vereinigte Königreich waren schamlos und zynisch unehrliche Vermittler. Die Politik in beiden Ländern ist seit langem durch und durch zionistisch, was bedeutet, dass beide Länder fast immer auf der Seite Israels stehen, ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz.

Wir sind an einem wahrhaft historischen Moment angelangt, um Jahrzehnte der Gewalt zu beenden. Keine Friedensprozesse mehr, die durch politische Manipulationen unterminiert werden. Frieden kann durch die sofortige Umsetzung der Zweistaatenlösung entstehen, wobei die Aufnahme Palästinas in die UNO der Ausgangspunkt und nicht das Ende ist. Die diplomatische Anerkennung sollte weitere entscheidende Schritte für die gegenseitige Sicherheit einschließen und dazu einladen. Am 10. Mai ist es an der Zeit, dass alle UN-Mitgliedstaaten das Völkerrecht einhalten und für Gerechtigkeit und Frieden stimmen.

Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University. Er ist außerdem Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network und Kommissionsmitglied der UN Broadband Commission for Development.

Sybil Fares Beraterin für den Nahen Osten und Afrika für das UN Sustainable Development Solutions Network

