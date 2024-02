Wie der israelische Siedlerterror den Völkermord im Gazastreifen vorbereitete Eitay Mack

How Israeli settler terrorism set the stage for genocide in Gaza Attorney general Gali Baharav-Miara’s failures started during the Huwwara pogrom in occupied Palestine with her silence and failure to enforce the law or any accountability

Eitay Mack

31. Januar 2024

Das Versagen von Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara begann während des Huwwara-Pogroms im besetzten Palästina mit ihrem Schweigen und ihrem Versagen, das Gesetz durchzusetzen oder Rechenschaft abzulegen

Am Freitag erließ der Internationale Gerichtshof (IGH) eine einstweilige Verfügung, die den Staat Israel verpflichtet, alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die direkte und öffentliche Aufforderung zum Völkermord an Mitgliedern der palästinensischen Gruppe im Gazastreifen zu verhindern und zu bestrafen“. Selbst der israelische Richter Aharon Barak, der in der Gaza-Völkermord-Sache vor dem IGH eine abweichende Meinung vertrat, unterstützte diese Maßnahme.

Nachdem Südafrika seine Petition beim IGH eingereicht hatte, in der Aussagen israelischer Beamter als Beweis für die Absicht, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen, herangezogen wurden, wurde in Israel die Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara für ihr Schweigen kritisiert.

Ihr Versagen begann jedoch nicht in Gaza, sondern in dem Dorf Huwwara im Westjordanland. Am 26. Februar 2023 nahmen etwa 400 rechtsextreme jüdische Extremisten an dem Pogrom in Huwwara teil, wo sie stundenlang Dutzende von Häusern, Wohnungen, Hühnerställen, Geschäften und Hunderte von Autos in Brand setzten.

Mehrere israelische Politiker ermutigten die Pogromtäter während und nach der Tat. Viele von uns forderten, dass der Generalstaatsanwalt eine strafrechtliche Untersuchung gegen all diejenigen einleitet, die zum Völkermord angestiftet haben. Und obwohl es eindeutige Fälle gab, in denen der Zusammenhang zwischen der Aufstachelung und den Gewalttaten sichtbar war, wurden wir von Baharav-Miara weitgehend abgewiesen und mit der lapidaren Antwort bedacht, uns direkt an die Polizei zu wenden.

Aufstachelung zur Gewalt

Zu den vielen Verantwortlichen für die gewalttätige Aufstachelung im vergangenen Jahr gehörte David Ben Zion, der stellvertretende Vorsitzende des Regionalrats der Siedler in Samaria, der einen Tweet absetzte: „Das Dorf Huwwara sollte heute ausgelöscht werden … Es gibt keinen Raum für Gnade.“

Der Generalstaatsanwalt leitete nur gegen einen Politiker eine strafrechtliche Untersuchung ein, gegen den auch nach fast einem Jahr noch keine Anklage erhoben wurde

Einige Tage später bekräftigte Finanzminister Bezalel Smotrich, der Ben Zions Tweet „geliked“ hatte, seine Anweisung auf einem von der Wirtschaftszeitung Marker veranstalteten Forum.

Smotrich sagte: „Ich denke, das Dorf Huwwara sollte ausgelöscht werden.“ Eine weitere rechtsextreme Politikerin und Mitglied der Knesset, Limor Son Har-Melech, twitterte etwa zwei Stunden nach Beginn des Pogroms, sie sei in Huwwara eingetroffen, „um den gerechten Schrei der Hunderte von Bewohnern Samarias zu unterstützen, die auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren.“

Während des Pogroms sagte Daniella Weiss, die Leiterin der Nachala-Siedlungsbewegung, in einem Interview mit der Public Broadcasting Corporation: „Ich soll die Menschen auffordern, Huwwara zu verlassen? Ich muss sie auffordern, aufzuhören? Womit aufhören? Wir schützen jüdisches Leben.“ Am nächsten Tag bezeichnete Weiss in einem Interview mit dem israelischen Radiosender Ynet das Pogrom als eine „legitime Protestaktion“.

