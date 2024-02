What Frantz Fanon can tell us about the West’s colonial war in Gaza The analysis of the pioneering anti-colonial writer is still relevant in today’s war in Gaza. The parallels with the Algeria liberation war and the West’s conduct today are many

Fanon schrieb, dass „die Gewalt den Schwarzen nicht immanent war, sondern durch die Ungerechtigkeit der kolonialen Herrschaft in ihnen erzeugt wurde“ (Wikicommons)

Was Frantz Fanon uns über den kolonialen Krieg des Westens in Gaza erzählen kann

Joe Gill

1. Februar 2024

Die Analyse des bahnbrechenden antikolonialen Schriftstellers ist auch im heutigen Krieg in Gaza noch relevant. Die Parallelen zum Befreiungskrieg in Algerien und dem heutigen Verhalten des Westens sind zahlreich

In seinem bahnbrechenden Werk The Wretched of the Earth könnte Frantz Fanon über Gaza geschrieben haben, als er sagte „In allen bewaffneten Kämpfen gibt es etwas, das wir den Punkt ohne Wiederkehr nennen könnten. Fast immer wird er durch eine gewaltige und allumfassende Unterdrückung markiert, die alle Sektoren des kolonialen Volkes erfasst.“

In Israel, Gaza und dem Westjordanland ist dieser Punkt erreicht.

Von Gaza bis zum Roten Meer wird der Westen an allen Fronten als gesetzlose Tötungsmaschine entlarvt, die Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Völkermord, Hunger und Krieg, verteidigt mit einer diplomatischen Doppelzüngigkeit auf olympischem Niveau, sind seine einzige Antwort auf die Tatsache, dass der globale Süden und die Nationen des Nahen Ostens (wenn auch nicht ihre Führer) nicht mehr unter der US-Hegemonie leben wollen.

Jean-Paul Sartre schrieb in seinem Vorwort zu Fanons Werk über den westlichen Kolonialismus: „Unser Machiavellismus hat wenig Einfluss auf diese hellwache Welt, die unsere Unwahrheiten eine nach der anderen zu Boden geworfen hat. Der Siedler kann nur auf eines zurückgreifen: rohe Gewalt… der Eingeborene hat nur die Wahl zwischen Knechtschaft und Vorherrschaft.“

Fanon war ein revolutionärer Denker und praktizierender Psychiater des kolonialen Rassismus und seiner psychischen Auswirkungen auf die Kolonisierten und die Kolonisatoren. Er und Sartre schrieben über die bevorstehende Niederlage Frankreichs in Algerien nach sieben Jahren brutalem Krieg.

Es mag absurd erscheinen, nur vier Monate nach Beginn dieses Krieges zu sagen, dass das angelsächsische Imperium unter amerikanischer Führung ebenfalls vor einer Niederlage steht. Die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen haben die Grenzen der westlichen Macht und ihre doppelzüngige Haltung gegenüber dem Völkerrecht und den Gesetzen des Krieges aufgezeigt. Russland wird in der Ukraine der Kriegsverbrechen beschuldigt, während Israels völkermörderischer Krieg in Gaza mit allen Mitteln unterstützt wird, selbst angesichts des vorläufigen Urteils des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag gegen Israel wegen seines anhaltenden Völkermords.

Die Entscheidung der USA, des Vereinigten Königreichs und eines Dutzends ihrer meist europäischen Verbündeten, nach diesem historischen Urteil dem palästinensischen Flüchtlingshilfswerk Unrwa die Mittel zu entziehen, ist ein unverfrorener, schamloser Versuch, die Palästinenser auszuhungern und die Hamas, die in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union als Terrorgruppe verboten ist, zur Kapitulation zu zwingen.

Schamlose Streichung der Unrwa-Mittel

Mit der Einstellung der Finanzierung der Unrwa – der wichtigsten Hilfsorganisation für die Palästinenser – auf der Grundlage unbewiesener israelischer Behauptungen glaubt Israel, bei seinen westlichen Verbündeten einen großen Preis gewonnen zu haben, der die katastrophale Lage in Gaza noch verschlimmern wird.

All dies soll die Palästinenser in unvorstellbarer Weise unter Druck setzen und die Hamas dazu zwingen, einem Geiselaustausch zuzustimmen. Für die Minister von Benjamin Netanjahu ermöglicht die Streichung der Mittel für die Unrwa die nächste Phase ihres Krieges, der, wie die jüngste Konferenz über den Gazastreifen in Israel gezeigt hat, das Ziel der ethnischen Säuberung und Umsiedlung des Streifens verfolgt.