Am Tag nach dem Pogrom ermutigte auch das Knessetmitglied Zvika Fogel in einem Interview mit dem Radiosender Waves of Israel die Gewalt. „Huwwara geschlossen und niedergebrannt, das ist es, was ich sehen möchte… Ich möchte die Sicherheit für die Bewohner des Staates Israel wiederherstellen. Wie kann man das tun? Hören Sie auf mit dem Wort ‚Verhältnismäßigkeit‘. Hören Sie auf mit der Abneigung gegen Kollektivstrafen, weil sie nicht für alle Arten von Gerichten geeignet sind. Ich ziehe meine Handschuhe aus“, sagte er.

Angesichts der dreisten Aufstachelung zur Gewalt gegen die rund 7.000 Palästinenser, die dort leben, ist es kein Wunder, dass das Pogrom in Huwwara mehrere Stunden dauerte und zu einer Reihe von Pogromen in den Westjordanland-Dörfern Orif, Lubban ash-Sharqiya und Turmus Ayya führte.

Trotz der Mitschuld mehrerer israelischer Führer an diesen Terrorakten leitete der Generalstaatsanwalt lediglich eine strafrechtliche Untersuchung gegen Fogel ein, der auch nach fast einem Jahr noch nicht angeklagt wurde.

Völlige Straffreiheit

In Israel ist nach dem Gesetz und den Verfahrensvorschriften ausschließlich der Generalstaatsanwalt befugt, Strafverfahren gegen Einzelpersonen einzuleiten. Dies liegt vor allem an der Sensibilität für die Meinungsfreiheit und an der Tatsache, dass es sich bei den potenziellen Verdächtigen um gewählte Politiker handeln könnte.

Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, wurde selbst wegen terroristischer Straftaten verurteilt, und einige derjenigen, die zu dem Anschlag auf Huwwara angestiftet haben, sind israelische Parlamentsmitglieder seiner rechtsextremen Partei Otzma Yehudit und anderer ihr nahestehender Parteien. Nach seiner Wahl übernahm Ben Gvir mit der Verabschiedung des Ben-Gvir-Gesetzes die Kontrolle über die Polizei.

Die Generalstaatsanwältin leitete nicht nur keine ernsthaften strafrechtlichen Ermittlungen wegen der Aufwiegelung gegen Huwwara ein, sondern wollte sich überhaupt nicht zu dem Thema äußern. Erst am 9. Januar, kurz vor der Anhörung vor dem IGH, sprach sie eine Warnung aus. Sie behauptete, dass Beamte der Strafverfolgungsbehörden Äußerungen und Aufrufe zur vorsätzlichen Schädigung von Zivilisten untersuchten und warnte, dass es sich dabei um Straftaten, einschließlich Aufwiegelung, handeln könnte.

Im Gegensatz zur Generalstaatsanwältin hat Yad Vashem, Israels offizielle Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust, eine ernsthaftere Antwort auf unser Schreiben gegeben. Sie vertrat zwar die Auffassung, dass der Amoklauf in Huwwara keine Aufstachelung zum Völkermord darstellte, räumte aber ein, dass „jeder Ausdruck von Gewalt, ob physisch oder verbal, inakzeptabel ist, vor allem, wenn er sich in pauschaler und irrelevanter Weise gegen eine bestimmte Gruppe oder Gemeinschaft richtet – wie leider in Huwwara geschehen“.

Selbst wenn es rechtliche Hindernisse für die Generalstaatsanwaltschaft gäbe, Strafanzeige wegen Anstiftung zum Völkermord zu erstatten, ist nicht klar, warum sie dies nicht getan hat, auch nicht in Fällen von Gewalt und Terrorismus.

Um festzustellen, dass eine Aufstachelung zu Gewalt und Terrorismus vorliegt, muss nachgewiesen werden, dass eine Äußerung gemacht wurde, die entweder direkt zu Gewalt aufrief oder in geringerem Maße Lob, Sympathie oder Ermutigung für eine Gewalttat zum Ausdruck brachte. Die letzte Voraussetzung ist der Nachweis, dass die Äußerung zur Begehung einer Gewalttat geführt hat.