Die von den Houthi verhängte Blockade des Roten Meeres gegen Schiffe, die nach Israel fahren, ist die erste in der Geschichte, die ohne eine Marine verhängt wurde.

Während all dies auf dem Papier darauf hindeutet, dass Israel und seine Verbündeten einen überwältigenden Vorteil gegenüber der Hamas und ihren Verbündeten in der Region haben, ist die Lage für die westliche Achse angesichts der militärischen Feuerkraft und des Finanzterrorismus, die gegen sie gerichtet sind, weniger rosig, als es den Anschein haben mag.

Wie der Makroökonom Philip Pilkington kürzlich erläuterte, ist die von den Houthi seit November verhängte Blockade des Roten Meeres gegen Schiffe, die nach Israel fahren, die erste in der Geschichte, die ohne eine Marine verhängt wurde.

Die USA und ihre Verbündeten haben darauf mit Luftangriffen auf jemenitische Ziele und dem Abschuss von Houthi-Drohnen reagiert. Die jemenitische Bewegung hat darauf nicht etwa mit Rückzug reagiert, sondern mit Trotz und einer Massenmobilisierung von Millionen von Anhängern auf den Boulevards von Sanaa und anderen Städten.

Dies weist auf ein größeres Problem hin, das auch durch den Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt an der syrisch-jordanischen Grenze in dieser Woche deutlich wurde. Die wichtigsten Kräfte, die die USA und Israel bekämpfen, sind hoch motivierte nichtstaatliche Akteure und nicht die geschwächten Diktaturen, die die Achse des westlichen Imperiums in der Vergangenheit angegriffen hat.

Der Invasionstruppe von US-Präsident George W. Bush gelang es 2003, Bagdad innerhalb weniger Wochen einzunehmen und am 1. Mai 2003 die Mission für beendet zu erklären (wobei es ihr jedoch nicht gelang, das Land in den folgenden Jahren zu sichern). Die Nato brauchte etwa sieben Monate, um den libyschen Machthaber Muammar Gaddafi zur Strecke zu bringen, der 2011 von den Rebellen in einem Graben ermordet wurde. Im Gegensatz dazu legte die Hisbollah, ein nichtstaatlicher Akteur, 2006 Israel im Libanon innerhalb eines Monats lahm.

Pilkington, der den Multipolaritäts-Podcast ins Leben gerufen hat, schrieb diese Woche auch, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine an einem kritischen Punkt angelangt sei, weshalb aus den westlichen Hauptstädten einige der alarmistischsten Äußerungen zu hören seien. „Der Westen befindet sich im Moment in einer sehr prekären Lage. Die Kriegsanstrengungen, die eine riesige Menge an Ressourcen in die Ukraine gesteckt haben, stehen kurz vor dem Zerfall.“

Kriegsmüdigkeit in der Ukraine

Die Republikaner in den USA knüpfen weitere Unterstützung für die Ukraine an ihre Forderungen nach einer härteren Grenzpolitik, während die von der EU zugesagten 50 Milliarden Euro für die Ukraine wahrscheinlich im schwarzen Loch des Kiewer Haushalts verschwinden werden.

„Die politische Situation in den Vereinigten Staaten spitzt sich zu und steuert auf eine mögliche Verfassungskrise zu“, schrieb Pilkington. „Und all dies geschieht vor dem Hintergrund einer äußerst umstrittenen und destabilisierenden Wahl, die im November ansteht.“

Spannungen zwischen der konservativen Regierung von Rishi Sunak und dem britischen Verteidigungsministerium zeichnen sich auch in Bezug auf die britische Strategie im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und weitere Herausforderungen ab, wobei der scheidende Generalstabschef angesichts des drohenden globalen Konflikts die Rückkehr zur Wehrpflicht in Aussicht stellt.

Die Rede von Sir Patrick Sanders war so kritisch gegenüber den reduzierten militärischen Kapazitäten des Vereinigten Königreichs, dass das Verteidigungsministerium sich weigerte, sie an die Medien weiterzugeben. Ein Pressesprecher bestätigte gegenüber Sky, dass die Rede von Sanders „nicht zur Verfügung gestellt wurde und wird“.

Tobias Ellwood, ehemaliger britischer Verteidigungsminister und Kriegsbefürworter, sagte gegenüber Sky, die Welt fühle sich im Moment wie 1939 an. Er spiegelte die übliche westliche Sichtweise auf die Geschehnisse durch die Brille des Verlierers wider: „Diese autoritären Staaten rüsten auf. Der Westen ist risikoscheu, wenn es darum geht, damit umzugehen, und unsere globalen Institutionen, wie die Vereinten Nationen, sind nicht in der Lage, diese fehlgeleiteten Nationen zur Verantwortung zu ziehen.“

Während Ellwood den Westen als risikoscheu betrachtet, sieht der Rest der Welt die USA und ihre Verbündeten auf dem Vormarsch, die sich über den IGH hinwegsetzen, die belagerte Zivilbevölkerung in Gaza aushungern und eines der ärmsten Länder der Erde bombardieren.