Von der Aufstachelung zum Völkermord

Angesichts der Tatsache, dass der Generalstaatsanwalt es versäumt hat, das Gesetz durchzusetzen oder im Fall Huwwara zur Rechenschaft zu ziehen, ist es nicht verwunderlich, dass israelische Beamte und Politiker das Klima nach dem Hamas-Angriff nutzten, um die gesamte Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu tödlichem Leid anzustiften.

Die Generalstaatsanwältin hat nicht nur keine ernsthaften strafrechtlichen Ermittlungen wegen der Aufstachelung gegen Huwwara eingeleitet, sondern sich auch überhaupt nicht zu diesem Thema geäußert.

Ein Beispiel dafür ist das Verhalten des Knessetmitglieds Nissim Vaturi von den hintersten Bänken der Likud-Partei. Die meisten Israelis haben wahrscheinlich keine Ahnung, was er im Parlament gemacht hat, seit er im Dezember 2020 zum ersten Mal gewählt wurde, außer dass er im letzten Sommer zur Witzfigur wurde, nachdem bekannt wurde, dass er Likud-Aktivisten zu einer Kreuzfahrt zu den griechischen Inseln zu einem ermäßigten Preis eingeladen hatte.

Die Generalstaatsanwaltschaft leitete nicht nur keine ernsthaften strafrechtlichen Ermittlungen gegen Huwwara ein, sondern äußerte sich auch nicht zu der Angelegenheit.

Seit November 2023 sorgt er in Israel für Schlagzeilen, nachdem er in Interviews und Beiträgen auf X, der früher als Twitter bekannten Social-Media-Plattform, dazu aufgerufen hat, den gesamten Gazastreifen niederzubrennen. Ohne Angst vor strafrechtlicher Verfolgung sagte Vaturi am Tag nach der Warnung der Generalstaatsanwältin, dass sie gegen gewalttätige Anstifter vorgehen werde, in einem Interview mit dem Radiosender Kol Barama erneut, dass der Gazastreifen verbrannt werden sollte, und fügte hinzu, dass „wer auch immer dort bleibt, eliminiert werden sollte, Punkt. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel.“

Was ist der Grund für die Untätigkeit des Generalstaatsanwalts? Am 26. März, einen Monat nach dem Pogrom in Huwwara, übermittelte Baharav-Miara ihre Antwort auf die beim Obersten Gerichtshof Israels eingereichten Anträge, die Ernennung von Ben Gvir zum Minister für nationale Sicherheit aufgrund seiner rassistischen Äußerungen und seiner strafrechtlichen Verurteilungen wegen Terrorismus für ungültig zu erklären.

Die Generalstaatsanwältin vertrat die Auffassung, dass seine Ernennung rechtlich unbedenklich sei und das Gericht die Petitionen abweisen sollte. Sie schrieb sogar seltsamerweise, dass „der Minister in den letzten Jahren erklärt hat, er habe sich geändert und seinen Wählern bei verschiedenen Gelegenheiten erklärt, dass rassistisches Gedankengut für ihn nicht akzeptabel ist“.

Angesichts der Tatsache, dass hochrangige Mitglieder der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu und des Parlaments Gewalt, Terrorismus und Völkermord an den Palästinensern ausdrücklich unterstützt haben, würde jedes gegen sie eingeleitete Strafverfahren im gesamten politischen Spektrum Israels als Versuch gewertet werden, eine demokratisch gewählte Regierung zu stürzen.

Es scheint daher, dass die Generalstaatsanwältin die Politik der Erfüllung ihrer beruflichen Aufgabe vorzog. Es wird sich zeigen, ob der Beschluss des IGH ihre Prioritäten ändern wird.

Eitay Mack ist ein israelischer Anwalt und Menschenrechtsaktivist, der zwischen Jerusalem und Oslo lebt. Er vertritt Palästinenser, die von israelischen Sicherheitskräften im besetzten Westjordanland geschädigt wurden, und leitete Gerichtsverfahren, die es nicht schafften, die Ausbildung indischer Polizeibeamter, die in Kaschmir Dienst tun, in Israel zu stoppen und Informationen über das Erschießen von Demonstranten im Gazastreifen durch israelische Scharfschützen ans Licht zu bringen.