Die USA und Großbritannien führen einen Krieg im Roten Meer mit Angriffen auf den Jemen als Reaktion auf dessen Seeblockade gegen israelische Schiffe. Seit diesen Angriffen haben die Houthis erklärt, dass sie Schiffe des Vereinigten Königreichs und der USA angreifen werden.

Egal, wie oft britische und US-amerikanische Politiker leugnen, dass die Houthis dies für die Palästinenser im Gazastreifen tun, der Rest der Welt sieht es so. Und dank der sozialen Medien können die Erklärungen der Jemeniten nicht blockiert werden.

Risiken der Eskalation

Jeder Tag birgt neue Eskalationsgefahren. Nach dem Tod von drei US-Soldaten auf einem Stützpunkt an der Grenze zu Syrien durch einen Drohnenangriff, den eine irakische Miliz für sich reklamiert, wird Präsident Joe Biden nun von US-Senatoren zu einem Angriff auf den Iran gedrängt.

Indem der Westen die Ukraine unterstützt und möglicherweise sogar in den Krieg eintritt, plant er den Dritten Weltkrieg. Russland kämpft an seiner eigenen Grenze, und Putin kann den Krieg als einen existenziellen Kampf gegen seinen ewigen Feind, den Westen, darstellen, den die Russen jetzt zu gewinnen scheinen.

Die koloniale Welt ist eine manichäische Welt… manchmal geht dieser Manichäismus bis zu seinem logischen Ende und entmenschlicht den Einheimischen… er macht ihn zum Tier.

– Frantz Fanon

Jede dieser Eskalationen deutet auf einen Flächenbrand hin, der sich vom Roten Meer über den Libanon bis zur Ostsee erstreckt. Das ist vielleicht nicht das, was Biden oder Sunak in einem Wahljahr wollen, in dem die Wähler kriegsmüde sind und sich mehrheitlich für einen Waffenstillstand in Gaza aussprechen. Aber alle ihre Aktionen drängen uns in diese Richtung.

Die westlichen Mächte sind in Konflikte verwickelt, die Tausende von Kilometern von ihrer Heimat entfernt sind, wie zu Fanons Zeiten in Algerien, im Kongo und in Indochina. Heute steht die politische Klasse des Westens geschlossen hinter der Ukraine und Israel, aber für Millionen von Menschen ist nicht mehr klar, ob es sich lohnt, diese Kriege zu führen.

Wie der Sprecher des Jemen, Mohammed al-Bukhaiti, es ausdrückte: „Der Krieg findet heute zwischen dem Jemen, der darum kämpft, die Verbrechen des Völkermords zu stoppen, und der amerikanischen und britischen Koalition statt, die die Täter unterstützen. Jede Partei oder jeder Einzelne in dieser Welt hat zwei Möglichkeiten, die keine dritte haben… Auf welcher Seite stehen Sie, wenn Sie diese Verbrechen sehen?“

Fanon, der vor 63 Jahren schrieb, stimmt dem zu: „Die koloniale Welt ist eine manichäische Welt… manchmal geht dieser Manichäismus bis zu seiner logischen Schlussfolgerung und entmenschlicht den Eingeborenen, oder, um es einfach auszudrücken, er macht ihn zu einem Tier. Der Eingeborene wird für unempfindlich gegenüber der Ethik erklärt; er repräsentiert nicht nur die Abwesenheit von Werten, sondern die Negation von Werten… er ist der Feind der Werte, und in diesem Sinne ist er das absolut Böse.

„Der Eingeborene weiß das alles und lacht sich jedes Mal ins Fäustchen, wenn er in den Worten des anderen eine Anspielung auf die Tierwelt entdeckt. Denn er weiß, dass er kein Tier ist, und genau in dem Moment, in dem er sich seiner Menschlichkeit bewusst wird, beginnt er, die Waffen zu schärfen, mit denen er den Sieg erringen wird.“

Joe Gill hat als Journalist in London, Oman, Venezuela und den USA gearbeitet, unter anderem für die Financial Times, Morning Star und Middle East Eye. Seinen Master machte er in Politik der Weltwirtschaft an der London School of Economics. Twitter @gill_joe

